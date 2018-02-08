В одном из прошлых выпусков мы считали рентабельность блога для сервиса email-рассылок UniSender. А теперь делимся подробностями того, как наполнили блог контентом. Спойлеры: копирайтеры рассказали, сколько времени нужно, чтобы написать хороший текст.

Авторов нашли в Netpeak

Для блога UniSender подготовили объемный контент-план, но оказалось, что писать тексты в таких количествах некому. Наш SEO-специалист Марина Демьяненко предложила сотрудникам Netpeak готовить часть статей.

Первую задачу на четыре текста получили в октябре 2016 года. На момент написания этого поста наши копирайтеры подготовили 58 текстов. Получилась такая разбивка количества статей по месяцам:



Сначала мы писали про рассылки и на смежные темы онлайн-маркетинга. Летом 2017 года редактор блога Александр Сараев вывел новую контент-стратегию блога и сузил аудиторию. Мы сместили фокус: занялись подготовкой прикладных статей для начинающих и средних email-маркетологов, руководителей отделов маркетинга, собственников малого и среднего бизнеса.

Вот как выглядят наши заголовки из контент-плана:

email-рассылка для туризма: особенности ниши;

как написать работающий текст для email-рассылки: детальный чек-лист;

зачем нужна адаптивная верстка в рассылке;

простой мануал по выбору дня для email-рассылки;

N самых креативных смс-рассылок для бизнеса.

Звучит несложно, правда? Нет сухих технических терминов, заковыристых фраз. Увы, оказалось, даже о простых вещах трудно писать в блоге.

Провели отбор копирайтеров

У Netpeak есть штат удаленных авторов и мы сами готовим тексты для проектов по SEO. Обычно работаем так: к задаче подключается свободный копирайтер, который хорошо пишет на заданную тему по материалам из сети.

Но статьи в блог — это другой вид контента, уровень сложности и ответственности за материал. Автор должен пропустить тему через себя, опросить экспертов, найти крутые и свежие примеры, затем стойко выдержать семь кругов правок и не потерять интерес к теме.

Из самых сильных и перспективных ребят отобрали троих и предложили попробовать себя в задачах посложнее и с оплатой повыше. Дополнительная мотивация для копирайтеров — публикация материалов под их именем и с фото на серьезной площадке.

Как оказалось, даже на «лайтовые» темы не вовлеченному в маркетинг человеку писать сложно. Особенно непросто пришлось с узкоотраслевыми темами — например, о том, как считать стоимость привлечения клиента. Простая на первый взгляд тема вылилась в десятки часов поиска информации и опросов экспертов.

Еще пришлось помогать копирайтерам разбираться во многих очевидных для нас вещах. Например, как сделать качественный скриншот письма на почте, если нужно использовать его как иллюстрацию для статьи.

Подготовьте для автора список хороших отраслевых ресурсов — человек «не в теме» не сразу оценит адекватность информации в профильном блоге.

Ощутили на себе всю мощь человеческого фактора. Один копирайтер написал хороший текст, редактор утвердил и разместил его, а копирайтер уволился. Причины: давно работает, выгорел и решил какое-то время не писать вообще.

Второй копирайтер написал пять статей. Три текста разместили, после обширных замечаний редактора и правок опубликовали еще два. В итоге копирайтер уволился и ушел работать в другую сферу.

Третий копирайтер написал тексты, их опубликовали. Мы затаили дыхание. Ура! Он до сих пор работает с нами.

С декабря по май для проекта писал только один копирайтер. С июня по сентябрь в тестовом режиме тексты писали еще три автора, с одним из них мы продолжаем работу и сейчас.

Как наладили работу: план действий

Опыт показал, что перед написанием текстов необходимо составлять планы и согласовывать их с редактором. Но есть и другие обязательные этапы работы. Весь процесс выглядит так:

SEO-специалист формирует список тем, которые утверждает редактор на стороне клиента. Копирайтеры получают задачи и готовят подробный план по темам. Редактор проверяет, комментирует и дополняет/сокращает план. После утверждения плана автор пишет текст. Готовую статью вычитывает руководитель отдела копирайтинга в Netpeak и передает редактору блога на проверку. После всех проверок, правок и доработок публикуем текст.

Контент-план, сроки и актуальные статусы фиксируем в Google Docs. Каждый шаг работы над задачей отмечаем отдельным статусом. По каждой статье есть два дедлайна: один — для автора, второй — для руководителя отдела копирайтинга.

Плюс такой схемы в том, что мы детально проговариваем все ожидания от готового материала еще до его написания. Так копирайтеру легче понять, что должно быть в тексте на выходе. Минус — процесс затянут: время отнимает обсуждение и утверждение тем и планов.

Все авторы общаются в мессенджерах с редактором блога, по сложным темам консультируются со специалистами из UniSender. После нескольких месяцев работы копирайтеры втянулись, начали предлагать темы и вести отдельные колонки — например, ежемесячную подборку из 25 тем писем.

Изначально мы рассчитывали писать 2-3 статьи в неделю, но на деле получилось 3-4 текста в месяц. Почему? Успеть вникнуть в тему, подготовить планы, утвердить их, опросить экспертов, изложить все в тексте — сложно в столь сжатые сроки. Однажды копирайтер так спешила сдать текст, что опоздала на поезд и дописывала статью на вокзале в ожидании следующего.

Пример плана, который сдает автор. Обратите внимание, он выполнен в свободной форме:





Узнали, сколько времени пишется хороший текст

Материалы для блога получаются в среднем на 7-8 тысяч знаков. О том, в какие сроки реально создать годный текст такого объема легче судить автору. Слово нашему копирайтеру Анне:

Это время на самом деле очень растянуто, так как включает в себя утверждение и последующую корректировку планов. Но если убрать это и оставить, так сказать, «голяк», то где-то дня два или один полный (8-9 часов с короткими перерывами). Я предпочитаю выделять два дня, чтобы поработать над информацией, продумать структуру, найти интересные примеры и еще все пересмотреть раз пять. Но это касается не всех текстов. Например, над статьей про книги я работала один день (хотя перед этим все равно был день, когда я искала материал, кратко просматривала книги и рецензии к ним). Но над самим текстом в целом я работала где-то часов шесть. Статья далась легко, потому что темы про книги я люблю.

На старте первая проверка текста занимала до 2-3 часов — часто приходилось дополнять статьи примерами или материалами, которые не использовал автор. Сейчас на проверку уходит 30-40 минут, и это больше корректорская, чем редакторская работа.

И копирайтеры, и редакторы подписались на все потенциально интересные рассылки — собирать базу хороших примеров. Сейчас открывают и анализируют даже надоевшие письма про бесконечные акции и распродажи интернет-магазинов.

Как реагируют читатели на публикации

Посещаемость блога с началом регулярной публикации статей выросла, судите сами.

На скрине ниже — общая посещаемость блога с 1 декабря 2016 года по 31 ноября 2017 года. Оранжевая кривая — период, когда писал только один автор, синяя — когда привлекли еще трех копирайтеров. Проседание в сентябре — переезд блога.



Тот же период, но все посетители — из органики.



А еще у нас есть самое приятное и ценное — отзывы клиентов UniSender и читателей блога.



Сегодня в блоге 305 записей. В данный момент мы дорабатываем старые статьи с хорошим трафиком. SEO-специалисты проанализировали опубликованные тексты и выставили им приоритет по поисковому потенциалу. После переезда блога все страницы были переиндексированы — ловим момент и улучшаем или полностью переписываем старые тексты. Ну и готовим новые материалы, конечно.

Выводы

Что мы сделали для развития блога:

Подготовили объемный контент-план. Часть статей решили готовить на стороне Netpeak.

Сначала писали про рассылки и на смежные темы онлайн-маркетинга. Затем занялись подготовкой прикладных статей для начинающих и средних email-маркетологов, руководителей отделов маркетинга, собственников малого и среднего бизнеса.

Весь процесс работы с текстами выглядит так:

SEO-специалист формирует список тем, которые утверждает редактор на стороне клиента.

Копирайтеры получают задачи и готовят подробный план по темам.

Редактор проверяет, комментирует и дополняет/сокращает план.

После утверждения плана автор пишет текст.

Готовую статью вычитывает руководитель отдела копирайтинга и передает редактору блога на проверку.

После всех проверок, правок и доработок публикуем текст.

Мы рассчитывали писать 2-3 статьи в неделю, но на деле получилось 3-4 текста в месяц.

Сколько времени нужно, чтобы написать годный текст? Мнение автора: «Я предпочитаю выделять два дня, чтобы поработать над информацией, продумать структуру, найти интересные примеры и еще все пересмотреть раз пять».

На старте первая проверка текста занимала до 2-3 часов. Сейчас — 30-40 минут, и это больше корректорская, чем редакторская работа.

В данный момент дорабатываем старые статьи с хорошим трафиком и пишем новые материалы.