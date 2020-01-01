Как исправить ошибки в письмах, которые допускают даже email-маркетологи

Недовольны результатами своей email-рассылки? Может быть, вы отправляете письма с ошибками, из-за чего получатели не хотят выполнять целевое действие или помечают вас как спам. Новички и крупные компании могут допускать ошибки. Не теряйте времени — проверьте свою рассылку прямо сейчас, чтобы не уступить конкурентам.

1. Продумайте тему письма

Изначально именно тема письма «цепляет» взгляд пользователя. Если интересно — он откроет послание. В примере все темы письма спамные:

Получатели теперь даже не вчитываются в суть — они сразу видят, какой текст не стоит внимания. Такое письмо игнорируют или отправляют в спам-папку.

Как сделать правильно:

выберите подходящий тон, не будьте слишком унылы или чересчур игривы. Возраст и интересы аудитории определяют допустимую риторику, а не предположение;

не перегните с интригой, чтобы тема письма соответствовала содержанию, и не давала ложных обещаний. Не обманывайте сознательно;

персонализируйте письма;

задавайте уместные и интересные вопросы;

оперируйте цифрами, которые могут увлечь читателя;

!!!, ???, $$$ — убирайте, и вообще старайтесь не переусердствовать со знаками препинания и спецсимволами;

будьте лаконичны в теме письма — до 40 знаков для мобильных и до 60 знаков — для десктопа.

Lamoda формулирует лаконично и понятно. Сразу понятно, что ждать в письме:

2. Помните про прехедер

После темы рассылки идет еще строка текста — это прехедер. Его функция — дополнить тему письма так, чтобы пользователь точно понял, о чем письмо. Если не уделять этому внимание, создастся впечатление, что отправитель и сам не видел своего письма перед отправкой по базе. Техническая фраза «Не видите изображений» — плохой прехедер:

А здесь подтянулась первая оценка к имени хозяина жилья, которому сервис предлагает поставить оценку. Получилось неудачно:

Как сделать правильно:

пропишите в прехедере срок действия акции или размер скидок;

усильте интригу, если цель темы письма была такой;

персонализируйте письмо, обращаясь по имени к получателю;

призывайте к целевому действию.

Airbnb раскрывает тему письма, даёт новую информацию в прехедере:

3. Проверьте грамматику

Опечатки, орфографические и пунктуационные ошибки, оформление «на скорую руку» и шрифты с цветами «вырвиглаз» — все это по отдельности или вместе оставляет неприятное впечатление.

Магазин обуви, крупная компания, хорошая идея с образом от звезды, но ошибка или опечатка в заголовке слишком заметна.

Опечатка или ошибка в теме письма. Кстати, магазин тот же. Скорее всего, ответственный за рассылку не очень внимателен. Просторечное выражение — мелочь, но сразу бросается в глаза:

Как сделать правильно:

перед отправкой рассылки просмотрите текст пару раз, проверьте сервисами «Орфограммка» и «Главред», чтобы улучшить текст;

используйте правильные тире (есть среднее и длинное), кавычки-елочки во всех случаях и кавычки-лапки только для тех, где нужно выделить кавычками слово внутри фразы в кавычках;

пользуйтесь шаблонами писем сервисов рассылки, чтобы оформление было приятным;

делите тексты на абзацы, разбавляйте его ссылками, списками, яркими картинками и кнопками.

Puzzle English пишет по делу и предлагает выбор:

4. Укажите контакты и подпишитесь

Странно получать письма от неизвестного отправителя. На них обычно не реагируют.

Как сделать правильно:

укажите все способы связи: почту, телефон, добавьте кнопки соцсетей и чат;

формулируйте на понятном языке, располагайте к общению.

SunRose добавляет фото сотрудницы и приятные слова в финале письма. Остается приятное впечатление личного общения. Здесь же номера телефона, email, ссылки на чаты в Viber и Skype, кнопки соцсетей:

5. Дайте отписаться

Папка «Спам» — это яма смерти для писем без возможности отписаться. Не рекомендуем отказываться от этого блока. Вот пример спамера, который прислал два десятка писем в виде кликабельной картинки, при нажатии на поле для заполнения открывается неизвестная страница. Блока «Отписаться» нет, но есть утверждение, что они не рассылают спам:

Как сделать правильно:

возможность отписаться должна быть видимой, не спрятанной в тексте или намеренно неудобной;

в футере напишите текст ссылки, чтобы было понятно — сюда надо нажать, чтобы отписаться. Например: «Не хочу больше получать письма», «Отписаться», «Отписаться вы можете здесь» и т. п.;

упростите отписку, не затягивая ее намеренно.

В футере Т—Ж это кнопки соцсетей и ссылка «Отписаться от рассылки». Заметно, понятно:

6. Очищайте базу

Список адресов в вашей базе для рассылки со временем становится не таким качественным, как в начале. Кто-то забыл пароль от почты и не восстановит ее, чей-то адрес вообще перестал существовать. Если массово рассылать письма на такие адреса, репутация будет ухудшаться.

Как сделать правильно:

из списка адресов удаляйте повторяющиеся и неактивные;

шлите письма для реактивации пользователей через 4-6 месяцев после того как получатель перестал открывать ваши письма;

сегментируйте базу по полу, городу, количеству покупок. Всем отправляйте разные письма с учетом этих параметров.

7. Делайте призыв и действие понятными

В одном письме предлагайте совершить одно целевое действие, иначе получатель запутается и закроет письмо или отправит его в «Спам». При этом, если в письме не никакого призыва — это тоже вызывает негативную реакцию получателей.

Как сделать правильно:

целевое действие — это всегда активный глагол. Предлагайте «Узнать больше», «Купить», «Зарегистрироваться»;

уточняйте действие или предмет — «Записаться на вебинар », «Заказать книгу », «Получить скидку »;

», «Заказать », «Получить »; кнопка с призывом — яркая и контрастная;

добавьте ажиотажа с помощью ограничения по количеству или времени.

«Мегапрорыв» приглашает на курс «Директор по продажам». Указана дата старта и кнопка «Записаться»:

8. Поправьте верстку

Пользователи читают ваши письма с разных устройств и бывает, что на каком-то из них письмо отображается криво. В некоторых случаях даже не видна часть текста, что затрудняет восприятие вашего посыла.

Как сделать правильно:

загрузите адаптивные шаблоны для рассылки;

используйте конструкторы для email-рассылки, которые учитывают в своей блочной структуре особенности правила email-верстки;

наймите дизайнера, который будет заниматься оформлением ваших рассылок;

проверяйте внешний вид рассылки в специализированных сервисах.

9. Выработайте график

Предупреждайте подписчика, как часто вы будете присылать письма и о чем. Не пропадайте — многие компании грешат этим. Когда трудные времена, нет идей для писем, уволен email-маркетолог или просто забылось, письма перестают приходить. Через несколько месяцев рассылка возобновляется, и пользователь уже не помнит, что был подписан. Итог — спам.

Как сделать правильно:

планируйте, желательно на 2-3 месяца вперед. Распишите темы и даты, в которые вы будете рассылать письма по базе;

если есть возможность написать и сверстать сразу несколько писем, так и сделайте. Форс-мажоры потом не дадут запустить рассылку вовремя;

идеально — присылать письма в определенные дни недели. Это формирует привычку у аудитории и добавляет вам предсказуемости.

10. Будьте оригинальными

Если вы продаете в нише с огромной конкуренцией, будьте уверены — кроме вашего предложения у клиента еще минимум 5-10 аналогичных. Надо выделяться, потому что победит тот, кто будет интереснее, эмоциональнее, понятнее пользователю.

подпишитесь на конкурентов — прямых и косвенных. Изучите, что вообще пишут по вашей теме и придумайте свое, уникальное и полезное;

продумайте, что побуждает пользователей подписываться на вашу рассылку и используйте это.

С первого взгляда может показаться, что описанные ошибки элементарны. Но при ближайшем рассмотрении списка входящих писем и их содержания оказалось, что многие крупные компании из разных сфер их допускают. Выделите немного времени на чекинг по этому списку, и увидите, как ваша email-рассылка станет лучше!