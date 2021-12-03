Как 2GIS помогает продвигать бизнес
Гайд для маркетологов
2GIS — геоинформационный сервис, который присутствует на рынке Украины уже более 14 лет. Одесса, Днепр, Харьков и Киев — именно такая очередность открытия филиалов.
Основная особенность 2GIS как продукта заключается в сборе локального контента высокого качества. Команда сервиса под качеством подразумевает полноту справочника и достоверность данных. Порог качества — 95%.
Два раза в год команда 2GIS проводит аудит, чтобы актуализировать данные в приложении: совпадает ли отображение организаций, зданий, нумерации, дорожных событий и так далее. Таким образом рассчитывается процент качества.
Основная особенность 2GIS как продукта заключается в сборе локального контента высокого качества. Команда сервиса под качеством подразумевает полноту справочника и достоверность данных. Порог качества — 95%.
Два раза в год команда 2GIS проводит аудит, чтобы актуализировать данные в приложении: совпадает ли отображение организаций, зданий, нумерации, дорожных событий и так далее. Таким образом рассчитывается процент качества.
Как это работает?
2GIS — это 3D-карта города, справочник организаций и навигатор. Кроме поиска и выбора объектов, 2GIS позволяет строить маршруты для авто, общественного транспорта и пешеходов. Также приложение помогает отслеживать пробки, находить актуальные входы в здания. В целом все функции нужны, чтобы пользователи с легкостью находили релевантные товары и услуги. Это двусторонняя выгода для клиентов и бизнеса.
Когда компания начинает работать на определенной территории, единственное, что покупается — это космические снимки. Дальше с помощью внутренних программных продуктов и картографов, которые работают в том числе и на территории города, формируется цифровая карта. На момент публикации (март 2021 года) нет ни одного алгоритма, который на основе снимка нарисует карту с прямыми стенами у домов. Потому что всё это зависит от положения солнца и соответственно теней.
Например, чтобы собрать нумерацию домов, недостаточно данных с открытых городских источников, поэтому 2GIS привлекает офлайн-специалистов, которые ходят по городу и собирают информацию.
Когда компания начинает работать на определенной территории, единственное, что покупается — это космические снимки. Дальше с помощью внутренних программных продуктов и картографов, которые работают в том числе и на территории города, формируется цифровая карта. На момент публикации (март 2021 года) нет ни одного алгоритма, который на основе снимка нарисует карту с прямыми стенами у домов. Потому что всё это зависит от положения солнца и соответственно теней.
Например, чтобы собрать нумерацию домов, недостаточно данных с открытых городских источников, поэтому 2GIS привлекает офлайн-специалистов, которые ходят по городу и собирают информацию.
Помимо этого, в 2GIS есть собственные стандарты качества, которые прямо влияют на алгоритм работы. Нередко в городах до 50% организаций работают без сайтов либо страниц в соцсетях, но всё это работающие бизнесы — например, ремонт обуви, цветочный киоск.
2GIS вносит в справочник даже такие небольшие компании, информацию о которых можно собрать только «на месте», то есть оцифровав офлайн. Сервису помогают пользователи, которые через приложение сообщают о замеченных неточностях либо о новых данных, которые еще не успели внести в базу данных.
Для активных пользователей 2GIS проводит конкурсы по добавлению контента, вручает специальные награды («ачивки») в приложении и призы. Сервис стремимся к тому, чтобы в любой момент справочник содержал актуальную информацию о 95% действующих организациях в городе.
2GIS вносит в справочник даже такие небольшие компании, информацию о которых можно собрать только «на месте», то есть оцифровав офлайн. Сервису помогают пользователи, которые через приложение сообщают о замеченных неточностях либо о новых данных, которые еще не успели внести в базу данных.
Для активных пользователей 2GIS проводит конкурсы по добавлению контента, вручает специальные награды («ачивки») в приложении и призы. Сервис стремимся к тому, чтобы в любой момент справочник содержал актуальную информацию о 95% действующих организациях в городе.
Все актуально?
Нельзя отрисовать карту, собрать данные и на этом остановить работу производства. Как показывает статистика, за год часть новых компаний закрывается и примерно через три года портрет города уже меняется. Поэтому, если обновлять контент не вовремя, справочник можно просто выбросить. В 2GIS контроль за актуализацией информации настроен с помощью контакт-центра и сверки территории. В тех сферах бизнеса, где компании часто меняются, данные соответственно обновляют чаще.
Почему выбирают 2GIS?
Аудитория 2GIS на момент публикации — это больше 50 млн активных пользователей в месяц, которые выбирают бесплатный мобильный сервис с актуальными данными, широким и простым в использовании функционалом.
2GIS не ограничивается только картой, справочником организаций и навигатором, постоянно добавляются новые опции. Одни из последних — отслеживание городского транспорта онлайн и «Витрина».
«Витрина» показывает пользователям прямо в карточке ассортимент товаров и услуг с ценами.
Если компания хочет обратить на себя еще больше внимания пользователей, то она может добавить фотографии и описания товаров, — и подключить заявки из 2GIS.
«Витрина» показывает пользователям прямо в карточке ассортимент товаров и услуг с ценами.
Если компания хочет обратить на себя еще больше внимания пользователей, то она может добавить фотографии и описания товаров, — и подключить заявки из 2GIS.
Что для организаций?
Пользователь с помощью 2GIS ищет услуги или товары — проще говоря, выбирает, где удобнее купить. Сервис предлагает компаниям рассказать о товарах и услугах заинтересованным в них пользователям. Для компаний в 2GIS созданы расширенные опции: удобно добавлять в свои карточки фотографии, дополнительный контент, полезный клиентам, отвечать на отзывы, рассказывать о товарах, услугах.
Как показывает опыт и статистика, люди чаще взаимодействуют с более наполненными карточками компаний, а также читают отзывы, просматривают фото, переходят в соцсети.
В чем деньги?
Напомним, приложение бесплатное для пользователей. Размещение в 2GIS основной справочной информации о компании также бесплатно. Источник дохода 2GIS — размещение рекламы внутри приложения и на сайте. 2GIS монетизирует внимание пользователей. Ежемесячно к нему обращаются более 3 млн пользователей Украины, справочник открывает им доступ к компаниям. Для того, чтобы выделиться, сервис предлагает использовать расширенные возможности — сообщить больше информации о себе в профиле или рассказать о специальном предложении.
Существует более 40 различных рекламных позиций, которые может предложить компания. Учитывая это количество, работа с рекламодателями всегда идет через менеджера 2GIS. На личной встрече менеджер помогает определить подходящие позиции.
Разница в платном и бесплатном размещении
Одна из самых популярных позиций — пакет «Базовый». Он подразумевает размещение организации выше над органической выдачей, комментарий с СТА, подробное описание деятельности/услуг и логотип.
В 2021 году появилось важное для компаний обновление — «Витрина». Теперь добавлять товары и услуги в 2GIS может любая компания. Пока только к себе в карточку, формируя Витрину товаров.
«Витрина» нужна, чтобы компании из почти любой рубрики размещали в карточке на вкладке «Цены» свои предложения и буквально «показывали товар лицом». Даже интернет-магазины и производители, у которых есть ФЛП или ООО. Эти товары пока нельзя будет найти в поиске по городу, их можно увидеть только в карточке компании.
«Витрина» нужна, чтобы компании из почти любой рубрики размещали в карточке на вкладке «Цены» свои предложения и буквально «показывали товар лицом». Даже интернет-магазины и производители, у которых есть ФЛП или ООО. Эти товары пока нельзя будет найти в поиске по городу, их можно увидеть только в карточке компании.
Витрина бывает двух видов:
1
Бесплатная базовая
2
Расширенная продающая
Бесплатная «Витрина» — это список товаров с ценами. Она доступна всем компаниям. Пользователи 2GIS, открыв карточку компании, сразу увидят список из трёх товаров. У платной «Витрины» больше возможностей: компания может дополнить товары и услуги фотографиями, описанием и подключить заявки.
По статистике 2GIS видно, что каждый десятый пользователь, открывающий карточку компании, переходит в раздел «Цены». И именно такие пользователи гораздо чаще обращаются в компанию — звонят, строят маршрут, переходят в соцсети. А значит, потенциально покупают.
По статистике 2GIS видно, что каждый десятый пользователь, открывающий карточку компании, переходит в раздел «Цены». И именно такие пользователи гораздо чаще обращаются в компанию — звонят, строят маршрут, переходят в соцсети. А значит, потенциально покупают.
Пример статистики размещаемой компании
Внутренние правила «Витрины»: как и любая компания, занимающаяся рекламой, 2GIS руководствуется законами Украины «О рекламе». Помимо этого, учитывается разрешение приложения 0+.
Материал опубликован на правах рекламы.
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