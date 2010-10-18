SEO: остаться в живых!

Пятничное 15 октября 2010 года в Харькове в рамках II Всеукраинской конференции по поисковой оптимизации и продвижению сайтов в сети Интернет целый день хоронили SEO. Сначала хоронили в докладах, потом начали хоронить за круглым столом... Иногда казалось, что процессия продолжится на улицах Харькова: вот-вот и из Радмира в красном цифровом гробе вынесут труп SEO. На перекрытых дорогах соберутся люди с детьми и будут рыдать. Рыдать взахлёб и горько. На плакатах будет написано "SEO, ты всегда будешь в наших сердцах", по телевизору в новостях будут передавать, что умерло не SEO, а умерла целая эпоха... Но! Но всего этого не было, и в этой статье я хочу распутать тот клубок ниток, который был (то ли случайно, то ли намеренно) запутан теми, кто хочет всех напугать. Согласитесь, клиентов пугать выгодно - в моменты страха идешь за сильнейшим и верить никому нельзя! Сеошников пугать еще выгоднее - пусть меняют сферу деятельности, ведь теперь "ловить нечего". Читать полностью на ain.ua. Еще вот инфографика в тему про смерть SEO .