Инсайды

Кем бы мы были, если бы не Netpeak
Катерина Коламбет
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В прошлом году мы уже довольно подробно рассказали о себе, о том, как покоряли Говерлу, публиковали несекретные инсайды, "палили" всякие темы. Ну, а сегодня мы подготовили нечто особенное. Любая компания - это прежде всего люди, да и не просто люди, а личности. Интересно, кем бы мы все были, если бы не существовало компьютеров и интернета?

повар разработчик

И это еще далеко не все, нас ведь уже 87! И нам уже шесть лет :) Теперь вы хотя бы чуточку имеете представление о том, какую силу аккумулирует в себе Netpeak. С праздником нас!

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Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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