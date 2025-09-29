Google Analytics для агентств: эффективные стратегии для роста клиентов

По опыту работы в одном из ведущих цифровых агентств я на собственном опыте убедился, насколько мощным инструментом может быть Google Analytics. Эта платформа является ключом к успеху в маркетинге — как в совершенствовании SEO-стратегии клиентов, так и в достижении результатов через целевые платные кампании. В Netpeak мы используем Google Analytics на полную, и это существенно влияет на наш подход к работе с проектами.

Это руководство составлено на основе моего опыта работы с Google Analytics 4 (GA4) в рамках многочисленных проектов для клиентов. Я поделюсь некоторыми выводами, которые помогут вашему агентству повысить эффективность работы. Руководство будет полезно и для бизнесов — оно поможет не только оценить эффективность партнерства с агентством, но и самостоятельно использовать данные для оптимизации стратегий и достижения измеримых результатов.

Содержание:

Пошаговая настройка Google Analytics

Правильная настройка Google Analytics имеет решающее значение. Агентства часто берут на себя эту ответственность за своих клиентов, и даже незначительная ошибка может свести на нет всю стратегию.

Шаг 1. Создание учетной записи и настройка ее свойств

Сначала перейдите на страницу analytics.google.com и создайте учетную запись. В Netpeak мы убедились, что четкая структура с самого начала экономит много времени и нервов в будущем. Назовите учетную запись так, чтобы она отражала название бренда вашего клиента, и не забудьте о настройках обмена данными.

Я обычно включаю все соответствующие опции обмена данными, особенно для продуктов и сервисов Google:

Это упростит интеграцию в будущем, особенно при подключении Analytics к Google Ads или другим инструментам. К тому же это будет способствовать углублению ваших знаний в области машинного обучения — а это всегда преимущество.

При настройке свойства в GA4 убедитесь, что часовой пояс и валюта для отчетности указаны правильно:

Я работал с международными клиентами, для которых эта мелочь имела большое значение — она помогала понять, что происходит в реальном времени, а не с задержкой в несколько часов.

Шаг 2. Настройка потока данных

В Netpeak каждая настройка потока данных проходит тщательный контроль, ведь отслеживание каждого взаимодействия пользователя имеет решающее значение. Независимо от того, отслеживаете ли вы глубину прокрутки или просмотры видео, рекомендуется активировать все расширенные опции измерения:

При настройке потока данных генерируется глобальный тег сайта (gtag.js), который нужно разместить в разделе <head> вашего сайта. Независимо от того, использует ли клиент WordPress, HubSpot, Shopify или другую CMS, рекомендую использовать Google Tag Manager — это значительно упрощает процесс и облегчает добавление новых тегов в будущем.

Ниже приведен краткий пример кода отслеживания:

<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_MEASUREMENT_ID"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(’js’, new Date()); gtag(’config’, ’GA_MEASUREMENT_ID’); </script>

Замените GA_MEASUREMENT_ID на ваш уникальный идентификатор Google Analytics:

Шаг 3. Настройка конверсий (ключевых событий)

В Netpeak мы всегда начинаем с того, что обсуждаем с клиентами, какие результаты для них действительно важны. Независимо от того, идет ли речь о генерации лидов через заполнение форм или об отслеживании покупок в сфере электронной коммерции, мы убеждаемся, что настроенные события идеально соответствуют бизнес-целям клиента.

В GA4 можно настроить собственные события для отслеживания всех ключевых действий. Вот, например, фрагмент кода, который я использую для отслеживания заполнения форм

document.querySelector(’form’).addEventListener(’submit’, function() { gtag(’event’, ’form_submission’, { ’event_category’: ’Lead’, ’event_label’: ’Contact Form’ }); });

Для отслеживания кликов по кнопкам также существует соответствующее решение:

document.querySelector(’button’).addEventListener(’click’, function() { gtag(’event’, ’button_click’, { ’event_category’: ’Interaction’, ’event_label’: ’Sign Up Button’, }); });

Примечание: Настраиваемые фрагменты — это не встроенные функции GA4, а специальные реализации, созданные для отслеживания микроконверсий, влияющих на общую аналитическую картину. Обратите внимание, что параметры, использованные в приведенных выше примерах, не являются стандартными для GA4. Чтобы они отображались в отчетах, их нужно зарегистрировать как специальные параметры в интерфейсе GA4.

И небольшой, но полезный трюк, который я всегда применяю — не забудьте исключить внутренний трафик:

Не стоит, чтобы посещения вашей команды портили ваши данные. Фильтрация внутренних IP-адресов обеспечивает чистые данные, которые точно отражают поведение реальных пользователей.

Ключевые показатели, на которые стоит обращать внимание

Я работал с достаточным количеством клиентов, чтобы знать: среди всего многообразия метрик в Google Analytics легко запутаться. Но когда вы знаете, что на самом деле важно, все начинает складываться в целостную картину.

Источники трафика

Одно из первых, на что я всегда обращаю внимание, — это источники трафика. Основное внимание всегда уделяется определению того, как пользователи находят сайт клиента: через органический поиск, платную рекламу или прямые переходы.

В Netpeak, если мы видим, что что-то работает хорошо — мы удваиваем усилия. Органический поиск приносит результаты? Отлично — усиливаем SEO-активность. Не срабатывает должным образом? Значит, пришло время доработать контент или улучшить техническую оптимизацию.

Конверсии — превыше всего

Основные события, или конверсии, лежат в основе каждой стратегии, созданной в Netpeak. Наша цель — выяснить, достигает ли привлеченный трафик конкретных бизнес-результатов: заполнение форм, совершение покупок или других целевых действий.

В связи с этим очень важно постоянно оптимизировать целевые страницы клиентов. Если посещаемость высокая, но конверсия низкая, основное внимание уделяется именно повышению эффективности страницы.

Как узнать, действительно ли пользователи заинтересованы или сразу покидают сайт

Привлеченные сессии и среднее время взаимодействия — это новые ключевые метрики в GA4, которые помогают глубже понять поведение пользователей:

Вместо того, чтобы ориентироваться на устаревший показатель отказов, обращайте внимание на показатель вовлеченности. Если пользователи не взаимодействуют с сайтом более 10 секунд, не выполняют ни одного ключевого действия и не совершают как минимум два просмотра страниц или экранов — это сигнал, что что-то пошло не так и стоит провести анализ.

В Netpeak мы всегда сравниваем эти показатели вовлеченности с эффективностью контента. Если цифры не совпадают, стоит провести подробный анализ, чтобы выявить причину проблемы.

Она может заключаться в чем угодно — от некачественного дизайна страницы до медленной загрузки, но данные всегда говорят правду.

Распространенные ошибки в аналитике и как их избежать

Существует несколько распространенных ошибок при настройке и использовании Google Analytics. Одной из самых больших является неправильная настройка отслеживания конверсий.

Если ваши клиенты или агентство считают просмотры страниц критической целью — это тревожный сигнал. Как я уже отмечал, в Netpeak мы уделяем особое внимание согласованию конверсий с реальными бизнес-целями, чтобы клиенты получали от своих инвестиций ощутимую прибыль. Ведь какой смысл в данных, если они не отражают то, что действительно имеет значение?

Еще одним обязательным элементом любого анализа является сегментация. Без распределения данных, например, на новых и постоянных пользователей или на мобильные и настольные устройства, вы получаете лишь размытую картину. В Netpeak мы всегда применяем сегментацию, чтобы четко понимать, что происходит и где нужно принять соответствующие меры:

Настраиваемые панели GA4

Отчеты — это то, на что клиенты обращают особое внимание, и это вполне обоснованно. В Netpeak мы создаем настраиваемые панели GA4, которые позволяют легко демонстрировать эффективность наших усилий.

Чтобы не перегружать клиентов лишними данными, мы выделяем ключевые показатели: сессии, основные индикаторы событий и рост дохода. Ежемесячные автоматизированные отчеты помогают клиентам видеть реальную рентабельность инвестиций.

Когда клиенты хотят получить более наглядную информацию, мы используем Google Looker Studio. Этот инструмент кардинально меняет правила игры, позволяя клиентам самостоятельно глубже анализировать данные.

Вот фрагмент расширенного отчета, который не только показывает динамику кликов, показов, позиций и CTR, но и предоставляет разбивку показов и кликов по дням недели за последние шесть месяцев:

Расширенные функции Google Analytics

Освоение Google Analytics — это не только знание основ, но и способность глубже анализировать данные. В Netpeak мы не останавливаемся на поверхностных данных. Отслеживание событий — одна из расширенных функций, которую мы регулярно используем. Она идеально подходит для отслеживания ключевых действий, таких как просмотры видео или нажатия кнопок.

Для наших клиентов в сфере электронной коммерции улучшенное отслеживание электронной коммерции стало настоящим прорывом. Вот как мы отслеживаем просмотры продуктов:

gtag(’event’, ’view_item_list’, { ’items’: [ { ’id’: ’P12345’, ’name’: ’T-shirt’, ’category’: ’Apparel’, ’price’: ’29.99’ } ] });

Работа на таком уровне детализации позволяет оптимизировать каждый этап воронки продаж, помогая клиентам уменьшить количество брошенных корзин и увеличить среднюю стоимость заказа.

Мы также экспериментировали с различными моделями атрибуции, такими как модели первого клика, линейные, по времени и по позиции, чтобы лучше понять, как каждый канал цифрового маркетинга влияет на ключевые события. Однако с ноября 2023 года эти модели были удалены из Google Analytics 4.

Теперь мы сосредоточены на стандартной модели атрибуции на основе данных в GA4, которая использует машинное обучение, чтобы распределить ценность между точками контакта, оказавшими наибольшее влияние на ключевые события.

Для сравнения мы по-прежнему часто анализируем, как модель на основе данных соотносится с моделью атрибуции по последнему клику:

Такое сравнение также помогает понять, как различные каналы получают заслугу за ключевые события. Что не менее важно — оно помогает наглядно продемонстрировать клиентам эффективность более продвинутой модели атрибуции.

Распространенные проблемы с отслеживанием

Регулярные аудиты аналитики — ключ к надежности данных, особенно после обновлений сайта. В Netpeak такие проверки являются неотъемлемой частью процесса: они позволяют убедиться в правильности настроек отслеживания и своевременно выявлять любые проблемы после внесения изменений.

Частой проблемой, с которой я сталкиваюсь, являются проблемы с отслеживанием из-за обновления сайта. Например, разработчики могут непреднамеренно изменить идентификаторы кнопок или элементы страницы во время обновления. Это может привести к тому, что ключевые события, такие как отправка форм или нажатие кнопок, не будут отслеживаться правильно, что приведет к пробелам в наших данных.

Чтобы убедиться, что трекинговые коды работают корректно, я обычно начинаю с раздела «Обзор» в Google Tag Manager. Это быстрый и удобный способ оценить состояние настроек: достаточно зайти в аккаунт, открыть нужный контейнер и в разделе «Обзор» сразу видно наличие каких-либо предупреждений.

Далее я перехожу в режим предварительного просмотра и моделирую некоторые действия, например, нажатие кнопок или отправку форм, чтобы проверить, все ли события отслеживания срабатывают должным образом. В случае неисправностей я четко понимаю, где искать источник проблемы и как ее устранить:

Иногда разработчики могут случайно удалить коды отслеживания с определенных страниц, и тогда возникают сложности. Чтобы решить эту проблему, я сначала проверяю исходный код сайта, чтобы убедиться, что код отслеживания все еще находится в нужном месте — обычно в разделе <head>.

Для более детального анализа я перехожу в раздел «Администратор» в GA4, выбираю соответствующий «Поток данных» и открываю настройки тегов — в секции «Итоговые данные о покрытии тега» доступна сводка, которая помогает оценить полноту их покрытия.

Если определенные ключевые страницы не отображаются в списке, это серьезный сигнал о том, что код отслеживания, возможно, не срабатывает на этих страницах.

Сочетая ручную проверку исходного кода, просмотр контейнера в GTM и использование GA4 для мониторинга отслеживания на страницах, я могу с уверенностью гарантировать стабильность трекинга даже после обновления сайта. Это позволяет обеспечить максимальную точность данных для клиентов.

Практические советы по использованию аналитики для планирования стратегии

Что мне больше всего нравится в работе в Netpeak — это то, как мы превращаем аналитику в действия. Мы не просто смотрим на цифры, а работаем с ними. Если вижу, что целевая страница дает хороший трафик из органики — сразу фокусируюсь на ее прокачке: улучшаю контент и работаю над ссылками.

При проведении PPC-кампаний мы используем интеграцию GA4 с Google Ads, чтобы отслеживать эффективность рекламы, корректировать ставки и вносить изменения на основе данных в режиме реального времени:

Выводы