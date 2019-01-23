İster yerel bir işletme ister uluslararası bir zincir konumunda olun, yüksek yerel arama sıralaması, başarınızda çok önemli bir rol oynamaktadır. Yerel arama yapan kişiler arasında görünürlüğünüzü artırmanıza yardımcı olur, bu da yerel trafik kazanma şansınızı geliştirir. Ancak sorun, yerel aramalar için optimizasyonun oldukça zor olmasıdır. Çabalarınızı doğru yapmazsanız, başarısız olma ihtimalinizi de hesaba katmalısınız.

Lokal Sıralamanızı Neler Etkiler?

Lokal SEO'nun zorluklarına rağmen, daha iyi yerel arama sıralaması için hazırlanmanın birkaç yolu vardır. Ve bu, sıralamanızı etkileyen tüm önemli faktörleri anlamakla başlar. Moz tarafından yayınlanan bir rapora göre en üst sıradaki yerel arama sıralaması faktörlerinden bazıları şunlardır:

1. Profil Bağlantısı - Sıradan SEO gibi yerel SEO da iyi bir bağlantı profili oluşturmayı gerektirir. Sitenize gelen linklerin kalitesi ve miktarı yerel arama sıralamasında büyük rol oynamaktadır. Yerel arama ile, saygın yerel web sitelerinin ve yayınların yardımıyla kaliteli yerel bağlantılar oluşturmaya odaklanmanız gerekmektedir.

2. GMB Sinyalleri - Google My Business'ta bilgileriniz doğru ve tamamen güncel mi? Google, bir işletmeyi yerel arama sıralamasında derecelendirirken, arama motoru sonucunun doğruluğunu değerlendirmek için GMB'deki bilgileri kullanır. Dolayısıyla, yakınlık, kategoriler, şehir ve eyalet gibi ayrıntılar, bir kullanıcının arama sonuçlarında iyi sıralamanızın iyi olup olmadığına bakılmaksızın önemli bir rol oynamaktadır.

3. Anahtar Kelimeler - Kullandığınız anahtar kelimelerin niceliği, kalitesi ve alaka düzeyi de yerel arama sıralamanızı belirleyebilir. Esas anahtar kelime olarak hedef konum adıyla birlikte üst düzey ve alakalı bir anahtar kelime kullanmanız gerekmektedir. Ardından, bu anahtar kelimeyi (ör. H1s ve H2s, meta başlıkları, meta açıklaması vb.) içeriğinize tamamen yayabilirsiniz.

4. Sosyal Sinyaller - Sosyal duruşunuz yerel arama sıralamanızda önemli bir rol oynayabilir. Büyük bir takip ve yüksek katılım oranı, sosyal varlığınızı artırabilir ve yerel sıralamanızı artırabilir. Sosyal medyada etkili kişilerle etkileşim kurarak ve ilgi çekici, çekici içerikler üreterek daha fazla takipçi kazanmayı deneyin.

Bunlara ek olarak; inceleme sinyalleri, bağlantı metni kalitesi, alan adı, vb. dahil olmak üzere yerel arama sıralamalarınızı etkileyebilecek birkaç faktör daha vardır. Bunları anlamak ve bunları iyileştirmek için çalışmak sıralamanızda büyük bir rol oynayabilir.

Yerel Sıralamanızı Nasıl İyileştirirsiniz?

Artık en önemli yerel sıralama faktörlerinden bazılarını bildiğinize göre, lokal SEO çalışmalarınızdan başlayabilirsiniz. İşte size yardımcı olacak bazı ipuçları:

Bağlantı profilinizi geliştirin - Doğal olarak kaliteli yerel bağlantılar oluşturun. Yerel ödüllerin, bağışların ve yardım kuruluşlarının bir parçası olarak sitenize bağlanacak saygın yerel web siteleri ve yayınları almaya çalışın. Yerel bir spor takımına, derneğe veya etkinliğe sponsor olabilirsiniz, böylece onların resmi sitelerinden birer link elde edebilirsiniz.

GMB sayfanızı optimize edin - GMB sayfanızı optimize etmenin birkaç adımı vardır. Her şeyden önce, doğrulama işlemini tamamladığınızdan emin olun, böylece Google, girişinizi yerel arama sonuçlarında göstermeye başlayabilir. Buna ek olarak, ad, adres, telefon numarası, URL, vb. ile ilgili bilgileri doğru güncelleyin. Ayrıca, araştırmacıları listenizi tıklamaya teşvik edecek birkaç yüksek kaliteli resim yüklemeyi de unutmayın.