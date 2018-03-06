РРС-факапы: примеры ошибок новичков в контекстной рекламе

Очередная статья, как правильно настроить рекламные кампании и ничего не упустить, подумаете вы. Но нет. Это негласная техника безопасности.

Я вспомнила свое обучение контекстной рекламе и оплошности, которые допускала в тестовых заданиях на первых порах. Хорошо, что в Netpeak действует трехэтапная система проверки рекламных кампаний (один специалист проверяет другого), и опытные коллеги объяснили, как правильно.

Я собрала список нетипичных ошибок и несколько советов по исправлению ситуации. Надеюсь, статья поможет вам настраивать безукоризненные рекламные кампании.

Причины ошибок

Зачастую большинство ошибок можно предотвратить, если перед выполнением задачи уточнять видение результата с постановщиком и не вносить изменения одновременно в десятки рекламных аккаунтов.

Основные причины ошибок:

спешка;

невнимательность;

недостаток знаний и опыта.

Пример 1: новичку приходит задача по настройке DSA-кампании и он, не разобравшись в принципе работы инструмента, сразу приступает к настройке.

Пример 2: поставлена задача по настройке адресов в Google My Business . У компании девять филиалов в разных городах.

Новичок называет каждое представление соответственно названию филиала: Шиномонтаж_Город. А нужно было стандартизировать названия по шаблону от постановщика: Шиномонтаж_Название фирмы_XXXXX ,

где XXXXX — название города, в котором расположен сервис. Ошибка незначительная, но для визуального восприятия филиалов в аккаунте играет немаловажную роль.

Пример 3: необходимо обозначить объявления UTM-метками . (Напомню, что UTM-метки помогают получить подробную информацию о каждом источнике трафика).

Казалось бы, простая задача. Но поспешив, новичок задал неправильное значение переменной. В итоге при анализе рекламной кампании стало непонятно, какие источники трафика эффективны, а какие — нет.

Бывает, руководитель дает новичку задание посложнее, думая: раз он уже умеет делать базовые вещи, попробуем для «роста мышц» увеличить нагрузку. Junior радуется первым успехам и, не разобравшись в задаче, переоценивает свои возможности. А когда понимает, что сам не справится, стыдится просить о помощи. В результате и постановщик, и руководитель получают не то, что ожидали.

Лучше сначала найти ответ в справках и мануалах, и, если не получилось разобраться, посоветоваться с более опытным специалистом.



Если у вас нет такого знакомого или вы стесняетесь спрашивать, казалось бы, элементарные вещи — оставляйте комментарии под постами блога Netpeak. Не зря наши специалисты публикуют столько инструкций для новичков: все когда-то начинали с нуля.

Примеры ошибок и рекомендации

1. Не подключен список минус-площадок

Один из этапов настройки КМС кампании — подключить список минус-площадок. Если пропустить этот пункт, есть риск спустить бюджет на нецелевой трафик. Работа с минус-площадками улучшает качество трафика, поднимает CTR, а значит, понижает цену за клик.

В данной задаче при использовании скрипта для чистки КМС площадок новичок не подключил список, который сформировался. В результате реклама и дальше отображалась на нерелевантных площадках.

Чтобы убедиться, что подключен правильный список минус-площадок, рекомендую сверяться со шпаргалкой:

2. Рекламная кампания не приостановлена до проверки

Начинающим специалистам ошибка особенно знакома. Кампания создана и настроена, но до проверки оставлена включенной. Если вовремя не вмешаться, то всего за несколько дней можно потратить значительную часть бюджета.

Совет: не поленитесь и проверьте несколько раз. Закрывайте аккаунт только когда убедитесь, что кампания на паузе.

3. Ссылка на целевую страницу не соответствует объявлению

Результат ошибки: пользователь попадает на нерелевантную посадочную страницу, не находит нужной информации/товаров, затем покидает ее и не совершает целевого действия.

При такой ситуации зачастую показатели эффективности рекламы (CTR, клики, показы) по сравнению с другими объявлениями находятся на одном уровне. Различие наблюдается в показателе отказов и количестве транзакций.

Для каждой группы объявлений нужно тщательно выбирать посадочную страницу, чтобы оправдать ожидания пользователей.

4. Неправильно созданы аудитории для динамического ремаркетинга

Последствие ошибки — отсутствие нужных аудиторий. К моменту настройки кампании списки будут пустыми.

Есть несколько способов создания аудитории для динамического ремаркетинга: в Google Analytics или Google Ads. Но когда наступает момент настройки, новичку непросто определиться с последовательностью действий. Чтобы не запутаться и научиться разделять оба способа, следуйте подробной инструкции .

5. Не поставлен модификатор

Модификатор широкого соответствия помогает контролировать, какие слова будут видны в поисковых запросах. При этом слова могут быть в разных словоформах и с ошибками, а их порядок не важен.

Применяя широкое соответствие без модификатора в небрендовом ключевом слове, вы рискуете спровоцировать лавину нецелевого трафика на ваш сайт и впустую потратить бюджет.

Неопытный специалист на первых порах часто забывает добавить модификатор. Почаще пользуйтесь чек-листом , чтобы закрепить навык блестящей настройки рекламных кампаний.

6. Не назначена цель динамической рекламы

Динамические поисковые объявления работают без ключевых слов. Алгоритмы поисковой системы сопоставляют поисковые запросы пользователей с определенными страницами сайта рекламодателя.

Цели динамической рекламы нужны для уточнения таргетинга и позволяют увеличить объем трафика. Если ваша цель включает слишком мало проиндексированных целевых страниц, то объявления могут вообще не получать трафик.

Пример ошибки — рекламная кампания без целей.

Чтобы избежать такой ошибки, я рекомендую перед выполнением задачи подготовить подробный план действий. И лучше согласовать его с постановщиком. Вот мой пример:

1. В Google Ads создана рекламная кампания типа «Только поисковая сеть».

2. Указан URL, язык и источник таргетинга.

3. Указана цель динамического поискового объявления:

заголовок страницы;

категории;

таргетинг на определенные страницы сайта;

содержание страницы;

URL.

4. Добавлено текстовое объявление (только описание).

7. Автоматизированные правила включили остановленные кампании

Автоматизированные правила помогают управлять аккаунтом на основе выбранных критериев: изменяют статус объявления, размер бюджета и ставок, задают другие условия.

Пример ошибки — после настройки автоматизированных правил новичок запустил выключенные кампании, которые не должны были работать. В результате кампании израсходовали бюджет и не принесли ожидаемого результата.

Перед выполнением подобной задачи еще до настроек учтите все нюансы. Последовательно разложите всю логическую цепочку и выявите слабые моменты:

какой алгоритм используется? Как он повлияет на новые кампании?

нет ли в аккаунте остановленных GDN-кампаний, которые должны остаться деактивированными после запуска автоматизированных правил? Как это сделать?

Если эти вопросы задавать еще до настройки правил, вряд ли вы ошибетесь.

Также перед сохранением не забудьте проверить правила и результаты преобразования в предварительном просмотре.

8. Неправильно выбран тип фида данных для DSA-кампании

В аккаунт Google Ads можно загружать различные фиды данных для кампаний и управлять ими. Подробнее о требованиях к фидам — в разделе Коммерческие данные.

Иногда бывает такая ситуация. Дедлайн по настройке динамической поисковой кампании — два дня. После загрузки фида данных модерация затянулась дольше четырех дней. PPC-специалист обратился в службу поддержки Google AdWords, чтобы узнать причину длительной обработки данных. Оказалось, что неправильно выбран тип фида.

Причина ошибки новичка в том, что он не обратил внимание на технические требования и загрузил фид для другого типа настроек.

9. Выбрана модель оплаты СРС вместо СРМ

Новичку поручили запустить КМС-кампанию для брендинга с моделью оплаты СРМ. По ошибке он выбрал СРС.

Фактическая цена за клик (СРС) — это сумма, которую платит рекламодатель за клик пользователя по объявлению.

Использование цены за тысячу показов (СРМ) предполагает, что рекламодатель платит за рекламу в зависимости от количества просмотров в контекстно-медийной сети.

Цель кампании — чтобы рекламу увидело как можно больше людей. В таком случае больше подходит цена за тысячу показов, а не за клик. В результате неправильно выбранной модели есть риск неэффективно израсходовать бюджет.

10. Делать все вручную

На мой взгляд, эта ошибка может быть причиной всех предыдущих. Многие новички не спешат обучаться автоматизированной работе в контекстной рекламе, потому что так как бы удобнее. Но мнимый комфорт только мешает выполнять задачи и увеличивает вероятность ошибок.

Как можно быстрее освойте продукты, которые помогают упростить жизнь PPC-специалиста: системы управления рекламой, сервисы автоматического управления ставками, подбора ключевых слов, минус-слов и так далее.

Например, использование AdWords Editor или Директ Коммандер, которые помогают легко управлять большими учетными записями Google Ads или Яндекс.Директ.

Кроме этого, полезно уделить время на изучение любого инструмента, с которым приходится сталкиваться. Начали что-то делать в AdWords Editor — поищите пару статей о нем, посмотрите в справке горячие клавиши, откройте все вкладки, нажмите на все кнопки.

Вывод

Зачастую новички допускают ошибки из-за спешки, невнимательности, недостатка знаний и опыта. Чтобы качественно выполнять задачи, сфокусируйтесь сперва на результате и только потом увеличивайте скорость.

Также не забывайте о «технике безопасности»:

Перед выполнением задачи составьте чек-лист и следуйте ему. Он поможет отточить последовательность действий при настройке рекламной кампании. Напишите план обучения инструментам контекстной рекламы. Так вы не будете распыляться на все сразу и быстрее разберетесь в этапах настройки. Перед запуском рекламной кампании проверяйте себя минимум дважды.

Ну, и обязательно оптимизируйте работу: пользуйтесь автоматическим управлением рекламой, сервисами управления ставок, подбора ключевых/минус-слов и так далее. Они помогут избежать ошибок, связанных с ручными настройками.