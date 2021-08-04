Как привлечь клиентов в 2021 году. Способы лидогенерации, о которых вы могли не знать

С каждым годом фокус по привлечению лидов все больше смещается в сторону каналов интернет-рекламы. При этом приводить потенциальных клиентов дешево становится все сложнее. Требуются новые способы привлечения, удержания и прогрева лидов. Как меняется борьба за лид и какие новые маркетинговые технологии в этом помогают, рассказал маркетолог CoMagic Сергей Печёнин.
1. Находим источники лида и точки касания с рекламой
Популярный мем из сериала «В Филадельфии всегда солнечно», пожалуй, идеально описывает сегодняшние муки маркетолога.
Раньше путь клиента в интернете был более прямолинейным:
- Запрос в поисковике.
- Клик по контекстному объявлению.
- Переход на сайт.
- Звонок или заявка.
Теперь он менее предсказуем. Перед совершением покупки человек неоднократно посетит ваш сайт, изучит отзывы, посмотрит обзор блогера на YouTube. Причем, на сайт он может в дальнейшем заходить как по прямому запросу в интернете, так и со случайного поста в соцсети или гостевой статьи любимого блога.
Количество точек касания потребителя с брендом увеличилось, поэтому важно видеть, какая именно реклама из общего пула приводит клиентов. Но не менее важно — понимать, какая реклама его «прогревает». Или, говоря языком маркетолога, какой вес в конверсию вносят прочие рекламные каналы. С первым поможет коллтрекинг, со вторым — модели атрибуции. Это способ увидеть степень влияния предшествующих рекламных каналов, без которых целевое действие могло бы не состояться. Свои модели атрибуций есть в отчетах у Google Analytics и Яндекс.Метрики. Если вам нужно проследить влияние рекламного канала на конверсию в продажи, нужна сквозная аналитика.
В Яндекс.Директ есть стратегия «Оптимизация конверсий». Если вы определили цель для привлечения посетителей на сайт (например, клик по форме заявки), то система будет стремиться увеличить долю кликов по тем объявлениям и ключевым фразам, которые чаще других приводят к этому целевому действию. При наличии у маркетолога технических навыков и прямых рук она может настроить передачу сделок из CRM в Яндекс.Метрику. В этом случае оптимизация конверсий станет еще точнее — рекламу можно будет показывать тем пользователям, которые с большей вероятностью готовы к покупке.
Советы выше хорошо подходят для performance-маркетинга, в котором все «ходы записаны» и действия пользователя (клики, переходы, обращения) легко оцифровать и отследить. Но что делать, если значительную часть в продвижении занимает медийная реклама? Просмотр видеоролика или баннера конкретным пользователем тоже можно связать с его дальнейшими действиями вплоть до покупки.
Для этого потребуется построение postview-аналитики, в основе которой лежит отслеживание просмотров конкретным пользователем через AdTracker — специальный пиксель, размещенный в видео- или баннерном объявлении.
Таким образом, благодаря postview можно понять, как имиджевая реклама влияет на лидген.
Подытожим: чтобы усилить лидогенерацию на этапе работы с рекламой, отслеживайте источники, которые влияют на конверсию сайта. В дальнейшем ориентируйтесь на них, а неэффективные исключайте из работы.
2. Делаем на сайте отдельное предложение каждому пользователю в нужное время
Контент — это король. Содержание и юзабилити сайта — по-прежнему главный фактор, влияющий на лидген. Умение объяснить преимущества продукта, «показать товар лицом» и предложить адекватную цену — три кита, на которых базируются продажи.
В методологии создания контента для посадочных страниц не потеряла актуальности схема управления вниманием читателя — AIDA. Новизна лишь в том, что последний ее пункт — Action — можно делать более интерактивным. Например, привлекать к совершению целевого действия нужную аудиторию можно с помощью лидогенерационных виджетов для сайта, которые синхронизированы с интернет-рекламой.
Такие виджеты появляются вовремя, не пересекаясь с остальными формами обратной связи, и только когда свободен оператор. В свою очередь, оператор получает информацию о потенциальном клиенте, когда тот только начинает диалог: специальный робот проговаривает ему информацию о посетителе и выявленном интересе. Умные виджеты способны дать повышение конверсии страницы на 8-34% в зависимости от сферы бизнеса.
В последние пару лет среди маркетологов в ходу термин «омниканальность», означающий взаимную интеграцию разрозненных каналов коммуникации в единую систему. Как пример омниканальности — предоставление удобного способа связи посетителю сайта: через мессенджеры, социальные сети, формы запросов, почту, телефон и т. д. Если человеку удобнее не звонить в компанию, а писать в Whatsapp или Telegram, добавьте на сайт виджет, агрегирующий сообщения из таких источников, и консультируйте клиентов там. Пример таких виджетов для сайта: Chat2Desk, Talk-me, открытые линии «Битрикс24» и другие.
Подытожим: чтобы повысить процент конверсии в лид непосредственно на сайте, создавайте более персонализированные сценарии обращения к пользователю. Делайте предложение, учитывая интересы, психографику, рекламные запросы. Позвольте связаться с вами всеми удобными и современными способами. Новые маркетинговые технологии помогут сделать это с помощью умных виджетов.
3. Догоняем ушедших клиентов и возвращаем их в воронку продаж
Даже если вы привели на сайт подходящую аудиторию и пользователи совершили нужное действие — например, звонок, есть вероятность потери лида из-за нерасторопности действий менеджера или загруженности линий. Оператор не успел снять трубку после третьего-четвертого гудка — вы потеряли клиента. Это самые обидные потери в лидогенерации.
В небольшом бизнесе они могут быть не так заметны, но если компания крупная и использует для обработки обращений колл-центр, цена за такие потери может быть велика. В некоторых сферах, таких как недвижимость, привлечение звонка обходится в несколько десятков тысяч рублей. Даже 1-2% пропущенных — уже существенный минус для рекламного бюджета.
К счастью, есть способы вернуть недозвонившихся. Если у вас небольшой бизнес и установлена виртуальная телефония, вы без труда узнаете номер позвонившего и наберете его снова. Для колл-центров существуют более сложные технические решения.
Во-первых, системы отслеживания работы операторов, которые автоматически собирают данные по каждому менеджеру и отделу: сколько звонков упускается, по какой причине, сколько длится в среднем разговор и чем он заканчивается. Во-вторых, для высоконагруженных колл-центров существует система автоперезвона: она «вызывает» свободного оператора, после чего совершает звонок не дозвонившемуся абоненту. При этом учитывается и рабочий график, и число, и интервалы дозвонов (чтобы не докучать клиенту, если он тоже не берет трубку).
Итоги
Существует множество способов для увеличения числа лидов. Мы рассмотрели несколько в разрезе следующей логики:
- определение лучшего рекламного источника;
- работа с сайтом;
- работа с упущенными обращениями.
На каждом из этих этапов всегда найдутся улучшения, чтобы повысить конверсию. При этом, несмотря на развитие технологий, главными правилами в маркетинге по-прежнему остается: делать лучше и быть внимательнее к своим клиентам.
Остальное — дело техники.
Комментарии (0)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти