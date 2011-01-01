Сутки до конференции 8Р: низкий старт

В последнее время мы не так уж часто пишем посты - всё потому, что мы заняты организацией первого масштабного ивента по интернет-маркетингу на юге Украины, которое состоится вот уже послезавтра (16 июля - в субботу - в отеле "Одесса").Можете посмотреть программу мероприятия, тезисы круглого стола и вообще узнать распорядок дня. Вечером будет афтепати, а потом по желанию - афте-афтепати. В любом случае, будет круто! Ну, и на закуску - забавное видео, которое мы снимали на улицах Одессы, задавая прохожим один и тот же вопрос: "Почему вы идете на "8P"?