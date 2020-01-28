Всем привет. Я интернет-маркетолог, специализируюсь на продвижении сайтов и в своем блоге делюсь неочевидными нюансами по теме. Сегодня расскажу, как легко создать анимированные баннеры для рекламных кампаний с помощью бесплатного инструмента Google Web Designer.
Преимущества HTML5 баннеров
Данные типы баннеров адаптивные и анимированные, поэтому выделяются в выдаче на фоне статичных баннеров.
Кроме того:
- объявления правильно отображаются в любых браузерах и выглядят идентично на всех типах устройств;
- большие возможности рекламных интеграций — например, можно добавить кнопки с социальными сетями или создавать анимацию, чтобы привлечь внимание пользователей;
- относительно небольшой вес, что помогает баннеру быстро загружаться и не упускать показы.
Шаблоны в Google Web Designer
При создании баннера сервис предложит создать файл с нуля либо использовать шаблон.
Среди доступных шаблонов:
- Динамический ремаркетинг. Один из самых популярных шаблонов для показа сразу нескольких предложений (товаров или услуг). Например, можно показывать туры, недвижимость, автомобили, товары, авиабилеты и многое другое.
- App Install. Поможет при создании креатива для рекламы мобильного предложения.
- Banner for Display. Специальный формат, который может быть размещен на каждом сайте.
- Баннер для Google Ads и AdMob. Универсальный формат, легко продвигающийся среди мобильных устройств.
- Data Driven. Показывает по очереди преимущества бренда.
- Demonstration. Баннер с интерактивными элементами, например, вывод текста при наведении курсора на изображение.
- Expandable. Показывает один большой баннер и несколько маленьких, позволяя продвигать товары/услуги для кросс-сейла.
- Floating. Редкий формат, отображается только на ПК.
- In-stream video. Показ видео вместо баннера, в последнее время довольно популярная опция.
- Interstitial & in-app. Баннер для планшетов для продвижения мобильных приложений.
- Lightbox. Универсальный формат, в котором удобно использовать видео, карты и изображения для продвижения товаров и услуг.
- Parallax. Создает красивую иллюзию сразу нескольких слоев и быстро загружается.
- Rising star. Баннеры с интерактивным форматом, правда, редко используются из-за отображения только на ПК.
После основного макета нужно задать шаблон. Выбрав, например, «Динамический ремаркетинг», потребуется дополнительно подобрать один из шаблонов и подходящий размер баннера.
Нажав на «Предпросмотр», можно подобрать другой размер для данного шаблона и при необходимости открыть пример в нужном браузере.
При выборе подходящего макета следует нажать «Использовать шаблон», чтобы начать работать с интерфейсом.
Инструкция по созданию баннеров HTML5 в Google Web Designer
В качестве примера создадим баннер для двух инструментов
Мы будем использоваться баннер 300*600 пикселей — в блоке «Свойства» нужно изменить соответствующие поля.
После в блоке «Библиотека объектов» загрузим все составные части для нашего проекта это:
- задний фон;
- логотип Netpeak Software;
- логотип Netpeak Spider;
- логотип Netpeak Checker;
- лого Netpeak.
Для этого кликаем правой клавишей мыши и выбираем «Добавить объект».
После загружаем все необходимые части.
Далее расставляем составные части по нужным местам (при необходимости изменяя их размеры, через «Свойства»).
Добавляем текст к баннеру через панель инструментов.
В итоге получаем такой баннер.
Теперь потребуется расставить кнопки для перенаправления на нужные страницы. Для этого кликаем правой клавишей мыши на нужный объект и выбираем «Добавить событие».
Далее нажмите «Мышь» и затем «Click».
В блоке «Действие» выбираем «Переход».
Здесь только один пункт — «gwd-ad».
Теперь в URL ставим ссылку на нужную страницу.
Все готово и проводим аналогичную операцию со всеми элементами в проекте.
Следующий этап — это создание анимации, для чего используем временную шкалу ниже.
Для примера мы будем использовать упрощенный редактор, но также можно перейти в расширенный при помощи нажатия на соответствующую клавишу.
Расставляем объекты на странице в порядке появления во время анимации.
Далее, нажимая на «+», копируем исходный кадр и получаем его полную копию. Вносим правки и снова копируем. Затем снова вносим правки.
Так проводим работу со всеми кадрами, пока картинка не будет собрана полностью.
После этого проверяем баннер — нажмите «Воспроизведение».
Теперь осталось только сохранить баннер кликнув в правом-верхнем углу на «Файл» — «Сохранить как ZIP-файл».
Пример готового баннера:
Я сохранил на Google Drive архив с баннером, чтобы можно было рассмотреть подробности на каждом этапе создания изображения.
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