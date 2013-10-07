Отзыв про курсы продвижения сайтов от Netpeak

«Твое продвижение пронзит небеса, Тори!» — с таким пожеланием от подруги в начале июня я отправилась сдавать тест для записи на курс по продвижению сайтов от Netpeak. Лукавить не стану, я довольно долго мусолила тестовые вопросы, на часть из них даже приходилось отвечать рисунками :)

Через несколько дней мне позвонили с хорошей новостью — я прошла тест и стала одной из студенток курса. Одной из реакций на эту радостную весть была запись в твиттере.

1. О самом курсе и процессе обучения

Полный курс занял три месяца, но помимо двухчасовых занятий два раза в неделю, у нас была возможность задавать вопросы по почте и в групповом скайпе (который мы до сих пор не распустили). Каждое занятие давался довольно большой объем информации, который затем закреплялся домашними заданиями. Занятия не были строго лекционные, можно было спокойно отходить от темы и обсуждать мифы, которых мы начитались по блогам и форумам. Я до сих пор считаю, что основным преимуществом курсов стала очистка мозга от того, что мы знали о SEO до них. Не путать с промывкой =) Если коротко, то мы узнали:

как работает поисковая система (мы рисовали ее схему!);

что такое поисковый спам;

из чего состоит SEO;

как составить семантическое ядро;

особенности текстового ранжирования;

как наращивать ссылочную массу.

Мы также знакомились с программами и сервисами, которые используют для продвижения сайтов, обсуждали веб-аналитику и маркетинговые трюки, которые используют на сайтах.

2. Про интересный метод преподавания

При всем моём серьезном отношении к занятиям меня больше всего радовала неформальная структура преподавания. Можно было не бояться задавать глупые вопросы, прикреплять гифки к письмам с домашними заданиями или рисовать картинки в таблицах и презентациях. Было весело готовить доклады, делать и обсуждать домашки, каждый раз готовить новые вопросы, ведь это было не принудительно. Долой все школьные и университетские комплексы, мы могли быть самими собой!

3. Про написание и защиту дипломов

В начале курса все, у кого не было своего проекта, получили в работу сайты. По ним необходимо было написать дипломные работы. Суть диплома была в применении всего, что мы прошли на курсе и проведении анализа ошибок. Проще говоря, мы должны были написать подробный аудит. Хоть о задании все знали заблаговременно, но делалось все как в университете — в последний момент. С каждым из студентов проводились индивидуальные консультации с целью указать на ошибки или подать идеи для дальнейшего написания работы. Защита дипломов проходилась в одесском офисе Netpeak. Выступление прошло бодро и без приключений, в этот же день и состоялось торжественное вручение сертификатов.

Итог

Что дал мне этот курс? Базовые знания в сфере SEO, желание во всем сомневаться и изучать новое, знакомство с интересными людьми, множество впечатлений, ну и… возможность работать интернет-маркетологом в замечательной компании Netpeak. Конечно, в курсе были свои недочеты, но то, что я получила с лихвой их компенсирует. Завершая этот пост хотелось бы поблагодарить всех, кто участвовал в создании данного курса.