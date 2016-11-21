Как перенести рекламные кампании в Яндекс.Директ и потратить минимум времени?
Итак, запускайте Google Editor, Директ Коммандер и следуйте инструкциям.
1. Скопируйте кампании
Сначала подготовьте рекламные кампании в Редакторе
Чтобы случайно не выгрузить созданные кампании в аккаунт, установите «Проект» в качестве статуса созданных кампаний.
В дальнейшем все действия будут проводиться только в скопированной кампании.
2. Адаптируйте ключевые слова
Перейдите на уровень ключевых слов. Здесь необходимо изменить соответствие всех ключевых слов на широкое, а также убрать модификатор широкого соответствия, если он используется.
2.1. Выделите все слова комбинацией клавиш Ctrl+A и установите широкое соответствие.
2.2 Чтобы быстро убрать модификатор широкого соответствия (символ «+»), воспользуйтесь заменой: выделите все ключевые слова, нажмите Ctrl+H. В открывшемся окне в поле «Найти текст» введите значение «+», а поле «Заменить на» оставьте пустым.
2.3. Далее необходимо устранить все минус-слова, поскольку при переносе Коммандер распознает их как ключевые.
Перейдите на вкладку «Ключевые слова, исключаемый критерий», выделите все минус-слова и удалите их.
3. Подготовьте объявления
3.1. Сразу уберите лишние элементы — расширения (дополнительные ссылки, номера телефонов, уточнения, структурированные описания).
3.2. Перейдите к правке текста объявлений. Сначала замените динамическую вставку ключевых слов — в Google Рекламе используется {KeyWord:ключевая фраза}, а в Директе — #ключевая фраза#.
Перейдите на уровень объявлений и выделите все объявления:
Откройте окно замены текста, в поле «Найти текст» введите значение «{KeyWord:» и замените на «#», затем проделайте те же действия для замены «}» на «#».
4. Добавьте UTM-метки к конечным URL
Выделите все объявления, откройте окно расширенных изменений и перейдите на вкладку «Добавить».
4.1. Выберите, для какой строки следует выполнить действие.
4.2. Вставьте
4.3. Поставьте галочку возле пункта «После существующего текста».
4.4. Нажмите «Добавить», чтобы применить изменения.
5. Экспортируйте кампании в файл
Выделите отредактированную для переноса кампанию, откройте меню «Аккаунт» и выберите пункт «Экспорт» — «Экспортировать выбранные кампании и группы объявлений». Сохраните файл.
Теперь копию из Редактора AdWords можно удалить.
6. Правильно импортируйте файл в Директ Коммандер
Чтобы загрузить файл с кампаниями в Коммандер, нажмите на «Приложение» и выберите пункт «Импорт кампаний из файла».
Важно! Если у вы используете
7. Настройте рекламные кампании
Выделите все группы объявлений и перейдите на вкладку «Параметры», чтобы установить необходимые настройки сразу для всех новых кампаний.
Обратите внимание на настройки:
- геотаргетинг;
- временной таргетинг;
- стратегия показов;
- дневной бюджет;
- счетчик метрики;
- минус-слова.
Чтобы выгрузить кампании в аккаунт, перейдите на уровень кампаний, выделите нужные и опубликуйте изменения.
Вывод
Для быстрого импорта кампаний из Google Рекламы в Директ без использования Excel нужно сделать семь шагов:
- Скопируйте кампании в Редактор AdWords.
- Адаптируйте ключевые слова и удалите минуса.
- Подготовьте объявления.
- Добавьте UTM-метки к конечным URL.
- Экспортируйте кампании в файл.
- Правильно импортируйте данные в Коммандер.
- Настройте рекламные кампании и выгрузите изменения.
Вы можете адаптировать эту универсальную схему к особенностям своих проектов. Успешных кампаний!
Комментарии (2)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти