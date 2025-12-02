Низькочастотні ключові слова — як підібрати запити, що приносять конверсії

Низькочастотні ключові слова (НЧ-слова) — це ключові слова в тексті та запити, які користувачі рідко вводять у Google або інші пошукові системи, зазвичай з конкретним наміром. Зазвичай НЧ-запитами є довгі фрази з 4–7 слів, специфічні назви товарів або послуг, запити з географічною прив’язкою.

У цій статті я розповім, чому низькочастотні ключові слова важливі, як правильно їх розпізнавати, і які секрети їх вибору допоможуть вам піднятися в ТОПі пошукових систем.

Класифікація пошукових запитів за частотністю

Запити поділяються залежно від їхньої популярності, що визначається кількістю пошукових звернень за місяць:

Високочастотні (ВЧ) — загальні та популярні запити, які залучають великий обсяг трафіку, але через високу конкуренцію просування за такими ключовими словами є доволі складним завданням. Наприклад: «телефон», «взуття» чи «ремонт квартир». Середньочастотні (СЧ) — більш конкретні, зазвичай містять уточнення. Балансують між популярністю і конкуренцією. Наприклад: «купити телефон samsung», «жіноче взуття київ» та «ремонт квартир під ключ». Низькочастотні (НЧ) — це конкретні, вузькоспеціалізовані запити, які відображають точні наміри користувача. Їхня відмінність у високій релевантності та добрій потенційній конверсії. Наприклад: «смартфон samsung galaxy s24 ultra 5g 12 256gb», «купити жіночі зимові черевики 38 р» або «ціна ремонту квартири під ключ київ». Запити з нульовим обсягом пошуку — їх практично не шукають, але вони все одно можуть бути корисними. Зазвичай містять:

унікальні артикули товарів;

дуже специфічні технічні терміни;

нові тренди, які тільки з’являються.

Google вміє розуміти схожість, тому навіть якщо конкретний запит має нульову частотність, ваша сторінка може потрапляти в результати пошуку за схожими формулюваннями.

Особливості та характеристики низькочастотних запитів

Низькочастотні ключові слова мають унікальні характеристики, які роблять їх важливими для ефективної SEO-стратегії:

Висока релевантність. НЧ-слова максимально відповідні конкретним намірам користувачів, що підвищує ймовірність конверсії. Низька конкуренція (як правило). Хоча конкуренція залежить від ніші, зазвичай працювати з НЧ простіше, ніж з популярними ВЧ. Різноманіття формулювань. Вони містять бренди, характеристики товарів, вузькоспецифічні уточнення, що дозволяє охопити різні сегменти аудиторії.

Найпоширеніша помилка — думати, що НЧ-слова це не більше 0–100 пошуків на місяць. Насправді частотність запитів залежить від тематики.

Приклад 1. Інтернет-магазин смартфонів (популярна ніша):

ВЧ — 8000+ («купити телефон», «купити смартфон»);

СЧ — 1000–8000 («купити телефон samsung», «купити iphone 16»);

НЧ — 0–1000 («iphone 16 pro max natural titanium»).

Приклад 2. B2B сервіс аутсорсингу бухгалтерії (специфічна ніша):

ВЧ — 170+ («послуги бухгалтера»);

СЧ — 100–170 («аутсорсинг бухгалтерії»);

НЧ — 0–100 («аутсорсинг бухгалтерії ціни львів»).

Низькочастотні ключові слова в одній ніші можуть бути високочастотними в іншій.

LT запити

Long-tail — це підкатегорія переважно низькочастотних запитів, які складаються з 4‒7 чи більше слів і дуже чітко описують потребу користувача. Класичні приклади LT: «де можна купити протеїн і скільки він коштує», «рецепт пирога з яблуками на дріжджах».

Варто врахувати, що LT запити не завжди є низькочастотними, а можуть бути середньо- та навіть високочастотними — відомі приказки, назви фільмів/серіалів/книг, тексти/назви пісень тощо. Наприклад, «сучасні пісні з днем народження скачати» чи «фільми про кохання які варто подивитись».

Long-tail ключі ефективні для:

інформаційних статей у блозі;

детальних описів карток товарів;

сторінок послуг з конкретними параметрами.

Особливі випадки використання НЧ-слів

Низькочастотні ключі корисні там, де важлива конкретика та точне попадання у запит користувача. Вони допомагають враховувати сезонність, нішеві потреби, регіональні особливості та сучасні тенденції в пошуковій поведінці.

Сезонність і тенденції

НЧ-запити дозволяють адаптувати контент під актуальний попит у певні періоди. Наприклад, «ялинки новорічні купити київ» чи «літні кросівки для бігу розмір 38» приносять трафік саме тоді, коли він потрібен.

Нішеві та специфічні теми

У вузьких нішах НЧ-запити допомагають залучати готову до дії аудиторію. Наприклад, для сайту музичних інструментів це можуть бути «саксофон альт yamaha yas-280» або «струни для гітари yamaha f310». Такі запити відразу показують намір користувача, а конкуренція за ними значно менша, ніж за ВЧ.

Географічна прив’язка

Місцеві НЧ-слова допомагають залучати клієнтів із конкретного регіону. Наприклад, «ремонт кондиціонерів львів» або «купити кавоварку київ доставка». Використання географії підвищує релевантність сторінок і збільшує ймовірність конверсії.

Низькочастотні ключові слова в епоху AI

З появою AI користувачі формулюють довші, детальніші запити, які точно відображають їхні наміри: «простий рецепт пирога з варенням» або «скільки тримає батарея айфон 15 про макс». Такі ключі можна використовувати у FAQ-блоці, описі товару чи категорії, а також у блогових статтях. Оптимізація під такі запити дозволяє сайту потрапляти у відповіді AI, залучаючи релевантний трафік навіть без класичного пошуку.

Наприклад, в Serpstat такі запити можна знайти, відфільтрувавши ключі параметром «Блок AI Overview».

Читайте також: Як зайняти високі позиції в ШІ. Мистецтво SEO для великих мовних моделей (LLMs)

НЧ vs ВЧ: що ефективніше?

Високочастотні запити приносять найбільший обсяг трафіку, але просування за ними потребує значних ресурсів. Конкуренція за ними висока, тому потрапити на першу сторінку пошукової видачі можуть лише сайти з сильним посилальним профілем і високим авторитетом домену.

Низькочастотні запити привертають користувачів із чітким наміром — купити, дізнатись або замовити конкретний товар чи послугу. Вони приносять менше трафіку, проте якіснішого: відвідувачі частіше здійснюють цільову дію. Просування за НЧ-запитами зазвичай швидше, простіше і потребує менше бюджету.

Частотність vs конкурентність

Не варто плутати низькочастотність та низькоконкурентність — це різні поняття.

НЧ-запит може бути висококонкурентним, якщо ніша вузька, але заповнена сильними гравцями. Наприклад, «сушка для посуду ціна» має низьку частотність, проте конкуренція висока, бо багато компаній просувають подібні товари.

Високочастотні ключові слова майже завжди конкурентні, адже за них борються відомі сайти з великими бюджетами.

НЧ-слова, навпаки, зазвичай мають менше конкурентів, тому навіть молодий сайт може вийти в ТОП, оптимізуючи сторінки під конкретні вузькі фрази. Крім того, ефект масштабу дозволяє отримати значний трафік із сукупності десятків або сотень НЧ-запитів.

Оптимальним підходом є поєднання ВЧ і НЧ-ключів. Високочастотні забезпечують великий потік відвідувачів, а низькочастотні — конверсії та точне попадання у потреби користувачів. Разом вони створюють баланс між обсягом та якістю трафіку.

Як зібрати низькочастотні ключові слова

На прикладі інтернет-магазину техніки Apple розгляну, за допомогою яких інструментів можна знайти низькочастотні запити.

Підказки Google

Під час введення запиту в пошуковий рядок Google автоматично пропонує варіанти, що базуються на реальних пошуках користувачів. Чим точніша введена фраза, тим менш частотні варіації ви отримаєте. Це найпростіший спосіб знайти релевантні НЧ-ключі без додаткових сервісів.

Щоб результати були об’єктивними, використовуйте анонімну вкладку (режим інкогніто) — так підказки не враховуватимуть вашу історію пошуків і персоналізацію результатів.

Serpstat

У сервісі Serpstat можна знайти низькочастотні ключові слова для розширення семантики сайту. Введіть базове ключове слово, наприклад «macbook». У розділі «Підбір фраз» система підбере список пов’язаних запитів.

Щоб відфільтрувати лише потрібні, задайте частотність і кількість слів в запиті.

Google Ads

У розділі «Планувальник ключових слів» можна отримати список НЧ-слів. Для цього оберіть функцію «Знайти нові ключові слова», вкажіть країну, мову та встановіть діапазон частотності. Сервіс підготує список НЧ-запитів для експорту.

Ahrefs

У Keywords Explorer введіть основний запит і відкрийте вкладку «Matching terms». Встановіть фільтри: обсяг пошуку, складність, кількість слів. Ahrefs сформує точний перелік низькочастотних ключових слів та покаже, які з них використовують конкуренти.

Як оптимізувати сайт під низькочастотні запити

Щоб вивести низькочастотні ключі в ТОП, необхідно грамотно оптимізувати сайт.

Створення контенту

Під кожну сторінку зберіть всі релевантні НЧ-слова. Кожен запит має мати власний цільовий URL або блок на сторінці, щоб контент максимально відповідав намірам користувача.

Технічна оптимізація

Щоб сторінки сайту потрапляли в індекс пошукових систем і коректно відображалися у видачі, потрібно:

зробити логічну структуру;

написати оптимізовані тексти з урахуванням ключових слів;

підготувати шаблони для title і description.

Внутрішня перелінковка

Вона розподіляє «вагу» між сторінками та допомагає просувати потрібні НЧ-слова. Чим більше сторінок під низькочастотні запити та чіткіше зв’язана структура, тим легше виходити на перші рядки видачі і отримувати цільовий трафік.

Типові помилки при роботі з НЧ-запитами

Вважати, що низькочастотні запити завжди мають низьку конкуренцію. Насправді навіть вузькі ніші можуть бути переповнені сильними гравцями. Робіть попередній аналіз, щоб не витрачати час і ресурси на складні для просування сторінки. Створити контент, який не відповідає намірам користувача. Якщо сторінка не розкриває тему або не дає потрібної інформації, навіть оптимізований текст не принесе трафіку. Ігнорувати комерційний потенціал запитів призводить до того, що сторінки оптимізуються під інформаційні ключі, які не приносять продажів, а трафік стає малоефективним для бізнесу. Утворити хаотичну структуру сайту без внутрішньої перелінковки. Це ускладнює індексацію і знижує видимість у пошуку. Продумана логіка зв’язків допомагає пошуковим системам краще розуміти контент і просувати сторінки за НЧ-запитами.

Висновки