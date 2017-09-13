Как использовать возможности поиска для решения бизнес-задач

Забудьте на пять минут о классическом SEO. Мы будем говорить о возможностях поиска для бизнеса на примере Яндекса, но не с точки зрения классической поисковой оптимизации. Если немного углубиться, семантическая база, механизмы ранжирования и доступный всем функционал открывают интересные перспективы. Объясню на примере языковой школы.
Не буду томить длинным спойлером, переходим к делу.
Изучение клиентского спроса
Этот подход давно применяют проектировщики сайтов. Но его можно переложить и на оффлайн-бизнес. Например, для следующий целей:
- формирование маркетинговых материалов;
- корректировка тактики продаж (ваши менеджеры будут знать, на что «давить»);
- адаптация продукта под определенные ЦА.
Смотрим в сервисе Wordstat фразы в порядке приоритетности, обращая внимание на их меняющиеся части:
Актуальность отзывов, наличие бесплатных «клубов», подготовительных групп и прочее — слишком очевидно. Но не все используют в своей маркетинговой стратегии такой канал как рейтинги, хотя они тоже могут приводить львиную долю клиентов. Для этого достаточно зарегистрировать свои курсы, например, здесь, здесь и здесь.
Спускаемся по частотности ниже, и снова ценная информация:
Видим запросы, включающие слово «днем». На первый взгляд, это нестандартные требования клиента, но суть в деталях: сервис показывает все фразы, содержащие данные словосочетания. То есть в «курсы английского днем» входит и «курсы английского выходного дня», и «курсы английского москва 5 дней в неделю», «день открытых дверей курсы английского» и другие.
Определение сезонности
Это один из самых очевидных аспектов, которым обязательно нужно пользоваться. База Яндекса содержит не только фразы с частотой их ввода, но и статистику по времени — с точностью до недели/месяца. Последнее дает видение картины в масштабах года — можно уловить определенные закономерности:
Второй график:
Пик спроса на «ускоренные» и «начальные» курсы приходится на сентябрь: вероятно, школьники, студенты и их родители «просыпаются» к этому времени и осознают необходимость подтянуть свой уровень английского. Значит, под них можно формировать отдельный продукт со своим маркетингом. Конечно, к школьникам и их родителям следует искать разные подходы.
Мониторинг конкурентов
Добавление во фразу слова «отзывы» сразу увеличивает долю брендовых запросов — вы можете оценить, кто популярнее в народе.
Поисковые подсказки показывают более полную картину. Кстати, их удобнее использовать для быстрой проверки большого количества теорий:
Немного подкрутим критерии поиска.
1. Уточняем запрос:
2. Кликаем на расширенный поиск:
3. Указываем тип файла:
4. Если нужно что-то более-менее свежее по дате создания/загрузки, добавляем фильтр по дате:
Google в этом плане еще шикарнее: в его базе присутствуют документы из Google Drive и заметки из сервиса Trello (специальный «органайзер» для задач).
Перед нами открывается новый мир: презентации, программы обучения, прайсы, шаблоны договоров, рабочие / обучающие материалы конкурентов (мне попался даже целый бизнес-план). Ни в коем случае не призываю к «воровству» — просто честно используйте возможности рынка.
А если поискать по табличкам («Тип документа» → «Таблица.xls»), можно увидеть, как некоторые образовательные учреждения просто «сливают» списки учеников с оценками:
Надеюсь, не нужно объяснять, как эти данные интегрировать в вашу стратегию рекламы / продаж? Даже в огромных вузах студентов можно найти по поиску в группах в соцсетях. Здесь недалеко и до формирования списка таргета, исходя из уровня знаний учеников. Можно сегментировать на «двоечников» и «отличников», раз уж перед нами исходные данные с оценками в таблице. Дальше додумывайте сами.
Ну и маркеты — для товарного сегмента это отдельная кладезь информации по ассортименту: возможность мониторить цены / акции / складские остатки + искать поставщиков.
1. Выбираем нужную категорию:
2. Открываем для примера одну из позиций — вкладка «Цены»:
3. Раздел «Карта» открывает еще и доступ к определению «пробелов» на местности:
Поиск сотрудников / партнеров
Несправедливо забывается «Поиск по людям», а ведь его база может конкурировать со многими job-порталами:
Но ради справедливости нужно признать, что он проигрывает по части функционала: невозможно отсортировать кандидатов по занятости. Большинство уже работает в штате, поэтому они могут быть полезны только для заметки «на будущее» (вы ведь не будете «хантить», да?).
Во многих отраслях специалисты указывают свою должность, поэтому найти их не составит труда. К тому же без оплаты доступа к контактам, как на известных специализированных площадках.
Поиск целевой аудитории
На тему мониторинга упоминаний написано (и создано сервисов) уже слишком много. Поэтому ограничимся просто примером:
Только добавлю, что полезно мониторить еще и негативные отзывы у проектов-конкурентов — это тоже потенциальная аудитория для «переманивания» на свою сторону:
Исследование регионов
Легко также исследовать потенциал рынка в регионах.
Потенциал рынка — объем рынка / количество предложений.
Пример: однажды я собрал статистику (правда, пришлось обращаться к базам справочников) по перспективности городов для открытия офиса веб-студии / digital-агентства:
Статистика по адаптивности
С помощью того же Wordstat можно легко сделать срез по тематикам и городам.
1. Определяем общий потенциал трафика:
2. Выделяем запросы с мобильных устройств:
3. Открываем статистику по регионам:
Не буду утомлять сложными расчетами, сразу покажу результат:
Вместо заключения
Как владелец бизнеса может нестандартно использовать поисковые системы для решения насущных задач:
- Изучать клиентский спрос.
- Определять сезонность.
- Мониторить конкурентов.
- Искать сотрудников / партнеров.
- Искать целевую аудиторию в документах.
- Исследовать регионы.
- Собирать статистику по адаптивности.
Стоит использовать и редкие системы (не «поисковики» в классическом понимании) с небольшой аудиторией. Например, «Нигма» содержит удобную структуру подсказок:
А узкоспециализированный Forvo собирает произношения слов / фраз с сегментацией пользователей по регионам. Школа может легко определить, какие языки, кроме английского, популярны в данном городе. И, исходя из этого, строить свою стратегию, набирать соответствующих преподавателей и так далее.
Ну и, конечно, учите поисковые операторы (Google / Яндекс) — они сильно упрощают жизнь.
Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.
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