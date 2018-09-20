Маркетинг

Netpeak Blog X — лучшие посты десятилетия
Георгий Рябой
7187 50 12
1537431128
27

3664 дня назад основатель одной SEO-студии опубликовал в блоге этой студии материал «Как раскрутить сайт». Он состоит из трех строк, 209 символов, одной ссылки и это первый из 1260 (на сегодня) постов в блоге Netpeak.

Кто бы мог тогда представить, что примеру Артема последуют еще 219 авторов, что их посты наберут 23 миллиона просмотров, 709 тысяч репостов, и 3170 читателей набросают под ними 10 тысяч комментариев?

Весь 2018 год мы отмечаем десятилетие блога, но поздравления, если что, оставляйте под этим постом.

Топ статей думал опубликовать как есть — списком, в разных номинациях. Но некоторые получили сразу пару оскаров, а я хочу показать как можно больше звездных материалов, так что без изменений только первая десятка.

Номинации идут по мере убывания важности для агентства и редакции. Спасибо аналитическому инструменту блога и лично Алексею Селезневу, что мы можем измерять качественные, а не только количественные показатели контента.

Больше всего заявок

В процессе чтения этих статей курсор сам тянется к кнопке «отправить заявку» в правом верхнем углу. Бывает, читатель еще не дошел до комментариев, а уже заполняет бриф в соседней вкладке.

11 этапов SEO-продвижения сайта

Фрилансеры и фаундеры агентств приходят в комментарии к посту Дениса Рудика с криками «Вы все накрутили!» и «Ларри Пейдж накажет, накажет!» просто потому, что материал выходит на первые позиции по целевым запросам.

Как добавить компанию на карты Google и Яндекс

У этого мануала семилетняя история. Вначале он был только о Google и посвящен Одессе, а потом всё поменялось, включая автора и 99% текста. Но материал все так же приносит качественные лиды.

Продвижение мобильного приложения на iOS и Android с помощью Google Ads, YouTube, ВКонтакте, Facebook, Yandex.Store и iAD: кейс приложения доски объявлений

Победитель в номинации «Редактор чуть не уволился, пока согласовывал заголовок этого текста, и да, он был длиннее на 10 слов». На самом деле один из самых основательных кейсов по мобильным приложениям. Даже три года спустя он приносит заявки. В августе — от читателя из Казахстана, например.

18 способов собрать базу подписчиков для email-рассылок

Вечнозеленый пост от первого редактора блога Катерины Коламбет. Пользуясь случаем, передаем привет автору в солнечный Нью-Йорк.

Перенос сайта на новую CMS без потери позиций и трафика: как подготовить ТЗ программисту

Мегачеткая инструкция от Елены Воскобойник создавалась в первую очередь для SEO-специалистов. Каким образом туда попадают ЛПР — загадка.

Как составить семантическое ядро, не обращаясь к специалисту, — руководство для владельцев интернет-магазинов

Крутая и понятная инструкция от Инны Арсы из Serpstat. Если б так же доступно была написана книга «Принцип относительности» Лоренца, Пуанкаре, Эйнштейна и Минковского, мы бы начали формировать кротовые дыры в девяностых.

Как перейти на HTTPS за 12 часов и сохранить трафик

Еще один бестселлер нашего SEO-специалиста Дениса Рудика. Правда, со дня на день будет готов черновик поста «Как перейти на HTTPS за 8 часов». Как тебе это, Денис?

мы точно знаем, что наши читатели любят котиков

Важное преимущество аналитического инструмента: мы точно знаем, что наши читатели любят котиков

Как собрать семантическое ядро и расширить структуру сайта: пошаговое руководство

Весь процесс сбора семантики и кластеризации с примерами.

Микроразметка: что нужно знать SEO-специалисту о словарях и синтаксисе

Капитан Марвел в команде блога — главная статья на букву «М» в непостоянной рубрике «Азбука SEO».

Как редактировать скрипты Google Ads

Вторая часть бессмертной трилогии PPC-специалиста Евгения Глазырина о скриптах Google Ads. Материал вышел еще во времена Google AdWords и принес много заявок, хотя и не дошел до количества просмотров старта франшизы. Финал саги будет посвящен устранению ошибок в скриптах.

Больше всего денег

Аналитический инструмент блога связывает заявки со страниц статей с оплатами — так мы видим, сколько денег на самом деле приносит контент. Без статей из предыдущей номинации список короткий. Почему? Оказывается, много качественных лидов приходят сразу с главной страницы и страниц рубрик.

Почему SEO в агентстве стоит дорого — развернутый ответ для клиентов

Руководитель отдела продаж агентства Александр Плуток написал этот текст, потому что во время переговоров часто сталкивается с непониманием стоимости и специфики SEO. Четко, бескомпромиссно, по пунктам. Скриншоты-гифки с ростом транзакций завораживают.

Как продвигать мобильное приложение — краткое руководство по ASO

Что общего у ASO и SEO? Я могу сделать ASO для своего приложения самостоятельно и без затрат? Сколько бесплатных установок получу? Как пользователи ищут приложения в магазинах? Что менять на странице приложения? Ответы по ссылке выше.

Чаще всего участвовали в пути к заявке

Речь о метрике, которую мы называем Post Value. Она показывает, как часто та или иная статья участвует в пути к оформлению заявки на продвижение. Если пользователь зашел на статью, а потом сразу на страницу заявки — Post Value материала равняется 1. Если на статью, потом на страницу услуг, потом на форму заявки — 0,5. Со временем эти цифры накапливаются. Например, у победителя в этой номинации Post Value — 76,38.

Как настроить расширенную электронную торговлю с помощью Google Tag Manager

Однажды я хотел стать влогером — редактировать тексты ночью в прямом эфире. И с разбега встретил тридцатистраничный труд SEO-гуру Александра Кухаренко.

Вот как это было:

Осторожно: два с половиной часа занудства

Я оказался перед выбором: или становиться модным видеоблогером, или спать. В итоге деньги от YouTube не получаю, но статья Александра до сих пор собирает комментарии.

SEO на этапе разработки сайта: как увеличить ROMI до запуска площадки

90% проектов не пришлось бы переплачивать за продвижение, знай они о существовании услуги «SEO на этапе разработки сайта». А все почему? Потому что блог не читают.

Как быстро проверить индексацию сайта в Google и Яндекс

Первый материал, который сломал наш счетчик репостов. Его автор, Артем Меликян, до сих пор не может появиться в публичных местах без темных очков.

200 ступеней рекламной кампании — подробный чек-лист

Главный разрушитель мифов рунета для всех, кто считает контекстную рекламу слишком сложным колдунством.

Раскроем все карты — в описании к видео вы найдете шаблон ведения контекстной рекламы на разных стадиях воронки продаж:

Как мы внедрили BI-аналитику в отделе контекстной рекламы

Уже столько раз упоминал аналитический инструмент, а ни разу не показывал. В финале этой статьи вы найдете демо-версию инструмента, созданного для нужд большого отдела контекстной рекламы. У редакции блога точно такой же, но другой.

Запускаем блоги на орбиту — МКС от Netpeak

Мы поняли, что делаем что-то правильно, когда начали получать такие комментарии

Мы поняли, что делаем что-то правильно, когда начали получать такие комментарии. Дело за малым — структурировать опыт блога и упаковать его в услугу по созданию маркетинговых контент-стратегий для компаний. Сейчас наши специалисты из отдела NASA консультируют несколько крутых блогов и готовы взять в работу новые проекты.

Как работать с Power BI — подробное руководство

Интернет-маркетинг — история об экспериментах. Поэтому вместо скепсиса, например, что текст об особенностях SEO в Японии не взлетит, я предпочитаю публиковать и потом уже анализировать отдачу.

Кто бы предугадал, что пост-инструкция о Power BI соберет столько просмотров, сколько весь блог за месяц, да еще и войдет в топ самых результативных материалов по заявкам?

Как стать специалистом по контекстной рекламе

Рассказывает редактор / специалист по контекстной рекламе Оля Клименко, что ценно вдвойне. Мясистый бонус — удобная карта необходимых знаний мастера-джедая PPC.

Как правильно создавать UTM-метки

Первый гостевой пост в списке. Наталья Кирик решила рассказать о метках к ссылкам не в сухой инструкции, а в формате интервью. С примерами и развенчанием мифов, как вы любите.

SEO-среда: отслеживание целей и настройка событий

Тимлид команды PPC-специалистов Андрей Коваль подарил этому тексту пятилетней давности вторую жизнь и она оказалась гораздо лучше первой. От начального варианта в статье остался только интригующий комикс:

От начального варианта в статье остался только интригующий комикс

Максимум репостов

Для сбора лайков мы публиковали тесты, посты-списки, сборники веселых гифок. Думаете, что-то из перечисленного попало в топ материалов по репостам?

Всемогущая функция Query — подробное руководство

Говорил и буду говорить: у блога Netpeak самые интеллигентные читатели. Почти 11 000 из них сохранили у себя на стенках статью об одной из самых полезных функций Google Таблиц. И вы присмотритесь.

Народный рейтинг сайтов, блогов, каналов

Если конкурс на лучший фрукт проводят в стране Яблонии, вполне логична победа яблока. С рейтингом блогов получилось иначе — блог Netpeak пока на унылом двенадцатом месте. Впрочем, голосование открыто и я буду его регулярно чистить (неактивные блоги удалять, новые добавлять). Так и выясним, кого еще вы читаете.

Как строить диаграммы в отдельных ячейках Excel и таблицах Google

Знаете, что такое спарклайны? Маленькие и понятные графики в отдельных ячейках таблиц. Статья как раз о них. Занятно, что больше всего репостов этого, не самого простого материала, было в «ВКонтакте». Так, глядишь, и верну вам веру в пользователей социальных сетей.

Интервью с Максимом Ильяховым

Долго думали над таким заголовком, чтобы интервьюируемому захотелось разместить ссылку на материал во всех своих соцсетях. Получилось. В результате пост на законном месте в десятке лучших.

Как настроить максимально объективную веб-аналитику и отладить работу отдела контекстной рекламы? Мануал не для чайников

Аналитика умного бизнеса должна отслеживать все продвижение пользователя по воронке продаж и корректно оценивать вклад каждого канала. Cтандартные отчеты Google Analytics, работающие по модели Last Non-Direct Click, в этом не помогут. А поможет Funel Based модель атрибуции от OWOX.

Как быстро написать текст — девять хитростей

Главный редактор блога Netpeak Неля Серебро делится своим опытом-приемами организации пространства и времени для оперативной трансформации мысленной энергии в тысячезнаки.

Как новичку разобраться в регулярных выражениях

SEO-специалисты прибегают к регулярным выражениям при работе с Google Analytics, Яндекс.Метрикой, RewriteRule в .htaccess, в текстовых редакторах, при работе с краулерами (Netpeak Spider). Если хотите сэкономить деньги и время, изучите их сами.

Как мы вошли в топ Product Hunt — четкая инструкция от Serpstat

Захватывающая история покорения Запада командой одного из крутейших SaaS-сервисов современности. Пожалуй, главный вывод материала: для достижения большой цели каждый сотрудник должен сделать хотя бы один шаг.

Захватывающая история покорения Запада командой одного из крутейших SaaS-сервисов современности

Оптимизация для новичков: HTML-теги и атрибуты в SEO

Не все понимают, на чем нужно сфокусировать свое внимание в первую очередь и как правильно использовать тот или иной элемент языка html. В этом посте речь о тегах и атрибутах, о которых важно помнить начинающему SEO-специалисту.

Как работой гореть, но не сгорать — личный опыт

Прелюдией к этой статье было выступление основателя Netpeak Group на нашем полугодовом митинге, который мы проводим в формате TEDx — Netpeak Pulse. Статья отлично разошлась в сети и уже по ее мотивам было опубликовано несколько интервью.

Максимум оценок

Оценки — это звездочки в конце текста. До редизайна они были в хедере и иногда попадали в сниппет, а сейчас просто помогают понять, кто дочитал статью до конца и кому она понравилась.

Типы людей: желтые, красные, синие и зеленые

Очень полезный материал для эйчаров и руководителей, которые только начинают собирать свою команду мечты. Главное — помнить, что люди меняются и не переборщить с ярлыками.

Как таргетировать рекламу в Ads и Директ на целевую аудиторию с включенным VPN

Классический пост. Каждое уважаемое медиа должно хоть раз такой опубликовать, если подвернется подходящий инфоповод.

Как измерять ROI и зачем это делать

Управляющий партнер агентства Валерий Красько доступно объяснил суть главной аббревиатуры интернет-маркетинга в рисунках. А также, почему правильно говорить ROMI, а не ROI.

Как работать с Google Trends — подробное руководство

Материал PPC-специалиста Евгения Кадука вдохновил на создание Академии блога — так и хочется в финале пройти тест, чтоб проверить свои знания. У читателей блога теперь есть такая возможность.

Исповедь SEO-специалиста

Хотя Алексей Данилин утверждает, что давно снял широкополую шляпу SEO-специалиста и перешел на сторону веб-аналитиков, блог хранит его кейсы с ROMI 4157%. Пять звездочек этому господину!

Блог Netpeak 2.0 — мы всё поменяли, и вот почему

Редизайн блога дал нам плюс 89% к динамике роста трафика и плюс 57% к количеству просмотров страниц. Средняя длительность просмотра страниц выросла на 250%, если сравнить три месяца до редизайна и аналогичный период в следующем году.

Редизайн блога дал нам плюс 89% к динамике роста трафика и плюс 57% к количеству просмотров страниц

Результатам редизайна вскоре будет посвящен отдельный кейс.

Размеры баннеров в Google Рекламе: какие форматы самые «ходовые»

Для создания и обновления этого материала специалисты агентства за пять лет провели около десяти исследований — своего рода Манхэттенский проект в блоге Netpeak. Сегодня в статье представлены только свежие и актуальные данные по теме.

Как продвигать бренд в Facebook без бюджета на рекламу

Еще один гостевой материал в топе статей блога. Что вполне естественно, так как в нем досконально рассказывается, что делать, если денег нет, но трафик из Facebook очень нужен.

Кстати, если есть желание и опыт, чтобы написать нам пост на такую же животрепещущую тему, читайте инструкции по ссылке.

Коллекция GIF: будни отдела контекстной рекламы

Почти вся правда о буднях сотрудников PPC-департамента. Да, с нашей стороны все выглядит именно так.

Типы соответствия ключевых слов в Google Рекламе и Яндекс.Директ — подробная инструкция

Очень детальное описание того, что понимают под широким, фразовым и точным соответствием (слова одни, значения разные) в Google Ads и Яндекс.Директ.

Такой получился топ. Если ваша статья в него не попала — не отчаивайтесь, через 10 лет всё может поменяться!

Спасибо и фейерверки редакторам Неле Серебро, Светлане Руденко, Михаилу Лагойде, дизайнеру Наталье Киселевой, SMM-менеджеру Ирине Волицкой, PM команды программистов Ольге Ершовой и всем, кто ежедневно вкладывает душу в блог.

Чуть не забыл. К утреннему кофе сотрудники редакции получают в почтовые ящики дайджест эффективности контента. Среди графиков — рейтинг самых активных комментаторов, вот:

Среди графиков — рейтинг самых активных комментаторов

К чему это я? Мы хотим сделать подарок вам — 29 сентября будут определены пять самых активных читателей блога по количеству комментариев за последние 15 дней. Победители получат брендированные термокружки. Конечно, бессмысленные комментарии со спамными ссылками будут модерироваться, а в остальном — добро пожаловать в треды постов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Netpeak|Big company of friends (@netpeak)

50
4
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
рейтинги
Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

Больше постов

Комментарии (12)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok