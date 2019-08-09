Инсайды

Куда пойти в Одессе — гид для гостей города от Netpeak
Георгий Рябой
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Если ночью вы просыпаетесь от собственных криков: «Креветки! Свежие рапаны!», приморские фудкорты и рестораны отдают шаурмой, а большую часть свободного времени проводите в смартфоне — вам определенно нужно узнать больше об Одессе и как провести отпуск со вкусом.

Сотрудники Netpeak в одесском офисе часто принимают гостей: 8P, Netpeak Friends Day собирают тысячи участников из разных уголков планеты. Если вы не были на наших ивентах, обязательно запланируйте, а специалисты Netpeak уже собрали для вас свой опыт «хорошей Одессы» в специальном гиде по городу.

«В 7:40 он приехал...»

Первая миссия каждого, кто пересек черту аэропорта, железнодорожного или автовокзала — с невозмутимым видом уйти ровно на 50 метров от всех источников звуков: «Ехать надо?», «Такси, недорого», — и заказать машину со смартфона:

Если вы уже на фаре, используйте для навигации:

Где позавтракать

Все топовые места в центре города, идеальный день начинается здесь:

Все топовые места в центре города

Сохраняйте метки на картах:

Куда пойти в Центре

Перед гедонистическим наслаждением морским бризом стоит показать друзьям все грани своей личности и запостить сториз из одесских музеев. Если вы в центре города, до любого из них несколько кварталов пешком:

Куда пойти в Центре

Сохраняйте метки:

Продолжая променад, посетите места, признанные лучшими для селфи в Instagram большинством нетпиковцев:

посетите места, признанные лучшими для селфи в Instagram большинством нетпиковцев

Скорее всего, вы попали в Одессу в безоблачный день (здесь их 300), так что посмотрите на Дюка со второго люка, пробегитесь по лавочкам с крафтовыми продуктами в «Зеленом театре» и начинайте спуск к морю (а зачем еще вы проделали весь этот путь?).

посмотрите на Дюка со второго люка, пробегитесь по лавочкам с крафтовыми продуктами

Локации на картах:

Куда пойти на море

Главное — правильно выбрать место и арендовать тапчан поближе к кромке воды:

Главное — правильно выбрать место и арендовать тапчан поближе к кромке воды

Сохраняйте метки:

Где пообедать

Не отходя от пляжа, отведайте свежих морепродуктов под местное вино, и это не за все деньги мира:

отведайте свежих морепродуктов под местное вино

Запоминайте:

Если аппетит разыгрался во время прогулки, советуем зайти сюда:

Если аппетит разыгрался во время прогулки, советуем зайти сюда

Бронируйте столики:

Куда пойти после обеда

Осталось время до вечерних тусовок? В одесской кирхе дают органные концерты, в филармонии играет оркестр под руководством харизматичного выходца из США Хобарта Эрла, а «Театр на Чайной» регулярно экспериментирует с форматами и смыслами.

Куда пойти после обеда

Сохраняйте адреса:

Планы на вечер

Мы позаботились и разделили места для ужина, приема коктейля и ночного нетворкинга.

Лучшие места для ужина в Одессе:

Лучшие места для ужина в Одессе

Запоминайте локации:

Отличные коктейли — здесь:

Отличные коктейли — здесь

Сохраните метки:

После приема нескольких бокальчиков:

После приема нескольких бокальчиков

Копируйте локации:

Вольная программа

Стэн Ли знал толк в камео, а настоящий одессит знает, чем разнообразить день, чтоб он запомнился. Например, встретить рассвет на каяках, на выходных пройтись по знаменитой барахолке с 200-летней историей или сфотографировать Одессу с моря на легендарной среди интернет-маркетологов яхте Cobra (45% спикеров 8P 2019 были здесь).

Вольная программа

Например, встретить рассвет на каяках, на выходных пройтись по знаменитой барахолке

одессит знает, чем разнообразить день, чтобы он запомнился

сфотографировать Одессу с моря на легендарной среди интернет-маркетологов яхте Cobra

Локации и ссылки:

Отметили в чек-листе хотя бы половину пунктов? Значит отдых в Одессе удался. Хотя я сейчас слышу читательское: «Погодите, вы же забыли…». Что? Оставляйте варианты в комментариях.

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интернет-пользователи Одессы интернет-аудитория Одессы
Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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