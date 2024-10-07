Как добиться роста органического трафика на 195% за полгода в высококонкурентной нише — кейс BAYADERA

Как добиться роста органического трафика на 195% за полгода в высококонкурентной нише — кейс BAYADERA

Проект: bayadera.ua Период продвижения: 1.10.2023 — 31.03.2024 (продолжаем работу). Регион продвижения: Украина. Услуга: SEO. Команда проекта: Алексей Матузный, Team Lead of SEO Enterprise; Сергей Яновский, SEO Internet Marketer; Анна Тищенко, Ковинько Максим, Оксана Смивка, SEO Specialists; Роман Хохлов, Project Manager.

Кто наш партнер

BAYADERA.UA — фирменный магазин алкоголя холдинга BAYADERA GROUP. Холдинг созданный в 1991 году. Компания охватывает более 30% рынка водки по объемам производства и продаж.

Выпускает продукцию под торговыми марками HLIBNY DAR, «Козацька рада», «Перша Гільдія», OXYGENium, вина и бренди KOBLEVO, игристые и вермуты MARENGO. Компания также импортирует мировые бренды Diageo, Moët Hennessy, Rémy Cointreau, Jägermeister и другие. Входит в тройку лидеров украинских экспортеров алкогольной продукции и поставляет свои напитки в 46 стран мира.

Цели продвижения

Нам необходимо было:

Повысить видимость сайта и рост небрендового органического трафика. Поднять рост трафика на приоритетные страницы брендов, категорий, страниц фильтров и карточек товаров. Увеличить количество заказов и дохода из органического канала.

На момент начала работ, основной канал трафика Paid (платная реклама в Google) занимал 65%. После него Organic (органический трафик) и Direct (прямой трафик) с 21% и 14% соответственно:

Доля рынка по небрендовым коммерческим запросам проекта на момент начала работ составляла 6,43%:

Действия команды

Ниша алкоголя очень конкурентная. Первые места в ней занимают как известные маркетплейсы, так и узкопрофильные магазины и добиться в такой отрасли результатов непросто.

Проанализировав структуру магазина, мы пришли к выводу, что она удачно продумана и спроектирована по типам страниц:

бренд (/brands/);

категория (/category/);

продукт (/product/);

блог (/posts/).

Такая структура удобна, как для отслеживания, так и для продвижения.

Навигация понятная, поэтому кардинальных изменений мы не вносили, сконцентрировавшись на оптимизации сайта.

Техническая оптимизация сайта

На первом этапе оптимизации полностью проверили состояние сайта с помощью Google Search Console и Netpeak Spider. Нашли ряд ошибок:

битые ссылки (ссылки на несуществующие страницы) и внутренние редиректы;

лишние редиректы после смены структуры сайта;

неправильно указаны каноничные ссылки для некоторых типов страниц;

ошибки в разметке Product для карточки товара, которые препятствовали выводу расширенных сниппетов — показывают рейтинг товара, количество оценок, цену, наличие;

дубликаты метатегов — title, description, H1;

низкие показатели Core Web Vitals и, как следствие, медленная загрузка сайта, особенно для мобильных устройств.

Это основные технические ошибки, которые исправили для правильной индексации сайта сервисами Google. За первый месяц клиент реализовал основные наши рекомендации. И дальше мы смогли работать с контентом и ссылочным весом.

Также разработали техническое задание на оптимизацию скорости загрузки сайта для приоритетных типов страниц.

Скорость загрузки можно определять с помощью специальные сервисов, например PageSpeed Insights или LightHouse. Но эти замеры — теоретические. А есть замеры «полевые», их мы и использовали. Для этого взяли информацию от реальных пользователей сайта. Эти «полевые» данные показывает Google Search Console.

Настроили их сбор через Google Tag Manager (GTM) и передачу в Google Analytics 4 по мануалу, разработанному в Netpeak Agencies Group. Также создали отчет в Looker Studio для партнера.

Контентная оптимизация приоритетных страниц

Кроме технической составляющей, системно работали над контентом сайта, а именно:

разработали шаблоны метаданных (название, описание, H1) для всех существующих страниц категорий и фильтров;

каждый месяц вручную создавали метаданные для страниц категорий и фильтров в соответствии с планом оптимизации категорий;

подготавливали ТЗ на тексты для страниц категорий и фильтров, учитывая поисковые запросы пользователей и важность внутренней текстовой перелинковки.

Команда разработчиков BAYADERA.UA регулярно и оперативно внедряла наши рекомендации. Это позволило своевременно улучшать результаты по страницам сайта, с учетом сезонности поисковых запросов. Первоочередно брали в роботу те категории, где самая высокая частотность будет через три месяца, чтобы успеть проработать к так называемому «сезону». Например, работали над запросами по шампанскому ближе к Новому году.

Внутренняя перелинковка

Также мы внедрили внутреннюю перелинковку. Она особенно эффективна для низкочастотных и среднечастотных запросов.

Предварительно подготовили функционал для массовой загрузки и сверстали блок на сайте. Пример блока внутренней перелинковки для desktop-версии:

Процесс подготовки функционала:

парсинг поисковой выдачи по целевым ключевым запросам;

подбор целевых страниц-доноров, которые ранжируются по ключевым запросам и имеют хороший ссылочный вес;

составление csv-таблицы со страницами-донорами (где размещаются ссылки), страницами-акцепторами (куда ведут ссылки) и анкорами ссылок.

Эту таблицу мы передали программистам для внедрения на сайте.

Ссылочная стратегия

На момент начала сотрудничества, сайт имел DR (степень доверия поисковых систем к ресурсу, внутренняя метрика Ahrefs) — 13, количество ссылающихся доменов — 167.

В течении первого месяца детально проанализировали ссылочный профиль сайта и конкурентов: динамику прироста их ссылочной массы, типы ссылок и типы анкоров, которые они используют. На основе этих данных составили стратегию наращивания ссылочной массы, в том числе требования к площадкам, где размещали ссылки на сайт:

organic в первой тройке каналов трафика для сайта согласно SimilarWeb, поскольку другие каналы могут быть искусственно накрученными;

трафик из Украины;

DR > 25. Этот критерий ориентировочный, помогает отсеять неавторитетные и непопулярные сайты;

только HTTPS-протокол.

Наращивали ссылочную массу в основном на страницы брендов, категорий, страницы фильтров и карточки товаров. Но также старались выделить одну-две ссылки в месяц на главную страницу.

Результаты продвижения

За шесть месяцев с октября 2023 по март 2024 органический трафик вырос на 195%:

Если сравнивать период продвижения с предыдущим:

рост органического трафика составил 195%;

рост количества транзакций — 196%;

рост дохода — 187%.

Если сравнивать с тем же периодом в 2022 / 2023:

рост органического трафика составил 333%;

рост количества транзакций — 441%;

рост дохода — 526%.

Отдельно отслеживали трафик на брендовые страницы(/brands/), категорийные (/category/), продуктовые страницы (/product/) и страницы постов (/posts/).

По данным Google Search Console все типы страниц выросли:

продуктовые страницы выросли на 297% по кликам и 281% по показам:

категорийные страницы выросли на 202% по кликам и 194% по показам;

продуктовые страницы выросли на 265% по кликам и 199% по показам:

страницы постов выросли на 265% по кликам и 301% по показам:

Доля рынка в нише алкоголя выросла на 2,43 процентных пункта с 6,43% до 8,86%:

Видимость сайта по релевантным ключевым запросам выросла на 162% с 12,18 до 19,5:

По данным Ahrefs по ключевым запросам есть положительная динамика:

Внедрение ТЗ по ускорению сайта позволило увеличить скорость загрузки, особенно для мобильных устройств, и улучшить показатели Core Web Vitals:

За шесть месяцев ссылочные показатели также выросли.

Количество ссылающихся доменов — с 169 до 273.

DR вырос до 19:

Выводы

Для роста сайта мы исправили критические технические ошибки, которые препятствовали сканированию, индексированию и ранжированию. Параллельно улучшили и размещали новый контент на страницах. Своевременное внедрение наших рекомендаций позволило сайту ранжироваться по большему количеству поисковых запросов. Это улучшило видимость сайта, увеличило органический трафик и, соответственно, количество транзакций и дохода. Также важно не прекращать процесс оптимизации и не ставить на паузы работу. SEO — это пошаговый и накопительный процесс, который должен сопровождать бизнес постоянно.

Отзывы о сотрудничестве

Анастасия Федосова, Content team lead в BAYADERA.UA

Сотрудничество с Netpeak Group было отмечено высоким уровнем взаимодействия и совместной работы. Благодаря тесной координации наших команд, нам удалось достичь значительных результатов в продвижении сайта. Особенно хочется отметить вклад Сергея Яновского. Благодаря его профессионализму, мы смогли выявить и устранить ряд критических ошибок на сайте, что привело к значительному улучшению его индексации. Сайт стал более удобным для пользователей, быстрее загружается, а информация на нем стала более релевантной для поисковых систем. Мы получали детальные ежемесячные отчеты, которые позволяли нам всегда быть в курсе динамики проекта. Команда Netpeak оперативно реагировала на наши запросы и предложения. Благодарны команде Netpeak за профессионализм и результативность.

Роман Хохлов, Client Project Manager в Netpeak Ukraine