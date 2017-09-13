Как использовать возможности поиска для решения бизнес-задач

Забудьте на пять минут о классическом SEO. Мы будем говорить о возможностях поиска для бизнеса на примере Яндекса, но не с точки зрения классической поисковой оптимизации. Если немного углубиться, семантическая база, механизмы ранжирования и доступный всем функционал открывают интересные перспективы. Объясню на примере языковой школы.

Не буду томить длинным спойлером, переходим к делу.

Изучение клиентского спроса

Этот подход давно применяют проектировщики сайтов. Но его можно переложить и на оффлайн-бизнес. Например, для следующий целей:

формирование маркетинговых материалов;

корректировка тактики продаж (ваши менеджеры будут знать, на что «давить»);

адаптация продукта под определенные ЦА.

Смотрим в сервисе Wordstat фразы в порядке приоритетности, обращая внимание на их меняющиеся части:

Актуальность отзывов, наличие бесплатных «клубов», подготовительных групп и прочее — слишком очевидно. Но не все используют в своей маркетинговой стратегии такой канал как рейтинги, хотя они тоже могут приводить львиную долю клиентов. Для этого достаточно зарегистрировать свои курсы, например, здесь, здесь и здесь.

Спускаемся по частотности ниже, и снова ценная информация:

Видим запросы, включающие слово «днем». На первый взгляд, это нестандартные требования клиента, но суть в деталях: сервис показывает все фразы, содержащие данные словосочетания. То есть в «курсы английского днем» входит и «курсы английского выходного дня», и «курсы английского москва 5 дней в неделю», «день открытых дверей курсы английского» и другие.

Определение сезонности

Это один из самых очевидных аспектов, которым обязательно нужно пользоваться. База Яндекса содержит не только фразы с частотой их ввода, но и статистику по времени — с точностью до недели/месяца. Последнее дает видение картины в масштабах года — можно уловить определенные закономерности:

Второй график:

Пик спроса на «ускоренные» и «начальные» курсы приходится на сентябрь: вероятно, школьники, студенты и их родители «просыпаются» к этому времени и осознают необходимость подтянуть свой уровень английского. Значит, под них можно формировать отдельный продукт со своим маркетингом. Конечно, к школьникам и их родителям следует искать разные подходы.

Мониторинг конкурентов

Добавление во фразу слова «отзывы» сразу увеличивает долю брендовых запросов — вы можете оценить, кто популярнее в народе.

Поисковые подсказки показывают более полную картину. Кстати, их удобнее использовать для быстрой проверки большого количества теорий:

Немного подкрутим критерии поиска.

1. Уточняем запрос:

2. Кликаем на расширенный поиск:

3. Указываем тип файла:

4. Если нужно что-то более-менее свежее по дате создания/загрузки, добавляем фильтр по дате:

Google в этом плане еще шикарнее: в его базе присутствуют документы из Google Drive и заметки из сервиса Trello (специальный «органайзер» для задач).

Перед нами открывается новый мир: презентации, программы обучения, прайсы, шаблоны договоров, рабочие / обучающие материалы конкурентов (мне попался даже целый бизнес-план). Ни в коем случае не призываю к «воровству» — просто честно используйте возможности рынка.

А если поискать по табличкам («Тип документа» → «Таблица.xls»), можно увидеть, как некоторые образовательные учреждения просто «сливают» списки учеников с оценками:

Надеюсь, не нужно объяснять, как эти данные интегрировать в вашу стратегию рекламы / продаж? Даже в огромных вузах студентов можно найти по поиску в группах в соцсетях. Здесь недалеко и до формирования списка таргета, исходя из уровня знаний учеников. Можно сегментировать на «двоечников» и «отличников», раз уж перед нами исходные данные с оценками в таблице. Дальше додумывайте сами.

Ну и маркеты — для товарного сегмента это отдельная кладезь информации по ассортименту: возможность мониторить цены / акции / складские остатки + искать поставщиков.

1. Выбираем нужную категорию:

2. Открываем для примера одну из позиций — вкладка «Цены»:

3. Раздел «Карта» открывает еще и доступ к определению «пробелов» на местности:

Поиск сотрудников / партнеров

Несправедливо забывается «Поиск по людям», а ведь его база может конкурировать со многими job-порталами:

Но ради справедливости нужно признать, что он проигрывает по части функционала: невозможно отсортировать кандидатов по занятости. Большинство уже работает в штате, поэтому они могут быть полезны только для заметки «на будущее» (вы ведь не будете «хантить», да?).

Во многих отраслях специалисты указывают свою должность, поэтому найти их не составит труда. К тому же без оплаты доступа к контактам, как на известных специализированных площадках.

Поиск целевой аудитории

На тему мониторинга упоминаний написано (и создано сервисов) уже слишком много. Поэтому ограничимся просто примером:

Только добавлю, что полезно мониторить еще и негативные отзывы у проектов-конкурентов — это тоже потенциальная аудитория для «переманивания» на свою сторону:

Исследование регионов

Легко также исследовать потенциал рынка в регионах.

Потенциал рынка — объем рынка / количество предложений.

Пример: однажды я собрал статистику (правда, пришлось обращаться к базам справочников) по перспективности городов для открытия офиса веб-студии / digital-агентства:

Статистика по адаптивности

С помощью того же Wordstat можно легко сделать срез по тематикам и городам.

1. Определяем общий потенциал трафика:

2. Выделяем запросы с мобильных устройств:

3. Открываем статистику по регионам:

Не буду утомлять сложными расчетами, сразу покажу результат:

Вместо заключения

Как владелец бизнеса может нестандартно использовать поисковые системы для решения насущных задач:

Изучать клиентский спрос. Определять сезонность. Мониторить конкурентов. Искать сотрудников / партнеров. Искать целевую аудиторию в документах. Исследовать регионы. Собирать статистику по адаптивности.

Стоит использовать и редкие системы (не «поисковики» в классическом понимании) с небольшой аудиторией. Например, «Нигма» содержит удобную структуру подсказок:

А узкоспециализированный Forvo собирает произношения слов / фраз с сегментацией пользователей по регионам. Школа может легко определить, какие языки, кроме английского, популярны в данном городе. И, исходя из этого, строить свою стратегию, набирать соответствующих преподавателей и так далее.

Ну и, конечно, учите поисковые операторы (Google / Яндекс) — они сильно упрощают жизнь.

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.