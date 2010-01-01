Собственный бизнес — это... Отвечают участники Netpeak Cluster

Существует мнение, что малый бизнес — это некая хаотичная система под управлением предпринимателя-осьминога. Одной рукой он подписывает документы, второй настраивает рекламные кампании и параллельно общается с десятком поставщиков. Поэтому люди, которые хотят начать свой бизнес боятся: а вдруг не справишься с многозадачностью.

Безусловно, у малого бизнеса достаточно проблем и сложностей, но все они преодолимы. Мы пообщались с участниками Netpeak Cluster, которые успешно развивают свои проекты, и расспросили их о том, как реализовывать свои идеи и бороться с трудностями.

Наши респонденты:

Максим Сундалов, CEO, co-founder EnglishDom, онлайн-школы по изучению английского языка, один из лидеров EdTech в Восточной Европе.

Юрий Федоров, основатель Smart World, изготовителя и дистрибьютора зеркал с подсветкой.

Алексей Дмитренко из SmartRobot, крупнейшего в Украине магазина по продаже домашних роботов-уборщиков.

Александр Ващук из Magik, изготовителя и дистрибьютора брусчатки.

Проблемы бизнеса: разбираем на конкретных примерах

Мы публиковали исследование проблем малого бизнеса в Украине , по результатам которого сделали вывод — неудачи и трудности продвижения онлайн связаны с отсутствием стратегии . Предпринимателям часто не хватает времени и/или ресурсов на анализ рынка, сегментирование целевой аудитории, формирование маркетинговой стратегии.

Всего 11% предпринимателей, которые участвовали в исследовании перед выходом на рынок проводили анализ своей ниши и так сформировали предложение. Остальные предпочитали действовать быстро и по наитию, иногда поглядывая на конкурентов.

Не надо так.

Наши главные целевые аудитории клиентов — корпоративные клиенты, которые так или иначе работают с западными рынками и сотрудникам которых нужен английский: IT, фарма, медицина, агро, финансы, логистика, телеком, туризм. А также молодые специалисты 25-35 лет и дети 7-14 лет. Именно эти клиенты как никто другой ценят современные технологии и экономию времени благодаря видеосвязи. Максим Сундалов, EnglishDom.

Конечно, знание своей аудитории не всегда оберегает от ошибок. Так, в компании решили запустить продукт для самостоятельного изучения английского. Разработчики потратили три месяца на аналог популярного онлайн-сервиса Lingualeo: с уроками, заданиями, комплексным подходом к изучению. Рассчитывали, что за год доступ купят 5 тыс. пользователей, но желающих оказалось в десять раз меньше.

Когда мы представили продукт, вместо «вау-эффекта» получили «упсс-эффект». Оказалось, мы сделали «просто хороший продукт», который не вызывал желания перейти на него от конкурента.

Составление портрета аудитории, изучение ее потребностей — не самое сложное в разработке стратегии. Важно, чтобы она учитывала масштабирование бизнеса, доработки, прокачку продукта.

Юрий Федоров из Smart World делится своими инсайтами о том, что было самым сложным:

«Найти» сам продукт, который можно не просто сделать и продать, а улучшить его и дать человеку дополнительную полезность. И чтобы клиент не просто мог выбирать из того, что есть на рынке, а сам решать, что ему и в каком виде нужно. Поэтому у наших зеркал богатый функционал: различные подсветки, сенсорные выключатели, антизапотеватели, музыкальные ВТ системы, встроенные увеличительные линзы. Мы принимаем индивидуальные заказы, например, владельцев салонов красоты. Понять, что главное не продукт, а его маркетинговое продвижение.

Нам пришлось уйти от недорогой комплектации и, соответственно, дешевого сегмента в сторону повышения качества за счет удорожания. Хотя, правильно отлаженные бизнес процессы, позволяют выдавать предложение при достаточно конкурентной цене. Юрий Федоров, Smart World.

При проработанной стратегии, продуманном плане действий, надежной команде в бизнесе всегда нужно помнить о человеческом факторе.

Алексей Дмитренко из SmartRobot отмечает, что ему сложнее всего успевать уделять время всем направлениям своей зоны ответственности, не отставать от времени.

Для бизнеса, наверное, самый тяжелый период был, когда проводилась мобилизация. Я выпал из работы больше чем на год, моему партнеру пришлось работать за двоих в тяжелое время. Алексей Дмитренко

Пивот, падение продаж, невостребованность — что делать

У предпринимателя, в отличие от рядового сотрудника, нет возможности сдвинуть дедлайн или уйти в отпуск из-за выгорания. Случился «пожар» — гасить его нужно чем быстрее, тем лучше, ведь от этого зависит дальнейшая судьба проекта. У каждого из наших респондентов был «свой» кризис.

Как поддерживать адекватный уровень дохода в кризис?

Александр Ващук из Magik рассказал о недавнем опыте преодоления кризиса в связи с карантином. Первым делом сделали скидки, которых никогда не было. По словам Александра, во все времена максимальная скидка для конечного потребителя составляла максимум 12%.

На время карантина — 22% для всех, независимо от количества покупаемой продукции. Конечно не каждый бизнес может себе позволить такие скидки (у кого-то маржа 20%). Но Magik это дало большой приток новых клиентов.

Также в компании сделали большой акцент на SEO-продвижение:

Множество тематических площадок и СМИ давали до -50% на размещение статей, что позволило сэкономить часть бюджета и направить его на контекстную рекламу. Александр Ващук

Как переупаковать продукт?

Даже провальные решения можно обратить себе в пользу (и речь не только об опыте, который мы получаем). По словам Максима Сундалова, сервис, который создавался по аналогии c LingvaLeo и который оказался невостребованным среди пользователей превратили в бесплатный онлайн-тренажер. Сейчас он выполняет роль лид-магнита: чтобы воспользоваться им, люди оставляют почту или авторизуются через соцсети. Опыт и код смогли применить для создания продукта, который и стал ключевым — цифрового учебника ED Class, в котором сейчас и проходит учеба студентов и преподавателей во время видеоурока.

Где искать идеи для своего бизнеса?

Юрий Федоров из Smart World отмечает, что нужно следить за новыми технологиями, «модными» продуктами. При этом следует реально оценивать свои возможности.

Так одним из первых для предпринимателя бизнесов стал продукт, в дальнейшем с запатентованной технологией — защита от потопа с удаленным контролем. Главной проблемой, которую помогало решить устройство — забота о ближних, о своем имуществе, устранение возможной «головной боли». Однако «плохой» маркетинг и продукт, над которым трудились полгода оказался не интересен рынку.

Что помогло справиться с неудачей — это обучение.

Нужно слушать известных людей, популярных в соответствующей тематике. Правильнее сказать: «слушать, выявлять нужное из сказанного конкретно тебе». А еще главнее — пробовать, пробовать и пробовать. Это и есть тест. Тест не всего подряд, а того в чем ты можешь стать экспертом». Юрий Федоров, Smart World.

Запомнить начинающим предпринимателям:

Александр, Magik: «Не останавливаться. Любая неудача, это всегда полученный опыт. Всегда пытаться и делать». Алексей, SmartRobot: «Доводить каждую начатую задачу до полного завершения, а не бросать на любой из стадий готовности». Юрий, Smart World: «Для каждого возраста и для каждого темперамента совет конечно свой. Но то, что я понял из личного опыта, хотя слова далеко не мои: “Нельзя браться за дело, которое нельзя масштабировать”, ну и: “Маркетинг — король, а остальные — слуги”». Максим, EnglishDom: «Пять базовых вещей, которые стоит выполнить прежде, чем участвовать в этом марафоне:

понять размеры рынка;

оценить конкурентов;

узнать боли ваших клиентов;

разработать mvp продукта для тестирования воронки продаж и подсчета юнит-экономики;

придумать уникальную черту вашего продукта.

Примите факт, что дух будет захватывать постоянно. Бизнес это как американские горки — то вниз, то вверх – но в любом случае с нагрузкам. Меньше хандрите и жалейте себя. Учитесь принимать вызовы, и видеть в них точку роста».

Напоследок рекомендация от меня, руководителя Netpeak Cluster, подсмотренная у Аркадия Морейниса: сделайте ваше предложение таким, чтобы у конечного пользователя сформировалась зона комфорта вокруг него. Шикарный пример такой бизнес-модели — Dropbox. Люди, которые уже несколько лет хранят в нем свои фотографии или файлы, вряд ли захотят переходить на другой облачный носитель — слишком много данных придется переносить с места на место. По этой же причине вы очень редко меняете email.

Развивать свой бизнес — это здорово, круто, интересно и сложно. Если вы ждете подходящего момента, чтобы обратиться к инвестору или начать формировать команду, знайте: этот момент никогда не наступит. Поэтому все в ваших руках — если есть идея, приступайте к ее реализации, как это сделали участники нашего интервью. Их проекты — живые примеры того, что идеи могут масштабироваться до бизнеса и приносить своим создателям прибыль.

Ну и, конечно же, присоединяйтесь к Netpeak Cluster, чтобы найти единомышленников, партнеров и заручиться поддержкой агентства Netpeak в вопросах интернет-маркетинга. В нашем сообществе уже больше 1000 предпринимателей, у которых все получилось.