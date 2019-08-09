Куда пойти в Одессе — гид для гостей города от Netpeak

Если ночью вы просыпаетесь от собственных криков: «Креветки! Свежие рапаны!», приморские фудкорты и рестораны отдают шаурмой, а большую часть свободного времени проводите в смартфоне — вам определенно нужно узнать больше об Одессе и как провести отпуск со вкусом.
Сотрудники Netpeak в одесском офисе часто принимают гостей: 8P, Netpeak Friends Day собирают тысячи участников из разных уголков планеты. Если вы не были на наших ивентах, обязательно запланируйте, а специалисты Netpeak уже собрали для вас свой опыт «хорошей Одессы» в специальном гиде по городу.
«В 7:40 он приехал...»
Первая миссия каждого, кто пересек черту аэропорта, железнодорожного или автовокзала — с невозмутимым видом уйти ровно на 50 метров от всех источников звуков: «Ехать надо?», «Такси, недорого», — и заказать машину со смартфона:
- Bond, приложение в App Store и Google Play;
- Uklon, приложение в App Store и Google Play;
- Uber, приложение в App Store и Google Play.
Если вы уже на фаре, используйте для навигации:
- 2Gis, приложение в App Store и Google Play;
- Google Maps, приложение в App Store и Google Play;
- Waze, приложение в App Store и Google Play.
Где позавтракать
Все топовые места в центре города, идеальный день начинается здесь:
Сохраняйте метки на картах:
Куда пойти в Центре
Перед гедонистическим наслаждением морским бризом стоит показать друзьям все грани своей личности и запостить сториз из одесских музеев. Если вы в центре города, до любого из них несколько кварталов пешком:
Сохраняйте метки:
Продолжая променад, посетите места, признанные лучшими для селфи в Instagram большинством нетпиковцев:
Скорее всего, вы попали в Одессу в безоблачный день (здесь их 300), так что посмотрите на Дюка со второго люка, пробегитесь по лавочкам с крафтовыми продуктами в «Зеленом театре» и начинайте спуск к морю (а зачем еще вы проделали весь этот путь?).
Локации на картах:
Куда пойти на море
Главное — правильно выбрать место и арендовать тапчан поближе к кромке воды:
Сохраняйте метки:
Где пообедать
Не отходя от пляжа, отведайте свежих морепродуктов под местное вино, и это не за все деньги мира:
Запоминайте:
Если аппетит разыгрался во время прогулки, советуем зайти сюда:
Бронируйте столики:
Куда пойти после обеда
Осталось время до вечерних тусовок? В одесской кирхе дают органные концерты, в филармонии играет оркестр под руководством харизматичного выходца из США Хобарта Эрла, а «Театр на Чайной» регулярно экспериментирует с форматами и смыслами.
Сохраняйте адреса:
Планы на вечер
Мы позаботились и разделили места для ужина, приема коктейля и ночного нетворкинга.
Лучшие места для ужина в Одессе:
Запоминайте локации:
Отличные коктейли — здесь:
Сохраните метки:
После приема нескольких бокальчиков:
Копируйте локации:
Вольная программа
Стэн Ли знал толк в камео, а настоящий одессит знает, чем разнообразить день, чтоб он запомнился. Например, встретить рассвет на каяках, на выходных пройтись по знаменитой барахолке с 200-летней историей или сфотографировать Одессу с моря на легендарной среди интернет-маркетологов яхте Cobra (45% спикеров 8P 2019 были здесь).
Локации и ссылки:
- Каяки в Одессе;
- Одесская барахолка;
- «Тюлька»;
- «У Ангеловых»;
- MakeMyCake;
- рынок «Привоз»;
- улица Черноморская;
- Морвокзал;
- паб Fox&Pipe;
- Яхта в Отраде.
Отметили в чек-листе хотя бы половину пунктов? Значит отдых в Одессе удался. Хотя я сейчас слышу читательское: «Погодите, вы же забыли…». Что? Оставляйте варианты в комментариях.
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