В одном из прошлых выпусков мы
Авторов нашли в Netpeak
Для блога UniSender подготовили объемный контент-план, но оказалось, что писать тексты в таких количествах некому. Наш SEO-специалист Марина Демьяненко предложила сотрудникам Netpeak готовить часть статей.
Первую задачу на четыре текста получили в октябре 2016 года. На момент написания этого поста наши копирайтеры подготовили 58 текстов. Получилась такая разбивка количества статей по месяцам:
Сначала мы писали про рассылки и на смежные темы онлайн-маркетинга. Летом 2017 года редактор блога Александр Сараев вывел новую контент-стратегию блога и сузил аудиторию. Мы сместили фокус: занялись подготовкой прикладных статей для начинающих и средних email-маркетологов, руководителей отделов маркетинга, собственников малого и среднего бизнеса.
Вот как выглядят наши заголовки из контент-плана:
- email-рассылка для туризма: особенности ниши;
- как написать работающий текст для email-рассылки: детальный чек-лист;
- зачем нужна адаптивная верстка в рассылке;
- простой мануал по выбору дня для email-рассылки;
- N самых креативных смс-рассылок для бизнеса.
Звучит несложно, правда? Нет сухих технических терминов, заковыристых фраз. Увы, оказалось, даже о простых вещах трудно писать в блоге.
Провели отбор копирайтеров
У Netpeak есть штат удаленных авторов и мы сами готовим тексты для проектов по SEO. Обычно работаем так: к задаче подключается свободный копирайтер, который хорошо пишет на заданную тему по материалам из сети.
Но статьи в блог — это другой вид контента, уровень сложности и ответственности за материал. Автор должен пропустить тему через себя, опросить экспертов, найти крутые и свежие примеры, затем стойко выдержать семь кругов правок и не потерять интерес к теме.
Из самых сильных и перспективных ребят отобрали троих и предложили попробовать себя в задачах посложнее и с оплатой повыше. Дополнительная мотивация для копирайтеров — публикация материалов под их именем и с фото на серьезной площадке.
Как оказалось, даже на «лайтовые» темы не вовлеченному в маркетинг человеку писать сложно. Особенно непросто пришлось с узкоотраслевыми темами — например, о том, как считать стоимость привлечения клиента. Простая на первый взгляд тема вылилась в десятки часов поиска информации и опросов экспертов.
Еще пришлось помогать копирайтерам разбираться во многих очевидных для нас вещах. Например,
Подготовьте для автора список хороших отраслевых ресурсов — человек «не в теме» не сразу оценит адекватность информации в профильном блоге.
Ощутили на себе всю мощь человеческого фактора. Один копирайтер написал хороший текст, редактор утвердил и разместил его, а копирайтер уволился. Причины: давно работает, выгорел и решил какое-то время не писать вообще.
Второй копирайтер написал пять статей. Три текста разместили, после обширных замечаний редактора и правок опубликовали еще два. В итоге копирайтер уволился и ушел работать в другую сферу.
Третий копирайтер написал тексты, их опубликовали. Мы затаили дыхание. Ура! Он до сих пор работает с нами.
С декабря по май для проекта писал только один копирайтер. С июня по сентябрь в тестовом режиме тексты писали еще три автора, с одним из них мы продолжаем работу и сейчас.
Как наладили работу: план действий
Опыт показал, что перед написанием текстов необходимо составлять планы и согласовывать их с редактором. Но есть и другие обязательные этапы работы. Весь процесс выглядит так:
- SEO-специалист формирует список тем, которые утверждает редактор на стороне клиента.
- Копирайтеры получают задачи и готовят подробный план по темам.
- Редактор проверяет, комментирует и дополняет/сокращает план.
- После утверждения плана автор пишет текст.
- Готовую статью вычитывает руководитель отдела копирайтинга в Netpeak и передает редактору блога на проверку.
- После всех проверок, правок и доработок публикуем текст.
Контент-план, сроки и актуальные статусы фиксируем в Google Docs. Каждый шаг работы над задачей отмечаем отдельным статусом. По каждой статье есть два дедлайна: один — для автора, второй — для руководителя отдела копирайтинга.
Плюс такой схемы в том, что мы детально проговариваем все ожидания от готового материала еще до его написания. Так копирайтеру легче понять, что должно быть в тексте на выходе. Минус — процесс затянут: время отнимает обсуждение и утверждение тем и планов.
Все авторы общаются в мессенджерах с редактором блога, по сложным темам консультируются со специалистами из UniSender. После нескольких месяцев работы копирайтеры втянулись, начали предлагать темы и вести отдельные колонки — например, ежемесячную подборку из 25 тем писем.
Изначально мы рассчитывали писать 2-3 статьи в неделю, но на деле получилось 3-4 текста в месяц. Почему? Успеть вникнуть в тему, подготовить планы, утвердить их, опросить экспертов, изложить все в тексте — сложно в столь сжатые сроки. Однажды копирайтер так спешила сдать текст, что опоздала на поезд и дописывала статью на вокзале в ожидании следующего.
Пример плана, который сдает автор. Обратите внимание, он выполнен в свободной форме:
Узнали, сколько времени пишется хороший текст
Материалы для блога получаются в среднем на 7-8 тысяч знаков. О том, в какие сроки реально создать годный текст такого объема легче судить автору. Слово нашему копирайтеру Анне:
Это время на самом деле очень растянуто, так как включает в себя утверждение и последующую корректировку планов. Но если убрать это и оставить, так сказать, «голяк», то где-то дня два или один полный (8-9 часов с короткими перерывами).
Я предпочитаю выделять два дня, чтобы поработать над информацией, продумать структуру, найти интересные примеры и еще все пересмотреть раз пять.
Но это касается не всех текстов. Например, над статьей про книги я работала один день (хотя перед этим все равно был день, когда я искала материал, кратко просматривала книги и рецензии к ним). Но над самим текстом в целом я работала где-то часов шесть. Статья далась легко, потому что темы про книги я люблю.
На старте первая проверка текста занимала до 2-3 часов — часто приходилось дополнять статьи примерами или материалами, которые не использовал автор. Сейчас на проверку уходит 30-40 минут, и это больше корректорская, чем редакторская работа.
И копирайтеры, и редакторы подписались на все потенциально интересные рассылки — собирать базу хороших примеров. Сейчас открывают и анализируют даже надоевшие письма про бесконечные акции и распродажи интернет-магазинов.
Как реагируют читатели на публикации
Посещаемость блога с началом регулярной публикации статей выросла, судите сами.
На скрине ниже — общая посещаемость блога с 1 декабря 2016 года по 31 ноября 2017 года. Оранжевая кривая — период, когда писал только один автор, синяя — когда привлекли еще трех копирайтеров. Проседание в сентябре — переезд блога.
Тот же период, но все посетители — из органики.
А еще у нас есть самое приятное и ценное — отзывы клиентов UniSender и читателей блога.
Сегодня в блоге 305 записей. В данный момент мы дорабатываем старые статьи с хорошим трафиком. SEO-специалисты проанализировали опубликованные тексты и выставили им приоритет по поисковому потенциалу. После переезда блога все страницы были переиндексированы — ловим момент и улучшаем или полностью переписываем старые тексты. Ну и готовим новые материалы, конечно.
Выводы
Что мы сделали для развития блога:
- Подготовили объемный контент-план. Часть статей решили готовить на стороне Netpeak.
- Сначала писали про рассылки и на смежные темы онлайн-маркетинга. Затем занялись подготовкой прикладных статей для начинающих и средних email-маркетологов, руководителей отделов маркетинга, собственников малого и среднего бизнеса.
- Весь процесс работы с текстами выглядит так:
- SEO-специалист формирует список тем, которые утверждает редактор на стороне клиента.
- Копирайтеры получают задачи и готовят подробный план по темам.
- Редактор проверяет, комментирует и дополняет/сокращает план.
- После утверждения плана автор пишет текст.
- Готовую статью вычитывает руководитель отдела копирайтинга и передает редактору блога на проверку.
- После всех проверок, правок и доработок публикуем текст.
- Мы рассчитывали писать 2-3 статьи в неделю, но на деле получилось 3-4 текста в месяц.
- Сколько времени нужно, чтобы написать годный текст? Мнение автора: «Я предпочитаю выделять два дня, чтобы поработать над информацией, продумать структуру, найти интересные примеры и еще все пересмотреть раз пять».
- На старте первая проверка текста занимала до 2-3 часов. Сейчас — 30-40 минут, и это больше корректорская, чем редакторская работа.
- В данный момент дорабатываем старые статьи с хорошим трафиком и пишем новые материалы.
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