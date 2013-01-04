За что я ненавижу Netpeak?

Хвалить свое место работы уже давно стало настоящим трендом (как минимум в нашей сфере). И, согласитесь, это легко. Но мы всегда были нонконформистами, и сегодня хотим поделиться с нашими читателями своей ненавистью. Ненавистью к агентству интернет-маркетинга Netpeak. Для сбора чистой эссенции ненависти наш специальный корреспондент пообщался наедине с каждым сотрудником одесского офиса Netpeak, записав и представив на суд широкой общественности этот поток негатива и раздражения. Будьте счастливы.

Меня невыносимо бесит музыка в наших туалетах. Ну, где это видано? Нет, конечно не вся. Если быть точнее — одна только песня. Но я ее очень не люблю, и порой, когда я прихожу в туалет, мне приходится задерживаться там на дополнительное время, чтобы дождаться окончания этой песни. Вообще все плохо, все без исключения. Ну начну с того, что у нас нет человека, ответственного за то, чтобы носить новые бутыли для кулера с водой. Чем занимается наш HR я ума не приложу. У одного нашего сотрудника (не буду говорить, которого) по фамилии Бондарь на столе стоит настоящий формикарий. Вот видите, мне даже пришлось выучить это слово! Несмотря на то, что между мной и его кабинетом пять стен и два этажа — я все равно каждый день представляю, как муравьи выберутся из своего домика, проползут своими маленькими лапками к моей сумке и поселятся там. Сложно сказать. Наверное, самое ужасное то, что у нас слишком светло в коридоре. Мне слепит глаза и я стараюсь не выходить из кабинета по пустякам. Скажу хотя бы о том, что лучшим аккаунт-менеджерам по итогам года оплачивают только одну путевку и мало того, что заставляют купить магнитики, резиновых уток, сделать фотоотчет, так еще и написать на форуме или сделать микродоклад о том, как отдохнул. В коридорах слишком темно, это вам любой скажет. Сотрудники сталкиваются в этой кромешной темноте друг с другом, роняют чашки с чаем и булочки... Это настоящее бедствие. Я приехала из киевского офиса на этом ужасном поезде Одесса-Киев, и все, чего мне хотелось - вымыть руки (и согреться). Каким же ужасным удивлением для меня была холодная вода, которая полилась на мои нежно раскрытые ладони прямо из крана. Мне не нравится наш логотип. Особенно его цвет, но и сама форма меня выводит из себя. Нет, старый мне тоже не нравился, но он был лучше, чем новый. Вообще все новое — плохо, а особенно — наш логотип. Адовые условия работы. Неоновая вывеска с логотипом Netpeak, которая висит у нас в коридоре, выжигает мне все глаза! Я неоднократно жаловалась в самые высшие инстанции, информируя о том, как важен сахар для работы мозгов. А они мне отвечают — сахар на кухне есть! Представляете? Я должна его ложкой есть что ли? Короче говоря, пока не появится на кухне рафинированный сахар — не будет мне покоя. Я просто в ужасе от того, что возле умывальников в туалетах нет полотенец. Раньше можно было вытирать руки полотенцами, а сейчас нельзя. В былые времена, помню, с утра полотенца даже сухими можно было застать. А сейчас не то уже, не то. Наверное, самая отвратительная черта компании — это то, что здесь есть кикер. Такой настольный футбол с ручками по бокам. Отвратительная игра для дикарей. И в нее еще и очень сложно играть. Мало того, что я, как менеджер, крайне устаю на работе в интеллектуальном плане, так теперь для того, чтобы поиграть в настольный теннис или аэрохоккей мне нужно спуститься с третьего этажа в игровую комнату на первом. Я схожу с ума из-за шума сушилок для рук. Как можно было вообще такое устройство создать? И что самое грустное, когда я сушу руки — я не могу слушать музыку, а там есть одна песня, которая мне так нравится... Уже несколько месяцев подряд я не могу уснуть. Меня мучают мысли о нашем массажном кресле. Почему, почему оно такого отвратительного черного цвета? Ненавижу черную кожу. Могли бы и белое кресло заказать. Ну известно же, что руководству на сотрудников плевать. Еще на собеседовании я говорил, что очень боюсь высоты. Но кого это волнует, да? Мне на зло Netpeak переехал в самую высокую точку Одессы и теперь каждый рабочий день для меня — сущий ад... Знаете, раньше я мог зайти на территорию офиса со стороны въезда и все было хорошо! Но после того, как там поставили шлагбаум — пройти можно только нагнувшись под ним, а это унижает! Приходится заходить через центральный вход, а это на 2 минуты дольше, а значит, на 2 минуты раньше надо выйти из дому, а значит, на 2 минуты раньше проснуться. Я не высыпаюсь и работаю хуже. Долбанный шлагбаум. Меня раздражает то, что каждый день, когда я прихожу на работу, цвет стен никак не меняется. Я бы хотел, чтобы он менялся. А он не меняется. Это застой! Мы не движемся вперед...