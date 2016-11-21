Как быстро перенести кампании из Google Рекламы в Директ

Как перенести рекламные кампании в Яндекс.Директ и потратить минимум времени? Большинство способов предполагают использование Excel, но на самом деле вполне достаточно возможностей офлайн-приложений рекламных систем.

Итак, запускайте Google Editor, Директ Коммандер и следуйте инструкциям.

1. Скопируйте кампании

Сначала подготовьте рекламные кампании в Редакторе AdWords . Выберите для переноса одну или несколько и с помощью комбинаций клавиш Ctrl+C и Ctrl+V создайте копии.

Чтобы случайно не выгрузить созданные кампании в аккаунт, установите «Проект» в качестве статуса созданных кампаний.

В дальнейшем все действия будут проводиться только в скопированной кампании.

2. Адаптируйте ключевые слова

Перейдите на уровень ключевых слов. Здесь необходимо изменить соответствие всех ключевых слов на широкое, а также убрать модификатор широкого соответствия, если он используется.

2.1. Выделите все слова комбинацией клавиш Ctrl+A и установите широкое соответствие.

2.2 Чтобы быстро убрать модификатор широкого соответствия (символ «+»), воспользуйтесь заменой: выделите все ключевые слова, нажмите Ctrl+H. В открывшемся окне в поле «Найти текст» введите значение «+», а поле «Заменить на» оставьте пустым.

2.3. Далее необходимо устранить все минус-слова, поскольку при переносе Коммандер распознает их как ключевые.

Перейдите на вкладку «Ключевые слова, исключаемый критерий», выделите все минус-слова и удалите их.

3. Подготовьте объявления

3.1. Сразу уберите лишние элементы — расширения (дополнительные ссылки, номера телефонов, уточнения, структурированные описания).

3.2. Перейдите к правке текста объявлений. Сначала замените динамическую вставку ключевых слов — в Google Рекламе используется {KeyWord:ключевая фраза}, а в Директе — #ключевая фраза#.

Перейдите на уровень объявлений и выделите все объявления:

Откройте окно замены текста, в поле «Найти текст» введите значение «{KeyWord:» и замените на «#», затем проделайте те же действия для замены «}» на «#».

4. Добавьте UTM-метки к конечным URL

Выделите все объявления, откройте окно расширенных изменений и перейдите на вкладку «Добавить».

4.1. Выберите, для какой строки следует выполнить действие.

4.2. Вставьте метку , которую нужно добавить к ссылкам.

4.3. Поставьте галочку возле пункта «После существующего текста».

4.4. Нажмите «Добавить», чтобы применить изменения.

5. Экспортируйте кампании в файл

Выделите отредактированную для переноса кампанию, откройте меню «Аккаунт» и выберите пункт «Экспорт» — «Экспортировать выбранные кампании и группы объявлений». Сохраните файл.

Теперь копию из Редактора AdWords можно удалить.

6. Правильно импортируйте файл в Директ Коммандер

Чтобы загрузить файл с кампаниями в Коммандер, нажмите на «Приложение» и выберите пункт «Импорт кампаний из файла».

Важно! Если у вы используете расширенные объявления , проверьте, правильно ли подписаны столбцы «Заголовок» и «Текст».

7. Настройте рекламные кампании

Выделите все группы объявлений и перейдите на вкладку «Параметры», чтобы установить необходимые настройки сразу для всех новых кампаний.

Обратите внимание на настройки:

геотаргетинг;

временной таргетинг;

стратегия показов;

дневной бюджет;

счетчик метрики;

минус-слова.

Чтобы выгрузить кампании в аккаунт, перейдите на уровень кампаний, выделите нужные и опубликуйте изменения.

Вывод

Для быстрого импорта кампаний из Google Рекламы в Директ без использования Excel нужно сделать семь шагов:

Скопируйте кампании в Редактор AdWords. Адаптируйте ключевые слова и удалите минуса. Подготовьте объявления. Добавьте UTM-метки к конечным URL. Экспортируйте кампании в файл. Правильно импортируйте данные в Коммандер. Настройте рекламные кампании и выгрузите изменения.

Вы можете адаптировать эту универсальную схему к особенностям своих проектов. Успешных кампаний!