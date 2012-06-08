Кем бы мы были, если бы не Netpeak

В прошлом году мы уже довольно подробно рассказали о себе, о том, как покоряли Говерлу, публиковали несекретные инсайды, "палили" всякие темы. Ну, а сегодня мы подготовили нечто особенное. Любая компания - это прежде всего люди, да и не просто люди, а личности. Интересно, кем бы мы все были, если бы не существовало компьютеров и интернета?

И это еще далеко не все, нас ведь уже 87! И нам уже шесть лет :) Теперь вы хотя бы чуточку имеете представление о том, какую силу аккумулирует в себе Netpeak. С праздником нас!