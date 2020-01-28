Как сделать в Google Web Designer анимированные баннеры для рекламных кампаний

Всем привет. Я интернет-маркетолог, специализируюсь на продвижении сайтов и в своем блоге делюсь неочевидными нюансами по теме. Сегодня расскажу, как легко создать анимированные баннеры для рекламных кампаний с помощью бесплатного инструмента Google Web Designer.

Google Web Designer — это бесплатный софт для создания баннеров и страниц в стандарте HTML5 и CSS3.

Преимущества HTML5 баннеров

Данные типы баннеров адаптивные и анимированные, поэтому выделяются в выдаче на фоне статичных баннеров.

Кроме того:

объявления правильно отображаются в любых браузерах и выглядят идентично на всех типах устройств;

большие возможности рекламных интеграций — например, можно добавить кнопки с социальными сетями или создавать анимацию, чтобы привлечь внимание пользователей;

относительно небольшой вес, что помогает баннеру быстро загружаться и не упускать показы.

Шаблоны в Google Web Designer

При создании баннера сервис предложит создать файл с нуля либо использовать шаблон.

Среди доступных шаблонов:

Динамический ремаркетинг. Один из самых популярных шаблонов для показа сразу нескольких предложений (товаров или услуг). Например, можно показывать туры, недвижимость, автомобили, товары, авиабилеты и многое другое. App Install. Поможет при создании креатива для рекламы мобильного предложения. Banner for Display. Специальный формат, который может быть размещен на каждом сайте. Баннер для Google Ads и AdMob. Универсальный формат, легко продвигающийся среди мобильных устройств. Data Driven. Показывает по очереди преимущества бренда. Demonstration. Баннер с интерактивными элементами, например, вывод текста при наведении курсора на изображение. Expandable. Показывает один большой баннер и несколько маленьких, позволяя продвигать товары/услуги для кросс-сейла. Floating. Редкий формат, отображается только на ПК. In-stream video. Показ видео вместо баннера, в последнее время довольно популярная опция. Interstitial & in-app. Баннер для планшетов для продвижения мобильных приложений. Lightbox. Универсальный формат, в котором удобно использовать видео, карты и изображения для продвижения товаров и услуг. Parallax. Создает красивую иллюзию сразу нескольких слоев и быстро загружается. Rising star. Баннеры с интерактивным форматом, правда, редко используются из-за отображения только на ПК.

После основного макета нужно задать шаблон. Выбрав, например, «Динамический ремаркетинг», потребуется дополнительно подобрать один из шаблонов и подходящий размер баннера.

Нажав на «Предпросмотр», можно подобрать другой размер для данного шаблона и при необходимости открыть пример в нужном браузере.

При выборе подходящего макета следует нажать «Использовать шаблон», чтобы начать работать с интерфейсом.

Инструкция по созданию баннеров HTML5 в Google Web Designer

В качестве примера создадим баннер для двух инструментов Netpeak Software : Spider и Checker.

Мы будем использоваться баннер 300*600 пикселей — в блоке «Свойства» нужно изменить соответствующие поля.

После в блоке «Библиотека объектов» загрузим все составные части для нашего проекта это:

задний фон;

логотип Netpeak Software;

логотип Netpeak Spider;

логотип Netpeak Checker;

лого Netpeak.

Для этого кликаем правой клавишей мыши и выбираем «Добавить объект».

После загружаем все необходимые части.

Далее расставляем составные части по нужным местам (при необходимости изменяя их размеры, через «Свойства»).

Добавляем текст к баннеру через панель инструментов.

В итоге получаем такой баннер.

Теперь потребуется расставить кнопки для перенаправления на нужные страницы. Для этого кликаем правой клавишей мыши на нужный объект и выбираем «Добавить событие».

Далее нажмите «Мышь» и затем «Click».

В блоке «Действие» выбираем «Переход».

Здесь только один пункт — «gwd-ad».

Теперь в URL ставим ссылку на нужную страницу.

Все готово и проводим аналогичную операцию со всеми элементами в проекте.

Следующий этап — это создание анимации, для чего используем временную шкалу ниже.

Для примера мы будем использовать упрощенный редактор, но также можно перейти в расширенный при помощи нажатия на соответствующую клавишу.

Расставляем объекты на странице в порядке появления во время анимации.

Далее, нажимая на «+», копируем исходный кадр и получаем его полную копию. Вносим правки и снова копируем. Затем снова вносим правки.

Так проводим работу со всеми кадрами, пока картинка не будет собрана полностью.

После этого проверяем баннер — нажмите «Воспроизведение».

Теперь осталось только сохранить баннер кликнув в правом-верхнем углу на «Файл» — «Сохранить как ZIP-файл».

Пример готового баннера:

Я сохранил на Google Drive архив с баннером, чтобы можно было рассмотреть подробности на каждом этапе создания изображения.