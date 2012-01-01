Стратегия продвижения и оценка бюджета с учетом сезонности

Как можно относительно быстро и просто узнать, когда нужно продвигать конкретные бренды или товары в течение года или сезона? Или по-другому сформулируем: какие ориентировочно стоит выделить бюджеты и когда их тратить? Кому это полезно знать: менеджерам, отделам маркетинга и продаж, руководителю.
В каких проектах: товарные группы, сфера услуг.
Что нам нужно для проведения исследования:
1. Google Analytics;
3. Блокнот и Excel. В конце статьи покажем пример исследования, проведенного для интернет-магазина парфюмерии.
Что делаем:
1. В Google Analytics делаем выборку по страницам.
2. Выявляем наиболее посещаемые страницы брендов.
3. В блокноте пишем в столбик названия брендов.
4. Открываем статистику поиска — по каждому бренду смотрим месяц пикового спроса и отмечаем их; — используем данные за последние 3-4 года; — самые популярные месяцы спроса оставляем, лишнее - отсекаем.
5. Открываем Excel и начинаем отмечать эти данные (с группировкой по сезонам и месяцам). Первыми указываем бренды, у которых посещаемость в статистике сайта наиболее высокая. В итоге, в закрашенные столбцы можно вставить цифры (исходя из вашего бюджета). Теперь у вас перед глазами находится руководство о том, какие бренды и когда лучше продвигать.
Пример
До новых встреч!
Комментарии (14)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти