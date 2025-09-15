Как отслеживать трафик из Google Discover в GA4 и Google Search Console

Помимо классического органического трафика из поисковой выдачи, Google дает еще одну возможность получать бесплатные переходы целевой аудитории — через Google Discover.

В статье я разберу, что это за сервис и каким сайтам важно учитывать этот источник трафика. А главное — как правильно отслеживать переходы из него в Google Search Console и Google Analytics 4.

Процесс не всегда очевиден, так как официальной информации об этом немного.

Что такое Google Discover

Google Discover — персонализированная подборка контента, основанная на интересах пользователей, их истории поиска и активности в браузере.

Контент может быть разный: аналитические и экспертные статьи, новости, публикации, видео, публикации в блогах и другие виды материалов.

Сервис доступен только на мобильных устройствах в приложениях Chrome и Google. Можно вручную настраивать свою ленту, указав интересы и предпочтения, выбирать определенные темы или ресурсы, а также оставлять отзывы о контенте, который нравится или не нравится.

Чтобы найти подборку Google Discover:

Запустите приложение Google на смартфоне. На главной странице или в новой вкладке опуститесь вниз до блока Discover — в ленте появится персонализированный контент.

Особенности работы сервиса

Google Discover основан на сочетании машинного обучения и анализа поведения пользователя. Система обрабатывает огромные массивы контента, используя свои алгоритмы и Knowledge Graph для выбора наиболее значимых и надежных материалов.

Одновременно с этим используется технология тематической идентификации, которая опирается на базу знаний Google. Алгоритм анализирует не только темы, заинтересовавшие пользователя ранее, но и поведенческие паттерны: время, проведенное за чтением определенных статей, переходы по ссылкам и активность в других сервисах Google.

Для каких сайтов важен этот источник трафика

Google Discover особенно полезен для крупных новостных и нишевых ресурсов. Такие сайты регулярно публикуют большой объем качественного контента, интересного широкой аудитории. Для них Discover часто становится одним из ключевых источников трафика, порой превосходя по объему даже органический поиск.

Например, если сайт получает около 300 000 переходов в месяц из органики, то через Google Discover этот показатель может достигать 900 000. Это объясняется высоким уровнем CTR: в поисковой выдаче он составляет в среднем 2%, тогда как в Discover — примерно 10%, благодаря персонализированной подаче контента.

Независимо от модели монетизации, основной доход медиаресурсов обычно связан с платным продвижением. И чем больше источников трафика использует сайт, особенно таких мощных, как Google Discover, тем шире его охват, выше узнаваемость и привлекательность для рекламодателей. Это напрямую влияет на рост стоимости размещения и доходов.

Преимущества Google Discover:

массовый показ контента релевантной аудитории;

бесплатный поток качественного трафика;

возможность охватить узкие тематические ниши;

укрепление бренда и повышение узнаваемости;

дополнительный, стабильный источник переходов.

Как отслеживать трафик из Google Discover в Google Search Console

Отчет об эффективности Google Discover находится под отчетом о результатах поиска Search results в боковой панели Google Search Console.

Этот отчет отображает ключевые метрики эффективности сайта в рекомендациях Google. По умолчанию доступны данные о количестве кликов, показов и среднем CTR. Информацию можно фильтровать по дате, странице, стране или типу отображения, а также сравнивать два значения внутри любого выбранного параметра.

Если отчет не отображается в вашем аккаунте Google Search Console, вероятно, ваш ресурс не достиг минимального порогового значения в Discover за последние 16 месяцев. Согласно информации из официальной справки Google, оно составляет около 1000 показов.

Как отслеживать трафик из Google Discover в GA4

Отчет в Google Search Console дает базовые данные и не позволяет глубоко анализировать трафик: вы не увидите ни количества сессий, ни поведенческих метрик, ни информации о конверсии, ни возможности построения аудиторий. Более того, при низком количестве показов отчет может быть вовсе недоступен.

Поэтому имеет смысл дополнительно отслеживать трафик из Google Discover в Google Analytics 4.

Основной источник — мобильное приложение Google (Google App, ранее Google Feed). Также Discover доступен через браузер Chrome на Android или iOS и в некоторых других браузерах на Android.

При переходах используется нестандартный реферер: com.google.android.googlequicksearchbox.

Реферер — это часть заголовка HTTP-запроса, в которой браузер указывает адрес страницы, откуда пришел пользователь.

В GA4 значительная часть такого трафика фиксируется как Direct, так как система не получает данных о реферере. Иногда часть переходов может быть классифицирована как Unassigned или Referral, поскольку это не классический HTTP-реферер, и платформа не всегда может корректно его определить.

Чтобы получить детальные данные о трафике из Google Discover по страницам, лучше всего создать индивидуальный отчет в GA4.

Зайдите на вкладку Explore (Исследования) в Google Analytics 4.

Выберите опцию «Создать новое исследование».

Слева на вкладке Variables (Переменные) в блоке DIMENSIONS (ПАРАМЕТРЫ) выберите: Page referrer (URL перехода на страницу) и Page path + query string (Путь к странице и строка запроса).

Слева на вкладке Variables (Переменные) в блоке METRICS (ПОКАЗАТЕЛИ) выберите: Views (Просмотры), Sessions (Сеансы), Active Users (Активные пользователи).

Слева на вкладку Settings (Настройки) в блок Rows (Строки) перетяните параметр Page path + query string (Путь к странице и строка запроса).

Слева на вкладку Settings (Настройки) в блок Values (Значения) перетяните метрики: Views (Просмотры), Sessions (Сеансы), Active Users (Активные пользователи).

На вкладке Settings в блоке FILTERS (ФИЛЬТРЫ) выберите из выпадающего списка вариант Page referrer (URL перехода на страницу), в условиях укажите опцию «exactly matches» («точно соответствует»). Выберите значение android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ и нажмите Apply (Применить).

После применения фильтра вы увидите, что значения метрик изменились. Теперь можно сохранить отчет и сделать его видимым для всех пользователей, имеющих доступ к аккаунту Google Analytics 4. Также можно экспортировать его в формате Google Sheets, CSV или PDF.

Обратите внимание, что метрики, используемые для анализа, могут отличаться от приведенных в примере. Выбор зависит от ниши, вида бизнеса и структуры сайта.

Чек-лист: как попасть в Google Discover

Публикуйте материалы на популярные темы. Адаптируйте сайт и контент под мобильные устройства. Используйте изображения высокого качества —не менее 1200 px в ширину. Добавляйте видеоматериалы, в том числе с YouTube. Оптимизируйте метатеги и заголовки под релевантные ключевые запросы. Регулярно обновляйте и актуализируйте контент. Пишите материалы с учетом принципов E-E-A-T (опыт, экспертность, авторитетность, надежность). Развивайте бренд и работайте над его узнаваемостью. Настройте Google Knowledge Graph для сайта и автора. Используйте формат Web Stories. Продвигайте публикации в социальных сетях для увеличения охвата.

Выводы