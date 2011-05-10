Десять твитов в истории

Некоторые твиты творят историю, но в основном они отражают дух времени, эволюцию культуры - это хорошо видно по трендам. По праву заметим, что в подавляющем большинстве тренды в Twitter творят американские подростки. Но исключения стоят того, чтобы быть замеченными мировой общественностью: #дождь, #Gagarin... Представляем вашему вниманию подборку действительно значимых твитов за последние несколько лет - от первого предложения руки и сердца в Twitter до горячих новостей с места событий от гражданских лиц. #1 Первый в истории Назад в 2006-й: первый твит одного из основателей Twitter - Jack Dorsey.
#2 Твит в прямом эфире
Когда на очередном ток-шоу гости заговорили о Twitter, американская телеведушая Oprah Winfrey привлекла внимание публики тем, что быстро установила приложение на смартфон и отправила твит:
#3 Твит-предложение
Сейчас предложения руки и сердца в социалках не в диковинку, а когда-то кто-то это сделал впервые.
Вероятно, это был первый такой твит:
Кстати, кто не в курсе - в историю вошли и украинцы, которые твитили во время процесса бракосочетания.
#4 Первый твит из космоса
#5 Совершил открытие в космосе - твитнул об этом землянам
#6 Спасительный твит
Один единственный твит спас студента-журналиста от тюрьмы.
Твит увидели соратники из университета и приложили усилия, чтобы помочь парню.
#7 Твит в отместку
Однажды идол американских подростков Джастин Бибер опубликовал якобы свой номер телефона. Телефон звонил денно и нощно - одних только SMS'ок было 26000. Как выяснилось позже, это был номер телефона одного из надоедливых фанатов.
#8 Твит-новость
«В Гудзоне — самолет. Я на пароме собираюсь подобрать людей. Сумасшествие!»
#9 Твит-новость
Не разобравшись в том, что происходит, твиттерянин @ReallyVirtual начал писать об авиакатастрофе, случившейся в его городе - он видел как потерпел крушение вертолет. Это было в городе Абботабаде. А тот вертолет был одним из тех, которые были задействованы в рейде на Осаму бен Ладена.
#10 Происки маркетологов
В неспокойные времена мятежей и бунтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, когда многие следили за твитами по хештегу #Cairo, находчивые маркетологи затвитили:
Этот пост - вольный первод статьи, опубликованной на Mashable.
Комментарии (9)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти