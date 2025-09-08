ТОП-5 платформ для A/B-тестування: VWO, Optimizely, AB Tasty, Adobe Target, Convert
До нас часто звертаються клієнти із запитом на вибір платформи для A/B-тестування — VWO, Optimizely, AB Tasty, Adobe Target чи Convert. Частина бізнесів шукає зручне no-code рішення, щоби швидко перевіряти гіпотези без розробників. Інші цікавляться A/B-тестуванням на стороні сервера, керуванням увімкненням / вимкненням функцій без змін у коді (feature flags). Також їх цікавлять глибокі інтеграції з Google Analytics 4, Amplitude чи CRM.
У цій статті розбираю сильні й слабкі сторони популярних інструментів, щоби ви зрозуміли:
як працює A/B-тестування і чому воно важливе для підвищення конверсії;
котра платформа підійде вашій команді — від малого бізнесу (SMB) до enterprise-компаній;
які функції (AI-сегментація, UX-експерименти, інтеграції) реально допомагають економити час і гроші.
Що таке A/B-тестування і чому це важливо
A/B-тестування — це метод порівняння двох або більше варіантів одного елементу на сайті чи в застосунку, щоби визначити, який із них працює краще для досягнення конкретної мети. Наприклад, ви можете протестувати дві версії кнопки «Замовити» — червону та зелену — й побачити, котра приводить до більшої кількості конверсій.
Суть A/B-тестування — вимірювання поведінки реальних користувачів у реальному середовищі. Це дає змогу не покладатися на здогадки чи естетичні вподобання команди, а приймати рішення, засновані на даних.
Сучасні A/B-платформи — це вже не просто системи для спліт-тестування (split-testing). Вони містять:
no-code редактори для запуску тестів без розробників;
інструменти сегментації (за пристроями, джерелами трафіку, поведінкою);
підтримку server-side A/B-тестування чи feature flags для продуктів із динамічним UI або мобільних застосунків;
інтеграції з аналітикою (Google Analytics 4, Amplitude, Mixpanel), CDP і CRM (HubSpot, Salesforce);
AI-рекомендації й AI-сегментацію, що допомагають автоматично визначати переможців.
Це робить вибір платформи для A/B-тестування критичним: не всі A/B testing інструменти однаково підходять різним командам — UX-дизайнери, продуктологи, маркетологи й розробники мають свої потреби.
Далі я порівняю п’ять найбільш популярних A/B testing платформ, актуальність даних станом на серпень 2025 — VWO, Optimizely, AB Tasty, Adobe Target і Convert, що допомагають бізнесам тестувати, приймати обґрунтовані рішення та покращувати конверсію і досвід користувачів.
Порівняння A/B testing платформ
VWO — гнучкість і no-code редактор
Це одна з найпопулярніших платформ для A/B-тестування, котра поєднує гнучкість, глибоку аналітику і простоту використання. VWO ідеально підходить як для малих і середніх компаній (SMB), так і для великих команд.
Серед ключових переваг — потужний drag-and-drop редактор, повноцінна підтримка no-code, баєсівському механізму SmartStats, розширена сегментація та інтеграції з ключовими платформами. А також інтеграціям із ключовими платформами.
Функціональність
Аналітика воронок, інтеграція з GA4, підтримка серверних тестів, комплексні віджети, частотна статистика — усе це робить VWO потужним інструментом для продуктових і UX-команд.
✅ SmartCode — оптимізатор швидкості завантаження експериментів.
✅ Підтримка Android TV через VWO FME SDK.
❌ Feature flags і ROI dashboards поки не реалізовані.
❌ Відсутня AI-сегментація поведінки.
❌ Немає AI-генератора тексту.
Сегментація
VWO підтримує повний набір фільтрації за такими метриками:
поведінка;
географія;
пристрої;
джерела трафіку;
UTM-параметри.
❌ Виняток — AI-сегментація, котра поки відсутня.
Інтеграції
Платформа інтегрується з Google Analytics, Adobe Analytics, Amplitude, Mixpanel, HubSpot, Salesforce.
Є мобільні SDK для iOS/Android і Android TV — через власний SDK.
No-Code та підтримка клієнтів
No-code: один із найзручніших редакторів на ринку — інтуїтивний drag-and-drop інтерфейс із можливістю додавання коду для серверних сценаріїв.
Служба турботи про клієнтів доступна на всіх рівнях тарифів:
Starter —email (24x5, відповідь до 12 годин);
Growth —email & chat support (24x5, відповідь до восьми годин);
Pro —phone (24x5, відповідь до шести годин);
Enterprise —24/7 email & phone, відповідь до чотирьох годин.
Оплата
Є безплатний тариф з лімітом до 50 000 MTU — це привабливо для невеликих команд.
AI, SmartCode у Pro/Enterprise, кастомні інтеграції оплачуються окремо.
Особливості
- Платформа оптимізована під SMB і великі компанії, котрі не мають великої технічної команди.
- Чіткий фокус на no-code/visual-first взаємодію, що знижує поріг входу.
VWO — чудове рішення для бізнесів, котрі хочуть тестувати гіпотези швидко, без складних технічних налаштувань. Завдяки потужному візуальному редактору, повній підтримці no-code, тобто можливість налаштувати A/B тести без розробників, інтеграції з Google Analytics 4 і гнучкій сегментації, платформа підходить для дизайнерів і продуктових команд.
Рекомендується для:
нетехнічних користувачів;
команд з обмеженим ресурсом розробників;
SMB і середнього бізнесу, що хочуть швидко запускати тести;
enterprise-команд, котрим важливий візуальний контроль і глибока аналітика.
Optimizely — enterprise-інструменти для A/B-тестів
Це потужна, гнучка й добре масштабована платформа для A/B-тестування, орієнтована переважно на великі компанії з технічними командами. Optimizely пропонує розширену підтримку server-side тестування та feature flags, а також інтеграцію з великими дата-платформами — BigQuery, CDP, Slack.
Є можливість проводити детальний аналіз на основі двох підходів. Баєсівська статистика допомагає оцінити, з якою ймовірністю один варіант кращий за інший. Частотна статистика — класичний метод, що дає змогу визначити, чи справді варіант B відрізняється від A, чи це випадковість.
Функціональність
Мультиваріативність, аналітика воронок, серверні тести, feature flags, інтеграція з GA4, статистика (байєсівська і частотна) — усе це робить платформу надійною для глибоких експериментів.
✅ Візуальний редактор частково підтримується — drag-and-drop + комбінація snippet + CDN, anti-flicker script.
✅ Платформа підтримує Android TV/tvOS — перевага для мобільних і OTT-продуктів.
✅ SmartCode — через platform script для швидкого запуску.
❌ Відсутня AI-генерація текстів.
❌ Відсутні комплексні віджети.
Сегментація
Платформа підтримує широку сегментацію за:
поведінкою;
географією;
пристроями;
джерелами трафіку;
UTM-параметрами.
❌ AI-сегментація відсутня, що знижує рівень автоматизації для нетехнічних команд.
Інтеграції
Сильна інтеграція з GA4, Segment, Amplitude, CDP, Slack.
Платформа сумісна з iOS/Android SDK і підтримує серверну інтеграцію.
No-Code та підтримка клієнтів
No-code: базовий WYSIWYG-редактор з можливістю вставки коду — часткова реалізація.
Обсяг допомоги клієнтам варіюється залежно від тарифного плану:
Standard —email, відповідь критичних інцидентів до 30 хв;
Enhanced/Premium — email і телефон 24/7, з різним SLA (до 15 хв для критичних).
Оплата
-
-
Особливості
Орієнтована на великі компанії з технічними командами, де важлива серверна гнучкість і інтеграція з дата-інфраструктурою.
Не підходить для дизайнерів чи продуктових команд, котрі не мають dev-підтримки.
Особливо сильна у server-side A/B-тестуванні, feature flags, мультиваріативності.
Optimizely найкраще підходить для технічних команд у середньому й великому бізнесі. Потужні можливості, підтримка server-side тестів, мультиваріативність, segment targeting і deep analytics роблять її флагманським рішенням у своїй ніші.
Рекомендується для:
великих компаній з технічними ресурсами;
Server-side A/B-тестування;
команд, що потребують масштабування експериментів;
продакт-команд з DevOps/BI підтримкою.
AB Tasty — AI-сегментація та маркетинговий фокус
Зручна й гнучка платформа для A/B-тестування, орієнтована на нетехнічних користувачів і маркетингові команди. AB Tasty має візуальний редактор, strong-модуль сегментації, підтримку AI-сегментації, а також зручну роботу з кастомними віджетами.
Завдяки простому інтерфейсу і швидкому запуску тестів, платформа добре підходить для середнього бізнесу та enterprise-команд із маркетинговим фокусом.
Функціональність
Платформа підтримує мультіваріативне тестування, аналітику воронок, серверні тести, інтеграцію з Google Analytics 4, байєсівську й частотну статистику.
✅ Потужний візуальний редактор drag-and-drop без потреби у коді.
✅ AI-сегментація (поведінкова).
✅ Підтримка Android TV/tvOS.
❌ Відсутні SmartCode та AI-генерація тексту.
ROI-дешборди й теплові карти доступні лише у Pro/Enterprise.
Сегментація
AB Tasty має широку сегментацію за:
поведінкою;
географією;
пристроями;
джерелами трафіку;
UTM-параметрами.
✅ Є AI-сегментація за поведінкою — конкурентна перевага.
Інтеграції
підтримує GA4, Mixpanel, Hotjar для використання heatmaps, Contentsquare;
SDK доступні для Web, iOS, Android.
No-Code та підтримка клієнтів
No-Code: візуальний редактор drag-and-drop, WYSIWYG, Code Editor, Multi-test builder.
Підтримка клієнтів:
Growth — email, чат;
Pro/Enterprise —24/7 email, чат, менеджер.
Особливості
Відмінне рішення для маркетингових і UX-команд, котрі хочуть запускати тести без залучення розробників. Сильна підтримка кастомних віджетів дає змогу проводити не тільки A/B, але й UX оптимізацію через A/B тести. AI-сегментація робить персоналізацію потужною і водночас простою.
AB Tasty — слушне рішення для команд, що планують запуск A/B-тестування та хочуть поєднати UX-оптимізацію, маркетингову сегментацію й кастомні віджети без глибоких технічних знань.
Рекомендується для:
маркетологів і UX-дизайнерів;
середнього бізнесу;
enterprise-команд із фокусом на персоналізацію;
продуктів зі складною поведінковою логікою.
Adobe Target — для великих компаній в екосистемі Adobe
Це enterprise‑рішення для A/B-тестування і персоналізації, створене спеціально для компаній, котрі вже працюють у рамках Adobe Experience Cloud.
Adobe Target вирізняється глибокою інтеграцією з іншими продуктами Adobe, підтримкою мультиканальних кампаній, високою надійністю і кастомними сценаріями тестування. Водночас це рішення має високий поріг входу — як за ціною, так і за складністю налаштування.
Функціональність
Платформа підтримує мультіваріативне тестування, аналітику воронок, серверні тести, feature flags, інтеграцію з Google Analytics 4, а також байєсівську й частотну статистику.
✅ Є вбудований візуальний редактор (WYSIWYG) для запуску складних кампаній без потреби в коді.
❌Відсутні SmartCode, AI-генерація текстів, теплові карти, підтримка Android TV/tvOS.
❌ ROI-дешборди також не реалізовані.
Сегментація
Adobe Target має потужні можливості таргетингу за такими показниками:
поведінка;
географія;
пристрої;
джерела трафіку;
UTM-параметри.
❌ AI-сегментація відсутня.
Інтеграції
Глибока інтеграція з Adobe Experience Cloud, зокрема з Adobe Analytics, Audience Manager, Campaign.
Додаткові інтеграції оплачуються окремо.
SDK для web, iOS/Android доступні.
No-Code та підтримка клієнтів
No-Code: частково підтримується через WYSIWYG, але переважно для складних кампаній — це не drag-and-drop, як у VWO чи AB Tasty.
Робота з клієнтами:
Standard —email, обмежена підтримка;
Premium —24/7 email, телефон, виділений менеджер.
Оплата
-
-
-
Особливості
Adobe Target найкраще працює у зв’язці з іншими продуктами Adobe — для користувачів Adobe Analytics, Campaign, Audience Manager.
Потужне рішення для персоналізації та A/B-тестування у складних digital-екосистемах.
Високий рівень кастомізації, але потребує технічних ресурсів.
Важко використовувати окремо, без Adobe-середовища.
Adobe Target — професійне enterprise‑рішення з великим потенціалом, що розкриває себе повною мірою тільки в рамках Adobe-середовища. Складне налаштування, висока вартість, проте глибока кастомізація і стабільність.
Рекомендується для:
великих компаній і корпорацій;
команд, що вже користуються Adobe Experience Cloud;
проєктів із високими вимогами до мультиканальних тестів.
Convert — прозора ціна і максимум функцій для SMB
Це гнучка й доступна A/B-тестувальна платформа, орієнтована на малі та середні компанії (SMB), що потребують повного функціоналу без прихованих доплат.
Convert пропонує простий інтерфейс, потужну no-code підтримку, тобто можливість налаштувати A/B тести без розробників, прозору цінову модель і широкий набір функцій для ефективного експериментування.
Функціональність
Платформа підтримує мультиваріативність, split-testing, аналітику воронок, серверні тести, записи сесій, байєсівську й частотну статистику, а також інтеграцію з GA4.
✅ Є візуальний редактор no-code.
✅ Підтримується AI-сегментація.
❌ Відсутні: SmartCode, AI-генерація тексту, ROI-дешборди, feature flags, підтримка Android TV.
Сегментація
Convert підтримує повний набір фільтрів за:
поведінкою;
географією;
пристроями;
джерелами трафіку;
UTM-параметрами.
✅ Є AI-сегментація — що нечасто в цьому ціновому сегменті.
Інтеграції
Платформа інтегрується з популярними CMS і аналітичними системами: Shopify, WordPress, HubSpot.
SDK для iOS/Android доступні, але головний акцент на web.
No-Code та підтримка клієнтів
No-Code: візуальний редактор дає змогу запускати тести без написання коду. Додатково — можливість інтеграцій через код.
Робота з клієнтами:
Starter —email, чат;
Specialist/Pro/Enterprise —24/7 email, чат, менеджер.
Оплата
Безплатної версії немає, зате є 14-денна демоверсія з повним функціоналом на 10 000 відвідувачів.
Усі функції включено в тариф, ціна від $299 (Growth).
Особливості
Орієнтована на SMB, прозора модель, усі функції включено.
Сильна no-code підтримка для нетехнічних команд.
Convert — оптимальний вибір для компаній, котрі хочуть отримати максимум функціоналу за прозорою ціною. Платформа має все необхідне для запуску тестів: гнучку сегментацію, no-code редактор, тобто можливість налаштувати A/B тести без розробників, аналітику, підтримку клієнтів.
Рекомендується для:
малого й середнього бізнесу;
команд, що хочуть уникнути прихованих доплат;
маркетингових і продуктових команд без сильної розробки.
Порівняльна таблиця платформ А/Б тестування
Платформа
Сильні сторони
Кому підходить
Обмеження
VWO
Потужний no-code редактор, гнучка сегментація, SmartStats, SmartCode, підтримка Android TV, інтеграція з GA4
SMB, середній бізнес, нетехнічні команди
Відсутні feature flags, AI-сегментація, AI-генерація тексту
Optimizely
Server-side A/B, feature flags, мультиваріативність, SmartCode, інтеграції з GA4, Segment, Amplitude, підтримка Android TV
Enterprise-команди з DevOps/BI
Слабкий no-code, висока ціна, немає AI-сегментації, немає теплових карт
AB Tasty
Візуальний редактор, AI-сегментація, підтримка OTT, UX-віджети, кастомні інтеграції
Маркетинг, UX-дизайн, середній бізнес
SmartCode, AI‑віджети, теплові карти, ROI-дешборди — лише у тарифі Pro/Enterprise
Adobe Target
Глибока інтеграція з Adobe Cloud, мультиканальні кампанії, стабільність, підтримка feature flags
Великі корпорації, що вже використовують Adobe Experience Cloud
Високий поріг входу, залежність від Adobe-екосистеми, відсутність AI-сегментації, теплових карт, AI-генерації
Convert
No-code редактор, AI-сегментація, прозора ціна, усі функції включені, повна підтримка SMB
SMB, хто хоче максимум без доплат і складної інтеграції
Немає feature flags, SmartCode, AI-генерації тексту, слабка підтримка OTT
Яка платформа краща для A/B-тестування
Усі платформи мають свої сильні сторони. Вибір залежить не лише від функціоналу, а й від команди, бюджету та рівня технічної готовності. Щоби було простіше порівняти й підібрати оптимальне рішення під ваші умови, підготувала структуровану таблицю.
Потреба
Рекомендована платформа
Швидкий запуск тестів без залучення розробників
VWO, AB Tasty, Convert
A/B з глибокою інтеграцією або server-side тести
Optimizely, Adobe Target
Візуальне тестування UX-змін без коду
VWO, AB Tasty, Convert
Мінімальні витрати і прозора модель ціноутворення
Convert
Робота з CDP, BigQuery, складна аналітика
Optimizely
Робота в середовищі Adobe Experience Cloud
Adobe Target
Повна підтримка AI-сегментації (поведінкова)
AB Tasty, Convert
Висока кастомізація і мультиканальні кампанії
Adobe Target
Можливість запуску тестів на Android TV / OTT
VWO, Optimizely, AB Tasty
