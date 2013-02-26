Интервью с иллюстратором Виктором Меламедом

Сегодня у нас гостевой пост Катерины Вершининой из 4Press — интервью с успешным иллюстратором и преподавателем Британской Школы дизайна.

Виктор получил степень магистра в университете Хертфордшира, рисовал для нескольких десятков изданий (включая New Yorker, дольше всего – для российского Rolling Stone) и успел перевести на русский язык два романа.

— Где и в чем ищете вдохновение?

Я ищу не вдохновение, я ищу интересных задач — а чаще они сами меня находят.

— Что читать или смотреть, чтобы быть в теме последних иллюстративных событий?

Все, чем стоит сейчас интересоваться иллюстратору, во-первых, происходит не в иллюстрации, а во-вторых, не сейчас. Чтобы быть в курсе завтрашнего дня, нужно подписываться на we-make-money-not-art.com и booooooom.com, чтобы знать, что мы пропустили — 50watts.com.

— Как меняется иллюстрация со временем? Куда она идет?

Куда все движется — неизвестно, но точно знаю, что чем дальше, тем больше будут смешиваться дисциплины. Уже сейчас трудно найти грань между иллюстрацией и комиксом, иллюстрацией и инфографикой, иллюстрацией и современным искусством. Все меньше будут значить умения, наработанные тупым повторением, все больше — самообучаемость и способность действовать осмысленно.

— Как долго можете не работать?

Не знаю, но я уже согласен попробовать.

— Что проще всего дается рисовать?

Все сложно. Я самоучка, мне все дается со скрипом, но я научился этот скрип превращать в подобие музыки.

— Как происходит процесс создания иллюстрации?

Обычно так: открываю фотошоп и рисую, пока не нарисую.

— Лучшая Ваша работа была для...?

Лучшая моя работа — это мой курс, и он только начинает «вылупляться».

— С чего начать человеку, который умеет и хочет связать свою жизнь с иллюстрацией?

Человек, который умеет, уже, выходит, начал. Нужно думать, кому это нужно — иллюстрация не может быть «в стол», нужно искать своего зрителя. Это сложно, но при наличии интернета — выполнимо; клиент — просто частный случай зрителя. Тому, кто только хочет, стоит начинать с набросков, по полному блокноту в день. Наброски считаются не поштучно, а на вес. С натуры, из головы, с чужих иллюстраций, из телека и из кино.

Если мешает «страх белого листа», для начала перечеркните лист наискосок.

— Как, живя и работая в Москве, не опытные в этом деле иллюстраторы, могут получить заказ извне (из-за границы)?

С помощью интернета, например.

— Помните свою первую лекцию в Британке? Как это было?

Довольно мучительно. Я знал о преподавании меньше, чем студенты — про графдизайн. Пришлось учить друг друга.

— Что Вам больше всего нравится в преподавании?

Круче всего — когда месяц спустя приходит человек с криком «Дошло!».

— Что нового вы для себя открыли во время обучения в университете Хертфордшира?

Разницу между исследованием и спекуляцией. Обнаружил, что иллюстрация как дисциплина изучена очень поверхностно.

— Какая большая цель, к достижению которой вы идете медленно, но уверенно?

У меня список длинный из того, что нужно сделать, основная цель — успеть хотя бы половину.

Кстати, 9 марта Виктор Меламед проведет мастер-класс в Одессе под звучным названием «Иллюстрация как хокку». Подробности тут.

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