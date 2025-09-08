ТОП-5 платформ для A/B-тестування: VWO, Optimizely, AB Tasty, Adobe Target, Convert

До нас часто звертаються клієнти із запитом на вибір платформи для A/B-тестування — VWO, Optimizely, AB Tasty, Adobe Target чи Convert. Частина бізнесів шукає зручне no-code рішення, щоби швидко перевіряти гіпотези без розробників. Інші цікавляться A/B-тестуванням на стороні сервера, керуванням увімкненням / вимкненням функцій без змін у коді (feature flags). Також їх цікавлять глибокі інтеграції з Google Analytics 4, Amplitude чи CRM.

У цій статті розбираю сильні й слабкі сторони популярних інструментів, щоби ви зрозуміли:

як працює A/B-тестування і чому воно важливе для підвищення конверсії;

котра платформа підійде вашій команді — від малого бізнесу (SMB) до enterprise-компаній;

які функції (AI-сегментація, UX-експерименти, інтеграції) реально допомагають економити час і гроші.

Що таке A/B-тестування і чому це важливо

A/B-тестування — це метод порівняння двох або більше варіантів одного елементу на сайті чи в застосунку, щоби визначити, який із них працює краще для досягнення конкретної мети. Наприклад, ви можете протестувати дві версії кнопки «Замовити» — червону та зелену — й побачити, котра приводить до більшої кількості конверсій.

Суть A/B-тестування — вимірювання поведінки реальних користувачів у реальному середовищі. Це дає змогу не покладатися на здогадки чи естетичні вподобання команди, а приймати рішення, засновані на даних.

Сучасні A/B-платформи — це вже не просто системи для спліт-тестування (split-testing). Вони містять:

no-code редактори для запуску тестів без розробників;

інструменти сегментації (за пристроями, джерелами трафіку, поведінкою);

підтримку server-side A/B-тестування чи feature flags для продуктів із динамічним UI або мобільних застосунків;

інтеграції з аналітикою (Google Analytics 4, Amplitude, Mixpanel), CDP і CRM (HubSpot, Salesforce);

AI-рекомендації й AI-сегментацію, що допомагають автоматично визначати переможців.

Це робить вибір платформи для A/B-тестування критичним: не всі A/B testing інструменти однаково підходять різним командам — UX-дизайнери, продуктологи, маркетологи й розробники мають свої потреби.

Далі я порівняю п’ять найбільш популярних A/B testing платформ, актуальність даних станом на серпень 2025 — VWO, Optimizely, AB Tasty, Adobe Target і Convert, що допомагають бізнесам тестувати, приймати обґрунтовані рішення та покращувати конверсію і досвід користувачів.

Порівняння A/B testing платформ

VWO — гнучкість і no-code редактор

Це одна з найпопулярніших платформ для A/B-тестування, котра поєднує гнучкість, глибоку аналітику і простоту використання. VWO ідеально підходить як для малих і середніх компаній (SMB), так і для великих команд.

Серед ключових переваг — потужний drag-and-drop редактор, повноцінна підтримка no-code, баєсівському механізму SmartStats, розширена сегментація та інтеграції з ключовими платформами. А також інтеграціям із ключовими платформами.

Функціональність

Аналітика воронок, інтеграція з GA4, підтримка серверних тестів, комплексні віджети, частотна статистика — усе це робить VWO потужним інструментом для продуктових і UX-команд.

✅ SmartCode — оптимізатор швидкості завантаження експериментів.

✅ Підтримка Android TV через VWO FME SDK.

❌ Feature flags і ROI dashboards поки не реалізовані.

❌ Відсутня AI-сегментація поведінки.

❌ Немає AI-генератора тексту.

Сегментація

VWO підтримує повний набір фільтрації за такими метриками:

поведінка;

географія;

пристрої;

джерела трафіку;

UTM-параметри.

❌ Виняток — AI-сегментація, котра поки відсутня.

Інтеграції

Платформа інтегрується з Google Analytics, Adobe Analytics, Amplitude, Mixpanel, HubSpot, Salesforce. Є мобільні SDK для iOS/Android і Android TV — через власний SDK.

No-Code та підтримка клієнтів

No-code: один із найзручніших редакторів на ринку — інтуїтивний drag-and-drop інтерфейс із можливістю додавання коду для серверних сценаріїв.

Служба турботи про клієнтів доступна на всіх рівнях тарифів:

Starter —email (24x5, відповідь до 12 годин);

Growth —email & chat support (24x5, відповідь до восьми годин);

Pro —phone (24x5, відповідь до шести годин);

Enterprise —24/7 email & phone, відповідь до чотирьох годин.

Оплата

Є безплатний тариф з лімітом до 50 000 MTU — це привабливо для невеликих команд. AI, SmartCode у Pro/Enterprise, кастомні інтеграції оплачуються окремо.

Особливості

Платформа оптимізована під SMB і великі компанії, котрі не мають великої технічної команди. Чіткий фокус на no-code/visual-first взаємодію, що знижує поріг входу.

VWO — чудове рішення для бізнесів, котрі хочуть тестувати гіпотези швидко, без складних технічних налаштувань. Завдяки потужному візуальному редактору, повній підтримці no-code, тобто можливість налаштувати A/B тести без розробників, інтеграції з Google Analytics 4 і гнучкій сегментації, платформа підходить для дизайнерів і продуктових команд.

Рекомендується для:

нетехнічних користувачів;

команд з обмеженим ресурсом розробників;

SMB і середнього бізнесу, що хочуть швидко запускати тести;

enterprise-команд, котрим важливий візуальний контроль і глибока аналітика.

Optimizely — enterprise-інструменти для A/B-тестів

Це потужна, гнучка й добре масштабована платформа для A/B-тестування, орієнтована переважно на великі компанії з технічними командами. Optimizely пропонує розширену підтримку server-side тестування та feature flags, а також інтеграцію з великими дата-платформами — BigQuery, CDP, Slack.

Є можливість проводити детальний аналіз на основі двох підходів. Баєсівська статистика допомагає оцінити, з якою ймовірністю один варіант кращий за інший. Частотна статистика — класичний метод, що дає змогу визначити, чи справді варіант B відрізняється від A, чи це випадковість.

Функціональність

Мультиваріативність, аналітика воронок, серверні тести, feature flags, інтеграція з GA4, статистика (байєсівська і частотна) — усе це робить платформу надійною для глибоких експериментів.

✅ Візуальний редактор частково підтримується — drag-and-drop + комбінація snippet + CDN, anti-flicker script.

✅ Платформа підтримує Android TV/tvOS — перевага для мобільних і OTT-продуктів.

✅ SmartCode — через platform script для швидкого запуску.

❌ Відсутня AI-генерація текстів.

❌ Відсутні комплексні віджети.

Сегментація

Платформа підтримує широку сегментацію за:

поведінкою;

географією;

пристроями;

джерелами трафіку;

UTM-параметрами.

❌ AI-сегментація відсутня, що знижує рівень автоматизації для нетехнічних команд.

Інтеграції

Сильна інтеграція з GA4, Segment, Amplitude, CDP, Slack. Платформа сумісна з iOS/Android SDK і підтримує серверну інтеграцію.

No-Code та підтримка клієнтів

No-code: базовий WYSIWYG-редактор з можливістю вставки коду — часткова реалізація.

Обсяг допомоги клієнтам варіюється залежно від тарифного плану:

Standard —email, відповідь критичних інцидентів до 30 хв;

Enhanced/Premium — email і телефон 24/7, з різним SLA (до 15 хв для критичних).

Оплата

Немає безоплатного плану, але є демо на 14–30 днів (до 5000 користувачів). Feature flags, персоналізація, BigQuery доступні лише в Advanced/Enterprise планах.

Особливості

Орієнтована на великі компанії з технічними командами, де важлива серверна гнучкість і інтеграція з дата-інфраструктурою. Не підходить для дизайнерів чи продуктових команд, котрі не мають dev-підтримки. Особливо сильна у server-side A/B-тестуванні, feature flags, мультиваріативності.

Optimizely найкраще підходить для технічних команд у середньому й великому бізнесі. Потужні можливості, підтримка server-side тестів, мультиваріативність, segment targeting і deep analytics роблять її флагманським рішенням у своїй ніші.

Рекомендується для:

великих компаній з технічними ресурсами;

Server-side A/B-тестування;

команд, що потребують масштабування експериментів;

продакт-команд з DevOps/BI підтримкою.

AB Tasty — AI-сегментація та маркетинговий фокус

Зручна й гнучка платформа для A/B-тестування, орієнтована на нетехнічних користувачів і маркетингові команди. AB Tasty має візуальний редактор, strong-модуль сегментації, підтримку AI-сегментації, а також зручну роботу з кастомними віджетами.

Завдяки простому інтерфейсу і швидкому запуску тестів, платформа добре підходить для середнього бізнесу та enterprise-команд із маркетинговим фокусом.

Функціональність

Платформа підтримує мультіваріативне тестування, аналітику воронок, серверні тести, інтеграцію з Google Analytics 4, байєсівську й частотну статистику.

✅ Потужний візуальний редактор drag-and-drop без потреби у коді.

✅ AI-сегментація (поведінкова).

✅ Підтримка Android TV/tvOS.

❌ Відсутні SmartCode та AI-генерація тексту.

ROI-дешборди й теплові карти доступні лише у Pro/Enterprise.

Сегментація

AB Tasty має широку сегментацію за:

поведінкою;

географією;

пристроями;

джерелами трафіку;

UTM-параметрами.

✅ Є AI-сегментація за поведінкою — конкурентна перевага.

Інтеграції

підтримує GA4, Mixpanel, Hotjar для використання heatmaps, Contentsquare;

SDK доступні для Web, iOS, Android.

No-Code та підтримка клієнтів

No-Code: візуальний редактор drag-and-drop, WYSIWYG, Code Editor, Multi-test builder.

Підтримка клієнтів:

Growth — email, чат;

Pro/Enterprise —24/7 email, чат, менеджер.

Особливості

Відмінне рішення для маркетингових і UX-команд, котрі хочуть запускати тести без залучення розробників. Сильна підтримка кастомних віджетів дає змогу проводити не тільки A/B, але й UX оптимізацію через A/B тести. AI-сегментація робить персоналізацію потужною і водночас простою.

AB Tasty — слушне рішення для команд, що планують запуск A/B-тестування та хочуть поєднати UX-оптимізацію, маркетингову сегментацію й кастомні віджети без глибоких технічних знань.

Рекомендується для:

маркетологів і UX-дизайнерів;

середнього бізнесу;

enterprise-команд із фокусом на персоналізацію;

продуктів зі складною поведінковою логікою.

Adobe Target — для великих компаній в екосистемі Adobe

Це enterprise‑рішення для A/B-тестування і персоналізації, створене спеціально для компаній, котрі вже працюють у рамках Adobe Experience Cloud.

Adobe Target вирізняється глибокою інтеграцією з іншими продуктами Adobe, підтримкою мультиканальних кампаній, високою надійністю і кастомними сценаріями тестування. Водночас це рішення має високий поріг входу — як за ціною, так і за складністю налаштування.

Функціональність

Платформа підтримує мультіваріативне тестування, аналітику воронок, серверні тести, feature flags, інтеграцію з Google Analytics 4, а також байєсівську й частотну статистику.

✅ Є вбудований візуальний редактор (WYSIWYG) для запуску складних кампаній без потреби в коді.

❌Відсутні SmartCode, AI-генерація текстів, теплові карти, підтримка Android TV/tvOS.

❌ ROI-дешборди також не реалізовані.

Сегментація

Adobe Target має потужні можливості таргетингу за такими показниками:

поведінка;

географія;

пристрої;

джерела трафіку;

UTM-параметри.

❌ AI-сегментація відсутня.

Інтеграції

Глибока інтеграція з Adobe Experience Cloud, зокрема з Adobe Analytics, Audience Manager, Campaign. Додаткові інтеграції оплачуються окремо. SDK для web, iOS/Android доступні.

No-Code та підтримка клієнтів

No-Code: частково підтримується через WYSIWYG, але переважно для складних кампаній — це не drag-and-drop, як у VWO чи AB Tasty.

Робота з клієнтами:

Standard —email, обмежена підтримка;

Premium —24/7 email, телефон, виділений менеджер.

Оплата

Безплатного тарифу немає. Демо доступне лише за запитом. Ціноутворення індивідуальне, з багатьма додатковими платними модулями.

Особливості

Adobe Target найкраще працює у зв’язці з іншими продуктами Adobe — для користувачів Adobe Analytics, Campaign, Audience Manager. Потужне рішення для персоналізації та A/B-тестування у складних digital-екосистемах. Високий рівень кастомізації, але потребує технічних ресурсів. Важко використовувати окремо, без Adobe-середовища.

Adobe Target — професійне enterprise‑рішення з великим потенціалом, що розкриває себе повною мірою тільки в рамках Adobe-середовища. Складне налаштування, висока вартість, проте глибока кастомізація і стабільність.

Рекомендується для:

великих компаній і корпорацій;

команд, що вже користуються Adobe Experience Cloud;

проєктів із високими вимогами до мультиканальних тестів.

Convert — прозора ціна і максимум функцій для SMB

Це гнучка й доступна A/B-тестувальна платформа, орієнтована на малі та середні компанії (SMB), що потребують повного функціоналу без прихованих доплат.

Convert пропонує простий інтерфейс, потужну no-code підтримку, тобто можливість налаштувати A/B тести без розробників, прозору цінову модель і широкий набір функцій для ефективного експериментування.

Функціональність

Платформа підтримує мультиваріативність, split-testing, аналітику воронок, серверні тести, записи сесій, байєсівську й частотну статистику, а також інтеграцію з GA4.

✅ Є візуальний редактор no-code.

✅ Підтримується AI-сегментація.

❌ Відсутні: SmartCode, AI-генерація тексту, ROI-дешборди, feature flags, підтримка Android TV.

Сегментація

Convert підтримує повний набір фільтрів за:

поведінкою;

географією;

пристроями;

джерелами трафіку;

UTM-параметрами.

✅ Є AI-сегментація — що нечасто в цьому ціновому сегменті.

Інтеграції

Платформа інтегрується з популярними CMS і аналітичними системами: Shopify, WordPress, HubSpot. SDK для iOS/Android доступні, але головний акцент на web.

No-Code та підтримка клієнтів

No-Code: візуальний редактор дає змогу запускати тести без написання коду. Додатково — можливість інтеграцій через код.

Робота з клієнтами:

Starter —email, чат;

Specialist/Pro/Enterprise —24/7 email, чат, менеджер.

Оплата

Безплатної версії немає, зате є 14-денна демоверсія з повним функціоналом на 10 000 відвідувачів. Усі функції включено в тариф, ціна від $299 (Growth).

Особливості

Орієнтована на SMB, прозора модель, усі функції включено. Сильна no-code підтримка для нетехнічних команд.

Convert — оптимальний вибір для компаній, котрі хочуть отримати максимум функціоналу за прозорою ціною. Платформа має все необхідне для запуску тестів: гнучку сегментацію, no-code редактор, тобто можливість налаштувати A/B тести без розробників, аналітику, підтримку клієнтів.

Рекомендується для:

малого й середнього бізнесу;

команд, що хочуть уникнути прихованих доплат;

маркетингових і продуктових команд без сильної розробки.

Порівняльна таблиця платформ А/Б тестування

Платформа Сильні сторони Кому підходить Обмеження VWO Потужний no-code редактор, гнучка сегментація, SmartStats, SmartCode, підтримка Android TV, інтеграція з GA4 SMB, середній бізнес, нетехнічні команди Відсутні feature flags, AI-сегментація, AI-генерація тексту Optimizely Server-side A/B, feature flags, мультиваріативність, SmartCode, інтеграції з GA4, Segment, Amplitude, підтримка Android TV Enterprise-команди з DevOps/BI Слабкий no-code, висока ціна, немає AI-сегментації, немає теплових карт AB Tasty Візуальний редактор, AI-сегментація, підтримка OTT, UX-віджети, кастомні інтеграції Маркетинг, UX-дизайн, середній бізнес SmartCode, AI‑віджети, теплові карти, ROI-дешборди — лише у тарифі Pro/Enterprise Adobe Target Глибока інтеграція з Adobe Cloud, мультиканальні кампанії, стабільність, підтримка feature flags Великі корпорації, що вже використовують Adobe Experience Cloud Високий поріг входу, залежність від Adobe-екосистеми, відсутність AI-сегментації, теплових карт, AI-генерації Convert No-code редактор, AI-сегментація, прозора ціна, усі функції включені, повна підтримка SMB SMB, хто хоче максимум без доплат і складної інтеграції Немає feature flags, SmartCode, AI-генерації тексту, слабка підтримка OTT

Яка платформа краща для A/B-тестування

Усі платформи мають свої сильні сторони. Вибір залежить не лише від функціоналу, а й від команди, бюджету та рівня технічної готовності. Щоби було простіше порівняти й підібрати оптимальне рішення під ваші умови, підготувала структуровану таблицю.