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Семь улучшений Netpeak: создание инструментов веб-аналитики и строительство блогов под ключ. Выпуск третий
Неля Серебро
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Мы обещали читателям ежеквартально рассказывать про наши новинки. Предыдущий отчет опубликовали в ноябре. А это значит, пришло время для нового рассказа о семи улучшениях в агентстве Netpeak. 

Главные события последних трех месяцев:

  1. Появление отдела веб-аналитики. Открытие услуг «Создание веб-аналитического инструмента» и «Веб-аналитика с оплатой за час».
  2. SEO. Открыли услугу «Создание и ведение блогов».
  3. «Личный кабинет клиента». Добавили мультивалютность.
  4. SEO. Глобально изменили скрипт Netpeak X-Reference.
  5. Рассылка Netpeak. Запустили серию писем с кейсами по подписчикам.
  6. Блог Netpeak. Отметили семилетие.
  7. Запуск курсов интернет-маркетологов в Черкассах.

А теперь — подробности.

1. Создали отдел веб-аналитики

Сотрудники отдела запустили две услуги: «Создание веб-аналитического инструмента» и «Веб-аналитика по часам». Создание веб-аналитического инструмента О том, как мы пришли к такой жизни, читайте в отдельном посте.

В рамках первой услуги мы разрабатываем системы аналитики и автоматические отчеты, а также связываем данные из различных источников. Главные преимущества услуги Зачем нужен собственный инструмент веб-аналитики:

  • можно принимать решения, основываясь на точных данных, а не только опыте и предположениях сотрудников;
  • SEO-специалисты в инхаусе смогут отслеживать параметры, недоступные через классические системы аналитики (Google Analytics, Яндекс.Метрика);
  • сразу видны узкие места в воронке продаж. На основании отчетов можно сделать четкие выводы о повышении уровня конверсии продукта или услуги.

2. Открыли услугу «Создание и ведение блогов»

Мы запустили ежемесячную услугу по созданию корпоративных блогов для интернет-магазинов и корпоративных сайтов. Главная цель — увеличение лояльности и улучшение коммуникации бизнеса с целевой аудиторией. В рамках услуги предлагаем экспертный анализ тематики, установку, настройку, ведение блога. Разработали четыре тарифных плана (в зависимости от частоты публикаций).

3. «Личный кабинет клиента Netpeak» теперь поддерживает работу с национальными валютами

При заключении договора с Netpeak на обслуживание в национальной СКВ, вся финансовая информация по проектам в «Личном кабинете» отображается в выбранной валюте.

Пример отображения баланса в казахстанских тенге

Пример отображения баланса в казахстанских тенге

Можно вести несколько проектов в разных валютах. В таком случае ЛК отобразит финансовые показатели в одной валюте для удобства расчетов и планирования бюджета.

Чем полезно это решение?

Во-первых, дополнительная гибкость в решении финансовых вопросов. Во-вторых, удобство в работе с проектами в «Личном кабинете». 

Работать с проектами в «Личном кабинете клиента Netpeak» стало удобнее

4. Апгрейд скрипта Netpeak X-Reference

Постоянные читатели кейсов Netpeak знакомы с нашей разработкой для быстрой внутренней перелинковки — скриптом «Троцкий». В конце 2015 года специалисты агентства полностью его переписали и расширили функциональность. Обновили интерфейс и добавили английский и болгарский язык. Сам скрипт получил новое имя — X-Reference. Апгрейд скрипта Netpeak X-Reference

5. Запустили серию писем с кейсами Netpeak

У нас нет секретов от читателей. Поэтому мы отправляем кейсы с примерами наших работ, где указываем реальные цифры, пошаговый подсчет ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) и детальное описание процессов продвижения в сети. Кейсы Netpeak теперь в новом виде Самые полезные и интересные кейсы оформлены в виде отдельных pdf-файлов и будут ежемесячно отправляться только нашим подписчикам.

6. Отметили семилетие блога Netpeak

Семилетие блога По этому поводу создали кликабельную инфографику и рассказали, как из закрытого внутреннего ресурса блог стал профильным СМИ с 820 постами и 36 000 уникальных посетителей в месяц.

Можем, умеем, практикуем. Заходите в наш клуб :)

7. Запуск образовательных курсов по интернет-маркетингу в Черкассах

Одна из фундаментальных миссий Netpeak — образовательная. Мы стремимся делиться знаниями с игроками рынка. Как с помощью блога, так и благодаря «Образовательному Центру Netpeak».

В течение года наши преподаватели провели бесплатные курсы по PHP, PPC и SEO в Одессе и даже в Софии. Лучшие выпускники уже стали частью нашей команды.

Проанализировав результаты, решили расширять географию образования. Совместно с командой Ringostat мы запускаем новый курс-интенсив в Черкассах.

Программа состоит из трех объемных лекций об интернет-маркетинге и его основных практических инструментах: SEO, SMM, PPC, email-маркетинге, контент-маркетинге и web-аналитике.

Обещаем делиться личным опытом без «воды» и нафталиновой теории. А прилежным ученикам вручим дипломы.

Первое занятие начинается 4 марта.

Если что, запись еще открыта.

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метрики эффективности личный кабинет клиента Семь улучшений Netpeak SEO для бизнеса образовательный центр Netpeak инструменты веб-аналитики запуск образовательных курсов
Неля Серебро

Экс-главред блога Netpeak.
Head of SMM Netpeak.

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