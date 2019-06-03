Каждый день с помощью инструмента «Аудит сайта» пользователи Serpstat проверяют уровень оптимизации. Мы проанализировали результаты проверок 204 тысяч сайтов и 223 миллиона страниц и на основе этих данных составили инфографику самых распространенных SEO-ошибок.

Результаты исследования

Большая часть ошибок приходится на метатеги (38,93%), разметку (20,24%), заголовки h1-h6 и внутренние ссылочные факторы(10,67%).

Меньше всего ошибок связано с кодами ответов сервера, AMP, скоростью загрузки и контентом.

Метатеги

Наиболее распространенная ошибка в оптимизации метатегов — слишком длинный title (28,64%). Начинающие SEO-специалисты и владельцы сайтов стараются вписать в заголовок все ключевые слова или всю «важную» информацию о продукте. Вместо быстрого роста в поиске, они получают обрезанный заголовок сниппета.

Длинный title

Это не критичная ошибка. Существуют разные поисковики и у них разные требования к длине сниппета. Проблема в том, что пользователь может не увидеть важную информацию, которую поисковик скроет, потому что title превышает допустимое количество символов. Однако и слишком короткий title может отрицательно повлиять на оптимизацию. Заполняйте тег полезной для пользователя информацией и соблюдайте оптимальное количество символов. То же правило действует и для description.

Как исправить? Оптимизировать длину title/description под заданные поисковиками рамки, чтобы текст отображался в выдаче целиком. Оптимальная длина title — 65 символов, description — 300. Если не получается сделать текст короче, постарайтесь вместить главную информацию в первые 65/300 символов.

Дублирующиеся title/description

Теги title и description должны быть уникальными на всех страницах. В противном случае, поисковик может не понять, какая страница сайта релевантна тому или иному запросу. Поэтому, если на страницах сайта идентичные title/description, есть риск, что в индекс поисковой системы попадет только одна.

Правило простое — прописывайте уникальные теги. Если этого не делать, то поисковик проиндексирует только одну страницу.

Как исправить? Прописывайте уникальные метатеги. Если у вас есть страницы с одинаковым содержанием, то одну оставьте, а вторую удалите или закройте от индексации.

Рекомендации по оформлению title:

лаконично расскажите о том, что ждет пользователя на странице;

используйте основной ключ, если это карточка товаров или укажите, что пользователь найдет, перейдя по ссылке;

прилагательные повышают CTR, но в то же время алгоритмы поисковиков часто их удаляют и не учитывают при ранжировании. Используйте прилагательные в title по минимуму;

не прописывайте в title названия страниц или структуру сайта. Это не привлекает пользователей и тратит символы, в которые поместился бы еще один ключевик;

не дублируйте названия страницы конкурентов. Ваш title должен быть уникальным, а не повторяющим чужие ошибки;

не спамьте ключевиками и спецсимволами. Один title — один ключевик. А фразы: «Акция!!!...», «Массовые скидки 90%...» и другие оставьте для контекстной рекламы.

Правила оформления description:

каждый description должен выглядеть как объявление, которое описывает уникальное торговое предложение страницы:

в описании к странице можно использовать спецсимволы, потому что главная задача этого метатега — привлечь внимание. Это помогает как на низких, так и на топовых позициях — на ваш сниппет быстрее обратят внимание, а значит и перейдут на страницу;

хоть роль description при ранжировании и уменьшилась, но все равно не стоит лить воду или спамить ключевиками. Пропишите два-три основных ключевых слова, не больше;

не копируйте вступление или другую часть текста страницы в description. Лучше придумайте уникальное описание, которое повысит CTR сниппета;

придерживайтесь оптимальной длины для метатега. Впишите важную информацию в начало. Хоть в Google иногда и встречаются сниппеты на 425 символов, мы рекомендуем ориентироваться на 300.

Ссылки

Качество ссылочного профиля влияет на то, будут поисковые системы доверять сайту или нет. Если на сайте мало качественных внутренних и внешних ссылок, ему сложнее выйти в топ поиска. Страницы, на которые не ссылаются, поисковик считает нерелевантными. Если же на сайт ссылаются не трастовые домены, то пострадает и его Trust Rank (уровень доверия поисковых систем).

Основные ошибки:

отсутствует Favicon (1,6%);

Favicon — это пиктограмма сайта, которая отображается в сниппете, во вкладке браузера, в «Закладках» и в «Избранном».

используется атрибут rel=“nofollow” для внутренней перелинковки (35,2%);

не используется атрибут rel=“nofollow” для внешних ссылок (62,8%).

Как исправить? Добавьте Favicon в CMS.

Использование атрибута rel=“nofollow” для внешних ссылок приводит к тому, что поисковые роботы не индексируют такие ссылки, а значит они не влияют на ваш Trust Rank. Закрывайте в rel=“nofollow” ссылки с рекламных кампаний или с сомнительных ресурсов. Таким образом, вы не будете терять ссылочный вес и обезопасите себя от перелинковки с небезопасных сайтов.

Если используете rel=“nofollow” для внутренних ссылок, то можете потерять возможность распределить часть ссылочной массы между страницами сайта. Страницы своего сайта лучше не закрывать ссылками в “nofollow”.

Разметка: отсутствует Open Graph, Twitter Card и Schema.org

Еще одна популярная проблема — игнорирование микроразметки. Так, 33,65% ошибок разметки связаны с отсутствием Open Graph. А она нужна для создания привлекательного и информативного превью страницы в соцсетях.

Если не настроена разметка, пользователи не смогут репостить страницу в Facebook или ВКонтакте.

Как исправить? Настройте микроразметку, если планируете, чтобы ссылками на ваш сайт пользователи делились в социальных сетях.

Twitter Card создана на основе Open Graph, но соответствуюет требованиям Twitter. Если на сайте отсутствует Twitter Card, то о презентабельном превью в Twitter можно забыть.

Как исправить? Добавьте Twitter Card на сайт.

Schema.org помогает попасть в специальный сниппет, показать «хлебные крошки» сайта в выдаче или другие структурные элементы, которые повышают CTR. Обязательно используйте микроразметку для подробного описания страницы.

Заголовки: отсутствует h1, h1 дублирует title

Самая популярная ошибка с заголовками — отсутствие h1 (28,85%).

Теги заголовков — важная часть оптимизации страниц сайта, h1 — первый тег страницы после title, который анализирует поисковый робот. Многие владельцы сайтов пренебрегают h1, потому что его бывает сложно вписать в дизайн сайта. Или же наоборот пытаются с помощью заголовков структурировать специальные элементы сайта.

Как исправить? Для каждой страницы прописать один уникальный заголовок h1. Заголовок должен быть первым на странице.

Если h1 и title одинаковые, а это 22.99% ошибок, то вы просто не используете все возможности текстовой оптимизации.

Как исправить? Прописывайте разные title и h1.

Нарушена очередность заголовков h1-h6 (24,37%)

Многие оптимизаторы используют заголовки h1−h6 для специальных элементов страницы вместо того, чтобы вручную прописать стили и размеры шрифтов. Последовательная структура заголовков более информативна для поисковых систем, а значит и более результативна для продвижения сайта.

Как исправить? Используйте правильную очередность заголовков.

Сертификаты HTTPS

Чаще всего при использовании сертификатов HTTPS используют ссылки на страницы HTTP (64,44%) и незащищенные элементы на защищенных страницах.

HTTP — это протокол, который содержит правила передачи данных, а HTTPS — тот же протокол, но уже с защитой. Допустим, вы заполняете форму регистрации на сайте. После нажатия на кнопку «Подтвердить» происходит передача информации на сервер. В этот момент злоумышленники могут перехватить ваши данные и воспользоваться ими в своих целях. Чтобы такого не случилось, протокол усовершенствовали. HTTPS шифрует информацию, которую вы отправляете и мошенникам придется потратить годы на расшифровку таких данных.

Возможно, при переводе сайта на HTTPS перевели не все ссылки. Результат — пользователь видит уведомление о том, что переходит на небезопасную версию сайта. Это чревато ухудшением поведенческих факторов и может привести к падению позиций.

Как исправить? Правильно подготовиться к переезду сайта на HTTPS :

проверьте все ссылки на медиа-контент;

поменяйте URL-адреса на относительные;

после переезда просканируйте сайт краулером, например, Netpeak Spider. Часть ссылок могла проставляться вручную, иметь абсолютный путь и не быть исправлена.

Serpstat постоянно улучшается. Каждые две недели мы добавляем новые возможности решения сложных задач. Serpstat эволюционирует, чтобы удовлетворить запрос каждого клиента.

Чтобы продолжать развивать сервис дальше мы перерабатываем систему тарифов. Главное, цены не изменяем, но корректируем лимиты на некоторые модули и оставляем четыре тарифных плана, полностью закрывая базовый тарифный план — Plan A.

Все изменения вступят в силу 10 июня. Чтобы сохранить действующий тарифный план с лимитами вплоть до 3 лет, примите участие в акции «Последний шанс» с 13 мая по 10 июня.

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3 месяца — 5%;

6 месяцев — 10%;

12 месяцев — 20%.

Выводы

По результатам исследования бо́льшую часть ошибок составляют ошибки с метатегами и заголовками:

слишком длинные или короткие title и description;

дублирующиеся title и description;

отсутствие метатегов;

несоблюдение структуры заголовков h1-h6;

отсутствие заголовка h1;

использование больше одного h1.

Ошибки со ссылками:

отсутствие Favicon;

rel=”nofollow” для внутренних ссылок;

отсутствие rel=”nofollow” для внешних ссылок с ненадежных ресурсов.

Ошибки в разметке — сайт не использует Twitter Card, Open Graph, Schema.org.

Более детальные результаты читайте в блоге Serpstat.