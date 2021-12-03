Как 2GIS помогает продвигать бизнес

2GIS — это 3D-карта города, справочник организаций и навигатор. Кроме поиска и выбора объектов, 2GIS позволяет строить маршруты для авто, общественного транспорта и пешеходов. Также приложение помогает отслеживать пробки, находить актуальные входы в здания. В целом все функции нужны, чтобы пользователи с легкостью находили релевантные товары и услуги. Это двусторонняя выгода для клиентов и бизнеса.



Когда компания начинает работать на определенной территории, единственное, что покупается — это космические снимки. Дальше с помощью внутренних программных продуктов и картографов, которые работают в том числе и на территории города, формируется цифровая карта. На момент публикации (март 2021 года) нет ни одного алгоритма, который на основе снимка нарисует карту с прямыми стенами у домов. Потому что всё это зависит от положения солнца и соответственно теней.



Например, чтобы собрать нумерацию домов, недостаточно данных с открытых городских источников, поэтому 2GIS привлекает офлайн-специалистов, которые ходят по городу и собирают информацию.