Олег Любарец (Slando) про удачу и веб-аналитику

Для начала краткое досье: Олег работает в сфере интернет-маркетинга с 2009 года. За 3 года агентской работы успешно провел анализ кампаний и оптимизацию сайтов ряда крупных брендов. К команде Slando присоединился в 2012 году, позицию начальника отдела аналитики занимает с начала 2013 года. Отвечает за все направления Slando — Украина, Беларусь и Казахстан.

— Привет, Олег. Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть о себе. И что же в твоей жизни случилось такого необыкновенного, что ты избрал профессию веб-аналитика? Всегда интересна предыстория.

Привет, Сереж. Это был 2011-й год, я был студентом второго курса КНЭУ. Параллельно занимался копирайтингом и работал в интернет-издании itua.info — писал обзоры, новости, ездил на пресс-конференции. Но понимал, что работа «писакой» — не мое, захотелось что-то кардинально поменять. Мною был выбран ТОП-10 диджитал-агентств в Украине, которые штурмовались на предмет стажировок. Если опустить все детали бизнеса «по-украински», мы сошлись с Brainberry, куда я пришел учиться веб-аналитике. К счастью, у меня было классное руководство, которое давало полную свободу действий и проектные задачи. Именно команде Brainberry я благодарен за бесценный опыт и базу знаний по веб-аналитике.

— За годы работы я многое повидал, но еще не довелось слышать, чтобы копирайтер переходил в веб-аналитики! С какими трудностями или легкостями тебе пришлось столкнуться, когда ты начал заниматься веб-аналитикой? Во-первых, это направление для многих является непростым, так как мало информации на русском языке. Во-вторых, еще вчера ты пробовал себя в гуманитарной сфере, где работают совсем другие законы.

Я вообще математик по характеру (если правильно так говорить), может быть поэтому спустя некоторое время и захотелось поменять тип деятельности. Мне нравятся зависимости, глубоко копать и находить первопричины. Иногда получается, что засиживаешься над какой-то мелочью, она, по сути, не имеет глобального веса, но получаешь кайф от докапывания до сути. «Трудности и легкости», как ты говоришь, были в том, что вначале меня «бросали посреди водоема» и я должен был выплыть. Это невероятный опыт, когда у тебя есть задача и независимо от ее типа — нужно найти решение. Методика работает. Правда :) По поводу русского и английского языков: для старта в веб-аналитике достаточно и русскоязычных книжек, мануалов и статей. Проблем со входом «в тему» не было. Также мне повезло: я практик, а практики в моем опыте было много.

— Уверен, что сейчас ты обнадежил очень многих ребят, которые собираются попробовать свои силы на этом поприще. Мне, если честно, все казалось более сложным. Взять хотя бы тот же экзамен по Google Analytics, который на английском языке. Но я рад, что настоящее не столь туманно. Предлагаю перейти к тому месту работы, где ты сейчас трудишься. Работая чуть больше года со Slando, меня поразили размах проекта, если можно так выразиться. Помню свое удивление, когда я открыл отчет по поисковым запросам одной фразы, а там было около 10 000 ключевых слов! Было ли у тебя что-то подобное, когда ты начал работать со Slando? В рамках веб-аналитики, разумеется, а не контекстной рекламы.

По поводу сертификации Google — я сдавал ее дважды. Первый раз, кажется, на 74%, банально из-за непонимания терминологии. Второй — выше 80% — это и был проходной балл. Так что не стоит недооценивать тест. Но если ты практикующий аналитик, то проблем быть не должно. Slando... Да, Сереж, аналитика в агентстве и аналитика ин-хаус — два разных типа работы. Таких порядков цифр в агентстве я никогда ранее и не видел! У тебя были 10 000 ключевых слов, а у меня — миллионы визитов и просмотров страниц, но к «хорошему» быстро привыкаешь. Большой порядок цифр учит работать с динамикой, не привязываясь к значениям и это очень важно, потому что в любой системе аналитики есть погрешность и воспринимать конкретный инструмент как 100% точный не стоит — о чем, кстати, расскажу на конференции (Прим. Ред. речь о конференции «Контекстная реклама 2013», которая состоится 8 ноября в Киеве). Ты ж работал с нами по Slando.ru? — cейчас сравнил показатели русского и украинского Slando, украинский проект спустя полгода уже обогнал русский — то ли еще будет!

— Да, было время, когда Slando было в моей голове утром, днем, вечером и ночью. Ждем невероятных результатов и дальше! Раз ты затронул свой доклад, то можешь поделиться тем, что ждет слушателей на твоем выступлении?

Если помнишь, мой доклад звучит как: «Гордость и предубеждение в аналитике контекстных кампаний — чем не стоит пренебрегать. Кейс Slando». Буду говорить про реальные истории, совсем немного разбавив теорией. За время работы в Slando я столкнулся с огромным количеством вопросов для которых были найдены ответы, тематичные вопросы-ответы я и хочу рассказать. Я — практикующий аналитик, не контекстный специалист и, мне кажется, разбавить аналитическими цифрами и опытом контекстную конференцию — это хорошая идея, ведь без динамик и подсчетов сейчас никуда.

— Уверен, что будет интересно! Что скажешь насчет «not provided»? Ведь трафику из Google Рекламы такая проблема не грозит.

Not provided — это труба! Есть примочки, которые расшифровывают лендинг, на который попал юзер, но это применимо для контентных проектов, интернет-магазинов и пр., где есть четкое понимание, по какому ключевику можно было туда попасть. Но для Slando это не подходит. Кое-как вопрос SEO в Украине решает динамика органического трафика, Google Webmaster Tools, плотное «пинание» контекстников :) поскольку в Google Рекламе кейворды не закрыли, и есть аналитика других поисковиков.

— Как думаешь, сильно ли это мешает решать бизнес задачи? Как изменятся правила игры для бизнеса, если «not provided» будет 100%?

Боюсь, это тема для отдельного интервью :) Если коротко, то мешает. Был инструмент и к нему все привыкли. Бац — нет инструмента. Конечно, это встряска для интернет-маркетологов. Взять SEO и Not provided, про него неплохо расписано на Хабре. (Прим. Ред. еще можно почерпнуть полезную информацию в статье Рэнда Фишкина).

— Жизнь идет, все меняется. Главное, что контекстную рекламу пока никто не трогает! Совсем недавно общался с клиентом, который не совсем понимал пользу настоящей веб-аналитики для своего бизнеса. Сразу скажу, что у клиента крупный интернет-магазин бытовой техники. Прямая цитата: «Цели настроены, модуль электронной торговли стоит, ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) ежемесячно подсчитываются. Чем же веб-аналитик может помочь моему бизнесу?». Интересно узнать твое мнение. Может быть ты готов поделиться бизнес-задачей, которую тебе удалось решить?

Знаешь, друзья часто задают вопрос: «чем ты занимаешься?» — и это самый сложный вопрос. Потому что веб-аналитик должен присутствовать везде, быть в курсе всех изменений в проекте и «совать свой нос» в каждый из бизнес-процессов. Продать услугу, результат которой неочевиден — это сложно, знаю. Нет предела совершенству, если клиент не хочет дальше развивать свой магазин — он прав. Можем подумать над его задачами ;)

Аналитик в крупном проекте должен считать и экономить деньги. Способов прийти к результату — море, наверное, в выборе методов, их рационализме и конверсионности работы (если можно так сказать) заключается профессионализм.

— О, мне тоже сложно ответить на вопрос по поводу своей специальности. Олег, на этой красивой ноте будем заканчивать наше интервью. Спасибо большое, что уделил время. Мне было очень интересно пообщаться с тобой, так как та Сила [веб-аналитики], которую ты представляешь, крайне необходима тем, кто занимается коммерцией в интернете. На дорожку пожелай что-нибудь нашему украинскому рынку?

Спасибо за интерес, взаимно! Мое пожелание будет веб-аналитикам: желаю не стоять на месте, находить свою зону «некомфорта» и всегда экспериментировать. *некомфорта потому что только в стрессовой ситуации человек учится :)

Да будет так! Кстати, всем читателям нашего блога мы предлагаем 5% скидку на конференцию «Контекстная реклама 2013» по промо-коду «Netpeak_4_you».