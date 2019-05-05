B2B Pazarlama için LinkedIn Stratejisi: Kullanım Talimatları

B2B, “business to business” yani şirketler arası satış ya da pazarlama uygulamalarının kısa adıdır.

İlk adım her zaman en zor olanıdır. Bu ifade, sosyal medya kullanma stratejisi geliştirme süreci hakkında mükemmel bir şekilde bilgi vermektedir. Çok uzun zaman önce LinkedIn, küçük bir profesyonel ağ sitesinden son derece güçlü bir uluslararası güce kadar büyük adımlar atmıştır. Sosyal medyanın genel ticari tanıtımda belirleyici bir rol oynadığı biliniyor, iş iletişimi ve ortaklık üzerine odaklanan LinkedIn gibi sosyal platformlarla çalışmak kesinlikle zordur, talepler oldukça yüksektir. Ancak, yüzünüzü kaybetmekten korkmayın: bu yazıda sizlere etkili bit LinkedIn stratejisi oluşturma hakkında gerekli tüm bilgileri vereceğim.

LinkedIn’de başarının yolu o kadar da zor görünmüyor, çünkü müşteriniz olmak isteyen çok sayıda iş adamı vardır. Bununla birlikte, bu izlenim yanıltıcıdır. LinkedIn, son derece spesifik bir kitleye sahip, sosyal ağların tüm diğer kullanıcılarından ciddi ölçüde farklı olan oldukça eşsiz bir platformdur. Geleneksel tanımın bir açıklaması yoktur. Üç ana adımda LinkedIn’in amaçları şunlardır:

Tüm sahip olduğunuz bu mudur? Elbette, bu sosyal ağın tamamını anlamaksızın profesyonel bir içerik stratejisinin geliştirilmesi imkânsızdır. LinkedIn'i işiniz için kullanmanın temel amacı, potansiyel müşteriler (ve dolayısıyla satışlar) üretmektir. Böyle bir stratejinin güvenilirliği doğrudan LinkedIn'den gelen, sosyal medyada üretilen B2B potansiyellerinin %80'i tarafından desteklenmektedir. LinkedIn daha az trafiğe sahip olsa da, kullanıcıları daha aktif ve hedef odaklıdır: onlara teklif edebileceğiniz ürünler ve hizmetleri tüketmeye hazırdırlar.

Kapsamlı B2B platformlarının 6 bileşeni

Burada, LinkedIn stratejisi oluşumunun temel seviyesine ulaşıyoruz. LinkedIn'ın sizin için işe yaraması açısından öncelikle iş geliştirmesi için çalışmanız gerekir. B2B şirketlerinin en başarılı LinkedIn sayfalarını inceledik ve başarılarını oluşturan bileşenlerin listesini yapmak için stratejilerini analiz ettik:

Hedef: Ana hedefiniz gerçek bir bakış açısı fırsatıdır. Bu yüzden yeni ihtimalleri bulmak ve var olanları bağlamak için çalışın.

Besleme: Potansiyel müşterilerinizi etkilemek için mükemmel zaman, mekan ve içerik arayın.

Ele geçirme: Ek bir çaba harcamadan, alakalı yol gösterici bilgilere ulaşmak önemlidir.

Öncelik tanıma: Önceliklendirme her şeydir. Hesabınızın kapsamını genişletmek (puanlamaya liderlik kazandırmak) için özel dikkat gösterin.

Bağlama: İlgili ve benzersiz bilgileri elde etmek için hedef hesaplarda yeni bağlantılar bulmak önemlidir.

Ölçme: Üretilen etkiyi takip etmek ve nicelleştirmek üzerine kararlar alın ve işletmenizin genel performansını analiz edin. Kapsamlı bir B2B platformu aşağıdakiler sayesinde daha yüksek performans sunar:

LinkedIn’de hem açık hem kapalı ileri düzeyde hedefleme.

Hedef kitleye ulaşmak ve bu hedef kitle ile iletişim kurmak için kullanılan birden çok aracın uygulanması.

Anonim web sitesi ziyaretçilerini geliştirme ve eğitme kabiliyeti.

Sponsorlu içerik ve görüntü ile aktif satış fırsatlarını geliştirme yeteneği.

LinkedIn İçerik Pazarlama Stratejisi

Diğer sosyal ağlarla karşılaştırıldığında, LinkedIn'in çok daha küçük bir kitlesi var ancak yine de 300 milyon kullanıcı, potansiyel müşteriler için büyük bir üstür. Zaten LinkedIn ile uğraşan işletmelerin, belirli bir ürünü veya hizmeti tüketme oranlarının %50 daha yüksek olduğu bilinmektedir. Gördüğünüz gibi, ana odak buradadır, başka bir önemli düşünceye gelelim: LinkedIn, B2B işletmelerinin geliştirilmesi için mükemmel bir platformdur. LinkedIn kullanıcıları, kişisel yaşamda kullandıkları ürünler için değil mesleki gelişim ve kariyer gelişimi için çalıştıklarından, bu oldukça açıktır. Bu sosyal ağın tüm benzersiz özellikleri sizin için faydalı olabilir. Pazarlama stratejinizi geliştirirken bunları kullanmaya çalışın; satış yöneticileri ve iş arayanlar deryasında, uygun iş ortakları aramaktan korkmayın.

Aşağıdaki ipuçları, daha fazla potansiyel müşteri kazanmanıza ve satış oranlarınızı artırmanıza yardımcı olacak güçlü ve düşünceli bir LinkedIn stratejisi geliştirmenize yardımcı olacaktır. Unutmayın, bu içerik çevrimiçi iş stratejinizin temel notudur.

Daha fazla organik içerik yayımlayın: LinkedIn etkinliğinin diğer türlerinden 6 kat daha fazla katılım getirmektedir.

Hedef kitlenizin ihtiyaç ve isteklerini asla unutmayın. İçeriğinizi oluştururken, üye öncelikli yaklaşımı kullanın ve katılımı istediğiniz kişilere uyarlayın.

Yaptığınız sosyal çabalarla bağlanmak için kampanyalarınızın bağlamını daha sosyal yapın.

Kişisel ve iş hesaplarınız aracılığıyla belirli bir kitleyi hedeflerken LinkedIn'i, Facebook ve Twitter kullandığınız şekilde kullanmaya çalışın.

Yeni içerik dağıtım kanallarını keşfedin. Kişisel profilinizle birlikte içeriğinizi paylaşmak için şirketinizin profilini kullanın.

Uygunluk, LinkedIn profilinizin temel prensibini oluşturur. İçeriğin her zaman hedef kitleyle alakalı olduğundan emin olun. Alaka düzeyi, kitlenin sürekli olarak sizinle etkileşimde bulunup bulunmayacağını belirtir. Herkese uygun mükemmel gönderi sayısı yokken, gerekirse, gönderilerinizin sıklığını değiştirin: LinkedIn’de ortalama gönderi sıklığı haftada 5’tir (organik içerik). Bununla birlikte, içeriğinizin başarısını tanımlayan şeyin miktarı değil her zaman alaka düzeyi olduğunu unutmayın. LinkedIn’in algoritması, Facebook’ta olduğu gibi içeriği sıralamaz; grup üyeleriniz, takipçileriniz ve bağlantılarınız görecektir, ancak katılım sağlayıp sağlamayacakları içeriğin kalitesine bağlıdır.

En iyi temel pratikler

Yukarıda bahsedilen tüm tavsiyeleri uygulamaya geçirmek için basit ve kolay adımlarla başlayın. Profilinizin, hedef kitleniz için ilginç olacak benzersiz ve alakalı içeriğe sahip düzenli güncellemelere ihtiyacı vardır. Bununla birlikte, içeriğin kendisi üzerinde aksan yaparken, pek çok içerik pazarlamacısı, sunulan içeriğin genel havasını ve fikrini destekleyecek doğru yazı türünü seçmeyi unutur. Yayınlarınızla başarılı olmak için, verdiğiniz tüm bilgilerle, belirli içeriğiniz için hangi türlerin işe yarayacağını öğrenin.Bu beş temel adım, en kaliteli içeriğinizi üretmeye başlarken hiçbir şeyi kaçırmamanıza yardımcı olacaktır:

Her iş günü için bir gönderi yayımlayın.

Gönderileri yaklaşık 25 kelime ile oluşturun.

Gönderi zamanı: sabah-öğle arası, Pazartesi-Cuma.

Sektörel anlayışlarınızı içeren yazılı güncellemeler yapın.

Listikasyonları veya "En İyi" içeriği paylaşın.

LinkedIn için en iyi içerik türü

Yüksek kaliteli içeriğin dağıtımı LinkedIn'in başarısının anahtarıdır. Bununla birlikte, bilgilerinizi olumlu bir şekilde sunmak için doğru içerik türünü seçmek de önemlidir. Makaleler, haberler, kısa bilgiler, videolar veya görüntüler gönderebilirsiniz. Burada, şu anki sosyal ağlar içerisinde en popüler olan üç içerik türü bulacaksınız:

%60 - Sektörel Analizler-LinkedIn'deki en popüler içerik türü: 10 LinkedIn kullanıcısının 6'sı ilgilenmektedir.

Sektör analizleri - Kısa bilgi blokları, belirli sektörlerle bağlantılı yeni ifadelerin ve olayların potansiyel etkileri hakkında fikir birliği içererek, dikkate alınması gereken pratik önermelere odaklanarak.

%53 - şirket haberleri.

%43 - Yeni ürünler ve hizmetler.

İçerik

İçerik hala ne yaptığınızla ilgili olsa da, ikinci önemli soru da “NASIL YAPTINIZ”dır. "En İyi" içeriği uygulamaya çalışın ve yayınları listeleyin: takipçileri “En İyi” listelere yönlendiren ilgili yayınlar, ("B2B pazarlamacılığında en iyi 10 sosyal medya taktikleri"), %40 daha fazla artış elde eder. Son zamanlarda yayımlanan LinkedIn araştırmalarında “zirve” kelimesini veya 3, 5, 10, 25, 30, 50 veya 100 rakamlarını içeren gönderilerin, söz konusu kelime veya rakamları içermeyenlerden %40 daha fazla büyüme gösterdiği tespit edildi.

Bağlantı gönderileri daha yüksek etkileşime girer

Aynı raporda, LinkedIn, bağlantıları içeren güncellemelerin, takipçisi olmayan katılımcılara göre %45 daha fazla takipçi katılımı sağladığını paylaştı.

Resimler ve sorular daha fazla yorum alır

LinkedIn profiliniz için yeni bir gönderi hazırlarken, metinlerinizi görüntüler ve sorularla zenginleştirmeyi unutmayın. Bu öğeler, okuyucunun ilgisini çekmek ve tutmak için size yardımcı olur. Ortalama olarak, soruları içeren durum güncellemeleri %50 daha fazla yorum alır ve görüntüler %98 daha fazla yorum oranı sağlar.

Videolar iki katı artış sağlar

Video içeriği sahada liderlik pozisyonu alır ve bu eğilim durmaz. LinkedIn’de yapılan araştırmalar, bu videoların bazı durumlarda iki kat artış (beğeni, paylaşım ve yorumların artışı) sağlamak için ve %75 daha fazla paylaşım oranı elde etmek için büyük bir katılım kaynağı olduğunu belirtmektedir.

En ideal gönderi sıklığı, uzunluğu ve zamanı

İçerik kraldır. Ancak tacı unutmayın: mükemmel frekans, uzunluk ve zaman ile gönderinizi destekleyin. Ne sıklıkla gönderilere ihtiyacımız var? Güncellemelerimiz ne uzunlukta olmalı? Onları ne zaman planlamalıyız? Yeni gönderinizi kitleyle paylaşmak istediğinizde kendinize bu tür sorular sorun.

Sıklık: Günde 20 gönderi ile benzersiz kitlenizin %60'ına ulaşabilirsiniz.

Uzunluk: 25 kelimelik güncelleme yazın. LinkedIn 2012 araştırması, B2B şirket grupları için mükemmel bir güncelleme uzunluğunun 16-25 kelime olduğunu göstermiştir.

Zaman: İş günü boyunca. Akşamları, öğleden sonra geç saatlerde ve hafta sonları gönderi paylaşmaktan kaçının. LinkedIn, işlek saatlerinin pazartesiden cumaya kadar gün ortası ve sabah saatleri olduğunu tespit etti. Çalışma saatleri en yüksek erişime sahiptir. Grup için en iyi neyin hangisi olacağını seçmek için farklı varyantları test etmek gereklidir.

Teknik ipuçları

İçerik kalitesi, yazı türleri, imge ve video materyallerinin uygulanması güçlü bir temel oluştursa da, kutunun dışında düşünmek zorundasınız. Hesabınızı yalnızca bir sosyal medya hesabı olmaktan çıkarın, keşfetmeyi asla bırakmayın. LinkedIn'ı kendi tarzınızla kullanmaya, standart olmayan teknikleri ve yaklaşımları uygulamaya, ayrıntılara dikkat etmeye ve profilinizi benzersiz, iyi organize edilmiş, bilgilendirici ve unutulmaz kılmaya çalışın.

Bağlantılarınızda çapa metinler kullanın. Her LinkedIn profili 3 bağlantı içeriyor olabilir. URL'lerdeki bağlantı metinlerini özelleştirin - "Diğer" seçeneğini belirleyin ve daha fazla anahtar kelimeyi zengin bir başlık haline getirin (Ör: "Gelen Pazarlama Blogum").

Larry Kim tekniği: LinkedIn hesabınıza daha çok bir Twitter hesabı gibi davranmaya çalışın: ağınızı genişletin ve LinkedIn'deki Twitter hesabınızdan en popüler / ilginç / trend yayınları paylaşın.

Şirket açıklamasında açık ve etkili bir satış konuşması (ve benzeri tüm metinler) oluşturun. Şirketinizin nasıl büyüdüğü ve kaç tane ofis açtığınız hakkında açıklama yapmak zorunda değilsiniz, bu size yol katettirmez. Bunun yerine doğrudan hedef kitleyle konuşun, onları dönüşmeye davet edin. En önemli iki çizgi! Mükemmel bir örnek StrideApps'ın açıklamasıdır:

"Küçük işletmeler ve ajanslar için sevgiyle hazırlandı." BAM! Hedef kitle tanımlandı.

Yenilikçi / veya süper basit ve verimli" ürünün tanımlanmış değeridir.

Doğrudan hedef kitlenize yönelik olan güncelleme yayımlayın. Blog güncellemelerini, bilgi grafiklerinize bağlantıları ve bilgi arayanlardan gelen tıklamaları artırabilecek diğer tüm bilgileri yayımlayın. Aşağıda, harika LinkedIn durum güncellemeleri oluşturmak için kullanabileceğiniz 3 hızlı ipucu bulunmaktadır:

Kişisel mesajlardaki kişileri ve şirketleri "@" kullanarak etiketleyin;

Dosyalarınızı yazılarınıza ekleyin (JPEG, PDF, Word belgeleri);

Bağlantınızdaki ek ön izlemeyi özelleştirin.

Aktüel gruplara katılın ve hedef kitleyi arayın, rakiplerin gruplarında ne yaptıklarını görün. Çok aktif olan, şirketinizle doğrudan ilişkili ve orta büyüklükteki grupları seçin. Unutmayın, yalnızca 50 gruba üye olabilirsiniz. Etkin olmayı planlıyorsanız, yorumlamak ve iletişim kurmak için yalnızca 3-5 grup seçin.

Potansiyel müşterileri ve hedef kitlenizi aramak ve aramaları kaydetmek için Gelişmiş Arama'yı kullanın. Aramanızı kaydettiğinizde, LinkedIn belirli aralıklarla seçtiğiniz niteliklere uyan kişilerin bulunduğu e-postaları size gönderecektir.

Tek bir durum güncellemesi, takipçilerinizin %20'sine ulaşmaktadır. Diğer sosyal mecralarda bu yüzde çok daha düşüktür. Hedef kitleniz ile yakın ilişki kurmak için bu LinkedIn avantajını kullanın.

Şirketlerin sadece %57'sinin LinkedIn sayfası vardır; bu durum, nispeten küçük bir mutabakat geliştirme alanı sağlar.

LinkedIn yayımlama platformunu kullanarak yazılar yazmaya çalışın. Herhangi gönderi ve bağlantılar takipçilerinizle paylaşılacak, LinkedIn'i açıp kapatabilecek ve muhtemelen Pulse'da içerik olarak yayımlanabilecektir. Bir LinkedIn gönderisini harika yapan nedir?

Dikkat çekici başlık (optimum uzunluk: 50 karaktere kadar)

Cezbedici görseller (özellikle en beğenilen resimler)

Kolay okuyabilmek için içerik boyunca alt başlıklar

İçeriği "aranabilir" hale getirmek için anahtar kelimelerin akıllı kullanımı

Değerli bilgiler sunma - (promosyon amaçlı olmayan)

Gönderi sonuna eklenen, harekete geçirici bir mesaj

Kişisel analizinizi “veri dışa aktarma aracı” ile yapın. Sağ üst köşedeki profil fotoğrafınızın altında, "Gizlilik” ve “Ayarlar”dan sağdaki "Yönet” düğmesini tıklayın. Ardından, Hesap sekmesini tıklayın ve ”Yararlı Bağlantılar” kategorisinin altında, "Verilerinizin arşivini isteyin" seçeneğini tıklayın. Veriler, reklam etkileşimlerinin, onaylamaların ve önceki başarılı arama sorgularının dahil olduğu her şeyi içerir. Bilgileri gözden geçirin ve B2B pazarlama potansiyellerinize daha başarılı bir şekilde ulaşmak için yeni stratejiler düşünmeye başlayın!

Öneriler isteyin: Ürünlerinizin ve hizmetlerinizin önerileri ile sayfanıza güvenilirlik kazandırmak için markanızın en sadık geliştiricilerinden yararlanın. Bu geniş spektrum stratejisi, İnternet pazarlamacılarının ve farklı tecrübeye sahip her tür çevrimiçi işletme sahibinin, trafik ve katılım ücretlerini artıracak mükemmel pazarlama teknikleri, içerik türleri ve yayın sıklığı bulmasına yardımcı olmak için oluşturuldu. Böyle bir strateji, kişisel iş imajınızı ve felsefenizi gösterecek daha spesifik stratejileri geliştirmeniz ve uygulamanız için çok fazla alan bırakır.

LinkedIn, iş geliştirmek için birçok fırsat sunan ve B2B pazarlama alanı için mükemmel şekilde eşleşen bir sosyal ağdır. Bununla birlikte uygun malumat ve alakalı bilgiler olmaksızın, LinkedIn, yıkım getiren ve zaman kaybettiren sıradan sosyal medya ağlarına dönecektir. Dolayısıyla, bu yazıdan alabildiğinizi alın ve bu konu üzerinde durmayın. Bir dahaki sefer LinkedIn’i kullandığınızda, daha önce bu makalede açıklanmış olan çeşitli nokta ve fikirleri bulup kullanabileceğinizi görmek için, araştırmaya biraz zaman ayırın.