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Аналитика

Стратегия продвижения и оценка бюджета с учетом сезонности
Катерина Коламбет
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Сложность: норм норм
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Как можно относительно быстро и просто узнать, когда нужно продвигать конкретные бренды или товары в течение года или сезона? Или по-другому сформулируем: какие ориентировочно стоит выделить бюджеты и когда их тратить? Кому это полезно знать: менеджерам, отделам маркетинга и продаж, руководителю.

В каких проектах: товарные группы, сфера услуг.

Что нам нужно для проведения исследования:

1. Google Analytics;

2. Статистика поиска Google;

3. Блокнот и Excel. В конце статьи покажем пример исследования, проведенного для интернет-магазина парфюмерии.

Что делаем:

1. В Google Analytics делаем выборку по страницам.

2. Выявляем наиболее посещаемые страницы брендов.

3. В блокноте пишем в столбик названия брендов.

4. Открываем статистику поиска — по каждому бренду смотрим месяц пикового спроса и отмечаем их; — используем данные за последние 3-4 года; — самые популярные месяцы спроса оставляем, лишнее - отсекаем.

5. Открываем Excel и начинаем отмечать эти данные (с группировкой по сезонам и месяцам). Первыми указываем бренды, у которых посещаемость в статистике сайта наиболее высокая. В итоге, в закрашенные столбцы можно вставить цифры (исходя из вашего бюджета). Теперь у вас перед глазами находится руководство о том, какие бренды и когда лучше продвигать.

Пример

До новых встреч!

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Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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