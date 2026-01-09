Частотність запитів і способи її визначення

Частотність запитів і способи її визначення

Правильно підібрані запити — один із головних інструментів для створення контенту на сайті. Частотність ключових запитів дає розуміння попиту на різні теми, що допомагає створювати матеріали, які дійсно цікавлять вашу цільову аудиторію.

Про те, як отримати інформацію щодо частотності ключових фраз, розповім далі.

Що таке частотність запитів

Це кількість звернень користувачів до певних ключових фраз за заданий період.

Одні запити вводять у пошукову систему лише раз, тоді як інші — мільйони разів на тиждень. Зазвичай високочастотні запити залучають більше трафіку, проте конкуренція за ними також вища. У різних пошукових системах застосовуються власні методи визначення частотності.

Види пошукових запитів

За частотністю запити поділяються на:

Визначення частотності запитів допоможе зрозуміти, до якої категорії належать використані ключові фрази. Переглянути її можна в спеціальних програмах.

У кожній ніші по-своєму визначаються пороги для класів запитів. Наприклад, у сфері побутової техніки запит із частотністю 10 000 може вважатися середньочастотним, тоді як у ніші промислового обладнання такий самий показник уже буде високочастотним запитом.

Приклад розподілення ключових запитів за частотністю:

Ключове слово Частотність Тип запиту шампунь 33 100 високочастотний шампунь для жирного волосся 5400 середньочастотний корейський шампунь для жирного волосся 90 низькочастотний

Де і як розподілити запити з різною частотністю

Від частотності запиту залежить його найоптимальніше місце розташування:

високочастотні ключові фрази бажано розміщувати на головній сторінці;

середньочастотні — на сторінках категорій;

низькочастотні можуть стати основою для фільтрів.

Розподіл запитів за частотністю здійснюється за такими правилами:

Використовуйте одне ключове слово для однієї сторінки сайту. Це допоможе уникнути плутанини під час створення контенту. Для сторінок важливо не упускати цільові запити з максимальною частотністю, а також не забувати про використання середньо- і низькочастотних.

Ці правила мають рекомендаційний характер, проте їх дотримання допоможе підвищити рейтинг сторінки.

Перевірка частотності запитів у різних пошукових системах

Для аналізу популярності ключових фраз використовують спеціалізовані інструменти. Вони дають змогу оцінити:

наскільки часто користувачі вводять певні ключі;

у яких регіонах вони найпоширеніші;

як змінюється інтерес до теми з часом.

Отримані дані допомагають оптимізувати контент, формувати ефективну SEO-стратегію та обирати найрезультативніші ключові слова для просування. Крім того, результати аналізу дають змогу порівняти популярність запитів у різних системах, що особливо корисно для бізнесів, орієнтованих на кілька ринків.

Google

Наведу декілька способів, як можна дізнатися частотність запиту в найпопулярнішій пошуковій системі.

Google Keyword Planner

Використовуйте сервіс Google Ads, а саме інструмент «Планувальник ключових слів».

Зареєструйтеся в Google Ads і перейдіть в пункт Keyword Planner.

Оберіть пункт Discover new keywords.

Вкажіть мову та введіть цільовий запит.

Система видасть частотність пошуку в Google. Важливо: акаунт має бути поповнений для її перегляду.

Спочатку відображаються фрази, введені перед перевіркою частотності запиту в Google, далі — додаткові фрази. У таблиці наведено середню кількість щомісячних пошуків, динаміку за три місяці та рік, рівень конкуренції, а також мінімальну та максимальну вартість кліку в гривнях.

У верхній частині сторінки доступні налаштування регіону, мови, пошукової системи та періоду для аналізу, а також фільтри й підказки для розширення семантики.

Serpstat

Щоби перевірити частотність запита в сервісі:

Виберіть пункт Keyword research і оберіть в ньому опцію «Keywords selection».

В пошуковому рядку введіть цільовий запит.

Частотність цього запиту та подібних буде показана в результатах нижче.

Також в Serpstat доступні інші корисні метрики — складність запиту та його інтент. Складність запиту показує, наскільки важко просунутися в топ за конкретним ключовим словом з урахуванням рівня конкуренції. Інтент визначає мету користувача і використовується для правильного підбору типу контенту та побудови ефективної SEO-стратегії.

Ahrefs

Щоби перевірити частотність запиту в ньому:

В розділі All Tools оберіть Keywords explorer.

Введіть один або декілька потрібних запитів.

Частотність відобразиться у вікні Search volume.

YouTube

Для визначення кількості введень запитів на YouTube використовуйте спеціальні плагіни та розширення, такі як vidIQ Vision.

Встановіть розширення. Відкрийте його та натисніть Analytics.

Оберіть розділ Keywords.

Введіть ключове слово в рядок пошуку.

Система видасть частотність, а також іншу інформацію щодо запиту.

Масова перевірка частотності запитів

Масова перевірка істотно пришвидшує роботу SEO-спеціаліста. Такий підхід дає змогу одночасно аналізувати десятки тисяч ключових слів, економлячи час і спрощуючи підбір ефективних фраз для просування сайту. Вона допомагає побачити повну картину популярності запитів, визначити пріоритетні напрями для оптимізації контенту та планування рекламних кампаній.

Як масово перевірити частотність з Google Keyword Planner

Зробити масову пробивку частотності можна за допомогою інструменту від самого Google. Google Keyword Planner знаходиться в межах сервісу Google Ads. Щоб знайти планер ключових слів, перейдіть на вкладки Tools — Planning — Keyword Planner.

Далі оберіть вікно Get search volume and forecasts.

Незалежно від формату збору ключів діє обмеження — до 10 000 запитів за одну перевірку.

Існує два методи масового експорту слів до Google Ads.

Через звичайний текст (скопіювати та вставити).

Найпростіший спосіб, який підходить, якщо можна скопіювати та вставити всі запити в текстове поле.

Для перевірки частотності вставте список ключових слів і запустіть аналіз.

Після обробки система покаже результат.

З файлу.

Якщо ключових запитів багато і копіювання незручне, скористайтеся шаблоном сервісу та завантажте список ключових слів.

Після цього завантажте файл.

У результаті отримаєте дані.

Щоб завантажити результат разом з частотністю запитів, натисніть на відповідну іконку та оберіть Plan historical metrics.

Як масово перевірити частотність з Serpstat

З цим допоможе інструмент «Пакетний аналіз». Ось як правильно ним скористатися:

Оберіть пункт Keyword lists в розділі Batch analysis.

Додайте новий проєкт і назвіть його.

Введіть ключові фрази в текстове поле або імпортуйте їх з файлу у форматі .csv / .txt.

Оберіть країну для пошуку.

За потреби приберіть або додайте параметри перевірки. Метрика Volume — обов’язкова.





В полі Collect keywords from reports не обирайте нічого.

Натисніть Create. Готовий проєкт з’явиться поміж інших.

Частотність відображатиметься в колонці Volume.

Як масово перевірити частотність з Ahrefs

Щоб дізнатись частотність для великої кількості фраз в Ahrefs:

В розділі All Tools оберіть Keywords explorer.

Вставте слова в текстове поле або імпортуйте їх з файлу у форматі .csv / .txt.

Виберіть країну в меню з прапором, після чого частотність з’явиться в колонці SV.

Висновки