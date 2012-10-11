SEO

5 ошибок при подборе ключевых фраз
Олег Саламаха
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1. Только ВЧ/ВК, только хардкор. Пожалуй, это самая частая ошибка и она в основном присутствует у новичков. Подбирая высокочастотные фразы, вы рискуете не окупить затраты на продвижение. Продвигать такие фразы сложно, а их эффективность с точки зрения вложенных средств - низкая.

2. Игнорирование конверсии и системы аналитики. Подбирая фразы, первое, на что нужно обратить внимание - статистика сайта. По каким фразам пользователи уже находят ваш сайт, какие из фраз принесли вам конверсию и т.д. На основе этих данных и необходимо принимать решение о целесообразности продвижения фраз. Необходимо постоянно проводить проверку ключевых фраз и обновлять семантическое ядро сайта.

3. Широкое соответствие вместо точного Используя Яндекс. Вордстат или Google Keyword Tool для подбора фраз, оптимизаторы часто забывают (или не знают) о возможности просмотра ключевых фраз в точном соответствии. Для того, чтобы просмотреть частотность фразы в точном соответствии необходимо в Яндекс. Вордстате:

фразы в точном соответствии необходимо в Яндекс. Вордстате

В Google Keyword Tool:

просмотр ключевых фраз в точном соответствии

Вот вам шпаргалка из Справки Google Рекламы:

4. Фразы без топонимов При продвижении в Google для региональных сайтов в ключевых фразах нужно использовать топонимы.

5. ROI ключевых фраз Так как мы можем определить траты и конверсию по каждой фразе, можем просчитать и ROI ключевой фразы. Конечно, это будет не идеальная цифра, но на основании этих данных можно будет принять решение о целесообразности дальнейшего продвижения.

Знатоки, внимание, вопрос на знание Яндекс. Вордстата и Google Keyword Tool (ответы ждем в комментариях):

Если смотреть с точки зрения систем статистики, ключевые фразы «онлайн билеты» и «билеты онлайн» — одинаковые или разные запросы?

Upd. Внимание, ответ: Порядок слов при проверке частотности в Yandex Wordstat не имеет значения - он показывает для них одинаковое количество показов.

В Google keyword tool частотность будет разной.

При подборе ключевых фраз мы часто используем так называемые «триггерные» слова. Мы проанализировали выборку из ~1 млн. ключевых фраз, которые чаще всего используют пользователи из Украины и выбрали 100 слов с большим TF.

TF (term frequency - частота слова) - отношение числа вхождения некоторого слова к общему количеству слов документа.

С помощью данной выборки можно:

— комбинировать свои ключевые слова и находить более дешевые фразы для контекста;

— составить список минус-слов;

— генерировать анкоры для ссылок.

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раскрутка сайтов минус-слова
Олег Саламаха

VP of Product at Serpstat

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