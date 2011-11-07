Маркетинг

Small Demons — для тех, кто читает художественную литературу
Катерина Коламбет
10304 1 2
1320662833
5

В 2011 году появился очень интересный сервис Small Demons - пока что он находится на стадии бета-тестирования, но уже немало доставляет.

В художественной литературе нередко упоминаются знаменитости, различные произведения, вещи и гаджеты - это раскрывает образы персонажей, описывает эпоху, передает настроение.

В теории литературы есть понятие "интертекст». Одним словом (знакомым всем, кто в теме): это перелинковка.

Но в печатных изданиях в лучшем случае встретишь сноску (не ссылку!), а иногда ведь так хочется иметь четкое представление, о чем повествует автор. И вот тут на помощь приходит сайт, на котором собраны все эти "якори" и артефакты.

Посмотрим на примере - я выбрала "Норвежский лес" Харуки Мураками.

Норвежский лес" Харуки Мураками

При наведении курсора на изображение отображается имя персоны, род занятий и соответствующая цитата из книги. Как видите, там три вкладки: личности, муз. группы или другие "коммьюнити", компании.

имя персоны, род занятий и соответствующая цитата из книги

Знаменитости, места, музыкальные и другие произведения создают контекст. Что касается Мураками, то кое-кто из его поклонников уже реализовал подобную идею: к некоторым его произведениям можно скачать саундтреки - сборники песен, которые "слушают" персонажи.

В каком-то смысле этот проект направлен на коллекционирование и хранение образных цитат из книг.

Что появится в ближайшем будущем:

  • тысячи новых книг;
  • больше знаковых людей, мест и вещей (~250 на каждую книгу);
  • больше категорий (к примеру, книги про вампиров будут в отдельной категории);
  • музыка, кино, книги и вещи будут связаны с интернет-магазинами крупнейших поставщиков (конечно, iTunes, Amazon, B&N, Netflix и др.);
  • будут отдельные категории с бестселлерами и книгами, заслужившими литературные премии и награды;
  • каждый участник сможет оценивать и курировать "историю книг". Активные участники будут получать баллы и бейджи. Будет составлен рейтинг активных участников и самые-самые смогут модерировать комментарии или самостоятельно отбирать книги и "якори" для них;
  • появятся "закладки" - прочитанные книги, любимые книги и бейджи будут всегда на виду;
  • авторизация через Facebook, а потому профили будут более персонализированными. Можно будет пригласить друзей и наблюдать за тем, что они читают, отмечают для себя и пр. :)
  • будет улучшен поиск;
  • появятся приложения для смартфонов и планшетов.

Пока не ясно, будет ли когда-либо доступна русскоязычная или даже мультиязычная версия - а было бы интересно! Читающие, не пропустите! :)

1
0
1
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

Больше постов

Комментарии (2)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok