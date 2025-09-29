Google Analytics для агентств: ефективні стратегії для зростання клієнтів

З досвіду роботи в одному з провідних цифрових агентств я на власні очі переконався, наскільки потужним інструментом може бути Google Analytics. Ця платформа є ключем до успіху в маркетингу — як у вдосконаленні SEO-стратегії клієнтів, так і в досягненні результатів через цільові платні кампанії. У Netpeak ми використовуємо Google Analytics на повну, і це суттєво впливає на наш підхід до роботи з проєктами.

Цей посібник складено на основі мого досвіду роботи з Google Analytics 4 (GA4) у рамках численних проєктів для клієнтів. Я поділюся деякими висновками, які допоможуть вашому агентству підвищити ефективність роботи. Посібник буде корисним і для бізнесів — він допоможе не лише оцінити ефективність партнерства з агентством, а й самостійно використовувати дані для оптимізації стратегій і досягнення вимірюваних результатів.

Зміст:

Покрокове налаштування Google Analytics

Правильне налаштування Google Analytics має вирішальне значення. Агентства часто беруть на себе цю відповідальність для своїх клієнтів, і навіть незначна помилка може звести нанівець усю стратегію.

Крок 1. Створення облікового запису та налаштування його властивостей

Спершу перейдіть на сторінку analytics.google.com і створіть обліковий запис. У Netpeak ми переконалися, що чітка структура з самого початку економить багато часу та нервів у майбутньому. Назвіть обліковий запис так, щоб він відображав назву бренду вашого клієнта, і не забудьте про налаштування обміну даними.

Я зазвичай вмикаю всі відповідні опції обміну даними, особливо для продуктів і сервісів Google:

Це спростить інтеграцію в майбутньому, особливо при підключенні Analytics до Google Ads або інших інструментів. До того ж це сприятиме поглибленню ваших знань у сфері машинного навчання — а це завжди перевага.

Під час налаштування властивості в GA4 переконайтеся, що часовий пояс і валюта для звітності вказані правильно:

Я працював з міжнародними клієнтами, для яких ця дрібниця мала велике значення — вона допомагала зрозуміти, що відбувається в реальному часі, а не з затримкою у кілька годин.

Крок 2. Налаштування потоку даних

У Netpeak кожне налаштування потоку даних проходить ретельний контроль, адже відстеження кожної взаємодії користувача має вирішальне значення. Незалежно від того, чи відстежуєте ви глибину прокрутки, чи перегляди відео, рекомендується активувати всі розширені опції вимірювання:

Під час налаштування потоку даних генерується глобальний тег сайту (gtag.js), який потрібно розмістити у розділі <head> вашого сайту. Незалежно від того, чи використовує клієнт WordPress, HubSpot, Shopify чи іншу CMS, рекомендую використовувати Google Tag Manager — це значно спрощує процес і полегшує додавання нових тегів у майбутньому.

Нижче наведено короткий приклад коду відстеження:

<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_MEASUREMENT_ID"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(’js’, new Date()); gtag(’config’, ’GA_MEASUREMENT_ID’); </script>

Замініть GA_MEASUREMENT_ID на ваш унікальний ідентифікатор Google Analytics:

Крок 3. Налаштування конверсій (ключових подій)

У Netpeak ми завжди починаємо з того, що обговорюємо з клієнтами, які результати для них справді важливі. Незалежно від того, чи йдеться про генерацію лідів через заповнення форм, чи про відстеження покупок у сфері електронної комерції, ми переконуємося, що налаштовані події ідеально відповідають бізнес-цілям клієнта.

У GA4 можна налаштувати власні події для відстеження всіх ключових дій. Ось, наприклад, фрагмент коду, який я використовую для відстеження заповнення форм:

document.querySelector(’form’).addEventListener(’submit’, function() { gtag(’event’, ’form_submission’, { ’event_category’: ’Lead’, ’event_label’: ’Contact Form’ }); });

Для відстеження кліків на кнопки також існує відповідне рішення:

document.querySelector(’button’).addEventListener(’click’, function() { gtag(’event’, ’button_click’, { ’event_category’: ’Interaction’, ’event_label’: ’Sign Up Button’, }); });

Примітка: Налаштовані фрагменти — це не вбудовані функції GA4, а спеціальні реалізації, створені для відстеження мікроконверсій, що впливають на загальну аналітичну картину. Зверніть увагу, що параметри, використані в наведених вище прикладах, не є стандартними для GA4. Щоб вони відображалися в звітах, їх потрібно зареєструвати як спеціальні параметри в інтерфейсі GA4.

І невеликий, але корисний трюк, який я завжди застосовую — не забудьте виключити внутрішній трафік:

Не варто, щоб відвідування вашої команди псували ваші дані. Фільтрація внутрішніх IP-адрес забезпечує чисті дані, які точно відображають поведінку реальних користувачів.

Ключові показники, на які варто звертати увагу

Я працював з достатньою кількістю клієнтів, щоб знати: серед усього різноманіття метрик у Google Analytics легко загубитися. Але коли ви знаєте, що насправді важливо, все починає складатися в цілісну картину.

Джерела трафіку

Одне з перших, на що я завжди звертаю увагу, — це джерела трафіку. Основна увага завжди приділяється визначенню того, як користувачі знаходять сайт клієнта: через органічний пошук, платну рекламу чи прямі переходи.

У Netpeak, якщо ми бачимо, що щось працює добре — ми подвоюємо зусилля. Органічний пошук приносить результати? Чудово — посилюємо SEO-активність. Не спрацьовує належним чином? Отже, настав час доопрацювати контент або покращити технічну оптимізацію.

Конверсії — понад усе

Основні події, або конверсії, лежать в основі кожної стратегії, створеної в Netpeak. Наша мета — з’ясувати, чи досягає залучений трафік конкретних бізнес-результатів: заповнення форм, здійснення покупок або інших цільових дій.

У зв’язку з цим дуже важливо постійно оптимізувати цільові сторінки клієнтів. Якщо відвідуваність висока, але конверсія низька, основна увага приділяється саме підвищенню ефективності сторінки.

Як дізнатися, чи користувачі справді зацікавлені, чи відразу покидають сайт

Залучені сесії та середній час взаємодії — це нові ключові метрики у GA4, які допомагають глибше зрозуміти поведінку користувачів:

Замість того, щоб орієнтуватися на застарілий показник відмов, звертайте увагу на показник залученості. Якщо користувачі не взаємодіють із сайтом більше ніж 10 секунд, не виконують жодної ключової дії та не здійснюють щонайменше два перегляди сторінок або екранів — це сигнал, що щось пішло не так і варто провести аналіз.

У Netpeak ми завжди порівнюємо ці показники залучення з ефективністю контенту. Якщо цифри не співпадають, варто провести детальний аналіз, щоб виявити причину проблеми.

Вона може полягати в чому завгодно — від неякісного дизайну сторінки до повільного завантаження, але дані завжди говорять правду.

Поширені помилки в аналітиці і як їх уникнути

Існує кілька поширених помилок при налаштуванні та використанні Google Analytics. Однією з найбільших є неправильне налаштування відстеження конверсій.

Якщо ваші клієнти або агентство вважають перегляди сторінок критичною метою — це тривожний сигнал. Як я вже зазначав, у Netpeak ми приділяємо особливу увагу узгодженню конверсій із реальними бізнес-цілями, щоб клієнти отримували від своїх інвестицій відчутний прибуток. Адже який сенс у даних, якщо вони не відображають те, що справді має значення?

Ще одним обов’язковим елементом будь-якого аналізу є сегментація. Без розподілу даних, наприклад, на нових і постійних користувачів або на мобільні та настільні пристрої, ви отримуєте лише розмиту картину. У Netpeak ми завжди застосовуємо сегментацію, щоб чітко розуміти, що відбувається, і де потрібно вжити відповідних заходів:

Налаштовані панелі GA4

Звіти — це те, на що клієнти звертають особливу увагу, і це цілком обґрунтовано. У Netpeak ми створюємо налаштовані панелі GA4, які дозволяють легко демонструвати ефективність наших зусиль.

Щоб не перевантажувати клієнтів зайвими даними, ми виділяємо ключові показники: сесії, основні індикатори подій та зростання доходу. Щомісячні автоматизовані звіти допомагають клієнтам бачити реальну рентабельність інвестицій.

Коли клієнти хочуть отримати більш наочну інформацію, ми використовуємо Google Looker Studio. Цей інструмент кардинально змінює правила гри, дозволяючи клієнтам самостійно глибше аналізувати дані.

Ось фрагмент розширеного звіту, який не тільки показує динаміку кліків, показів, позицій і CTR, але й надає розбивку показів і кліків за днями тижня протягом останніх шести місяців:

Розширені функції Google Analytics

Опанування Google Analytics — це не лише знання основ, а й здатність глибше аналізувати дані. У Netpeak ми не зупиняємося на поверхневих даних. Відстеження подій — одна з розширених функцій, яку ми регулярно використовуємо. Вона ідеально підходить для відстеження ключових дій, таких як перегляди відео або натискання кнопок.

Для наших клієнтів у сфері електронної торгівлі покращене відстеження електронної торгівлі стало справжнім проривом. Ось як ми відстежуємо перегляди продуктів:

gtag(’event’, ’view_item_list’, { ’items’: [ { ’id’: ’P12345’, ’name’: ’T-shirt’, ’category’: ’Apparel’, ’price’: ’29.99’ } ] });

Робота на такому рівні деталізації дозволяє оптимізувати кожен етап воронки продажів, допомагаючи клієнтам зменшити кількість покинутих кошиків і збільшити середню вартість замовлення.

Ми також експериментували з різними моделями атрибуції, такими як моделі першого кліка, лінійні, за часом та за позицією, щоб краще зрозуміти, як кожен канал цифрового маркетингу впливає на ключові події. Однак з листопада 2023 року ці моделі були вилучені з Google Analytics 4.

Тепер ми зосереджуємось на стандартній моделі атрибуції на основі даних у GA4, яка використовує машинне навчання, щоб розподілити цінність між точками контакту, що мали найбільший вплив на ключові події.

Для порівняння ми й досі часто аналізуємо, як модель на основі даних співвідноситься з моделлю атрибуції за останнім кліком:

Таке порівняння також допомагає зрозуміти, як різні канали отримують заслугу за ключові події. Що не менш важливо — воно допомагає наочно продемонструвати клієнтам ефективність більш просунутої моделі атрибуції.

Поширені проблеми з відстеженням

Регулярні аудити аналітики — ключ до надійності даних, особливо після оновлень сайту. У Netpeak такі перевірки є невід’ємною частиною процесу: вони дають змогу переконатися в правильності налаштувань відстеження та своєчасно виявляти будь-які проблеми після внесення змін.

Частою проблемою, з якою я стикаюся, є проблеми з відстеженням через оновлення сайту. Наприклад, розробники можуть ненавмисно змінити ідентифікатори кнопок або елементи сторінки під час оновлення. Це може призвести до того, що ключові події, такі як відправлення форм або натискання кнопок, не будуть відстежуватися правильно, що призведе до прогалин у наших даних.

Щоб переконатися, що трекінгові коди працюють коректно, я зазвичай починаю з розділу «Огляд» у Google Tag Manager. Це швидкий і зручний спосіб оцінити стан налаштувань: достатньо зайти в акаунт, відкрити потрібний контейнер і в розділі «Огляд» одразу видно наявність будь-яких попереджень.

Далі я переходжу в режим попереднього перегляду і моделюю деякі дії, наприклад, натискання кнопок або відправлення форм, щоб перевірити, чи всі події відстеження спрацьовують належним чином. У разі несправностей я чітко розумію, де шукати джерело проблеми та як її усунути:

Іноді розробники можуть випадково видалити коди відстеження з певних сторінок, і тоді виникають складнощі. Щоб вирішити цю проблему, я спочатку перевіряю вихідний код сайту, щоб переконатися, що код відстеження все ще знаходиться в потрібному місці — зазвичай в розділі <head>.

Для більш детального аналізу я переходжу до розділу «Адміністратор» у GA4, обираю відповідний «Потік даних» і відкриваю налаштування тегів — у секції «Підсумкові дані про покриття тегу» доступне зведення, яке допомагає оцінити повноту їх покриття.

Якщо певні ключові сторінки не відображаються в списку, це серйозний сигнал про те, що код відстеження, можливо, не спрацьовує на цих сторінках.

Поєднуючи ручну перевірку вихідного коду, перегляд контейнера в GTM і використання GA4 для моніторингу відстеження на сторінках, я можу впевнено гарантувати стабільність трекінгу навіть після оновлення сайту. Це дозволяє забезпечити максимальну точність даних для клієнтів.

Практичні поради з використання аналітики для планування стратегії

Що мені найбільше подобається в роботі в Netpeak — це як ми перетворюємо аналітику на дії. Ми не просто дивимось на цифри, а працюємо з ними. Якщо бачу, що цільова сторінка дає хороший трафік з органіки — одразу фокусуюсь на її прокачуванні: покращую контент і працюю над посиланнями.

Під час проведення PPC-кампаній ми використовуємо інтеграцію GA4 з Google Ads, щоб відстежувати ефективність реклами, коригувати ставки та вносити зміни на основі даних у режимі реального часу:

Висновки