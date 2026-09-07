Бізнес під тривогами: як не втратити продажі та клієнтів

Бізнес під тривогами: як не втратити продажі та клієнтів

Тривалі тривоги переривають робочий день, удари по інфраструктурі порушують логістику й виробництво, а клієнти змінюють звичну поведінку — все це стало звичною реальністю для українського бізнесу на тлі посилення російських атак. У серпні тривоги займали близько п’ятої частини робочого дня з 10:00 до 21:00 — майже у 2,3 раза більше, ніж рік тому.

У таких умовах компаніям доводиться одночасно перебудовувати власні процеси й підлаштовуватися під зміни у поведінці клієнтів. Як продовжувати працювати і продавати попри зростаючі негативні наслідки?



Разом з експертами Netpeak ми зібрали практичні поради, що допоможуть зберегти продажі та адаптуватися до нових реалій.

1. Підвищіть конверсію трафіку, який уже маєте

Залучати більше людей на сайт немає сенсу, якщо значна частина з них губиться на шляху до покупки. Тому перш ніж збільшувати рекламні бюджети, варто перевірити, наскільки добре конвертується вже наявний трафік і де саме бізнес втрачає потенційних клієнтів.

Мінімум додаткових витрат, мінімум ризику. Сфокусуйтеся на тому, щоб клієнти, які вже приходять до вас, з більшою ймовірністю купували, — пояснює Данило Мінін, Head of CRO & UX/UI Design в Netpeak.

Знайдіть точки, у яких користувачам складно зробити наступний крок: перейти до товару, обрати потрібний варіант, оформити замовлення чи залишити заявку. Часто саме тут, а не в браку трафіку, і ховається основна втрата продажів.

Що пропонує Netpeak

Безкоштовний експрес-аудит сайту: залишайте посилання на свій ресурс — наші експерти визначать три точки зростання, які допоможуть покращити конверсію в покупку або замовлення.

2. Автоматизуйте комунікацію з клієнтами

Один із найцінніших ресурсів для бізнесу зараз — уже сформований попит і власна клієнтська база. Саме тут можна скоротити втрати без додаткового ризику і великих витрат на залучення нових клієнтів.

Максим Соколюк, Chief Business Development Officer в Netpeak, радить сегментувати аудиторію за геолокацією.

Виділіть клієнтів з регіонів, де російські атаки найбільше впливають на роботу бізнесу, а також тих, хто купував нещодавно. Чітко повідомте їм:

як зараз працює бізнес;

чи доступні доставка, самовивіз або онлайн-консультація;

як перенести запис чи забронювати товар;

який альтернативний сценарій діє під час тривоги.

Якщо продажі падають, автоматизацію можна використати і для пошуку причини.

Анастасія Рудська, Head of Retention Marketing в Netpeak радить запустити коротке опитування, яке допоможе зрозуміти, що змінилося: клієнт переїхав, став чутливішим до ціни чи не знаходить потрібного товару. Далі комунікацію можна адаптувати під відповідь: запропонувати іншу точку видачі або поштомат, бонус чи програму лояльності.

Якщо магазин закрився, зустріч не відбулася або клієнт не зміг забрати замовлення, попит не обов’язково втрачений. Передбачте сценарій, що автоматично запропонує альтернативу: доставку, резерв товару, перенесення запису в один клік або завершення покупки онлайн.

Для детальної комунікації підійде email, для термінових оновлень — SMS, Viber або чат-бот. Це дешевше і швидше, ніж намагатися щоразу залучати нового клієнта.

Що пропонує Netpeak

Налаштування автоматизованої комунікації з клієнтами під ваш бізнес:

розробимо чат-бота, який відповідатиме на типові запити й підтримуватиме зв’язок, коли команда не може оперативно відповісти;

налаштуємо сегментовані email-, SMS- та Viber-комунікації — від сервісних оновлень про роботу бізнесу до автоматичних сценаріїв, що нагадають про незавершену покупку, запропонують альтернативний спосіб отримання товару чи повернуть клієнта до запису.

3. Посильте ремаркетинг на «перерваних» користувачів

За словами Владислава Платонова, Deputy Head of PPC в Netpeak, дедалі більше людей починають оформлювати замовлення чи запис, але не завершують його не через втрату інтересу, а тому, що їх перервали або вони тимчасово не мали можливості продовжити. Це теплі контакти, яких легко повернути.

Владислав радить створити окремий сегмент ремаркетингу на тих, хто протягом останніх 3–7 днів був на сторінці оформлення або залишив кошик, з м'яким нагадуванням і спрощеним шляхом до завершення покупки.

4. Змініть фокус просування на відкладений попит і передоплату

Не кожен клієнт може купити товар, прийти до точки чи скористатися послугою саме зараз. Але сама потреба від цього не зникає.

Формати на кшталт «забронюй зараз — забери, коли зручно», передоплата зі знижкою, подарункові сертифікати чи передзамовлення дають змогу зафіксувати дохід сьогодні, а надати послугу — коли дозволить ситуація. Для рекламних кампаній це також означає зміну офера: не «купи зараз», а «зафіксуй ціну, місце чи час».

Перш ніж вкладатися в залучення нової аудиторії, варто перевірити, чи не втрачаєте ви вже сформований попит через перервані покупки, брак альтернативних сценаріїв або несвоєчасну комунікацію.

Що пропонує Netpeak

Адаптація рекламних кампаній під зміну поведінки клієнтів: налаштуємо окремі сегменти ремаркетингу для користувачів, які не завершили покупку або запис, і допоможемо перебудувати офери та рекламні сценарії під відкладений попит.

5. Скоротіть шлях від реклами до конверсії

Один із найпростіших способів зменшити втрати — скоротити шлях до покупки. Владислав Платонов, Deputy Head of PPC в Netpeak, радить прибрати все, без чого користувач може обійтися:

Зараз не час для складних воронок і довгих лендінгів. Якщо конверсія вимагає п’яти кроків — скоротіть їх до двох.

Іншими словами: у клієнта може просто не бути часу чи можливості пройти довгий шлях від кліку до покупки. Тому кожен зайвий крок, поле форми чи незрозумілий елемент інтерфейсу — це реальний ризик втратити людину, яка вже була готова купити.

Що пропонує Netpeak

Аудит performance-воронок: знайдемо, де можна скоротити шлях до конверсії, спростити його та прибрати точки, на яких ви втрачаєте потенційних клієнтів.

6. Не виключайте зі своїх воронок наявні Telegram-канали й боти

У період нестабільності особливо важливо не розпорошувати бюджет між напрямами в надії, що один із них спрацює. Якщо пріоритет зараз — продажі, немає сенсу очікувати однакової віддачі від усіх каналів або запускати нові лише заради присутності.

Максим Цап, Head of Telegram Promotion в Netpeak, радить не поспішати вкладатися в нове залучення, а спершу використати вже наявну екосистему бренду:

Не виключайте зі своїх воронок наявні канали. Це вже налагоджений канал комунікації бренду, який можна використовувати під різні задачі, зокрема retention.

Що пропонує Netpeak

Оптимізація Telegram-воронки: допоможемо перебудувати сценарії взаємодії з уже наявною аудиторією та підключити канали й боти до потрібних етапів customer journey.

7. Перенесіть функції продавця-консультанта в digital

Під час тривоги команда або офлайн-точка можуть тимчасово випадати з процесу, але попит у цей момент нікуди не зникає. ШІ може підхопити частину взаємодії з клієнтом і не дати продажу зупинитися лише тому, що менеджер зараз недоступний.

Дмитро Красовський, AI Integration Lead в Netpeak, виділяє два сценарії, які можна впровадити за 30 днів:

Підключити AI Sales Assistant.

Це не просто бот з відповідями на типові запитання, а рішення, синхронізоване з каталогом, цінами, залишками, доставкою або системою бронювання товару. Асистент частково бере на себе функцію продавця-консультанта: розуміє потребу клієнта, підбирає варіант, перевіряє наявність, відповідає на питання і підводить людину до замовлення чи бронювання.

За словами Дмитра, базову версію такого рішення реально запустити протягом місяця.

Автоматично підхоплювати перервані продажі.

Менеджер може не встигнути відповісти на дзвінок, заявку чи повідомлення через тривогу, але клієнт від цього не обов’язково втрачає намір купити. ШІ може одразу вступити в діалог та продовжити розмову, а коли менеджер повернеться — передати йому вже структурований контекст. У простіших сценаріях без комунікації штучний інтелект здатний самостійно довести клієнта до бронювання чи замовлення.

Завдання ШІ тут не стільки в тому, щоб створювати більше реклами, скільки в тому, щоби бізнес продовжував продавати навіть у моменти, коли звичний офлайн-процес тимчасово не працює, — підсумовує Дмитро Красовський.

Що пропонує Netpeak

Підключення AI Sales Assistant до каталогу, цін, залишків, доставки чи бронювання. Він зможе консультувати клієнтів і підтримувати продажі навіть тоді, коли команда недоступна.

8. Створіть альтернативний канал продажів за межами України

Для виробників і товарного бізнесу є окремий ризик — концентрація товару в одному місці. Якщо бізнес-модель і стратегія дають змогу, варто подумати, чи можна розосередити хоча б частину запасів і створити альтернативний канал продажів за межами України.

Зараз особливо ризиковано концентрувати весь сток в одному місці. Якщо склад або виробництво тимчасово випадають із роботи, це може одразу вплинути на продажі. Тому варто розглянути можливість винести хоча б частину товару на склад за кордоном. Почати можна навіть з однієї палети — не обов’язково переносити весь бізнес, — пояснює Кирило Кузнецов, Head of Marketplace Growth Department в Netpeak.

Для частини компаній таким каналом можуть стати міжнародні маркетплейси. Їхня перевага в цьому контексті не лише в доступі до нового ринку:

Навіть якщо виробництво в Україні зупинилося на два тижні, сток за кордоном продовжує продаватися. До прикладу схожий підхід ми вже використовували в роботі з XADO: бренд із Харкова розвивав продажі на Amazon US і, за даними незалежної аналітики, вийшов на понад $750 000 на рік, — говорить Кирило.

9. Перевірте нові ринки до того, як інвестувати

Але переносити товар за кордон лише заради диверсифікації теж не варто. Перед запуском потрібно перевірити, чи підходить цей сценарій конкретному продукту: чи можна його легально продавати на обраному ринку, чи є попит, якою буде маржа після комісій і логістики та яка платформа найкраще відповідає задачі.

Саме тому варто спочатку проаналізувати економіку й обмеження нового напряму, а вже потім вкладатися в товар і логістику. Для одного бізнесу міжнародний маркетплейс може стати додатковою точкою опори, для іншого — виявитися економічно невигідним.

Кирило наводить приклад того, як необдумані витрати можуть коштувати бізнесу набагато дорожче, ніж здається:

Ми бачили, як бренд втратив $12 000 тільки на першій партії і був змушений ще додатково заплатити за утилізацію власного товару — просто тому, що самостійно запустився без перевірки категорії, сертифікатів, попиту й без розуміння того, як працює Amazon.

Диверсифікація тут не самоціль. Її варто розглядати як спосіб зменшити залежність від однієї локації чи каналу продажів — але лише там, де це відповідає продукту й стратегії.

Що пропонує Netpeak

Комплексний вихід на закордонні маркетплейси — $5000 замість $7000: повний аналіз ринку — до 3 ніш і до 10 товарних позицій із розрахунком юніт-економіки — також перевіряємо вимоги до легального продажу товару в Європі та США, зокрема сертифікацію й маркування;

— до 3 ніш і до 10 товарних позицій із розрахунком юніт-економіки — також перевіряємо вимоги до легального продажу товару в Європі та США, зокрема сертифікацію й маркування; запуск на Amazon — до 5 товарних позицій — реєстрація магазину, створення сторінок товарів і запуск реклами;

— до 5 товарних позицій — реєстрація магазину, створення сторінок товарів і запуск реклами; місяць супроводу після запуску — ведення реклами, робота з лістингами та аналіз продажів.

Універсальної схеми тут немає: комусь важливіше зараз попрацювати з наявною клієнтською базою, іншим — переглянути маркетингові витрати, подумати про ШІ-рішення або диверсифікацію ризиків. Проте принцип, що об’єднує ці кроки, один: не чекати, поки ситуація зміниться, а вже зараз робити бізнес стійкішим до неї.