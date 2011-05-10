SMM

Десять твитов в истории
Катерина Коламбет
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Некоторые твиты творят историю, но в основном они отражают дух времени, эволюцию культуры - это хорошо видно по трендам. По праву заметим, что в подавляющем большинстве тренды в Twitter творят американские подростки. Но исключения стоят того, чтобы быть замеченными мировой общественностью: #дождь, #Gagarin... Представляем вашему вниманию подборку действительно значимых твитов за последние несколько лет - от первого предложения руки и сердца в Twitter до горячих новостей с места событий от гражданских лиц. #1 Первый в истории Назад в 2006-й: первый твит одного из основателей Twitter - Jack Dorsey.

#2 Твит в прямом эфире

Когда на очередном ток-шоу гости заговорили о Twitter, американская телеведушая Oprah Winfrey привлекла внимание публики тем, что быстро установила приложение на смартфон и отправила твит:

#3 Твит-предложение

Сейчас предложения руки и сердца в социалках не в диковинку, а когда-то кто-то это сделал впервые.

Вероятно, это был первый такой твит:

Кстати, кто не в курсе - в историю вошли и украинцы, которые твитили во время процесса бракосочетания.

#4 Первый твит из космоса

#5 Совершил открытие в космосе - твитнул об этом землянам

#6 Спасительный твит

Один единственный твит спас студента-журналиста от тюрьмы.

Твит увидели соратники из университета и приложили усилия, чтобы помочь парню.

#7 Твит в отместку

Однажды идол американских подростков Джастин Бибер опубликовал якобы свой номер телефона. Телефон звонил денно и нощно - одних только SMS'ок было 26000. Как выяснилось позже, это был номер телефона одного из надоедливых фанатов.

#8 Твит-новость

«В Гудзоне — самолет. Я на пароме собираюсь подобрать людей. Сумасшествие!»

#9 Твит-новость

Не разобравшись в том, что происходит, твиттерянин @ReallyVirtual начал писать об авиакатастрофе, случившейся в его городе - он видел как потерпел крушение вертолет. Это было в городе Абботабаде. А тот вертолет был одним из тех, которые были задействованы в рейде на Осаму бен Ладена.

задействованы в рейде на Осаму бен Ладена

#10 Происки маркетологов

В неспокойные времена мятежей и бунтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, когда многие следили за твитами по хештегу #Cairo, находчивые маркетологи затвитили:

Этот пост - вольный первод статьи, опубликованной на Mashable.

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Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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