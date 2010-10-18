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SEO

SEO: остаться в живых!
Артем Бородатюк
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Сложность: норм норм
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lost in SEO

Пятничное 15 октября 2010 года в Харькове в рамках II Всеукраинской конференции по поисковой оптимизации и продвижению сайтов в сети Интернет целый день хоронили SEO. Сначала хоронили в докладах, потом начали хоронить за круглым столом... Иногда казалось, что процессия продолжится на улицах Харькова: вот-вот и из Радмира в красном цифровом гробе вынесут труп SEO. На перекрытых дорогах соберутся люди с детьми и будут рыдать. Рыдать взахлёб и горько. На плакатах будет написано "SEO, ты всегда будешь в наших сердцах", по телевизору в новостях будут передавать, что умерло не SEO, а умерла целая эпоха... Но! Но всего этого не было, и в этой статье я хочу распутать тот клубок ниток, который был (то ли случайно, то ли намеренно) запутан теми, кто хочет всех напугать. Согласитесь, клиентов пугать выгодно - в моменты страха идешь за сильнейшим и верить никому нельзя! Сеошников пугать еще выгоднее - пусть меняют сферу деятельности, ведь теперь "ловить нечего". Читать полностью на ain.ua. Еще вот инфографика в тему про смерть SEO.

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раскрутка сайтов
Артем Бородатюк

В 2006 году основал агентство интернет-маркетинга Netpeak.
С 2013 года соосновал систему веб-аналитики Ringostat.com и многофункциональную платформу Serpstat.com.
В 2015 году запустил платформу для реализации социальных проектов Одессы «Мой Город».
В 2016 году запустил отдельную компанию Netpeak Software, которая занимается разработкой профессионального софта для SEO-специалистов.
В 2017 году стал сооснователем платформы для SaaS-компаний AcademyOcean.

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