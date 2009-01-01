Олег Любарец (Slando) про удачу и веб-аналитику

Для начала краткое досье: Олег работает в сфере интернет-маркетинга с 2009 года. За 3 года агентской работы успешно провел анализ кампаний и оптимизацию сайтов ряда крупных брендов. К команде Slando присоединился в 2012 году, позицию начальника отдела аналитики занимает с начала 2013 года. Отвечает за все направления Slando — Украина, Беларусь и Казахстан.
Привет, Сереж. Это был 2011-й год, я был студентом второго курса КНЭУ. Параллельно занимался копирайтингом и работал в интернет-издании itua.info — писал обзоры, новости, ездил на пресс-конференции. Но понимал, что работа «писакой» — не мое, захотелось что-то кардинально поменять. Мною был выбран ТОП-10 диджитал-агентств в Украине, которые штурмовались на предмет стажировок. Если опустить все детали бизнеса «по-украински», мы сошлись с Brainberry, куда я пришел учиться веб-аналитике. К счастью, у меня было классное руководство, которое давало полную свободу действий и проектные задачи. Именно команде Brainberry я благодарен за бесценный опыт и базу знаний по веб-аналитике.
Я вообще математик по характеру (если правильно так говорить), может быть поэтому спустя некоторое время и захотелось поменять тип деятельности. Мне нравятся зависимости, глубоко копать и находить первопричины. Иногда получается, что засиживаешься над какой-то мелочью, она, по сути, не имеет глобального веса, но получаешь кайф от докапывания до сути. «Трудности и легкости», как ты говоришь, были в том, что вначале меня «бросали посреди водоема» и я должен был выплыть. Это невероятный опыт, когда у тебя есть задача и независимо от ее типа — нужно найти решение. Методика работает. Правда :) По поводу русского и английского языков: для старта в веб-аналитике достаточно и русскоязычных книжек, мануалов и статей. Проблем со входом «в тему» не было. Также мне повезло: я практик, а практики в моем опыте было много.
По поводу сертификации Google — я сдавал ее дважды. Первый раз, кажется, на 74%, банально из-за непонимания терминологии. Второй — выше 80% — это и был проходной балл. Так что не стоит недооценивать тест. Но если ты практикующий аналитик, то проблем быть не должно. Slando... Да, Сереж, аналитика в агентстве и аналитика ин-хаус — два разных типа работы. Таких порядков цифр в агентстве я никогда ранее и не видел! У тебя были 10 000 ключевых слов, а у меня — миллионы визитов и просмотров страниц, но к «хорошему» быстро привыкаешь. Большой порядок цифр учит работать с динамикой, не привязываясь к значениям и это очень важно, потому что в любой системе аналитики есть погрешность и воспринимать конкретный инструмент как 100% точный не стоит — о чем, кстати, расскажу на конференции (Прим. Ред. речь о конференции «Контекстная реклама 2013», которая состоится 8 ноября в Киеве). Ты ж работал с нами по Slando.ru? — cейчас сравнил показатели русского и украинского Slando, украинский проект спустя полгода уже обогнал русский — то ли еще будет!
Если помнишь, мой доклад звучит как: «Гордость и предубеждение в аналитике контекстных кампаний — чем не стоит пренебрегать. Кейс Slando». Буду говорить про реальные истории, совсем немного разбавив теорией. За время работы в Slando я столкнулся с огромным количеством вопросов для которых были найдены ответы, тематичные вопросы-ответы я и хочу рассказать. Я — практикующий аналитик, не контекстный специалист и, мне кажется, разбавить аналитическими цифрами и опытом контекстную конференцию — это хорошая идея, ведь без динамик и подсчетов сейчас никуда.
Not provided — это труба! Есть примочки, которые расшифровывают лендинг, на который попал юзер, но это применимо для контентных проектов, интернет-магазинов и пр., где есть четкое понимание, по какому ключевику можно было туда попасть. Но для Slando это не подходит. Кое-как вопрос SEO в Украине решает динамика органического трафика, Google Webmaster Tools, плотное «пинание» контекстников :) поскольку в Google Рекламе кейворды не закрыли, и есть аналитика других поисковиков.
Боюсь, это тема для отдельного интервью :) Если коротко, то мешает. Был инструмент и к нему все привыкли. Бац — нет инструмента. Конечно, это встряска для интернет-маркетологов. Взять SEO и Not provided, про него неплохо расписано на Хабре. (Прим. Ред. еще можно почерпнуть полезную информацию в статье Рэнда Фишкина).
Знаешь, друзья часто задают вопрос: «чем ты занимаешься?» — и это самый сложный вопрос. Потому что веб-аналитик должен присутствовать везде, быть в курсе всех изменений в проекте и «совать свой нос» в каждый из бизнес-процессов. Продать услугу, результат которой неочевиден — это сложно, знаю. Нет предела совершенству, если клиент не хочет дальше развивать свой магазин — он прав. Можем подумать над его задачами ;)
Аналитик в крупном проекте должен считать и экономить деньги. Способов прийти к результату — море, наверное, в выборе методов, их рационализме и конверсионности работы (если можно так сказать) заключается профессионализм.
Спасибо за интерес, взаимно! Мое пожелание будет веб-аналитикам: желаю не стоять на месте, находить свою зону «некомфорта» и всегда экспериментировать. *некомфорта потому что только в стрессовой ситуации человек учится :)
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