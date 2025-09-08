ТОП-5 платформ для A/B-тестирования: VWO, Optimizely, AB Tasty, Adobe Target, Convert

К нам часто обращаются клиенты с запросом на выбор платформы для A/B-тестирования — VWO, Optimizely, AB Tasty, Adobe Target или Convert. Часть бизнесов ищет удобное no-code решение, чтобы быстро проверять гипотезы без разработчиков. Другие интересуются A/B-тестированием на стороне сервера, управлением включением/выключением функций без изменений в коде (feature flags). Также их интересуют глубокие интеграции с Google Analytics 4, Amplitude или CRM.

В этой статье я разбираю сильные и слабые стороны популярных инструментов, чтобы продемонстрировать:

как работает A/B-тестирование и почему оно важно для повышения конверсии;

какая платформа подойдет вашей команде — от малого бизнеса (SMB) до enterprise-компаний;

какие функции (AI-сегментация, UX-эксперименты, интеграции) реально помогают экономить время и деньги.

Что такое A/B-тестирование и почему это важно

A/B-тестирование — это метод сравнения двух или более вариантов одного элемента на сайте или в приложении, чтобы определить, какой из них работает лучше для достижения конкретной цели. Например, вы можете протестировать две версии кнопки «Заказать» — красную и зеленую — и увидеть, какая приводит к большему количеству конверсий.

Суть A/B-тестирования — измерение поведения реальных пользователей в реальной среде. Это позволяет не полагаться на догадки или эстетические предпочтения команды, а принимать решения, основанные на данных.

Современные A/B-платформы — это уже не просто системы для сплит-тестирования (split-testing). Они включают:

no-code редакторы для запуска тестов без разработчиков;

инструменты сегментации (по устройствам, источникам трафика, поведению);

поддержку server-side A/B-тестирования или feature flags для продуктов с динамическим UI или мобильных приложений;

интеграции с аналитикой (GA4, Amplitude, Mixpanel), CDP и CRM (HubSpot, Salesforce);

AI-рекомендации и AI-сегментацию, помогающие автоматически определять победителей.

Это делает выбор платформы для A/B-тестирования критическим: не все инструменты A/B-тестирования одинаково подходят разным командам — UX-дизайнеры, продуктологи, маркетологи и разработчики имеют свои потребности.

Далее я сравню пять самых популярных A/B testing платформ, актуальность данных по состоянию на август 2025 — VWO, Optimizely, AB Tasty, Adobe Target и Convert, которые помогают бизнесам тестировать, принимать обоснованные решения и улучшать конверсию и опыт пользователей.

Сравнение A/B testing платформ

VWO — гибкость и no-code редактор

Это одна из самых популярных платформ для A/B-тестирования, которая сочетает в себе гибкость, глубокую аналитику и простоту использования. VWO идеально подходит как для малых и средних компаний (SMB), так и для крупных команд. Среди ключевых преимуществ — мощный drag-and-drop редактор, полноценная поддержка no-code, байесовский механизм SmartStats, расширенная сегментация и интеграции с ключевыми платформами.

Функциональность

Аналитика воронок, интеграция с GA4, поддержка серверных тестов, комплексные виджеты, частотная статистика — все это делает VWO мощным инструментом для продуктовых и UX-команд.

✅ SmartCode — оптимизатор скорости загрузки экспериментов.

✅ Поддержка Android TV через VWO FME SDK.

❌ Feature flags и ROI dashboards пока не реализованы.

❌ Отсутствует AI-сегментация поведения.

❌ Нет AI-генератора текста.

Сегментация

VWO поддерживает полный набор фильтрации по следующим метрикам:

поведение;

география;

устройства;

источники трафика;

UTM-параметры.

❌ Исключение — AI-сегментация, которая пока отсутствует.

Интеграции

Платформа интегрируется с Google Analytics, Adobe Analytics, Amplitude, Mixpanel, HubSpot, Salesforce. Есть мобильные SDK для iOS/Android и Android TV — через собственный SDK.

No-Code и поддержка клиентов

No-code: один из самых удобных редакторов на рынке — интуитивный drag-and-drop интерфейс с возможностью добавления кода для серверных сценариев.

Служба заботы о клиентах доступна на всех уровнях тарифов:

Starter — электронная почта (24x5, ответ до 12 часов);

Growth — email & chat support (24x5, ответ до восьми часов);

Pro — телефон (24x5, ответ до шести часов);

Enterprise — 24/7 email & phone, ответ до четырех часов.

Оплата

Есть бесплатный тариф с лимитом до 50 000 MTU — это привлекательно для небольших команд. AI, SmartCode в Pro/Enterprise, кастомные интеграции оплачиваются отдельно.

Особенности

1. Платформа оптимизирована под SMB и крупные компании, не имеющие большой технической команды.

2. Четкий фокус на no-code / visual-first взаимодействии, что снижает порог входа.



VWO — отличное решение для бизнесов, которые хотят тестировать гипотезы быстро, без сложных технических настроек. Благодаря мощному визуальному редактору, полной поддержке no-code, то есть возможности настраивать A/B тесты без разработчиков, интеграции с Google Analytics 4 и гибкой сегментации, платформа подходит для дизайнеров и продуктовых команд.

Рекомендуется для:

нетехнических пользователей;

команд с ограниченным ресурсом разработчиков;

SMB и среднего бизнеса, которые хотят быстро запускать тесты;

enterprise-команд, которым важен визуальный контроль и глубокая аналитика.

Optimizely — enterprise-инструменты для A/B тестов

Это мощная, гибкая и хорошо масштабируемая платформа для A/B-тестирования, ориентированная преимущественно на крупные компании с техническими командами. Optimizely имеет расширенную поддержку server-side тестирования и feature flags, а также интеграцию с крупными дата-платформами — BigQuery, CDP, Slack.

Есть возможность проводить детальный анализ на основе двух подходов. Байесовская статистика помогает оценить, с какой вероятностью один вариант лучше другого. Частотная статистика — классический метод, позволяющий определить, действительно ли вариант B отличается от A, или это случайность.

Функциональность

Мультивариативность, аналитика воронок, серверные тесты, feature flags, интеграция с GA4, статистика (байесовская и частотная) — все это делает платформу надежной для глубоких экспериментов.

✅ Визуальный редактор частично поддерживается — drag-and-drop + комбинация snippet + CDN, anti-flicker script.

✅ Платформа поддерживает Android TV/tvOS — преимущество для мобильных и OTT-продуктов.

✅ SmartCode — через platform script для быстрого запуска.

❌ Отсутствует AI-генерация текстов.

❌ Отсутствуют комплексные виджеты.

Сегментация

Платформа поддерживает широкую сегментацию по:

поведением;

географией;

устройствами;

источниками трафика;

UTM-параметрами.

❌ AI-сегментация отсутствует, что снижает уровень автоматизации для нетехнических команд.

Интеграции

Сильная интеграция с GA4, Segment, Amplitude, CDP, Slack. Платформа совместима с iOS/Android SDK и поддерживает серверную интеграцию.

No-Code и поддержка клиентов

No-code: базовый WYSIWYG-редактор с возможностью вставки кода — частичная реализация.

Объем помощи клиентам варьируется в зависимости от тарифного плана:

Standard — email, ответ на критические инциденты до 30 мин;

Enhanced/Premium — email и телефон 24/7, с различным SLA (до 15 мин для критических).

Оплата

Нет бесплатного плана, но есть демо на 14–30 дней (до 5000 пользователей). Feature flags, персонализация, BigQuery доступны только в планах Advanced/Enterprise.

Особенности

Ориентирована на крупные компании с техническими командами, где важна серверная гибкость и интеграция с дата-инфраструктурой. Не подходит для дизайнеров или продуктовых команд, которые не имеют dev-поддержки. Особенно сильна в server-side A/B-тестировании, feature flags, мультивариативности.

Optimizely лучше всего подходит для технических команд в среднем и крупном бизнесе. Мощные возможности, поддержка server-side тестов, мультивариативность, segment targeting и deep analytics делают ее флагманским решением в своей нише.

Рекомендуется для:

крупных компаний с техническими ресурсами;

Server-side A/B-тестирования;

команд, нуждающихся в масштабировании экспериментов;

продукт-команд с DevOps/BI поддержкой.

AB Tasty — AI-сегментация и маркетинговый фокус

Удобная и гибкая платформа для A/B-тестирования, ориентированная на нетехнических пользователей и маркетинговые команды. AB Tasty предлагает визуальный редактор, strong-модуль сегментации, поддержку AI-сегментации, а также удобную работу с кастомными виджетами. Благодаря простому интерфейсу и быстрому запуску тестов, платформа хорошо подходит для среднего бизнеса и enterprise-команд с маркетинговым фокусом.

Функциональность

Платформа поддерживает мультивариативное тестирование, аналитику воронок, серверные тесты, интеграцию с Google Analytics 4, байесовскую и частотную статистику:

✅ мощный визуальный редактор drag-and-drop без необходимости в коде;

✅ AI-сегментация (поведенческая);

✅ поддержка Android TV/tvOS;

❌ отсутствуют SmartCode и AI-генерация текста.

ROI-дашборды и тепловые карты доступны только в Pro/Enterprise.

Сегментация

AB Tasty имеет широкую сегментацию по:

поведением;

географией;

устройствами;

источниками трафика;

UTM-параметрами.

✅ Есть AI-сегментация по поведению — конкурентное преимущество.

Интеграции

поддерживает GA4, Mixpanel, Hotjar для использования heatmaps, Contentsquare;

SDK доступны для Web, iOS, Android.

No-Code и поддержка клиентов

No-Code: визуальный редактор drag-and-drop, WYSIWYG, Code Editor, Multi-test builder.



Поддержка клиентов:

Growth — email, чат;

Pro/Enterprise — 24/7 email, чат, менеджер.

Особенности

Отличное решение для маркетинговых и UX-команд, которые хотят запускать тесты без привлечения разработчиков. Сильная поддержка кастомных виджетов позволяет проводить не только A/B, но и UX-оптимизацию через A/B-тесты. AI-сегментация делает персонализацию мощной и в то же время простой.



AB Tasty — подходящее решение для команд, которые планируют запуск A/B-тестирования и хотят совместить UX-оптимизацию, маркетинговую сегментацию и кастомные виджеты без глубоких технических знаний.

Рекомендуется для:

маркетологов и UX-дизайнеров;

среднего бизнеса;

enterprise-команд с фокусом на персонализацию;

продуктов со сложной поведенческой логикой.

Adobe Target — для крупных компаний в экосистеме Adobe

Это enterprise-решение для A/B-тестирования и персонализации, созданное специально для компаний, которые уже работают в рамках Adobe Experience Cloud. Adobe Target отличается глубокой интеграцией с другими продуктами Adobe, поддержкой мультиканальных кампаний, высокой надежностью и кастомными сценариями тестирования. В то же время это решение имеет высокий порог входа — как по цене, так и по сложности настройки.

Функциональность

Платформа поддерживает мультивариативное тестирование, аналитику воронок, серверные тесты, feature flags, интеграцию с Google Analytics 4, а также байесовскую и частотную статистику.

✅ Есть встроенный визуальный редактор (WYSIWYG) для запуска сложных кампаний без необходимости в коде.

❌Отсутствуют SmartCode, AI-генерация текстов, тепловые карты, поддержка Android TV/tvOS.

❌ ROI-дашборды также не реализованы.

Сегментация

Adobe Target обладает мощными возможностями таргетинга по следующим показателям:

поведение;

география;

устройства;

источники трафика;

UTM-параметры.

❌ AI-сегментация отсутствует.

Интеграции

Глубокая интеграция с Adobe Experience Cloud, в частности с Adobe Analytics, Audience Manager, Campaign. Дополнительные интеграции оплачиваются отдельно. SDK для web, iOS/Android доступны.

No-Code и поддержка клиентов

No-Code: частично поддерживается через WYSIWYG, но в основном для сложных кампаний — это не drag-and-drop, как в VWO или AB Tasty.

Работа с клиентами:

Standard — email, ограниченная поддержка;

Premium — 24/7 email, телефон, выделенный менеджер.

Оплата

Бесплатного тарифа нет. Демо доступно только по запросу. Ценообразование индивидуальное, со многими дополнительными платными модулями.

Особенности

Adobe Target лучше всего работает в связке с другими продуктами Adobe — для пользователей Adobe Analytics, Campaign, Audience Manager. Мощное решение для персонализации и A/B-тестирования в сложных digital-экосистемах. Высокий уровень кастомизации, но требует технических ресурсов. Трудно использовать отдельно, без Adobe-среды.

Adobe Target — профессиональное enterprise-решение с большим потенциалом, которое раскрывается в полной мере только в рамках Adobe-среды. Сложная настройка, высокая стоимость, но глубокая кастомизация и стабильность.

Рекомендуется для:

крупных компаний и корпораций;

команд, уже использующих Adobe Experience Cloud;

проектов с высокими требованиями к мультиканальным тестам.

Convert — прозрачная цена и максимум функций для SMB

Это гибкая и доступная A/B-тестовая платформа, ориентированная на малые и средние компании (SMB), нуждающиеся в полном функционале без скрытых доплат. Convert предлагает простой интерфейс, мощную no-code поддержку, то есть возможность настроить A/B тесты без разработчиков, прозрачную ценовую модель и широкий набор функций для эффективного экспериментирования.

Функциональность

Платформа поддерживает мультивариативность, split-testing, аналитику воронок, серверные тесты, записи сессий, байесовскую и частотную статистику, а также интеграцию с GA4.

✅ Есть визуальный редактор no-code.

✅ Поддерживается AI-сегментация.

❌ Отсутствуют: SmartCode, AI-генерация текста, ROI-дашборды, feature flags, поддержка Android TV.

Сегментация

Convert поддерживает полный набор фильтров по:

поведением;

географией;

устройствами;

источниками трафика;

UTM-параметрами.

✅ Есть AI-сегментация — что нечасто встречается в этом ценовом сегменте.

Интеграции

Платформа интегрируется с популярными CMS и аналитическими системами: Shopify, WordPress, HubSpot. SDK для iOS/Android доступны, но главный акцент на web.

No-Code и поддержка клиентов

No-Code: визуальный редактор позволяет запускать тесты без написания кода. Дополнительно — возможность интеграций через код.

Работа с клиентами:

Starter — email, чат;

Specialist/Pro/Enterprise — 24/7 email, чат, менеджер.

Оплата

Бесплатной версии нет, зато есть 14-дневная демоверсия с полным функционалом на 10 000 посетителей. Все функции включены в тариф, цена от $299 (Growth).

Особенности

Ориентирована на SMB, прозрачная модель, все функции включены. Сильная no-code поддержка для нетехнических команд.

Convert — оптимальный выбор для компаний, которые хотят получить максимум функционала по прозрачной цене. Платформа имеет все необходимое для запуска тестов: гибкую сегментацию, no-code редактор, то есть возможность настроить A/B тесты без разработчиков, аналитику, поддержку клиентов.

Рекомендуется для:

малого и среднего бизнеса;

команд, которые хотят избежать скрытых доплат;

маркетинговых и продуктовых команд без сильной разработки.

Сравнительная таблица платформ А/Б тестирования

Платформа Сильные стороны Кому подходит Ограничения VWO Мощный no-code редактор, гибкая сегментация, SmartStats, SmartCode, поддержка Android TV, интеграция с GA4 SMB, средний бизнес, нетехнические команды Отсутствуют feature flags, AI-сегментация, AI-генерация текста Optimizely Server-side A/B, feature flags, мультивариативность, SmartCode, интеграции с GA4, Segment, Amplitude, поддержка Android TV Enterprise-команды с DevOps/BI Слабый no-code, высокая цена, нет AI-сегментации, нет тепловых карт AB Tasty Визуальный редактор, AI-сегментация, поддержка OTT, UX-виджеты, кастомные интеграции Маркетинг, UX-дизайн, средний бизнес SmartCode, AI-виджеты, тепловые карты, ROI-дашборды — только в тарифе Pro/Enterprise Adobe Target Глубокая интеграция с Adobe Cloud, мультиканальные кампании, стабильность, поддержка feature flags Крупные корпорации, уже использующие Adobe Experience Cloud Высокий порог входа, зависимость от Adobe-экосистемы, отсутствие AI-сегментации, тепловых карт, AI-генерации Convert No-code редактор, AI-сегментация, прозрачная цена, все функции включены, полная поддержка SMB SMB, кто хочет максимум без доплат и сложной интеграции Нет feature flags, SmartCode, AI-генерации текста, слабая поддержка OTT

Какая платформа лучше для A/B-тестирования

Все платформы имеют свои сильные стороны. Выбор зависит не только от функционала, но и от команды, бюджета и уровня технической готовности. Чтобы было проще сравнить и подобрать оптимальное решение под ваши условия, подготовила структурированную таблицу.