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Сутки до конференции 8Р: низкий старт
Катерина Коламбет
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В последнее время мы не так уж часто пишем посты - всё потому, что мы заняты организацией первого масштабного ивента по интернет-маркетингу на юге Украины, которое состоится вот уже послезавтра (16 июля - в субботу - в отеле "Одесса").Можете посмотреть программу мероприятия, тезисы круглого стола и вообще узнать распорядок дня. Вечером будет афтепати, а потом по желанию - афте-афтепати. В любом случае, будет круто! Ну, и на закуску - забавное видео, которое мы снимали на улицах Одессы, задавая прохожим один и тот же вопрос: "Почему вы идете на "8P"?

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советы для бизнеса кейс-конференция продукты Netpeak
Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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