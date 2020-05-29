Что почитать после карантина — книгу о том, как лгут пользователи

Как только в нашу жизнь пришла самоизоляция из-за пандемии, тут же начался бум на дистанционное обучение: открылся свободный доступ к платным курсам, книгам, вебинарам. Но далеко не все смогли использовать эти возможности — карантин не каникулы, и к удаленной работе добавились домашние дела, занятия и игры с детьми. Сейчас, когда постепенно можно выходить на работу, выбираться на прогулки и находить время на себя, наконец-то появляется пара часов на чтение. Предлагаю книгу по интернет-маркетингу.
«Все лгут. Поисковики, Big Data и интернет знают о вас все», Сет Стивенс-Давидовиц
Мы все больше живем в интернете и доверяем ему наши тайны и переживания.
Поисковики знают о нас больше, чем лучшие друзья, родные и близкие. Это те вещи, о которых, возможно, стыдно говорить, но о которых нужно знать чье-то мнение, получить совет, ответ, подсказку.
Запросы стали нереально крутым инструментом для поиска того, о чем в действительности думают люди, что их беспокоит. Это фундамент для анализа целевой аудитории. Ведь никакой личной опрос не даст правдивых и откровенных данных, которые покажет анализ поисковых запросов.
Автор советует обратить внимание на
Для всех, кто причастен к созданию контента для информационных порталов, в Google Trends просто
Также автор уделяет внимание Facebook и называет его «средством для того, чтобы похвастаться друзьям о том, как в моей жизни все хорошо». И ведь не поспоришь — крайне редко в новостной ленте можно увидеть посты о неудачах.
Сет Стивенс-Давидовиц говорит о таких понятиях, как цифровая правда и цифровая ложь.
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Цифровая правда
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Цифровая ложь
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Поисковые запросы
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Посты в социальных сетях
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Просмотры
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Лайки в социальных сетях
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Клики
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Профили в социальных сетях
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Выделения текста
После внедрения новостной ленты, люди сразу же сообщили, что возненавидели ее. Они создали группу, в которой насчитывалось около 700 тысяч человек. В группе обсуждали, насколько не нравится нововведение. Казалось бы, руководство Facebook должно было прислушаться — ведь это пользователи Facebook, это их клиенты, а клиент всегда прав.
Что в итоге — в 2020 году Facebook насчитывает 2,5 миллиарда активных пользователей в месяц.
И это не единственный случай, когда Цукерберг убедился в наличии цифровой лжи.
В начале второго курса он создал сайт для своих однокурсников, который назвал Facemash. Там были выставлены фотографии двух гарвардских студентов, а их друзья могли оценивать, кто лучше выглядит.
Марка обвинили в расизме, сексизме и в том, что он «потакает самым низменным страстям людей». Но прежде, чем Цукербергу закрыли доступ в интернет (спустя несколько часов после запуска), сайт успели просмотреть 450 человек и 22 тысячи раз проголосовать за снимки.
В Netflix также усвоили этот урок. Компания позволила пользователям создавать список из фильмов, которые они хотели бы посмотреть.
Однако, возник парадокс: когда впоследствии людям напоминали об этих фильмах, они редко приступали к просмотру. Автор отмечает, что пользователи «заполняли список высоко калиберными лентами вроде черно-белых документалок времен Второй мировой войны или серьезных иностранных фильмов».
Однако несколько дней спустя пользователи хотели смотреть те фильмы, которые обычно смотрят: легкие комедии или какой-то экшн. Люди лгут сами себе. Поэтому Netflix стали строить модель,
Все эти истории успеха учат нас тому, что нельзя ориентироваться на слова людей, на то, что они пишут о себе в социальных сетях. Нам помогут только данные, данные и ничего, кроме данных.
То есть, идём в Google Analytics, чтобы узнать, сколько кликов, просмотров и остальных показателей у вашей рекламы. Изучаем поисковые запросы в рекламном кабинете. Направляемся в Google Trends, чтобы понять, какая тема больше всего волнует людей. Как сказал Ксавье Аматриен, бывший специалист по сбору данных Netflix: «Алгоритмы знают вас лучше, чем вы знаете себя».
Что ещё почитать о маркетинге в целом и о том, как люди принимают решения при выборе товаров, услуг, покупки в целом:
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