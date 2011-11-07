Small Demons — для тех, кто читает художественную литературу

В 2011 году появился очень интересный сервис Small Demons - пока что он находится на стадии бета-тестирования, но уже немало доставляет.

В художественной литературе нередко упоминаются знаменитости, различные произведения, вещи и гаджеты - это раскрывает образы персонажей, описывает эпоху, передает настроение.

В теории литературы есть понятие "интертекст». Одним словом (знакомым всем, кто в теме): это перелинковка.

Но в печатных изданиях в лучшем случае встретишь сноску (не ссылку!), а иногда ведь так хочется иметь четкое представление, о чем повествует автор. И вот тут на помощь приходит сайт, на котором собраны все эти "якори" и артефакты.

Посмотрим на примере - я выбрала "Норвежский лес" Харуки Мураками.

При наведении курсора на изображение отображается имя персоны, род занятий и соответствующая цитата из книги. Как видите, там три вкладки: личности, муз. группы или другие "коммьюнити", компании.

Знаменитости, места, музыкальные и другие произведения создают контекст. Что касается Мураками, то кое-кто из его поклонников уже реализовал подобную идею: к некоторым его произведениям можно скачать саундтреки - сборники песен, которые "слушают" персонажи.

В каком-то смысле этот проект направлен на коллекционирование и хранение образных цитат из книг.

Что появится в ближайшем будущем:

тысячи новых книг;

больше знаковых людей, мест и вещей (~250 на каждую книгу);

больше категорий (к примеру, книги про вампиров будут в отдельной категории);

музыка, кино, книги и вещи будут связаны с интернет-магазинами крупнейших поставщиков (конечно, iTunes, Amazon, B&N, Netflix и др.);

будут отдельные категории с бестселлерами и книгами, заслужившими литературные премии и награды;

каждый участник сможет оценивать и курировать "историю книг". Активные участники будут получать баллы и бейджи. Будет составлен рейтинг активных участников и самые-самые смогут модерировать комментарии или самостоятельно отбирать книги и "якори" для них;

появятся "закладки" - прочитанные книги, любимые книги и бейджи будут всегда на виду;

авторизация через Facebook, а потому профили будут более персонализированными. Можно будет пригласить друзей и наблюдать за тем, что они читают, отмечают для себя и пр. :)

будет улучшен поиск;

появятся приложения для смартфонов и планшетов.

Пока не ясно, будет ли когда-либо доступна русскоязычная или даже мультиязычная версия - а было бы интересно! Читающие, не пропустите! :)