Netpeak Blog X — лучшие посты десятилетия

3664 дня назад основатель одной SEO-студии опубликовал в блоге этой студии материал «Как раскрутить сайт». Он состоит из трех строк, 209 символов, одной ссылки и это первый из 1260 (на сегодня) постов в блоге Netpeak.

Кто бы мог тогда представить, что примеру Артема последуют еще 219 авторов, что их посты наберут 23 миллиона просмотров, 709 тысяч репостов, и 3170 читателей набросают под ними 10 тысяч комментариев?

Весь 2018 год мы отмечаем десятилетие блога, но поздравления, если что, оставляйте под этим постом.

Топ статей думал опубликовать как есть — списком, в разных номинациях. Но некоторые получили сразу пару оскаров, а я хочу показать как можно больше звездных материалов, так что без изменений только первая десятка.

Номинации идут по мере убывания важности для агентства и редакции. Спасибо аналитическому инструменту блога и лично Алексею Селезневу, что мы можем измерять качественные, а не только количественные показатели контента.

Больше всего заявок

В процессе чтения этих статей курсор сам тянется к кнопке «отправить заявку» в правом верхнем углу. Бывает, читатель еще не дошел до комментариев, а уже заполняет бриф в соседней вкладке.

Фрилансеры и фаундеры агентств приходят в комментарии к посту Дениса Рудика с криками «Вы все накрутили!» и «Ларри Пейдж накажет, накажет!» просто потому, что материал выходит на первые позиции по целевым запросам.

У этого мануала семилетняя история. Вначале он был только о Google и посвящен Одессе, а потом всё поменялось, включая автора и 99% текста. Но материал все так же приносит качественные лиды.

Победитель в номинации «Редактор чуть не уволился, пока согласовывал заголовок этого текста, и да, он был длиннее на 10 слов». На самом деле один из самых основательных кейсов по мобильным приложениям. Даже три года спустя он приносит заявки. В августе — от читателя из Казахстана, например.

Вечнозеленый пост от первого редактора блога Катерины Коламбет. Пользуясь случаем, передаем привет автору в солнечный Нью-Йорк.

Мегачеткая инструкция от Елены Воскобойник создавалась в первую очередь для SEO-специалистов. Каким образом туда попадают ЛПР — загадка.

Крутая и понятная инструкция от Инны Арсы из Serpstat. Если б так же доступно была написана книга «Принцип относительности» Лоренца, Пуанкаре, Эйнштейна и Минковского, мы бы начали формировать кротовые дыры в девяностых.

Еще один бестселлер нашего SEO-специалиста Дениса Рудика. Правда, со дня на день будет готов черновик поста «Как перейти на HTTPS за 8 часов». Как тебе это, Денис?

Важное преимущество аналитического инструмента: мы точно знаем, что наши читатели любят котиков

Весь процесс сбора семантики и кластеризации с примерами.

Капитан Марвел в команде блога — главная статья на букву «М» в непостоянной рубрике «Азбука SEO».

Вторая часть бессмертной трилогии PPC-специалиста Евгения Глазырина о скриптах Google Ads. Материал вышел еще во времена Google AdWords и принес много заявок, хотя и не дошел до количества просмотров старта франшизы. Финал саги будет посвящен устранению ошибок в скриптах.

Больше всего денег

Аналитический инструмент блога связывает заявки со страниц статей с оплатами — так мы видим, сколько денег на самом деле приносит контент. Без статей из предыдущей номинации список короткий. Почему? Оказывается, много качественных лидов приходят сразу с главной страницы и страниц рубрик.

Руководитель отдела продаж агентства Александр Плуток написал этот текст, потому что во время переговоров часто сталкивается с непониманием стоимости и специфики SEO. Четко, бескомпромиссно, по пунктам. Скриншоты-гифки с ростом транзакций завораживают.

Что общего у ASO и SEO? Я могу сделать ASO для своего приложения самостоятельно и без затрат? Сколько бесплатных установок получу? Как пользователи ищут приложения в магазинах? Что менять на странице приложения? Ответы по ссылке выше.

Чаще всего участвовали в пути к заявке

Речь о метрике, которую мы называем Post Value. Она показывает, как часто та или иная статья участвует в пути к оформлению заявки на продвижение. Если пользователь зашел на статью, а потом сразу на страницу заявки — Post Value материала равняется 1. Если на статью, потом на страницу услуг, потом на форму заявки — 0,5. Со временем эти цифры накапливаются. Например, у победителя в этой номинации Post Value — 76,38.

Однажды я хотел стать влогером — редактировать тексты ночью в прямом эфире. И с разбега встретил тридцатистраничный труд SEO-гуру Александра Кухаренко.

Вот как это было:

Осторожно: два с половиной часа занудства

Я оказался перед выбором: или становиться модным видеоблогером, или спать. В итоге деньги от YouTube не получаю, но статья Александра до сих пор собирает комментарии.

90% проектов не пришлось бы переплачивать за продвижение, знай они о существовании услуги «SEO на этапе разработки сайта». А все почему? Потому что блог не читают.

Первый материал, который сломал наш счетчик репостов. Его автор, Артем Меликян, до сих пор не может появиться в публичных местах без темных очков.

Главный разрушитель мифов рунета для всех, кто считает контекстную рекламу слишком сложным колдунством.

Раскроем все карты — в описании к видео вы найдете шаблон ведения контекстной рекламы на разных стадиях воронки продаж:

Уже столько раз упоминал аналитический инструмент, а ни разу не показывал. В финале этой статьи вы найдете демо-версию инструмента, созданного для нужд большого отдела контекстной рекламы. У редакции блога точно такой же, но другой.

Мы поняли, что делаем что-то правильно, когда начали получать такие комментарии. Дело за малым — структурировать опыт блога и упаковать его в услугу по созданию маркетинговых контент-стратегий для компаний. Сейчас наши специалисты из отдела NASA консультируют несколько крутых блогов и готовы взять в работу новые проекты.

Интернет-маркетинг — история об экспериментах. Поэтому вместо скепсиса, например, что текст об особенностях SEO в Японии не взлетит, я предпочитаю публиковать и потом уже анализировать отдачу.

Кто бы предугадал, что пост-инструкция о Power BI соберет столько просмотров, сколько весь блог за месяц, да еще и войдет в топ самых результативных материалов по заявкам?

Рассказывает редактор / специалист по контекстной рекламе Оля Клименко, что ценно вдвойне. Мясистый бонус — удобная карта необходимых знаний мастера-джедая PPC.

Первый гостевой пост в списке. Наталья Кирик решила рассказать о метках к ссылкам не в сухой инструкции, а в формате интервью. С примерами и развенчанием мифов, как вы любите.

Тимлид команды PPC-специалистов Андрей Коваль подарил этому тексту пятилетней давности вторую жизнь и она оказалась гораздо лучше первой. От начального варианта в статье остался только интригующий комикс:

Максимум репостов

Для сбора лайков мы публиковали тесты, посты-списки, сборники веселых гифок. Думаете, что-то из перечисленного попало в топ материалов по репостам?

Говорил и буду говорить: у блога Netpeak самые интеллигентные читатели. Почти 11 000 из них сохранили у себя на стенках статью об одной из самых полезных функций Google Таблиц. И вы присмотритесь.

Если конкурс на лучший фрукт проводят в стране Яблонии, вполне логична победа яблока. С рейтингом блогов получилось иначе — блог Netpeak пока на унылом двенадцатом месте. Впрочем, голосование открыто и я буду его регулярно чистить (неактивные блоги удалять, новые добавлять). Так и выясним, кого еще вы читаете.

Знаете, что такое спарклайны? Маленькие и понятные графики в отдельных ячейках таблиц. Статья как раз о них. Занятно, что больше всего репостов этого, не самого простого материала, было в «ВКонтакте». Так, глядишь, и верну вам веру в пользователей социальных сетей.

Долго думали над таким заголовком, чтобы интервьюируемому захотелось разместить ссылку на материал во всех своих соцсетях. Получилось. В результате пост на законном месте в десятке лучших.

Аналитика умного бизнеса должна отслеживать все продвижение пользователя по воронке продаж и корректно оценивать вклад каждого канала. Cтандартные отчеты Google Analytics, работающие по модели Last Non-Direct Click, в этом не помогут. А поможет Funel Based модель атрибуции от OWOX.

Главный редактор блога Netpeak Неля Серебро делится своим опытом-приемами организации пространства и времени для оперативной трансформации мысленной энергии в тысячезнаки.

SEO-специалисты прибегают к регулярным выражениям при работе с Google Analytics, Яндекс.Метрикой, RewriteRule в .htaccess, в текстовых редакторах, при работе с краулерами (Netpeak Spider). Если хотите сэкономить деньги и время, изучите их сами.

Захватывающая история покорения Запада командой одного из крутейших SaaS-сервисов современности. Пожалуй, главный вывод материала: для достижения большой цели каждый сотрудник должен сделать хотя бы один шаг.

Не все понимают, на чем нужно сфокусировать свое внимание в первую очередь и как правильно использовать тот или иной элемент языка html. В этом посте речь о тегах и атрибутах, о которых важно помнить начинающему SEO-специалисту.

Прелюдией к этой статье было выступление основателя Netpeak Group на нашем полугодовом митинге, который мы проводим в формате TEDx — Netpeak Pulse. Статья отлично разошлась в сети и уже по ее мотивам было опубликовано несколько интервью.

Максимум оценок

Оценки — это звездочки в конце текста. До редизайна они были в хедере и иногда попадали в сниппет, а сейчас просто помогают понять, кто дочитал статью до конца и кому она понравилась.

Очень полезный материал для эйчаров и руководителей, которые только начинают собирать свою команду мечты. Главное — помнить, что люди меняются и не переборщить с ярлыками.

Классический пост. Каждое уважаемое медиа должно хоть раз такой опубликовать, если подвернется подходящий инфоповод.

Управляющий партнер агентства Валерий Красько доступно объяснил суть главной аббревиатуры интернет-маркетинга в рисунках. А также, почему правильно говорить ROMI, а не ROI.

Материал PPC-специалиста Евгения Кадука вдохновил на создание Академии блога — так и хочется в финале пройти тест, чтоб проверить свои знания. У читателей блога теперь есть такая возможность.

Хотя Алексей Данилин утверждает, что давно снял широкополую шляпу SEO-специалиста и перешел на сторону веб-аналитиков, блог хранит его кейсы с ROMI 4157% . Пять звездочек этому господину!

Редизайн блога дал нам плюс 89% к динамике роста трафика и плюс 57% к количеству просмотров страниц. Средняя длительность просмотра страниц выросла на 250%, если сравнить три месяца до редизайна и аналогичный период в следующем году.

Результатам редизайна вскоре будет посвящен отдельный кейс.

Для создания и обновления этого материала специалисты агентства за пять лет провели около десяти исследований — своего рода Манхэттенский проект в блоге Netpeak. Сегодня в статье представлены только свежие и актуальные данные по теме.

Еще один гостевой материал в топе статей блога. Что вполне естественно, так как в нем досконально рассказывается, что делать, если денег нет, но трафик из Facebook очень нужен.

Кстати, если есть желание и опыт, чтобы написать нам пост на такую же животрепещущую тему, читайте инструкции по ссылке.

Почти вся правда о буднях сотрудников PPC-департамента. Да, с нашей стороны все выглядит именно так.

Очень детальное описание того, что понимают под широким, фразовым и точным соответствием (слова одни, значения разные) в Google Ads и Яндекс.Директ.

Такой получился топ. Если ваша статья в него не попала — не отчаивайтесь, через 10 лет всё может поменяться!

Спасибо и фейерверки редакторам Неле Серебро, Светлане Руденко, Михаилу Лагойде, дизайнеру Наталье Киселевой, SMM-менеджеру Ирине Волицкой, PM команды программистов Ольге Ершовой и всем, кто ежедневно вкладывает душу в блог.

Чуть не забыл. К утреннему кофе сотрудники редакции получают в почтовые ящики дайджест эффективности контента. Среди графиков — рейтинг самых активных комментаторов, вот:

К чему это я? Мы хотим сделать подарок вам — 29 сентября будут определены пять самых активных читателей блога по количеству комментариев за последние 15 дней. Победители получат брендированные термокружки. Конечно, бессмысленные комментарии со спамными ссылками будут модерироваться, а в остальном — добро пожаловать в треды постов.