В 2012 году ко мне обратилась Екатерина Девяткина — коллега из компании Artjoker и задала вопрос про email-рассылки. Мой краткий ответ опубликован в её рубрике «Лаборатория веба», а тут я поделюсь идеями и опытом чуть более подробно.

Нам доверили свои рассылки Cifrus, GetResponse и десятки других брендов:

{"0":{"lid":"1531306243545","ls":"10","loff":"","li_type":"nm","li_name":"name","li_ph":"Имя","li_req":"y","li_nm":"name"},"1":{"lid":"1573230091466","ls":"20","loff":"","li_type":"ph","li_name":"phone","li_req":"y","li_masktype":"a","li_nm":"phone"},"2":{"lid":"1573567927671","ls":"30","loff":"y","li_type":"in","li_name":"surname","li_ph":"Фамилия","li_req":"y","li_nm":"surname"},"3":{"lid":"1573230077755","ls":"40","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"4":{"lid":"1575903646714","ls":"50","loff":"y","li_type":"hd","li_name":"comment","li_value":"Автоматический коммент: заявка из блога, без пользовательского комментария","li_nm":"comment"},"5":{"lid":"1575903664523","ls":"60","loff":"","li_type":"hd","li_name":"lead_channel_id","li_value":"24","li_nm":"lead_channel_id"},"6":{"lid":"1584374224865","ls":"70","loff":"","li_type":"hd","li_name":"ip","li_nm":"ip"},"7":{"lid":"1609939291423","ls":"80","loff":"","li_type":"hd","li_name":"post_id","li_nm":"post_id"}} Создаём рассылки, которые приносят деньги

— Нужно создать возможность подписаться «в ассортименте» (в личном кабинете клиента, на сайте, на блоге, через QR-код на печатной продукции и т.д.)

— Все любят получать письма, которые адресованы лично, но не массовые рассылки. Нужно разделить адресатов на группы в соответствии с их ожиданиями и внести их имена и фамилии.

— Выбрать общее название рассылки. Второе название будет уникальным для каждого письма.

— Желательно определиться со стратегией, чтобы адресаты знали, чего ждать и ждали, собственно. С «общими» базами (пользователями, которые ничего конкретного от вас не ждут) можно экспериментировать — отправить сводку новостей, пятничный выпуск хокку по вашей тематике, список полезных материалов или что-либо другое — разные по формату и содержанию письма.

— Конечно, внимание привлекают изображения — иллюстрации и фотографии. В первую очередь — с лицами. — Одну и ту же ссылку можно ставить и на картинку, и на текстовый анкор — кликают и там, и там (в одном частном примере на картинку приходится 61% кликов).

— Нужно сохранять ортодоксальное оформление ссылок: делать их синими и подчеркнутыми.

— Учитывая, что видео встроить в email рассылку не получится, нужно сделать скриншот на каком-нибудь интересном моменте, поставив видео на паузу — тогда будет видна его длительность и подсвечиваться кнопка Play. Т.е. визуально видео будет как будто встроено, хотя при клике на Play или в любом другом месте картинки откроется страница Vimeo или YouTube.

— Обновляйте базы адресатов. Удаляйте тех, кто никогда не открывал ваши письма.

— Указывайте свой (можно специально созданный для этих целей) email, чтобы получать обратную связь. Желательно оперативно отвечать на письма.

— Проводите а/б тестирование заголовков писем. — Ваши письма должны одинаково хорошо читаться на экране ПК, на планшете и смартфоне.

— Обязательно используйте текстовую разметку — выделяйте главное.

— Если ваш бизнес — интернет-магазин и каждую неделю вы проводите акции (предлагаете скидки на определенные товары), то можно публиковать фотографии с ценами и ставить ссылку на страницу с акцией.

— Используйте разные шаблоны писем — можно экспериментировать с блоками (справа, слева, внизу, врезки и т.д.). Нужно составить план письма или набросать текст и «раскидать» информацию по блокам.

— Касательно времени отправки — письма лучше отправлять до обеда, желательно в промежутке с 9 до 11 утра. А можно, например, определить правильное время для рассылки, опираясь на имеющуюся статистику работы сайта.

— Делать рассылку можно в любой день недели, но в пятницу письмо нужно писать еще интереснее и проще. — Подпишитесь на рассылки конкурентов. Будьте в курсе, о чем пишут они — пишите о другом или о том же, но иначе. Анализируйте письма — подумайте, как можно их улучшить.

— Проверяйте ссылки. Можно и нужно использовать метки Google Analytics — обычно они встроены в сервис рассылок (в некоторых, правда, коряво — из-за кириллицы в заголовке письма получаются километровые ссылки).

Под конец хочу процитировать Сашу Керя (SMM Leader в Brainberry):

Считаете, что платите много за Email-маркетинг? Тогда, в качестве секрета, выдаю инсайдерскую информацию о ценах Email-маркетинга в России. Если речь идет о стартовом этапе, это обойдется вам в 100 000 – 150 000 рублей (25 000 – 40 000 гривен). Поддержка стоит от 50 000 рублей (13 500 гривен). При этом показатель в 15% открытых писем удовлетворял клиента и котировался на этом рынке.