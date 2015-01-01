PPC

6 эффективных приемов работы в Директ Коммандере
Евгений Глазырин
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PPC-специалисты жалуются, что возможности Директ Коммандера ограничены и работать с ним не так удобно, как с редактором Google Рекламы. Попробуем прокачать навыки работы с Коммандером вместе.

Директ Коммандер — офлайн-приложение Яндекс.Директа, с помощью которого вы можете быстро вносить изменения в рекламные кампании и создавать новые.

1. Настройте виртуальную панель редактора

Интерфейс редактора состоит из трех или четырех основных окон:

  • клиенты (только для аккаунтов с несколькими проектами);
  • кампании и их параметры;
  • группы объявлений и их параметры;
  • объявления и фразы.

Как правило, вы выбираете определенного клиента, потом конкретную компанию, затем группу и так далее. На каждом из этапов предыдущее окно становится лишним, и его приходится уменьшать, перетягивая специальный ползунок.

Настройте панель редактора

Это неудобно, и есть другие способы управления рабочим пространством.

1.1.  В правом верхнем углу кликните на значок окна — рабочая область откроется на всю ширину экрана, а ненужные свернутся.

Рабочая область откроется на всю ширину экрана

Это быстрый и очень простой способ, но он не подойдет, если нужно часто переключаться между разными кампаниями и группами.

1.2. Рассмотрим еще один метод — с блэкджеком разными комбинациями и горячими клавишами.

Чтобы выбрать окна для работы, в верхней панели Коммандера кликните на кнопку «Размеры панелей».

Кликните на кнопку «Размеры панелей»

В выпадающем окне вы увидите возможные варианты. Пункты с окнами логинов доступны только для аккаунтов с несколькими клиентами.

И самый быстрый способ управлять размерами рабочих окон — использовать горячие клавиши.

Горячие клавиши для регулирования размера рабочего окна

1.3. Вернуть стандартную ширину всех рабочих окон можно с помощью кнопки «Выровнять панели».

Кнопка "Выровнять столбцы"

2. Управляйте столбцами

По умолчанию в Коммандере отображаются все столбцы. Гораздо удобнее работать, если оставить включенными только используемые параметры и настроить удобный для вас порядок отображения.

Нажмите правой кнопкой мыши по названию любого столбца и выберите пункт «Добавить столбец...».

Управляйте столбцами

В открывшееся окно перетяните столбцы, если хотите поставить их в другом порядке.

Достаточно один раз настроить столбцы, и Коммандер автоматически сохранит ваши настройки.

3. Используйте фильтрацию по столбцам

Внизу каждого окна данных размещен фильтр, который ищет слово сразу во всех столбцах рабочей зоны.

Используйте фильтрацию по столбцам

Если активировать дополнительный фильтр по столбцам, будет удобнее искать нужные объекты. Для этого нужно нажать на кнопку «Включить расширенный фильтр».

Включить расширенный фильтр

Активация расширенного фильтра позволяет искать данные по определенным столбцам. Допустим, вы ищете объявления, содержащие «обувь» в заголовке и «example» в ссылке, — фильтр будет выглядеть так:

Активация расширенного фильтра

4. Создавайте ручные фильтры с помощью языка запросов

Это моя любимая функция Коммандера. С ее помощью можно фильтровать данные по конкретным столбцам и задавать сложные условия.

Язык запросов Direct Commander Query Language позволяет создавать сложные критерии для отбора объектов: накладывать различные условия на значения полей и комбинировать их с помощью логических операторов.

Формулы, составленные на языке запросов, можно разложить на составные части:

  • поле — название столбца, в котором будет происходить поиск;
  • оператор — критерий соответствия (содержит, не содержит, равно, не равно, больше, меньше и тому подобное);
  • значение — искомое значение для данного поля.

4.1. Как и в формулах Excel, запрос необходимо начинать знаком «=».

Интерфейс тут же подскажет, какие доступные для поиска на данном уровне поля можно указать:

Создавайте ручные фильтры с помощью языка запросов

Чтобы найти все объявления, в заголовке которых употребляется слово «пример», введите такой запрос:

Пример фильра из запросом

4.2. Усложним задачу и попробуем найти объявления, где в заголовке содержится слово «пример», а в ссылке — «example»:

Пример использованиия запросов-формул

4.3. Теперь введем запрос, который мы не смогли бы реализовать с помощью расширенного фильтра по столбцам — найдем объявления, в которых заголовок содержит «пример» или «example»:

Пример запроса с оператором И

Этот фильтр можно использовать во многих ситуациях. Например, я с его помощью проверяю корректность utm-меток кампаниях. Предположим, вы работаете с кампанией «Search_Example_Ukraine». Очевидно, параметр utm_campaign для основной и быстрых ссылок выглядит так:

utm_campaign=Search_Example_Ukraine

Чтобы проверить, правильно ли я его заполнил в данной кампании, задам фильтр для поиска объявлений, которые не будут содержать данного параметра в ссылках:

= Ссылка !~ Search_Example_Ukraine | "Адрес БС1" !~ Search_Example_Ukraine | "Адрес БС3" !~ Search_Example_Ukraine | "Адрес БС4" !~ Search_Example_Ukraine

Объявления, которые остались неотфильтрованными, содержат ошибку в utm-метке.

5. Вносите быстрые правки

Эта функция сэкономит много времени. Если нужно массово изменить поля, к которым нельзя применить автозамену, или согласовать объявления с клиентом — необязательно экспортировать всю кампанию в Exсel. Воспользуйтесь копированием столбцов.

Нажмите правой кнопкой мышки по названию столбца, выберите сначала поле «Выделить столбец», а потом — «Копировать выделенные».

Вносите правки быстро

Вставьте данные в электронную таблицу (например, Microsoft Exсel, Libre Office или таблицу Google) и внесите правки.

Вставьте данные в электронную таблицу

Скопируйте измененные столбцы из электронной таблицы и верните их в Коммандер. Для этого выберите поле «Вставить столбцы».

Вставить столбцы

Покажу на примере, как это происходит.

Копирование стоблцов

6. Виртуальная визитка

С помощью виртуальных визиток потенциальный покупатель может узнать часы работы магазина и другую контактную информацию. Если вы используете визитки в рекламных объявлениях, это, по данным Яндекса, привлечет на сайт на 12% больше трафика. Их очень легко можно добавить с помощью Коммандера — достаточно заполнить визитку для одного объявления, а затем скопировать во все необходимые.

Для этого кликните правой кнопкой мышки на объявлении и выберите «Визитка» — «Проставить визитку во все объявления».

Проставить визитку во все объявления

Вы можете создать новую визитку или подставить уже существующую. По умолчанию сразу отображаются визитки, которые ранее использовались в текущей кампании, но вы можете выбирать из всех визиток, используемых в аккаунте.

Подставить уже существующую

Чтобы визитки автоматически добавлялись в новые объявления, во вкладке настроек кампании нажмите «изменить» возле поля «Визитка для новых объявлений» и добавьте нужную визитку.

Визитка для новых объявлений

Вывод

Использование Коммандера позволяет упростить работу с кампаниями Яндекс.Директ, а именно:

  1. Быстро переключаться между различными сводками с помощью горячих клавиш.
  2. Настраивать отображение столбцов и их порядок.
  3. Быстро искать необходимую информацию в столбцах с помощью фильтров.
  4. Создавать сложные фильтры с помощью языка запросов и оперативно находить необходимую информацию.
  5. Быстро создавать виртуальные визитки и добавлять их во все объявления.
  6. Быстро вносить изменения в объявления с помощью сторонних приложений.

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Яндекс.Директ PPC для бизнеса настройка рекламных кампаний советы по PPC
Евгений Глазырин

В Netpeak с 2015 года.

По образованию — магистр в сфере банковского дела, по призванию — интернет-маркетолог. 

Сертифицированный специалист по поисковой, контекстно-медийной и мобильной рекламе Google, прошел сертификацию Google Analytics DoubleClick и Bing.

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