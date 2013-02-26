Интервью с иллюстратором Виктором Меламедом

Сегодня у нас гостевой пост Катерины Вершининой из 4Press — интервью с успешным иллюстратором и преподавателем Британской Школы дизайна.
Виктор получил степень магистра в университете Хертфордшира, рисовал для нескольких десятков изданий (включая New Yorker, дольше всего – для российского Rolling Stone) и успел перевести на русский язык два романа.
Я ищу не вдохновение, я ищу интересных задач — а чаще они сами меня находят.
Все, чем стоит сейчас интересоваться иллюстратору, во-первых, происходит не в иллюстрации, а во-вторых, не сейчас. Чтобы быть в курсе завтрашнего дня, нужно подписываться на we-make-money-not-art.com и booooooom.com, чтобы знать, что мы пропустили — 50watts.com.
Куда все движется — неизвестно, но точно знаю, что чем дальше, тем больше будут смешиваться дисциплины. Уже сейчас трудно найти грань между иллюстрацией и комиксом, иллюстрацией и инфографикой, иллюстрацией и современным искусством. Все меньше будут значить умения, наработанные тупым повторением, все больше — самообучаемость и способность действовать осмысленно.
Не знаю, но я уже согласен попробовать.
Все сложно. Я самоучка, мне все дается со скрипом, но я научился этот скрип превращать в подобие музыки.
Обычно так: открываю фотошоп и рисую, пока не нарисую.
Лучшая моя работа — это мой курс, и он только начинает «вылупляться».
Человек, который умеет, уже, выходит, начал. Нужно думать, кому это нужно — иллюстрация не может быть «в стол», нужно искать своего зрителя. Это сложно, но при наличии интернета — выполнимо; клиент — просто частный случай зрителя. Тому, кто только хочет, стоит начинать с набросков, по полному блокноту в день. Наброски считаются не поштучно, а на вес. С натуры, из головы, с чужих иллюстраций, из телека и из кино.
Если мешает «страх белого листа», для начала перечеркните лист наискосок.
С помощью интернета, например.
Довольно мучительно. Я знал о преподавании меньше, чем студенты — про графдизайн. Пришлось учить друг друга.
Круче всего — когда месяц спустя приходит человек с криком «Дошло!».
Разницу между исследованием и спекуляцией. Обнаружил, что иллюстрация как дисциплина изучена очень поверхностно.
У меня список длинный из того, что нужно сделать, основная цель — успеть хотя бы половину.
Кстати, 9 марта Виктор Меламед проведет мастер-класс в Одессе под звучным названием «Иллюстрация как хокку». Подробности тут.
Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.
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