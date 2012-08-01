Правила хорошего тона или как сделать эффективную email рассылку
Катерина Коламбет
27917 24 3
1343796883
7

В 2012 году ко мне обратилась Екатерина Девяткина — коллега из компании Artjoker и задала вопрос про email-рассылки. Мой краткий ответ опубликован в её рубрике «Лаборатория веба», а тут я поделюсь идеями и опытом чуть более подробно.

Нам доверили свои рассылки Cifrus, GetResponse и десятки других брендов:

Создаём рассылки, которые приносят деньги

— Нужно создать возможность подписаться «в ассортименте» (в личном кабинете клиента, на сайте, на блоге, через QR-код на печатной продукции и т.д.)

— Все любят получать письма, которые адресованы лично, но не массовые рассылки. Нужно разделить адресатов на группы в соответствии с их ожиданиями и внести их имена и фамилии.

— Выбрать общее название рассылки. Второе название будет уникальным для каждого письма.

— Желательно определиться со стратегией, чтобы адресаты знали, чего ждать и ждали, собственно. С «общими» базами (пользователями, которые ничего конкретного от вас не ждут) можно экспериментировать — отправить сводку новостей, пятничный выпуск хокку по вашей тематике, список полезных материалов или что-либо другое — разные по формату и содержанию письма.

— Конечно, внимание привлекают изображения — иллюстрации и фотографии. В первую очередь — с лицами. — Одну и ту же ссылку можно ставить и на картинку, и на текстовый анкор — кликают и там, и там (в одном частном примере на картинку приходится 61% кликов).

— Нужно сохранять ортодоксальное оформление ссылок: делать их синими и подчеркнутыми.

— Учитывая, что видео встроить в email рассылку не получится, нужно сделать скриншот на каком-нибудь интересном моменте, поставив видео на паузу — тогда будет видна его длительность и подсвечиваться кнопка Play. Т.е. визуально видео будет как будто встроено, хотя при клике на Play или в любом другом месте картинки откроется страница Vimeo или YouTube.

— Обновляйте базы адресатов. Удаляйте тех, кто никогда не открывал ваши письма.

— Указывайте свой (можно специально созданный для этих целей) email, чтобы получать обратную связь. Желательно оперативно отвечать на письма.

— Проводите а/б тестирование заголовков писем. — Ваши письма должны одинаково хорошо читаться на экране ПК, на планшете и смартфоне.

— Обязательно используйте текстовую разметку — выделяйте главное.

— Если ваш бизнес — интернет-магазин и каждую неделю вы проводите акции (предлагаете скидки на определенные товары), то можно публиковать фотографии с ценами и ставить ссылку на страницу с акцией.

— Используйте разные шаблоны писем — можно экспериментировать с блоками (справа, слева, внизу, врезки и т.д.). Нужно составить план письма или набросать текст и «раскидать» информацию по блокам.

— Касательно времени отправки — письма лучше отправлять до обеда, желательно в промежутке с 9 до 11 утра. А можно, например, определить правильное время для рассылки, опираясь на имеющуюся статистику работы сайта.

— Делать рассылку можно в любой день недели, но в пятницу письмо нужно писать еще интереснее и проще. — Подпишитесь на рассылки конкурентов. Будьте в курсе, о чем пишут они — пишите о другом или о том же, но иначе. Анализируйте письма — подумайте, как можно их улучшить.

— Проверяйте ссылки. Можно и нужно использовать метки Google Analytics — обычно они встроены в сервис рассылок (в некоторых, правда, коряво — из-за кириллицы в заголовке письма получаются километровые ссылки).

Под конец хочу процитировать Сашу Керя (SMM Leader в Brainberry):

Считаете, что платите много за Email-маркетинг? Тогда, в качестве секрета, выдаю инсайдерскую информацию о ценах Email-маркетинга в России. Если речь идет о стартовом этапе, это обойдется вам в 100 000 – 150 000 рублей (25 000 – 40 000 гривен). Поддержка стоит от 50 000 рублей (13 500 гривен). При этом показатель в 15% открытых писем удовлетворял клиента и котировался на этом рынке.

24
19
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
кейсы по email-маркетингу email-маркетинг сегментирование базы рассылки планировщик рассылок как настроить триггерное письмо
Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

Больше постов

Комментарии (3)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok