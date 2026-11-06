Amazon One-Day Shipping: що потрібно знати продавцям

Одноденна доставка Amazon змінює ринок роздрібної торгівлі, змушуючи традиційні магазини не відставати. Що потрібно знати продавцям, щоб конкурувати?

Раніше з підпискою на Amazon Prime покупець отримував свої замовлення протягом двох–трьох днів. Але Amazon вирішив скоротити час очікування ще більше. Компанія запровадила послугу «Доставка в той самий день від Amazon».

В цій статті розберу, з якими складнощами може зіштовхнутися продавець у цій програмі і які переваги вона дає.

«Доставка за один день» від Amazon: чому навколо цього стільки галасу?

One-Day Shipping від Amazon повністю виправдовує свою назву — клієнти роблять замовлення сьогодні, а їхні товари надходять завтра. Якщо ви зробите замовлення рано вранці, воно може надійти навіть того ж дня.

One-Day Shipping Amazon охоплює близько 72% населення США.

Для бренду на Amazon швидкість — це не просто приємний бонус, а фактор, що підвищує конверсію. Товари, які можна доставити безкоштовно ще сьогодні, одразу стають привабливішими для покупців.

Як це почалося і куди це веде

Коли Amazon уперше спробував запровадити доставку за один день у 2009 році, головне питання було таким: як доставляти замовлення так швидко, не збанкрутувавши за два тижні?

Вони почали з малого — лише з семи міст — і брали плату за швидкість (6 доларів для учасників Amazon Prime, 15 доларів для всіх інших). До 2014 року клієнти вже замовляли в 10 разів більше товарів з одноденною доставкою, ніж роком раніше. Це був успіх, тож до 2015 року Amazon запустив безкоштовну версію — а решта вже є історією логістики.

Зараз Amazon продовжує розширювати межі поняття «швидко». Компанія протестувала Prime Now (доставка за годину) у Нью-Йорку та Маямі, а також навіть Prime Air — мрію про доставку дронами, яка обіцяє доставку посилок за 30 хвилин або менше.

Поки що не все це літає (спочатку має дати дозвіл Федеральне управління цивільної авіації США), але суть зрозуміла: Amazon не зупиниться, доки люди не зможуть отримувати свої посилки миттєво.

Як працює доставка в той самий день від Amazon?

Уявіть, що має відбутися протягом робочого дня: хтось замовляє зарядний пристрій для телефону, комп’ютер знаходить його на складі розміром з 20 футбольних полів, працівник упаковує його, вантажівка забирає — і він опиняється на вашому порозі ще до заходу сонця. Звучить неможливо, правда? Але це — повсякденна магія Amazon.

На 2025 рік Amazon має понад 350 логістичних центрів по всьому світу. Вони величезні — настільки, що там можна заблукати й не вийти кілька днів. У Феніксі один центр займає площу 1,2 мільйона квадратних футів і налічує понад 1500 працівників.

Більшість із них розташовані поруч із великими містами, тож доставка відбувається на короткі відстані — ось у чому полягає секрет «доставки в той самий день».

Чи варто подавати заявку на одноденну доставку від Amazon?

Якщо ви можете підтримувати порядок у своїх запасах, підключення до «Одноденної доставки Amazon» може принести значні переваги:

Зростання обсягів продажів та коефіцієнта конверсії

У багатьох категоріях швидкість стає конкурентною перевагою. Якщо ваші конкуренти не пропонують безкоштовну одноденну доставку, а ви — так, ви виділяєтеся серед інших.

Покупець вважатиме ваш товар більш надійним і привабливим. Це означає, що ймовірність того, що він пропустить його на користь повільнішої, дешевшої альтернативи, буде меншою.

Крім того, багато покупців фільтрують результати за швидкістю доставки — і якщо ваш товар не відповідає цим критеріям, він може навіть не з’явитися в їхньому пошуку в Google.

Підвищена видимість на Amazon Marketplace

Коли ваше оголошення відповідає вимогам щодо швидкої доставки, це помічають не лише клієнти, а й алгоритм Amazon. Товари, що доставляються швидше, часто піднімаються вище в результатах пошуку, завдяки чому їх легше знайти й важче проігнорувати.

Amazon цінує надійність і швидкість, тому товари з швидкою доставкою часто мають більші шанси виграти Buy Box — ті великі кнопки «Додати до кошика» та «Купити зараз» у верхній частині сторінки.

Коли кілька продавців пропонують один і той самий товар, лише один з них отримує можливість розмістити свою пропозицію в цьому блоці. Усі інші відображаються нижче на сторінці в розділі «Інші продавці на Amazon».

Отримання Buy Box означає, що ваш товар стає вибором за замовчуванням, коли покупець натискає кнопку покупки. А оскільки переважна більшість покупок на Amazon здійснюється через Buy Box, це є потужним стимулом для зростання продажів.

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Потенційні недоліки, про які варто знати

Доставка за один день звучить як мрія для продавців — задоволені клієнти, миттєві продажі та шанс виглядати як супергерой роздрібної торгівлі. Однак, є кілька важливих реалій, які слід врахувати.

Обмежена відповідність вимогам = обмежена видимість. Десятки мільйонів товарів відповідають вимогам для одноденної доставки. Це багато, але лише частка від 2,5 мільярда одиниць товарів на Amazon. Краще мати легші товари, які простіше відправляти. Якщо ваш товар не входить до числа щасливчиків, ви не зможете його пропонувати, тож не побачите зростання продажів. Навантаження на складські запаси та логістику. Пропозиція одноденної доставки означає більш жорсткі терміни щодо відправлення, управління запасами та виконання замовлень. Відсутність товару на складі, неправильне маркування або затримки з відправленням можуть негативно вплинути на рейтинг продавця. Зростання витрат. Продавці змушені або сплачувати комісію за послугу «Fulfillment by Amazon», або платити підвищені тарифи службам доставки, щоб вкластися в стислі терміни. Крім того, швидке пакування та відправлення замовлень часто вимагають залучення додаткового персоналу, подовження робочого часу або використання засобів автоматизації. Якщо ваша рентабельність і так є незначною, ці додаткові витрати можуть суттєво зменшити прибуток. Очікування клієнтів. Будь-яка проблема — затримка, відсутність товару на складі, запізнення кур’єра — може призвести до негативних відгуків і зашкодити вашій репутації.

Як отримати право на одноденну доставку Amazon

Перш за все, переконайтеся, що ваші товари відповідають вимогам Amazon Prime. Потім виконайте ще кілька кроків.

1. Слідкуйте за показниками

Amazon постійно відстежує, чи відповідають показники продавця вимогам — і найважливішими є показники за останні 30 днів. Ви можете провести самоперевірку: увійдіть у Seller Central і знайдіть панель «Преміум-доставка».

Показники ефективності повинні відповідати кільком ключовим критеріям для замовлень із преміум-доставкою:

100% коефіцієнт дійсних номерів відстеження;

97% своєчасних доставок;

<0,5% — відсоток скасувань з ініціативи продавця.

Якщо ваші показники опустяться нижче мінімального порогу, ви тимчасово втратите право One-Day Shipping. Як тільки ви покращите їх, це право може бути відновлено.

2. Зберігайте товари по всій країні

Доставка в той самий день можлива лише тоді, коли ваші товари не знаходяться на іншому кінці країни. Якщо ви користуєтеся програмою «Seller Fulfilled Prime», вам слід зберігати свої товари на кількох складах. Однак коли ви самостійно організовуєте доставку, встигати за темпами Amazon досить складно.

3. Доручіть це Amazon за допомогою FBA

Якщо у вас ще немає складів по всій країні, скористайтеся послугою «Fulfillment by Amazon» (FBA). Дозвольте Amazon зберігати, пакувати та доставляти ваші товари клієнтам, використовуючи свою «магію швидкості».

Послуга FBA передбачає додаткові витрати, які можуть відрізнятися залежно від категорії та регіону.

Підбір, пакування та доставка замовлень: невеликі товари — близько $3,50–$4,75 за одиницю, великі товари — близько $5–$8+ за одиницю. Плата за зберігання: до $6,90 за одиницю після 365 днів. Плата за повернення, маркування та вилучення.

Але це також означає, що Amazon бере на себе відповідальність за затримки, пошкодження та обслуговування клієнтів, що дозволяє вам зосередитися на розвитку бізнесу.

Якщо ви вже користуєтеся FBA, ваші товари можуть претендувати на One-Day Shipping — але це не відбувається автоматично. Система Amazon обирає, які товари отримають статус швидкої доставки, виходячи з місця розташування запасів, статусу Prime та показників продажів.

Кращі практики для доставки в той самий день

Отже, якщо ваші показники відповідають вимогам і ви готові подавати заявку у програму, ось кілька порад:

Будьте обережні зі своїми грошима. Вам потрібно контролювати витрати і розумно розробляти свою маркетингову стратегію. Хоча доставка протягом одного дня може підвищити конверсію, вона буде прибутковою лише в тому випадку, якщо ви не втрачаєте гроші на кожній коробці. Ретельно розраховуйте маржу, особливо для важких або недорогих товарів, щоб переконатися, що додаткова швидкість того варта. Не допускайте дефіциту товарів на складі. Вичерпання запасів може знизити ваші шанси на Buy Box та погіршити показники ефективності. Використовуйте інструмент Amazon «Restock Inventory» або власну систему обліку запасів, щоб стежити за товарами, що швидко розкуповуються. Автоматизуйте все, що можна. Використовуйте автоматизацію для оновлення запасів, створення транспортних етикеток та підтвердження замовлень. Корисні інструменти: Amazon Selling Partner API, ShipStation або SoStocked.

Типові помилки продавців

Помилка 1. Брати на себе більше, ніж можете впоратися

Не вмикайте «Доставку за один день», доки ваша операційна діяльність не зможе її реально забезпечити. Наприклад, не рекламуйтеся в Amazon Haul, якщо у вас ще немає можливості вчасно доставляти замовлення. Якщо ваш товар не розміщений достатньо близько до клієнтів — або ви покладаєтеся на єдиний склад — це призведе до затримок у доставці та поганих показників.

Почніть з малого. Увімкніть «Доставку за один день» лише для ваших найпопулярніших SKU (одиниць обліку запасів) та найближчих регіонів.

Помилка 2. Ігнорування розподілу запасів

Якщо весь товар знаходиться на одному складі в Каліфорнії, це не допоможе вам швидко доставити товар покупцеві в Бостоні. Алгоритм Amazon віддає перевагу пропозиціям із загальнонаціональним покриттям запасів, тому якщо ваші товари завжди «занадто далеко», вони просто не пройдуть відбір для програми «Доставка за один день».

Скористайтеся послугою FBA або партнером 3PL, який розподілить ваші запаси по ключових зонах.

Помилка 3: Ігнорування показників

Amazon — це як суворий тренер: він постійно відстежує ваші показники — своєчасність доставки, кількість скасованих замовлень та відсоток бракованих замовлень. Якщо ці показники знизяться, ви можете втратити доступ до послуги.

Як виправити: щотижня перевіряйте панель «Преміум-доставка» — і швидко реагуйте, якщо показники погіршуються.

Часті запитання

Чи означає One-Day Shipping доставку наступного дня?

Так. «Доставка за один день» від Amazon означає, що ваше замовлення буде доставлено того ж дня або наступного дня після відправлення. Однак час прийому замовлень та наявність товару можуть вплинути на точний час доставки.

Чи можу я налаштувати One-Day Shipping на Amazon?

Так, але лише якщо ваші товари відповідають вимогам програми. Зазвичай для цього потрібно скористатися послугою «Fulfillment by Amazon» (FBA) або відповідати певним стандартам ефективності продавця та вимогам щодо запасів.

Чи оплачує Amazon вартість доставки для продавців?

Це залежить від обставин. Якщо ви користуєтеся послугою FBA, Amazon покриває витрати на доставку покупцеві зі своїх логістичних центрів. Для продавців, які самостійно виконують замовлення (FBM), доставка зазвичай є відповідальністю продавця, хоча ви можете включити ці витрати у вартість товару або пропонувати акції з безкоштовною доставкою.

Як зробити так, щоб мої товари відповідали вимогам для One-Day Shipping?

Щоб отримати право на участь, вам слід: