Как отслеживать работу PBN и оперативно реагировать на изменения

У всех, кто когда-то начинал самостоятельно строить сети PBN, при достижении определенного количества сайтов возникал вопрос: а как этим всем управлять и следить? Одно дело — несколько десятков сайтов, а что если сотни или тысячи? Как раз это подробно и разберем.

Вот что обычно контролирует вебмастер сетки сайтов :

Код ответа сервера или аптайм сайта

Аптайм (от англ. uptime) сайта — время его непрерывной доступности. Измеряется в процентном соотношении аптайма к даунтайму (время простоя сервера или хостинга из-за технического сбоя). На практике 100% аптайма добиться сложно (проблемы с сервером, сетью, электроэнергией), для хорошего хостинга этот показатель составляет 99%.

В первую очередь после поднятия сайта нам нужно следить за аптаймом. Кратковременное падение сайта (работы на сайте, обслуживание серверов и так далее) не так страшны, а вот недели/месяцы важны.

Например, сайт не работал неделю. За эту неделю его посетил гуглбот, получил 500 код ответа и не включил этот сайт в алгоритм для продвигаемого сайта.

Как и чем отслеживать аптайм

Множество решений: как платных, так и бесплатных.

Сервис платный, но, помимо уведомлений с аптаймом по почте и SMS, позволяет следить за истечением срока домена, SSL-сертификатом и наличием домена в спам-базах.

Известный среди разработчиков ресурс. Больше возможностей, чем у Ping Admin и основная особенность — бесплатный тариф.

Инструмент популярен у пользователей за простоту интерфейса и возможность отслеживания до 50 сайтов на бесплатном тарифном плане. В платных тарифах позволяет настроить интервалы проверки сайта.

Вариаций по настройке уведомлений множество. Например, с помощью вебхука в UptimeRobot можно настроить отправку уведомлений в Telegram:

Читайте также, как настроить передачу уведомлений в Telegram из Google Calendar.

Но как быть, когда нужно добавить несколько десятков сайтов на отслеживание аптайма? У большинства сервисов есть API, под которые можно написать свои скрипты по автоматизации (если до вас этого никто не сделал и не выложил на GitHub).

Истечение срока регистрации доменов

Уведомления помогают решить вопрос и с продлением сроков регистрации доменов. Для отслеживания применяется whois — сетевой протокол, базирующийся на протоколе TCP. Он нужен, чтобы получать в текстовом виде регистрационные данные (контактную информацию) о владельцах IP-адресов и доменных имен.

Whois-сервисов множество, но не все подходят для работы с PBN, так как пробивать вручную даты для каждого сайта сложно. Сервис должен работать максимально автономно. Из готовых решений стоит обратить внимание на бесплатную Панель Дугласа или сервис Site Control.

Оба сервиса отслеживают дату истечения срока регистрации доменов и позволяют гибко настроить уведомления. Но для полноценной работы понадобятся базовые знания серверного администрирования.

В целом, все зависит от навыков. Например, на основании данных из whois-сервисов можно сделать своего бота в Telegram, который по расписанию будет вас уведомлять об истечении конкретных доменов:

Еще несколько интересных whois-сервисов:

Кроме получения whois-данных, позволяет получать скриншоты страниц сайта. Есть как платные, так и бесплатные тарифы с ограничениями по количеству запросов.

Аналогичный сервис, но с дополнительными фишками: различные интеграции с другими SEO-сервисами, а среди клиентов такие гиганты, как Apple, Google, Ebay.

Отслеживание индексации и состояния страниц, с которых проставлена ссылка

При работе с сетками сайтов отслеживание индексации заключается лишь в пробивке домена в поиске с помощью оператора site:domain.com. Но делать этого руками с целыми сетками сайтов не стоит, так как это будет футпринтом .

То есть единственным выходом является какое-то кастомное решение или сервис (опять-таки можно использовать Панель Дугласа или Site Control).

Для всего этого необходимо будет еще много прокси (это IP-адреса, посредники между вами и целевым сервером). Добавляем прокси, настраиваем планировщик, добавляем наши сайты и получаем результат:

Сервис позволяет настроить отслеживания в любой поисковой системе и настроить все те же уведомления.

Еще один популярный сервис — PR-CY.ru и один из его инструментов «Панель сайтов»:

К сожалению, в бесплатных тарифах функционал очень ограничен.

Отслеживание позиций

Замерять позиции стоит спустя 30-40 дней после попадания страницы со ссылкой в поисковую выдачу. Мы для отслеживания позиций используем Serpstat:

Подробно об отслеживании позиций читайте в статье «Мониторинг позиций в Serpstat: как пользоваться инструментом?».

А если вам все-таки нужно поднять PBN, пишите:

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сетки сайтов

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