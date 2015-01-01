PPC-специалисты жалуются, что возможности Директ Коммандера ограничены и работать с ним не так удобно, как с редактором Google Рекламы . Попробуем прокачать навыки работы с Коммандером вместе.

Директ Коммандер — офлайн-приложение Яндекс.Директа, с помощью которого вы можете быстро вносить изменения в рекламные кампании и создавать новые.

1. Настройте виртуальную панель редактора

Интерфейс редактора состоит из трех или четырех основных окон:

клиенты (только для аккаунтов с несколькими проектами);

кампании и их параметры;

группы объявлений и их параметры;

объявления и фразы.

Как правило, вы выбираете определенного клиента, потом конкретную компанию, затем группу и так далее. На каждом из этапов предыдущее окно становится лишним, и его приходится уменьшать, перетягивая специальный ползунок.

Это неудобно, и есть другие способы управления рабочим пространством.

1.1. В правом верхнем углу кликните на значок окна — рабочая область откроется на всю ширину экрана, а ненужные свернутся.

Это быстрый и очень простой способ, но он не подойдет, если нужно часто переключаться между разными кампаниями и группами.

1.2. Рассмотрим еще один метод — с блэкджеком разными комбинациями и горячими клавишами.

Чтобы выбрать окна для работы, в верхней панели Коммандера кликните на кнопку «Размеры панелей».

В выпадающем окне вы увидите возможные варианты. Пункты с окнами логинов доступны только для аккаунтов с несколькими клиентами.

И самый быстрый способ управлять размерами рабочих окон — использовать горячие клавиши.

1.3. Вернуть стандартную ширину всех рабочих окон можно с помощью кнопки «Выровнять панели».

2. Управляйте столбцами

По умолчанию в Коммандере отображаются все столбцы. Гораздо удобнее работать, если оставить включенными только используемые параметры и настроить удобный для вас порядок отображения.

Нажмите правой кнопкой мыши по названию любого столбца и выберите пункт «Добавить столбец...».

В открывшееся окно перетяните столбцы, если хотите поставить их в другом порядке.

Достаточно один раз настроить столбцы, и Коммандер автоматически сохранит ваши настройки.

3. Используйте фильтрацию по столбцам

Внизу каждого окна данных размещен фильтр, который ищет слово сразу во всех столбцах рабочей зоны.

Если активировать дополнительный фильтр по столбцам, будет удобнее искать нужные объекты. Для этого нужно нажать на кнопку «Включить расширенный фильтр».

Активация расширенного фильтра позволяет искать данные по определенным столбцам. Допустим, вы ищете объявления, содержащие «обувь» в заголовке и «example» в ссылке, — фильтр будет выглядеть так:

4. Создавайте ручные фильтры с помощью языка запросов

Это моя любимая функция Коммандера. С ее помощью можно фильтровать данные по конкретным столбцам и задавать сложные условия.

Язык запросов Direct Commander Query Language позволяет создавать сложные критерии для отбора объектов: накладывать различные условия на значения полей и комбинировать их с помощью логических операторов.

Формулы, составленные на языке запросов, можно разложить на составные части:

поле — название столбца, в котором будет происходить поиск;

оператор — критерий соответствия (содержит, не содержит, равно, не равно, больше, меньше и тому подобное);

значение — искомое значение для данного поля.

4.1. Как и в формулах Excel, запрос необходимо начинать знаком «=».

Интерфейс тут же подскажет, какие доступные для поиска на данном уровне поля можно указать:

Чтобы найти все объявления, в заголовке которых употребляется слово «пример», введите такой запрос:

4.2. Усложним задачу и попробуем найти объявления, где в заголовке содержится слово «пример», а в ссылке — «example»:

4.3. Теперь введем запрос, который мы не смогли бы реализовать с помощью расширенного фильтра по столбцам — найдем объявления, в которых заголовок содержит «пример» или «example»:

Этот фильтр можно использовать во многих ситуациях. Например, я с его помощью проверяю корректность utm-меток кампаниях. Предположим, вы работаете с кампанией «Search_Example_Ukraine». Очевидно, параметр utm_campaign для основной и быстрых ссылок выглядит так:

utm_campaign=Search_Example_Ukraine

Чтобы проверить, правильно ли я его заполнил в данной кампании, задам фильтр для поиска объявлений, которые не будут содержать данного параметра в ссылках:

= Ссылка !~ Search_Example_Ukraine | "Адрес БС1" !~ Search_Example_Ukraine | "Адрес БС3" !~ Search_Example_Ukraine | "Адрес БС4" !~ Search_Example_Ukraine

Объявления, которые остались неотфильтрованными, содержат ошибку в utm-метке .

5. Вносите быстрые правки

Эта функция сэкономит много времени. Если нужно массово изменить поля, к которым нельзя применить автозамену, или согласовать объявления с клиентом — необязательно экспортировать всю кампанию в Exсel. Воспользуйтесь копированием столбцов.

Нажмите правой кнопкой мышки по названию столбца, выберите сначала поле «Выделить столбец», а потом — «Копировать выделенные».

Вставьте данные в электронную таблицу (например, Microsoft Exсel, Libre Office или таблицу Google) и внесите правки.

Скопируйте измененные столбцы из электронной таблицы и верните их в Коммандер. Для этого выберите поле «Вставить столбцы».

Покажу на примере, как это происходит.

6. Виртуальная визитка

С помощью виртуальных визиток потенциальный покупатель может узнать часы работы магазина и другую контактную информацию. Если вы используете визитки в рекламных объявлениях, это, по данным Яндекса, привлечет на сайт на 12% больше трафика. Их очень легко можно добавить с помощью Коммандера — достаточно заполнить визитку для одного объявления, а затем скопировать во все необходимые.

Для этого кликните правой кнопкой мышки на объявлении и выберите «Визитка» — «Проставить визитку во все объявления».

Вы можете создать новую визитку или подставить уже существующую. По умолчанию сразу отображаются визитки, которые ранее использовались в текущей кампании, но вы можете выбирать из всех визиток, используемых в аккаунте.

Чтобы визитки автоматически добавлялись в новые объявления, во вкладке настроек кампании нажмите «изменить» возле поля «Визитка для новых объявлений» и добавьте нужную визитку.

Вывод

Использование Коммандера позволяет упростить работу с кампаниями Яндекс.Директ , а именно:

Быстро переключаться между различными сводками с помощью горячих клавиш. Настраивать отображение столбцов и их порядок. Быстро искать необходимую информацию в столбцах с помощью фильтров. Создавать сложные фильтры с помощью языка запросов и оперативно находить необходимую информацию. Быстро создавать виртуальные визитки и добавлять их во все объявления. Быстро вносить изменения в объявления с помощью сторонних приложений.

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