PPC

Как быстро перенести кампании из Google Рекламы в Директ
Сергей Карпенко
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Как перенести рекламные кампании в Яндекс.Директ и потратить минимум времени? Большинство способов предполагают использование Excel, но на самом деле вполне достаточно возможностей офлайн-приложений рекламных систем.

Итак, запускайте Google Editor, Директ Коммандер и следуйте инструкциям.

1. Скопируйте кампании

Сначала подготовьте рекламные кампании в Редакторе AdWords. Выберите для переноса одну или несколько и с помощью комбинаций клавиш Ctrl+C и Ctrl+V создайте копии.

Подготовьте рекламные кампании в AdWords Editor

Чтобы случайно не выгрузить созданные кампании в аккаунт, установите «Проект» в качестве статуса созданных кампаний.

установите «Проект» в качестве статуса созданных кампаний

В дальнейшем все действия будут проводиться только в скопированной кампании.

2. Адаптируйте ключевые слова

Перейдите на уровень ключевых слов. Здесь необходимо изменить соответствие всех ключевых слов на широкое, а также убрать модификатор широкого соответствия, если он используется.

Адаптируйте ключевые слова

2.1. Выделите все слова комбинацией клавиш Ctrl+A и установите широкое соответствие.

Установите широкое соответствие

2.2 Чтобы быстро убрать модификатор широкого соответствия (символ «+»), воспользуйтесь заменой: выделите все ключевые слова, нажмите Ctrl+H. В открывшемся окне в поле «Найти текст» введите значение «+», а поле «Заменить на» оставьте пустым.

убрать модификатор широкого соответствия

2.3. Далее необходимо устранить все минус-слова, поскольку при переносе Коммандер распознает их как ключевые.

Перейдите на вкладку «Ключевые слова, исключаемый критерий», выделите все минус-слова и удалите их.

выделите все минус-слова

3. Подготовьте объявления

3.1. Сразу уберите лишние элементы — расширения (дополнительные ссылки, номера телефонов, уточнения, структурированные описания).

Подготовьте объявления

3.2. Перейдите к правке текста объявлений. Сначала замените динамическую вставку ключевых слов — в Google Рекламе используется {KeyWord:ключевая фраза}, а в Директе —  #ключевая фраза#.

Перейдите на уровень объявлений и выделите все объявления:

Перейдите на уровень объявлений

Откройте окно замены текста, в поле «Найти текст» введите значение «{KeyWord:» и замените на «#», затем проделайте те же действия для замены «}» на «#».

4. Добавьте UTM-метки к конечным URL

Выделите все объявления, откройте окно расширенных изменений и перейдите на вкладку «Добавить».

Добавьте UTM-метки к конечным URL

4.1. Выберите, для какой строки следует выполнить действие.

4.2. Вставьте метку, которую нужно добавить к ссылкам.

4.3. Поставьте галочку возле пункта «После существующего текста».

4.4. Нажмите «Добавить», чтобы применить изменения.

5. Экспортируйте кампании в файл

Выделите отредактированную для переноса кампанию, откройте меню «Аккаунт» и выберите пункт  «Экспорт» — «Экспортировать выбранные кампании и группы объявлений». Сохраните файл.

Экспортировать выбранные кампании и группы объявлений

Теперь копию из Редактора AdWords можно удалить.

6. Правильно импортируйте файл в Директ Коммандер

Чтобы загрузить файл с кампаниями в Коммандер, нажмите на «Приложение» и выберите пункт «Импорт кампаний из файла».

Правильно импортируйте файл в Директ Коммандер

Важно! Если у вы используете расширенные объявления, проверьте, правильно ли подписаны столбцы «Заголовок» и «Текст».

7. Настройте рекламные кампании

Выделите все группы объявлений и перейдите на вкладку «Параметры», чтобы установить необходимые настройки сразу для всех новых кампаний.

Обратите внимание на настройки:

  • геотаргетинг;
  • временной таргетинг;
  • стратегия показов;
  • дневной бюджет;
  • счетчик метрики;
  • минус-слова.

Чтобы выгрузить кампании в аккаунт, перейдите на уровень кампаний, выделите нужные и опубликуйте изменения.

выгрузить кампании в аккаунт

Вывод

Для быстрого импорта кампаний из Google Рекламы в Директ без использования Excel нужно сделать семь шагов:

  1. Скопируйте кампании в Редактор AdWords.
  2. Адаптируйте ключевые слова и удалите минуса.
  3. Подготовьте объявления.
  4. Добавьте UTM-метки к конечным URL.
  5. Экспортируйте кампании в файл.
  6. Правильно импортируйте данные в Коммандер.
  7. Настройте рекламные кампании и выгрузите изменения.

Вы можете адаптировать эту универсальную схему к особенностям своих проектов. Успешных кампаний!

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Сергей Карпенко

По образованию — маркетолог. В Netpeak с 2014 года, в интернет-маркетинге с 2012 года.
Сертифицированный специалист Google AdWords, Bing и Яндекс.Директ.

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