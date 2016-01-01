myTarget: 10 фишек для продвижения мобильных приложений

Западные площадки не дают нужной отдачи при рекламе приложения в Рунете? Стоит поискать качественные аналоги. По данным comScore, сеть myTarget покрывает 90% всей мобильной аудитории в русскоязычном сегменте сети — это более 140 миллионов человек.

Как найти свою аудиторию, взаимодействовать с потенциальными пользователями и, наконец, автоматизировать работу и увеличить эффективность рекламных кампаний в myTarget?

1. Подбираем баннер-пулю

Реклама в myTarget размещается преимущественно в социальных сетях. Здесь пользователи хотят общаться, смотреть прикольные картинки и видео, играть и слушать музыку, а не качать приложение right now или, более того, совершать in-App покупки.



Поэтому подбирайте необычные, но при этом максимально простые и понятные баннеры. От них зависит 60% успеха рекламной кампании.

Используйте разные баннеры под разные сегменты целевой аудитории с учетом пола, возраста, интересов и других особенностей, а не общие баннеры для всех категорий.

Например, этот баннер подойдет для женской аудитории:

2. Используем преимущества CPI кампаний

С ноября 2016 года в myTarget появилась возможность продвигать мобильные приложения по модели CPI. Это означает, что рекламодатель оплачивает только трафик, который конвертируется в установку приложения, а не платит за показы (CPM) или клики (CPC).

Так выглядит настройка этой аукционной стратегии в рекламной кампании:

Оплатить кампанию по CPI можно при мультиформатном размещении или размещении в видеоформатах (полноэкранное видео и прероллы), и в таком случае аукционная стратегия «Максимальное количество инсталлов» будет доступна наравне со стратегиями «Фиксированная ставка» и «Минимальный расход».

Для запуска кампании по модели CPI требуется наличие внешней системы трекинга установок в приложении. При запуске CPI-модели официально поддерживаются трекинговые ссылки AppsFlyer и Adjust. По остальным типам трекеров возможность создания CPI кампаний доступна по запросу. Например, по одному из проектов мы в Netpeak успешно подключили трекинговую систему Tune.

3. Ограничиваем стоимость установки приложения

По запросу рекламодателя (функция пока в бете) myTarget может подключить ограничение верхнего порога стоимости конверсии. Это позволит покупать целевые действия дешевле, чем указано в настройках рекламной кампании.

На скриншоте в качестве конверсий указаны установки приложения на Android:

4. Создаем мобильную карусель

Динамическая мобильная карусель — относительно новый формат, доступный для рекламодателей с осени 2016 года.

В отличие, например, от рекламного кабинета Facebook, в myTarget нельзя в одной рекламной кампании размещать одновременно баннеры и карусели, а также создавать карусели уже в готовой рекламной кампании на уровне объявлений. Чтобы создать объявление для мобильной карусели, нужно выбрать этот рекламный продукт еще на старте настройки кампании:

Согласно требованиям системы, в карусели должно быть не менее трех и не более шести слайдов. Слайд — изображение размером 600x600 пикселей.

Текст и трекинговая ссылка прописываются отдельно для каждого из слайдов, а CTA выбирается единоразово и будет одинаковой для каждого из баннеров. Порядок слайдов в рекламном кабинете на стадиях создания и редактирования будет совпадать с реальным порядком показа баннеров пользователю. Поэтому расположенные в разном порядке слайды могут показывать разную эффективность. Также с помощью этого формата можно создавать целые «истории».

Так выглядит мобильная карусель на этапе создания в рекламном кабинете myTarget:

А так — в Android-смартфоне пользователя:

По нашему опыту, мобильные карусели приводят более дешевые установки, чем обычные баннеры. Это может быть связано с тем, что формат относительно новый и еще не успел надоесть пользователям.

При этом есть и минусы: статистика показывается суммарно по всей карусели, а для получения статистики эффективности по отдельным слайдам необходимо выгружать в xls/csv отчет по кампании, что занимает лишнее время и в целом не очень удобно.

Карусели нужно периодически менять. То, как часто менять баннеры, напрямую зависит от размера целевой аудитории: чем меньше — тем быстрее «выгорают» объявления.

5. Настраиваем ретаргетинг на пользователей сайта

Простых и очевидных таргетингов по географии, полу, возрасту, интересам недостаточно. Следует подключать таргетинг на кастомные аудитории пользователей, создание которых доступно на вкладке «Аудитории» аккаунта.

Если приложение не mobile only, имеет смысл предложить пользователям сайта установить мобильное приложение или товар, которые они искали на сайте, если они выходят в сеть со смартфона.

Для этого нужно добавить на сайт счетчик Top@Mail.Ru, а затем подвязать id счетчика Top@Mail.Ru к аккаунту рекламодателя myTarget:

Создать счётчик и настроить цели следует в самом интерфейсе myTarget.

После этого нужно создать кастомные аудитории пользователей. Система позволяет сделать это как для всего сайта, так и для отдельных его категорий. Также стоит выбрать период, который прошел с момента посещения сайта, и расширить охват на другие устройства (кросс-девайсность). В соответствии с настроенными целями можно таргетироваться и на посетителей сайта, и на тех пользователей, которые уже совершали покупки.

Затем эту кастомную аудиторию пользователей следует выбрать в настройках таргетинга на уровне кампании:

Результаты будут в среднем выше, чем с таргетингом на холодную аудиторию, так как эти люди уже знакомы с вашим брендом.

6. Настраиваем таргетинг по ключевым словам

Чтобы таргетироваться на аудиторию пользователей по ключевым запросам, в интерфейс myTarget надо загрузить файл с запросами в формате txt, где слова разделены запятой, при этом в списке должно содержаться не более 5000 строк.

Затем на основании списка ключевых слов создайте кастомную аудиторию и выберите период, в течение которого пользователи вводили эти поисковые запросы:

Ключевые слова только формируют аудиторию — показ осуществляется не в момент поиска, то есть это не то же, что контекстная реклама. Можно использовать дорогие для контекста высокочастотные слова — от этого стоимость клика или показа не изменится.

7. Настраиваем таргетинг на участников определенных групп в социальных сетях

Все просто — в «Аудиториях» следует собрать пользователей «ВКонтакте» и «Одноклассников», которые состоят в тематических группах или группах конкурентов, чтобы в дальнейшем настроить рекламу с таргетингом.

8. Изучаем Look-alike аудитории

Еще одна полезная функция myTarget, которая основана на машинном обучении, — look-alike аудитория. Эта настройка позволяет таргетировать рекламу на пользователей, которые по определенным признакам похожи на уже существующих клиентов.

При создании look-alike аудитории на основании счётчика Top@Mail.Ru выбирается период, который будет учитываться при подборе расширенной аудитории (но не более 60 дней). Расширенную аудиторию можно строить для любых настраиваемых целей, но нельзя построить для посетителей сайта. Минимальное количество сопоставленных пользователей в источнике, необходимое для построения look-alike, должно быть более 3000. В обратном случае данных будет недостаточно для построения достоверно похожей аудитории пользователей.

Для настройки look-alike аудитории сначала нужно создать список пользователей на основании, например, Advertising ID, а затем уже перейти к созданию аудитории из этого список пользователей.

Look-alike аудитория будет периодически пересчитываться и всегда оставаться актуальной.

Создание такой аудитории может занимать несколько часов:

Уже после создания аудитории следует выбрать степень соответствия пользователей look-alike аудитории эталонному сегменту пользователей. Чем больше соответствие, тем меньшая аудитория будет по итогу создана и наоборот. Минимальная степень соответствия — 50%.

9. Автоматизируем работу в myTarget

У myTarget есть ряд официально сертифицированных партнеров, которые помогут ускорить и автоматизировать работу с системой. Это Plarin, Hi Conversion, Iskander и Atuko. Cистема управления рекламой Atuko сейчас не требует оплаты.

Возможности площадки:

Оперативно создавать множество рекламных кампаний, через Excel или браузер.

Менять ставки по нескольким рекламным кампаниям в несколько кликов.

Настроить свой собственный алгоритм автоматического управления кампаниями (правила), которые могут включать и выключать рекламные кампании по достижению определенных условий. Например, полезно настроить правило, которое будет отключать те активные рекламные кампании, стоимость установки приложения и in-App событий в которых будет превышать среднее значение за определенный период времени:

Настроить удобные фильтры по рекламным кампаниям. Скажем, фильтр по платформе или типу кампаний.

Получать статистику по кампания и в несколько кликов визуализировать ее на графике в разрезе любых доступных показателей.

Если вы работаете в разных рекламных кабинетах, между ними легко переключаться в интерфейсе Atuko:

10. Подключаем рекламные кампании на вовлечение пользователей

В кампаниях по вовлечению пользователей используются глубокие ссылки внутри приложения. А еще с их помощью можно вести пользователя на определенные целевые страницы в приложении, например, на конкретный раздел или страницу совершения целевого действия.

Чтобы настроить такую кампанию, нужно:

убедиться, что приложение создано для платформы Android. На данный момент myTarget не поддерживает этот тип рекламных кампаний для iOS.

Внедрить технологию глубоких ссылок (deeplink) в приложении.

Кампания по вовлечению пользователей в списке рекламных продуктов myTarget называется «Ремаркетинг в приложение»:

При настройке система позволяет выбрать модель оплаты: CPC или CPM. В CPM доступен выбор мест размещения: приложение «ВКонтакте», ОК или рекламная сеть.

Выводы

Особенности myTarget:

Стоит подбирать необычные, но при этом максимально простые и понятные баннеры — для привлечения аудитории из соцсетей. Можно настроить CPI кампании, чтобы платить только за трафик, который конвертируется в установку приложения. По запросу рекламодателя myTarget может подключить ограничение верхнего порога стоимости конверсии. В myTarget можно настроить мобильную карусель, но не в одной кампании с обычными баннерами. Можно настроить ретаргетинг на пользователей сайта, таргетинг по ключевым словам, а также на пользователей групп в социальных сетях. На основании машинного обучения настраиваются look-alike аудитории. У myTarget есть ряд официально сертифицированных партнеров, которые помогут ускорить и автоматизировать работу с системой: Plarin, Hi Conversion, Iskander и Atuko. Система позволяет настроить рекламные кампании по вовлечению пользователей с помощью глубоких ссылок.

Наконец, несколько личных впечатлений о работе с системой.

Основные недостатки myTarget:

Есть вопросы к рекламному интерфейсу: он медленно работает, периодически выбивает ошибки.

Нет встроенных инструментов для массового создания и редактирования рекламных кампаний.

Основные преимущества:

Огромный охват уникальных пользователей Рунета.

Возможность точно выделить ядро целевой аудитории с помощью тонких настроек таргетинга и пользовательских аудиторий. В myTarget есть вся информация о пользователях популярных соцсетей, а знают они немало.

Сервис постоянно развивается. Более половины из описанных в статье фишек были реализованы за последние 6-9 месяцев.

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