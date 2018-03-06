РРС-факапы: примеры ошибок новичков в контекстной рекламе

Очередная статья, как правильно настроить рекламные кампании и ничего не упустить, подумаете вы. Но нет. Это негласная техника безопасности.
Я вспомнила свое обучение контекстной рекламе и оплошности, которые допускала в тестовых заданиях на первых порах. Хорошо, что в Netpeak действует трехэтапная система проверки рекламных кампаний (один специалист проверяет другого), и опытные коллеги объяснили, как правильно.
Я собрала список нетипичных ошибок и несколько советов по исправлению ситуации. Надеюсь, статья поможет вам настраивать безукоризненные рекламные кампании.
Причины ошибок
Зачастую большинство ошибок можно предотвратить, если перед выполнением задачи уточнять видение результата с постановщиком и не вносить изменения одновременно в десятки рекламных аккаунтов.
Основные причины ошибок:
- спешка;
- невнимательность;
- недостаток знаний и опыта.
Пример 1: новичку приходит задача по настройке
Пример 2: поставлена задача по настройке адресов в
Новичок называет каждое представление соответственно названию филиала: Шиномонтаж_Город. А нужно было стандартизировать названия по шаблону от постановщика: Шиномонтаж_Название фирмы_XXXXX ,
где XXXXX — название города, в котором расположен сервис. Ошибка незначительная, но для визуального восприятия филиалов в аккаунте играет немаловажную роль.
Пример 3: необходимо обозначить объявления
Казалось бы, простая задача. Но поспешив, новичок задал неправильное значение переменной. В итоге при анализе рекламной кампании стало непонятно, какие источники трафика эффективны, а какие — нет.
Бывает, руководитель дает новичку задание посложнее, думая: раз он уже умеет делать базовые вещи, попробуем для «роста мышц» увеличить нагрузку. Junior радуется первым успехам и, не разобравшись в задаче, переоценивает свои возможности. А когда понимает, что сам не справится, стыдится просить о помощи. В результате и постановщик, и руководитель получают не то, что ожидали.
Если у вас нет такого знакомого или вы стесняетесь спрашивать, казалось бы, элементарные вещи — оставляйте комментарии под постами блога Netpeak. Не зря наши специалисты публикуют столько инструкций для новичков: все когда-то начинали с нуля.
Примеры ошибок и рекомендации
1. Не подключен список минус-площадок
Один из этапов настройки КМС кампании — подключить список минус-площадок. Если пропустить этот пункт, есть риск спустить бюджет на нецелевой трафик. Работа с минус-площадками улучшает качество трафика, поднимает CTR, а значит, понижает цену за клик.
В данной задаче при использовании скрипта для чистки КМС площадок новичок не подключил список, который сформировался. В результате реклама и дальше отображалась на нерелевантных площадках.
Чтобы убедиться, что подключен правильный список минус-площадок, рекомендую сверяться со шпаргалкой:
2. Рекламная кампания не приостановлена до проверки
Начинающим специалистам ошибка особенно знакома. Кампания создана и настроена, но до проверки оставлена включенной. Если вовремя не вмешаться, то всего за несколько дней можно потратить значительную часть бюджета.
Совет: не поленитесь и проверьте несколько раз. Закрывайте аккаунт только когда убедитесь, что кампания на паузе.
3. Ссылка на целевую страницу не соответствует объявлению
Результат ошибки: пользователь попадает на нерелевантную посадочную страницу, не находит нужной информации/товаров, затем покидает ее и не совершает целевого действия.
При такой ситуации зачастую показатели эффективности рекламы (CTR, клики, показы) по сравнению с другими объявлениями находятся на одном уровне. Различие наблюдается в показателе отказов и количестве транзакций.
Для каждой группы объявлений нужно тщательно выбирать посадочную страницу, чтобы оправдать ожидания пользователей.
4. Неправильно созданы аудитории для динамического ремаркетинга
Последствие ошибки — отсутствие нужных аудиторий. К моменту настройки кампании списки будут пустыми.
Есть несколько способов создания аудитории для динамического ремаркетинга: в Google Analytics или Google Ads. Но когда наступает момент настройки, новичку непросто определиться с последовательностью действий. Чтобы не запутаться и научиться разделять оба способа, следуйте подробной
5. Не поставлен модификатор
Применяя широкое соответствие без модификатора в небрендовом ключевом слове, вы рискуете спровоцировать лавину нецелевого трафика на ваш сайт и впустую потратить бюджет.
Неопытный специалист на первых порах часто забывает добавить модификатор. Почаще пользуйтесь
6. Не назначена цель динамической рекламы
Динамические поисковые объявления работают без ключевых слов. Алгоритмы поисковой системы сопоставляют поисковые запросы пользователей с определенными страницами сайта рекламодателя.
Цели динамической рекламы нужны для уточнения таргетинга и позволяют увеличить объем трафика. Если ваша цель включает слишком мало проиндексированных целевых страниц, то объявления могут вообще не получать трафик.
Пример ошибки — рекламная кампания без целей.
Чтобы избежать такой ошибки, я рекомендую перед выполнением задачи подготовить подробный план действий. И лучше согласовать его с постановщиком. Вот мой пример:
1. В Google Ads создана рекламная кампания типа «Только поисковая сеть».
2. Указан URL, язык и источник таргетинга.
3. Указана цель динамического поискового объявления:
- заголовок страницы;
- категории;
- таргетинг на определенные страницы сайта;
- содержание страницы;
- URL.
4. Добавлено текстовое объявление (только описание).
7. Автоматизированные правила включили остановленные кампании
Автоматизированные правила помогают управлять аккаунтом на основе выбранных критериев: изменяют статус объявления, размер бюджета и ставок, задают другие условия.
Пример ошибки — после настройки автоматизированных правил новичок запустил выключенные кампании, которые не должны были работать. В результате кампании израсходовали бюджет и не принесли ожидаемого результата.
Перед выполнением подобной задачи еще до настроек учтите все нюансы. Последовательно разложите всю логическую цепочку и выявите слабые моменты:
- какой алгоритм используется? Как он повлияет на новые кампании?
- нет ли в аккаунте остановленных GDN-кампаний, которые должны остаться деактивированными после запуска автоматизированных правил? Как это сделать?
Если эти вопросы задавать еще до настройки правил, вряд ли вы ошибетесь.
Также перед сохранением не забудьте проверить правила и результаты преобразования в предварительном просмотре.
8. Неправильно выбран тип фида данных для DSA-кампании
В аккаунт Google Ads можно загружать различные фиды данных для кампаний и управлять ими. Подробнее о требованиях к фидам — в разделе Коммерческие данные.
Иногда бывает такая ситуация. Дедлайн по настройке динамической поисковой кампании — два дня. После загрузки фида данных модерация затянулась дольше четырех дней. PPC-специалист обратился в службу поддержки Google AdWords, чтобы узнать причину длительной обработки данных. Оказалось, что неправильно выбран тип фида.
Причина ошибки новичка в том, что он не обратил внимание на технические требования и загрузил фид для другого типа настроек.
9. Выбрана модель оплаты СРС вместо СРМ
Новичку поручили запустить КМС-кампанию для брендинга с моделью оплаты СРМ. По ошибке он выбрал СРС.
Фактическая цена за клик (СРС) — это сумма, которую платит рекламодатель за клик пользователя по объявлению.
Использование цены за тысячу показов (СРМ) предполагает, что рекламодатель платит за рекламу в зависимости от количества просмотров в контекстно-медийной сети.
Цель кампании — чтобы рекламу увидело как можно больше людей. В таком случае больше подходит цена за тысячу показов, а не за клик. В результате неправильно выбранной модели есть риск неэффективно израсходовать бюджет.
10. Делать все вручную
На мой взгляд, эта ошибка может быть причиной всех предыдущих. Многие новички не спешат обучаться автоматизированной работе в контекстной рекламе, потому что так как бы удобнее. Но мнимый комфорт только мешает выполнять задачи и увеличивает вероятность ошибок.
Например, использование AdWords Editor или Директ Коммандер, которые помогают легко управлять большими учетными записями Google Ads или Яндекс.Директ.
Кроме этого, полезно уделить время на изучение любого инструмента, с которым приходится сталкиваться. Начали что-то делать в AdWords Editor — поищите пару статей о нем, посмотрите в справке горячие клавиши, откройте все вкладки, нажмите на все кнопки.
Вывод
Зачастую новички допускают ошибки из-за спешки, невнимательности, недостатка знаний и опыта. Чтобы качественно выполнять задачи, сфокусируйтесь сперва на результате и только потом увеличивайте скорость.
Также не забывайте о «технике безопасности»:
- Перед выполнением задачи составьте чек-лист и следуйте ему. Он поможет отточить последовательность действий при настройке рекламной кампании.
- Напишите план обучения инструментам контекстной рекламы. Так вы не будете распыляться на все сразу и быстрее разберетесь в этапах настройки.
- Перед запуском рекламной кампании проверяйте себя минимум дважды.
Ну, и обязательно оптимизируйте работу: пользуйтесь автоматическим управлением рекламой, сервисами управления ставок, подбора ключевых/минус-слов и так далее. Они помогут избежать ошибок, связанных с ручными настройками.
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