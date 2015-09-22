Маркетинг

Как сделать сервис, который продвигает себя сам? Интервью с Тимуром Валишевым (JivoSite)
Анастасия Здорикова
10317 13 0
1442911942
14

Тимур Валишев показал Рунету, как сделать из стартапа растущий бизнес без инвестиций. Сегодня его онлайн-консультант JivoSite регулярно задает вопрос «Чем я могу вам помочь?» пользователям из России, Украины, Казахстана, Индии, США, Германии, Бразилии. Мы решили спросить Тимура о самых горячих фишках на рынке онлайн-консультантов, а также разузнать детали его доклада на казахстанской конференции Online Advertising, которая пройдет в Алматы 25 сентября. Как сделать сервис, который продвигает себя сам? Интервью с Тимуром Валишевым (JivoSite)

— Тимур, когда JivoSite был еще совсем юным стартапом, вы выходили на насыщенный рынок. У вас было около 20 конкурентов. Что вы делали, чтобы найти собственный голос?

Все верно, на рынке технологически несложных решений всегда тесно. Начинали по-простому — раскидывали сообщения на форумах веб-мастеров, предлагали наш продукт бесплатно и навечно. Писали о себе везде, где можно написать бесплатно. Размещали модули для интеграции с нами в разных каталогах плагинов для CMS. А затем старались всячески поддержать органический рост, чтобы наш продукт сам себя рекламировал.

Сегодня в числе клиентов JivoSite — 115 864 сайта.

livechat-flowchart

Принцип работы любого live chat сервиса

— В каких нишах ecommerce сервис дает лучшую отдачу?

JivoSite сильно спасает ситуацию, если сайт сложный, с большим количеством информации, а еще если эта информация не сразу понятна неподготовленному посетителю. Вместо того, чтобы уйти с сайта со словами «да ну его», посетитель задаст вопрос, быстро получит ответ и, возможно, станет вашим клиентом.

— Поделись статистикой эффективности сервиса.

Непростой вопрос, потому что в нашем случае эффективность — понятие комплексное.

Во-первых, если говорить об увеличении количества обращений клиентов благодаря работе сервиса, то такая статистика есть, но по каждому сайту отдельно, так как все кейсы уникальны. Когда наши менеджеры связываются с клиентами, они часто показывают скриншот графика из их панели управления, где видно количество диалогов с клиентами до и после подключения расширенной версии. Получается неплохой аргумент в продажах. Публично мы эти графики не показываем, так как можем потерять доверие клиентов — это их конфиденциальные данные.

Во-вторых, сервис помогает увеличить лояльность клиентов. Если на сайте всегда есть доступные для связи менеджеры, им можно позвонить или написать, и они, к тому же, быстро и по делу отвечают, то клиенты это оценят и вернутся к вам. Однако это более долгосрочная инвестиция, и оценить подобный эффект в цифрах довольно сложно.

В-третьих, повысится продуктивность менеджеров. В чате можно вести до 10 клиентов одновременно, в телефоне — только одного. Кроме того, мы научились соединять телефонные звонки с чатами, и в ходе телефонного звонка можно отправить клиенту сообщение или перевести его на другую страницу сайта, что тоже помогает в работе. Иными словами, мы можем собрать статистику по каждому отдельно взятому сайту и доказать свою эффективность. Но обобщить эти данные в сводные цифры довольно сложно ввиду большой разницы между кейсами.

— Какие инструменты вы используете для маркетинга, кроме заглушки «Сделано на JivoSite»? Контекстная реклама или SEO были эффективны в вашем случае?

Конечно, контекст и SEO работают. Но почему-то мы только на прошлой неделе вышли на второе место в Яндексе по нашему профильному запросу — нас заметили только на третий год :)

Начали продвигаться в Бразилии, там Google Реклама работает неплохо. А еще там на удивление хорошо идет реклама в Facebook.

Неплохо помогают вебинары и кросс-посты.

— JivoSite — это сервис для общения с клиентами, а значит для бизнеса, у которого все в порядке с клиентами. Вы как-то ощутили кризис в русскоязычном сегменте рынка?

Не соглашусь. Наш сервис для тех бизнесов, которые хотят больше клиентов. А в кризис, по идее, это желание должно увеличиваться. Пока мы не заметили негативных движений. 73% пользователей считают онлайн-консультанты каналом, предоставляющим лучший потребительский опыт

По данным eDigital, 73% пользователей считают онлайн-консультанты каналом, предоставляющим лучший потребительский опыт

— Вы вышли на англоязычный рынок. Какие важные изменения на сайте и в самом сервисе вам надо было внедрить?

На самом деле, мы все еще продолжаем работать над такими изменениями. Во-первых, приходится маскировать то, что мы из России. Как ни прискорбно это признавать, нас там считают дикими хакерами. Во-вторых, качество клиентского сервиса должно быть на высоте, так как ожидания американцев на этот счет достаточно высокие. Ну и в-третьих, в Америке у нас очень сильные конкуренты, поэтому нам еще предстоит многое наверстать.

— Да, в США конкуренция сервисов, подобных JivoSite, куда более напряженная. Наверняка там для элементарной конкурентоспособности нужны фичи, о которых в Рунете еще не слышали. Расскажи о них.

Если взять то, что на поверхности:

  • интеграция чата и helpdesk системы;
  • конвергенция между общением в чате и по e-mail;
  • тесная интеграция каналов коммуникаций с CRM;
  • интеграция информации из соцсетей в каналы бизнес-общения.

Основная конкуренция происходит в новых опциях, дизайне, юзабилити и более детальной аналитике по конкретному пользователю

Основная конкуренция происходит в новых опциях, юзабилити и более детальной аналитике по конкретному пользователю

— Вы будете внедрять эти фишки для Рунета? Если внедрили, то как на них отреагировал рынок?

Конечно, мы все доработки делаем одновременно на двух языках. А вот реакцию на нововведения измерить сложно, так как это постоянная игра в перетягивание каната (клиента) с конкурентами. Причем часто бывает как в «Алисе в стране чудес» — надо бежать только для того, чтобы остаться на месте. А чтобы попасть куда-нибудь, надо бежать в два раза быстрее.

— Как вы искали баланс между бесплатной версией сервиса и премиум? Чтобы и потенциального клиента не обидеть, и все-таки сконвертировать в платного?

Искали на ощупь. С одной стороны, надо дать бесплатно достаточно много, чтобы продукт сам себя продвигал. С другой, надо оставить что-то, за что можно попросить деньги. Решения тут мы принимали по интуиции.

Платить готовы те, кто почувствовал, что наш сервис в расширенном варианте помогает им работать и при этом стоит, как три чашки кофе.

На это и нацелена наша стратегия продаж — показать клиентам, что за деньги включаются такие классные штуки, что за них можно и заплатить.

— Какая у вас сейчас география клиентов? 25 сентября ты выступаешь в Алматы на конференции Online Advertising. Казахстанские пользователи у JivoSite есть?

У нас есть клиенты почти из всех стран. В топе РФ, Украина и Казахстан, потом идет Америка, Индия и Германия. Активно работаем над бразильским рынком, в 2015-м запустили локализованную версию.

— Уже второй раз упоминаешь Бразилию. Расскажи подробнее, чем примечателен бразильский рынок?

Мы только начали там работать, поэтому с уверенностью говорить пока рано. Есть надежда, что этот рынок достаточно большой, и там быстро растет сегмент интернет-магазинов, еще не занятый нашими основными конкурентами. При этом Бразилия пересекается по часовым поясам с Америкой, где мы уже работаем. Там культура ближе к европейской, и сайты у них похожи на наши. Это не разрыв мозга, как в случае с Китаем (подробнее о нешелковом пути брендов в Китай читай в постеприм. ред.). В целом, есть ощущение, что в развитии бизнес-инфраструктуры они идут с таким же отставанием от России, как Россия — от США. Поэтому мы примерно понимаем, чего там ожидать. Но все перечисленное выше — только результат рассуждений и анализов, экспериментальные данные будут через год.

— О чем расскажешь участникам алматинской ОА? Проанонсируй пару фишек доклада.

Последовательно расскажу нашу историю о том, как мы сделали растущий бизнес из желания и умения писать код, не имея начальных денег. На каждом этапе развития было кое-что интересное, чем хотелось бы поделиться.

13
11
2
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
инфографика советы для бизнеса продвижение стартапов бизнес в сети идеи для маркетинга онлайн-консультанты
Анастасия Здорикова

Больше постов

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok