Агентский программист VS клиентский программист: win-win стратегия выбора

Основные услуги Netpeak — SEO и PPC, но, тем не менее, часть наших работ связана не только с технической оптимизацией сайта, но и внедрением всех предложенных рекомендаций. Для того, чтобы сайт был удобным для пользователей, его нужно постоянно улучшать. Именно поэтому 10% сотрудников нашей компании составляют web-программисты. И этот пост посвящен им.

Каждый клиент, получая список доработок по своему сайту от агентства, не раз задумывался, на чьей стороне будут внедряться данные доработки. Этот мучительный процесс принятия решения и колебания чаши весов то в одну, то в другую сторону наверняка знаком многим.

Мы решили раскрыть карты и рассказать, когда следует отдавать доработки агентству, а когда лучше сделать все своими силами.

Итак, начнем с причин, по которым следует выбрать агентство:

1. Большой опыт работы с разными типами сайтов



За плечами агентского специалиста работа с сайтами всех масштабов и видов — от cайтов-визиток до крупных интернет-магазинов. Само собой разумеется, что с опытом приходит и мастерство. Осведомленность по работающим и не очень типам решений в каждой конкретной отрасли дает неоспоримое преимущество при работе над проектом. В итоге это способствует повышению качества работы.





2. Постоянное повышение профессионального уровня знаний и навыков



Дважды в год все программисты компании проходят обязательную аттестацию. Благодаря ей можно увидеть текущий уровень знаний и узнать, что нужно подтянуть. Также внутри отдела постоянно происходит обмен опытом: если один программист узнал что-то о специфике работы с определенным типом сайтов, то он обязательно поделится знаниями с остальными. Таким образом, опыт накапливается в геометрической прогрессии и равномерно распределяется среди всех членов команды. Еще среди web-программистов нашего агентства есть традиция дарить друг другу на праздники книги по новым технологиям или языкам программирования.





3. Быстрый поиск решения проблемы



Иногда программист не может найти решение задачи из-за того, что в самом начале поиска пошел по неправильному пути. Когда специалист понимает, что зашел в тупик, коллеги всегда помогут найти решение. Одна голова — хорошо, а целая команда светлых голов — эффективнее.





4. Прозрачность работы



В нашем агентстве есть железное правило: каждый программист в конце рабочего дня пишет отчет о проделанной работе. Этот отчет приходит в личный кабинет клиента, где можно понаблюдать за процессом работы над сайтом в любое время и в любом месте. Да, такая же система может быть и у клиентского программиста, но не в каждом бизнесе. В агентстве же каждый клиент может 24 часа в сутки мониторить, сколько времени проработали над проектом и что сделали — то есть четко понимать, на что тратятся его деньги.





5. Оплата за часы работы программиста (за результат)



Чтобы избежать любого недопонимания, мы работаем только по четко поставленному и согласованному техническому заданию, в котором оговорены все этапы работ, вплоть до мелочей. Перед внедрением любых доработок мы подробно изучаем сайт и на основании полученной информации оцениваем время на внедрение. Естественно, предсказать его с точностью до минуты невозможно, поэтому указывается минимальное и максимальное количество. Клиенту не нужно ежемесячно платить зарплату программисту, даже если делать специалисту особо нечего — деньги агентству выплачиваются только за выполнение конкретных задач.





6. Знание специфики интернет-маркетинга



Работая с сайтом и внедряя SEO-аудит, мы осознаем каждый пункт, по которому выполняем работы. В то же время программист, который не имел дела с SEO, может не понимать конечной цели всей работы и неумышленно допустить довольно серьёзные ошибки. Случиться это может даже с самым лучшим специалистом — в интернет-маркетинге очень много нюансов и тонкостей.





7. Выполнение поставленной задачи не зависит от одного человека



Предположим, что клиентский программист заболел, и за все время его болезни не будет происходить никаких работ. Теряется время и деньги. В агентстве же проект передадут другому программисту. Система отчетности позволяет заменяющему программисту полностью разобраться что делалось на сайте его предшественником и на каком этапе он остановился.

А вот аргументы в пользу штатного программиста:

1. Штатный программист дешевле



Да, в большинстве случаев это так, и при принятии решения руководствуются именно ценой. А вот прием на работу штатного программиста станет рациональной экономией для бизнесов с большими и сложными сайтами, над которыми нужна непрерывная работа: интернет-магазинами, крупными новостными порталами, аукционами.





2. Возможность постоянного дополнения технического задания



Если вы хотите каждый день, а может и каждый час, а может и каждую минуту вносить правки в поставленную задачу, то лучше найти человека, который будет сидеть в метре от вас и целый день слушать и исправлять, слушать и исправлять :)





3. Скорость работы и доверие к специалисту



У агентства на начальном этапе работ уходит дополнительное время на то, чтобы хорошо изучить сайт, так как даже незначительное на первый взгляд изменение на сайте может повлиять на его работу самым неожиданным образом. Штатному программисту по умолчанию доверяют больше. Он хорошо знает все изъяны и особенности сайта, так что точно случайно ничего не поломает. К тому же небольшой объем работы собственный специалист выполнит быстрее.





4. Сохранность секретной информации



Если на сайте хранится секретная информация, и политика безопасности компании не позволяет ее распространять, выход один — принимать в свои ряды как можно более опытного программиста. При этом не стоит пытаться на нем экономить, ведь он будет отвечать за очень важную информацию.





5. Конфликты программистов



Когда работы по сайту постоянно ведутся вашим программистом, не стоит подключать еще и агентство. В такой ситуации специалисты всегда будут мешать друг другу, и это будет значительно замедлять и усложнять процесс разработки.



Все перечисленные аргументы «за» и «против» основаны на нашем опыте работы со многими проектами. Зачастую, если клиент говорит, что у него есть свой программист, но он как-то не очень в нем уверен и спрашивает «А вы что предложите?», то это верный знак того, что внедрение следует доверить агентству. В противном случае изменения могут быть сделаны неточно и не в срок.

Также происходят ситуации, когда большой и дорогой проект имеет штат своих программистов и даже не ставит выбор между своими и чужими. Остановка работы сайта на час, где крутится контекстная реклама на $20 000 в месяц, может сулить выплаты немалых штрафов.

Подводя итог, хочется сказать, что выбор зависит от конкретной ситуации и задач, и нельзя руководствоваться одними и теми же принципами всегда. Каждый клиент сможет найти среди описанных причин те, которые помогут ему в принятии оптимального решения для той или иной ситуации.