ТОП-5 платформ для A/B-тестирования: VWO, Optimizely, AB Tasty, Adobe Target, Convert
К нам часто обращаются клиенты с запросом на выбор платформы для A/B-тестирования — VWO, Optimizely, AB Tasty, Adobe Target или Convert. Часть бизнесов ищет удобное no-code решение, чтобы быстро проверять гипотезы без разработчиков. Другие интересуются A/B-тестированием на стороне сервера, управлением включением/выключением функций без изменений в коде (feature flags). Также их интересуют глубокие интеграции с Google Analytics 4, Amplitude или CRM.
В этой статье я разбираю сильные и слабые стороны популярных инструментов, чтобы продемонстрировать:
-
как работает A/B-тестирование и почему оно важно для повышения конверсии;
-
какая платформа подойдет вашей команде — от малого бизнеса (SMB) до enterprise-компаний;
-
какие функции (AI-сегментация, UX-эксперименты, интеграции) реально помогают экономить время и деньги.
Что такое A/B-тестирование и почему это важно
A/B-тестирование — это метод сравнения двух или более вариантов одного элемента на сайте или в приложении, чтобы определить, какой из них работает лучше для достижения конкретной цели. Например, вы можете протестировать две версии кнопки «Заказать» — красную и зеленую — и увидеть, какая приводит к большему количеству конверсий.
Суть A/B-тестирования — измерение поведения реальных пользователей в реальной среде. Это позволяет не полагаться на догадки или эстетические предпочтения команды, а принимать решения, основанные на данных.
Современные A/B-платформы — это уже не просто системы для сплит-тестирования (split-testing). Они включают:
-
no-code редакторы для запуска тестов без разработчиков;
-
инструменты сегментации (по устройствам, источникам трафика, поведению);
-
поддержку server-side A/B-тестирования или feature flags для продуктов с динамическим UI или мобильных приложений;
-
интеграции с аналитикой (GA4, Amplitude, Mixpanel), CDP и CRM (HubSpot, Salesforce);
-
AI-рекомендации и AI-сегментацию, помогающие автоматически определять победителей.
Это делает выбор платформы для A/B-тестирования критическим: не все инструменты A/B-тестирования одинаково подходят разным командам — UX-дизайнеры, продуктологи, маркетологи и разработчики имеют свои потребности.
Далее я сравню пять самых популярных A/B testing платформ, актуальность данных по состоянию на август 2025 — VWO, Optimizely, AB Tasty, Adobe Target и Convert, которые помогают бизнесам тестировать, принимать обоснованные решения и улучшать конверсию и опыт пользователей.
Сравнение A/B testing платформ
VWO — гибкость и no-code редактор
Это одна из самых популярных платформ для A/B-тестирования, которая сочетает в себе гибкость, глубокую аналитику и простоту использования. VWO идеально подходит как для малых и средних компаний (SMB), так и для крупных команд. Среди ключевых преимуществ — мощный drag-and-drop редактор, полноценная поддержка no-code, байесовский механизм SmartStats, расширенная сегментация и интеграции с ключевыми платформами.
Функциональность
Аналитика воронок, интеграция с GA4, поддержка серверных тестов, комплексные виджеты, частотная статистика — все это делает VWO мощным инструментом для продуктовых и UX-команд.
✅ SmartCode — оптимизатор скорости загрузки экспериментов.
✅ Поддержка Android TV через VWO FME SDK.
❌ Feature flags и ROI dashboards пока не реализованы.
❌ Отсутствует AI-сегментация поведения.
❌ Нет AI-генератора текста.
Сегментация
VWO поддерживает полный набор фильтрации по следующим метрикам:
-
поведение;
-
география;
-
устройства;
-
источники трафика;
-
UTM-параметры.
❌ Исключение — AI-сегментация, которая пока отсутствует.
Интеграции
-
Платформа интегрируется с Google Analytics, Adobe Analytics, Amplitude, Mixpanel, HubSpot, Salesforce.
-
Есть мобильные SDK для iOS/Android и Android TV — через собственный SDK.
No-Code и поддержка клиентов
No-code: один из самых удобных редакторов на рынке — интуитивный drag-and-drop интерфейс с возможностью добавления кода для серверных сценариев.
Служба заботы о клиентах доступна на всех уровнях тарифов:
-
Starter — электронная почта (24x5, ответ до 12 часов);
-
Growth — email & chat support (24x5, ответ до восьми часов);
-
Pro — телефон (24x5, ответ до шести часов);
-
Enterprise — 24/7 email & phone, ответ до четырех часов.
Оплата
-
Есть бесплатный тариф с лимитом до 50 000 MTU — это привлекательно для небольших команд.
-
AI, SmartCode в Pro/Enterprise, кастомные интеграции оплачиваются отдельно.
Особенности
1. Платформа оптимизирована под SMB и крупные компании, не имеющие большой технической команды.
2. Четкий фокус на no-code / visual-first взаимодействии, что снижает порог входа.
VWO — отличное решение для бизнесов, которые хотят тестировать гипотезы быстро, без сложных технических настроек. Благодаря мощному визуальному редактору, полной поддержке no-code, то есть возможности настраивать A/B тесты без разработчиков, интеграции с Google Analytics 4 и гибкой сегментации, платформа подходит для дизайнеров и продуктовых команд.
Рекомендуется для:
-
нетехнических пользователей;
-
команд с ограниченным ресурсом разработчиков;
-
SMB и среднего бизнеса, которые хотят быстро запускать тесты;
-
enterprise-команд, которым важен визуальный контроль и глубокая аналитика.
Optimizely — enterprise-инструменты для A/B тестов
Это мощная, гибкая и хорошо масштабируемая платформа для A/B-тестирования, ориентированная преимущественно на крупные компании с техническими командами. Optimizely имеет расширенную поддержку server-side тестирования и feature flags, а также интеграцию с крупными дата-платформами — BigQuery, CDP, Slack.
Есть возможность проводить детальный анализ на основе двух подходов. Байесовская статистика помогает оценить, с какой вероятностью один вариант лучше другого. Частотная статистика — классический метод, позволяющий определить, действительно ли вариант B отличается от A, или это случайность.
Функциональность
Мультивариативность, аналитика воронок, серверные тесты, feature flags, интеграция с GA4, статистика (байесовская и частотная) — все это делает платформу надежной для глубоких экспериментов.
✅ Визуальный редактор частично поддерживается — drag-and-drop + комбинация snippet + CDN, anti-flicker script.
✅ Платформа поддерживает Android TV/tvOS — преимущество для мобильных и OTT-продуктов.
✅ SmartCode — через platform script для быстрого запуска.
❌ Отсутствует AI-генерация текстов.
❌ Отсутствуют комплексные виджеты.
Сегментация
Платформа поддерживает широкую сегментацию по:
-
поведением;
-
географией;
-
устройствами;
-
источниками трафика;
-
UTM-параметрами.
❌ AI-сегментация отсутствует, что снижает уровень автоматизации для нетехнических команд.
Интеграции
-
Сильная интеграция с GA4, Segment, Amplitude, CDP, Slack.
-
Платформа совместима с iOS/Android SDK и поддерживает серверную интеграцию.
No-Code и поддержка клиентов
No-code: базовый WYSIWYG-редактор с возможностью вставки кода — частичная реализация.
Объем помощи клиентам варьируется в зависимости от тарифного плана:
-
Standard — email, ответ на критические инциденты до 30 мин;
-
Enhanced/Premium — email и телефон 24/7, с различным SLA (до 15 мин для критических).
Оплата
-
Нет бесплатного плана, но есть демо на 14–30 дней (до 5000 пользователей).
-
Feature flags, персонализация, BigQuery доступны только в планах Advanced/Enterprise.
Особенности
-
Ориентирована на крупные компании с техническими командами, где важна серверная гибкость и интеграция с дата-инфраструктурой.
-
Не подходит для дизайнеров или продуктовых команд, которые не имеют dev-поддержки.
-
Особенно сильна в server-side A/B-тестировании, feature flags, мультивариативности.
Optimizely лучше всего подходит для технических команд в среднем и крупном бизнесе. Мощные возможности, поддержка server-side тестов, мультивариативность, segment targeting и deep analytics делают ее флагманским решением в своей нише.
Рекомендуется для:
-
крупных компаний с техническими ресурсами;
-
Server-side A/B-тестирования;
-
команд, нуждающихся в масштабировании экспериментов;
-
продукт-команд с DevOps/BI поддержкой.
AB Tasty — AI-сегментация и маркетинговый фокус
Удобная и гибкая платформа для A/B-тестирования, ориентированная на нетехнических пользователей и маркетинговые команды. AB Tasty предлагает визуальный редактор, strong-модуль сегментации, поддержку AI-сегментации, а также удобную работу с кастомными виджетами. Благодаря простому интерфейсу и быстрому запуску тестов, платформа хорошо подходит для среднего бизнеса и enterprise-команд с маркетинговым фокусом.
Функциональность
Платформа поддерживает мультивариативное тестирование, аналитику воронок, серверные тесты, интеграцию с Google Analytics 4, байесовскую и частотную статистику:
✅ мощный визуальный редактор drag-and-drop без необходимости в коде;
✅ AI-сегментация (поведенческая);
✅ поддержка Android TV/tvOS;
❌ отсутствуют SmartCode и AI-генерация текста.
ROI-дашборды и тепловые карты доступны только в Pro/Enterprise.
Сегментация
AB Tasty имеет широкую сегментацию по:
-
поведением;
-
географией;
-
устройствами;
-
источниками трафика;
-
UTM-параметрами.
✅ Есть AI-сегментация по поведению — конкурентное преимущество.
Интеграции
-
поддерживает GA4, Mixpanel, Hotjar для использования heatmaps, Contentsquare;
-
SDK доступны для Web, iOS, Android.
No-Code и поддержка клиентов
No-Code: визуальный редактор drag-and-drop, WYSIWYG, Code Editor, Multi-test builder.
Поддержка клиентов:
-
Growth — email, чат;
-
Pro/Enterprise — 24/7 email, чат, менеджер.
Особенности
Отличное решение для маркетинговых и UX-команд, которые хотят запускать тесты без привлечения разработчиков. Сильная поддержка кастомных виджетов позволяет проводить не только A/B, но и UX-оптимизацию через A/B-тесты. AI-сегментация делает персонализацию мощной и в то же время простой.
AB Tasty — подходящее решение для команд, которые планируют запуск A/B-тестирования и хотят совместить UX-оптимизацию, маркетинговую сегментацию и кастомные виджеты без глубоких технических знаний.
Рекомендуется для:
-
маркетологов и UX-дизайнеров;
-
среднего бизнеса;
-
enterprise-команд с фокусом на персонализацию;
-
продуктов со сложной поведенческой логикой.
Adobe Target — для крупных компаний в экосистеме Adobe
Это enterprise-решение для A/B-тестирования и персонализации, созданное специально для компаний, которые уже работают в рамках Adobe Experience Cloud. Adobe Target отличается глубокой интеграцией с другими продуктами Adobe, поддержкой мультиканальных кампаний, высокой надежностью и кастомными сценариями тестирования. В то же время это решение имеет высокий порог входа — как по цене, так и по сложности настройки.
Функциональность
Платформа поддерживает мультивариативное тестирование, аналитику воронок, серверные тесты, feature flags, интеграцию с Google Analytics 4, а также байесовскую и частотную статистику.
✅ Есть встроенный визуальный редактор (WYSIWYG) для запуска сложных кампаний без необходимости в коде.
❌Отсутствуют SmartCode, AI-генерация текстов, тепловые карты, поддержка Android TV/tvOS.
❌ ROI-дашборды также не реализованы.
Сегментация
Adobe Target обладает мощными возможностями таргетинга по следующим показателям:
-
поведение;
-
география;
-
устройства;
-
источники трафика;
-
UTM-параметры.
❌ AI-сегментация отсутствует.
Интеграции
-
Глубокая интеграция с Adobe Experience Cloud, в частности с Adobe Analytics, Audience Manager, Campaign.
-
Дополнительные интеграции оплачиваются отдельно.
-
SDK для web, iOS/Android доступны.
No-Code и поддержка клиентов
No-Code: частично поддерживается через WYSIWYG, но в основном для сложных кампаний — это не drag-and-drop, как в VWO или AB Tasty.
Работа с клиентами:
-
Standard — email, ограниченная поддержка;
-
Premium — 24/7 email, телефон, выделенный менеджер.
Оплата
-
Бесплатного тарифа нет.
-
Демо доступно только по запросу.
-
Ценообразование индивидуальное, со многими дополнительными платными модулями.
Особенности
-
Adobe Target лучше всего работает в связке с другими продуктами Adobe — для пользователей Adobe Analytics, Campaign, Audience Manager.
-
Мощное решение для персонализации и A/B-тестирования в сложных digital-экосистемах.
-
Высокий уровень кастомизации, но требует технических ресурсов.
-
Трудно использовать отдельно, без Adobe-среды.
Adobe Target — профессиональное enterprise-решение с большим потенциалом, которое раскрывается в полной мере только в рамках Adobe-среды. Сложная настройка, высокая стоимость, но глубокая кастомизация и стабильность.
Рекомендуется для:
-
крупных компаний и корпораций;
-
команд, уже использующих Adobe Experience Cloud;
-
проектов с высокими требованиями к мультиканальным тестам.
Convert — прозрачная цена и максимум функций для SMB
Это гибкая и доступная A/B-тестовая платформа, ориентированная на малые и средние компании (SMB), нуждающиеся в полном функционале без скрытых доплат. Convert предлагает простой интерфейс, мощную no-code поддержку, то есть возможность настроить A/B тесты без разработчиков, прозрачную ценовую модель и широкий набор функций для эффективного экспериментирования.
Функциональность
Платформа поддерживает мультивариативность, split-testing, аналитику воронок, серверные тесты, записи сессий, байесовскую и частотную статистику, а также интеграцию с GA4.
✅ Есть визуальный редактор no-code.
✅ Поддерживается AI-сегментация.
❌ Отсутствуют: SmartCode, AI-генерация текста, ROI-дашборды, feature flags, поддержка Android TV.
Сегментация
Convert поддерживает полный набор фильтров по:
-
поведением;
-
географией;
-
устройствами;
-
источниками трафика;
-
UTM-параметрами.
✅ Есть AI-сегментация — что нечасто встречается в этом ценовом сегменте.
Интеграции
-
Платформа интегрируется с популярными CMS и аналитическими системами: Shopify, WordPress, HubSpot.
-
SDK для iOS/Android доступны, но главный акцент на web.
No-Code и поддержка клиентов
No-Code: визуальный редактор позволяет запускать тесты без написания кода. Дополнительно — возможность интеграций через код.
Работа с клиентами:
-
Starter — email, чат;
-
Specialist/Pro/Enterprise — 24/7 email, чат, менеджер.
Оплата
-
Бесплатной версии нет, зато есть 14-дневная демоверсия с полным функционалом на 10 000 посетителей.
-
Все функции включены в тариф, цена от $299 (Growth).
Особенности
-
Ориентирована на SMB, прозрачная модель, все функции включены.
-
Сильная no-code поддержка для нетехнических команд.
Convert — оптимальный выбор для компаний, которые хотят получить максимум функционала по прозрачной цене. Платформа имеет все необходимое для запуска тестов: гибкую сегментацию, no-code редактор, то есть возможность настроить A/B тесты без разработчиков, аналитику, поддержку клиентов.
Рекомендуется для:
-
малого и среднего бизнеса;
-
команд, которые хотят избежать скрытых доплат;
-
маркетинговых и продуктовых команд без сильной разработки.
Сравнительная таблица платформ А/Б тестирования
|
Платформа
|
Сильные стороны
|
Кому подходит
|
Ограничения
|
VWO
|
Мощный no-code редактор, гибкая сегментация, SmartStats, SmartCode, поддержка Android TV, интеграция с GA4
|
SMB, средний бизнес, нетехнические команды
|
Отсутствуют feature flags, AI-сегментация, AI-генерация текста
|
Optimizely
|
Server-side A/B, feature flags, мультивариативность, SmartCode, интеграции с GA4, Segment, Amplitude, поддержка Android TV
|
Enterprise-команды с DevOps/BI
|
Слабый no-code, высокая цена, нет AI-сегментации, нет тепловых карт
|
AB Tasty
|
Визуальный редактор, AI-сегментация, поддержка OTT, UX-виджеты, кастомные интеграции
|
Маркетинг, UX-дизайн, средний бизнес
|
SmartCode, AI-виджеты, тепловые карты, ROI-дашборды — только в тарифе Pro/Enterprise
|
Adobe Target
|
Глубокая интеграция с Adobe Cloud, мультиканальные кампании, стабильность, поддержка feature flags
|
Крупные корпорации, уже использующие Adobe Experience Cloud
|
Высокий порог входа, зависимость от Adobe-экосистемы, отсутствие AI-сегментации, тепловых карт, AI-генерации
|
Convert
|
No-code редактор, AI-сегментация, прозрачная цена, все функции включены, полная поддержка SMB
|
SMB, кто хочет максимум без доплат и сложной интеграции
|
Нет feature flags, SmartCode, AI-генерации текста, слабая поддержка OTT
Какая платформа лучше для A/B-тестирования
Все платформы имеют свои сильные стороны. Выбор зависит не только от функционала, но и от команды, бюджета и уровня технической готовности. Чтобы было проще сравнить и подобрать оптимальное решение под ваши условия, подготовила структурированную таблицу.
|
Потребность
|
Рекомендуемая платформа
|
Быстрый запуск тестов без привлечения разработчиков
|
VWO, AB Tasty, Convert
|
A/B с глубокой интеграцией или server-side тесты
|
Optimizely, Adobe Target
|
Визуальное тестирование UX-изменений без кода
|
VWO, AB Tasty, Convert
|
Минимальные затраты и прозрачная модель ценообразования
|
Convert
|
Работа с CDP, BigQuery, сложная аналитика
|
Optimizely
|
Работа в среде Adobe Experience Cloud
|
Adobe Target
|
Полная поддержка AI-сегментации (поведенческой)
|
AB Tasty, Convert
|
Высокая кастомизация и мультиканальные кампании
|
Adobe Target
|
Возможность запуска тестов на Android TV / OTT
|
VWO, Optimizely, AB Tasty
Свежее
Как выбрать модель атрибуции и справедливо оценить эффективность каналов
Помогаем разобраться, как понять, какой канал действительно принес результат, а какой только «забрал» конверсию
+373% прибыли год к году: как автоматизация рассылок изменила коммуникацию KLR Bus
Персональные сценарии, локализация и забота на каждом этапе взаимодействия
Как выбрать сервис рассылок в 2025 году: сравнение 10 платформ
Mailchimp, eSputnik, Sendpules и не только. Как выбрать?