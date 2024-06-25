Хто такий бренд-менеджер, і Як ним стати

Хто такий бренд-менеджер, і Як ним стати

Бренд-менеджер — спеціаліст у сфері маркетингу, який розробляє й впроваджує стратегію бренду (бренд-стратегію), контролює й корегує її впровадження, запускає нові продукти чи категорії.

Бренд-менеджер потрібен як для масштабних і гучних проєктів великих компаній, так і для середнього бізнесу. Рідше залучає бізнес бренд-менеджера на етапі стартапу.

Зазвичай це штатний співробітник (інхаус), однак і в маркетингових агенціях є вакансії бренд-менеджера. Різниця в тому, що в агентстві такий спеціаліст працює із брендами різних клієнтів.

Це, якщо коротко. Далі у статті про цю професію детальніше.

Основні обов’язки бренд-менеджера

1. Бренд-стратегія.

Створення й впровадження довгострокових стратегій розвитку бренду. Що для цього потрібно:

сформувати місію й цінності — тобто відповісти на питання «хто ми й для чого це робимо»;

розробити позиціювання — «як саме ми це робимо»;

окреслити свою цільову аудиторію (ЦА) — «для кого»;

підготувати ключові повідомлення ЦА, стиль комунікації, бренд-бук — «як презентуємо себе й продукт»;

виявити канали просування — «де»;

встановити цілі й КРІ — «куди прагнемо»;

знайти зони зростання бренду завдяки аналізу конкурентів.

Всі зусилля спрямовані на те, щоби продукт приваблював споживачів.

Як приклад, розширення бренду Virgin Group — від звукозаписних студій і музичних магазинів до власних авіаліній і космічних проєктів. А також продуктова стратегія Procter & Gamble, які мають для кожного продукту — Pampers, Gillette, Always і ще двадцяти — бренд-стратегію й штат маркетингових фахівців.

2. Маркетингові дослідження.

Бренд-менеджер вивчає тренди ринку, а також свята святих — переваги та поведінку споживачів. Аналізує конкурентів, шукає зони зростання бренду.

3. Продукти й послуги.

Згідно з головною стратегією компанії, бренд-менеджер має розробляти, запускати нові продукти, а також покращувати ті, що вже є. Для цього фахівець постійно взаємодіє з кількома відділами компанії, а саме з департаментом розроблення, виробництва й продажу.

4. Рекламні / маркетингові кампанії.

До списку департаментів для співпраці додайте щоденну роботу з PR, рекламою, дизайном та іншими підрозділами маркетингу.

Бренд-менеджер має планувати, контролювати й оцінювати ефективність маркетингових зусиль щодо просування бренду. А також керувати бюджетом для реалізації всіх активностей, що передбачає співпрацю із фінансовим відділом.

5. Моніторинг і аналіз.

Регулярне відстеження ключових показників ефективності (KPI) з метою оцінки успіху бренду.

5. Айдентика і tone of voice.

Перше — це візуальна ідентичність компанії, концепція унікальних візуальних елементів і стилю: логотип, палітра кольорів, шрифти.

Усе, що можна назвати вербальним стилем бренду в медіаполі — tone of voice. Сюди відносяться стиль публікацій у пресі, спілкування зі споживачами в соцмережах, ділове листування з партнерами.

Окрім створення, бренд-менеджер постійно моніторить впровадження й дотримання візуального й вербального стилю бренду.

7. Комунікація і партнерство.

Необхідно координувати роботу із запрошеними івент- і рекламними агенціями, дизайнерами й іншими підрядниками.

У деяких випадках партнерство передбачає кобрендинг, тобто співпрацю двох і більше брендів із метою створити спільні продукти й послуги. Наприклад, Nike+ створили Nike і Apple.

8. Координація всередині компанії.

Бренд-менеджер відповідає також за навчання співробітників компанії стандартам і цінностям бренду. Необхідно вміти об’єднувати колег задля досягнення спільних цілей, вміти комунікувати.

Напрями діяльності бізнесу безпосередньо впливають на пріоритетність у цьому списку завдань. А також на те, який тип бренд-менеджера необхідний вашій компанії.

Типи бренд-менеджерів

Цифровий бренд-менеджер (Digital Brand Manager). Управління присутністю бренду онлайн. У зоні відповідальності бренд-менеджера соціальні мережі, створення контенту для сайтів й інших майданчиків. А також щільна робота з SEO і SERM (Search Engine Reputation Management) — управління репутацією в пошуковій видачі Google, Bing тощо.

Корпоративний бренд-менеджер. Управління іміджем компанії. Зона відповідальності подібна до Digital Brand Manager, а на перше місце виходить SERM.

Як різновид цього напряму, Employer Brand Manager — фахівець із роботи з брендом роботодавця.

Продуктовий бренд-менеджер. Займається конкретними продуктами й продуктовими лінійками, їхнім повним життєвим циклом від створення до виводу на ринок, позиціюванням. Досліджує реакцію споживачів на продукт, вимірює ефективність впливу на аудиторію бренду. Бренд-менеджер послуг. Займається рекламою послуг компанії, а також розробляє та моніторить стандарти їхньої якості. Досліджує ринок, управляє іміджем послуги.

Залежно від ніші й продукту відрізняється і робота бренд-менеджера.

Бренд-менеджер продуктів масового споживання (FMCG)

Просуває товари щоденного попиту, наприклад, харчові продукти, напої, побутову хімію.

Такі продукти люди купляють за будь-яких обставин, і ринок у ніші висококонкурентний. Зробити так, аби ваш бренд обирали серед сотень інших — мета номер один. Тому серед посадових обов’язків особливі акценти на моніторинг обсягів продажу й впізнаваність бренду, дослідження споживчих уподобань і рекламні кампанії.

Бренд-менеджер у сфері послуг

Працює з брендами, що надають послуги, наприклад, страхові компанії, туристичний і готельний бізнес.

Особливу увагу в індустрії сервісу бренд-менеджер приділяє дослідженню клієнтського досвіду й моніторингу якості обслуговування, лояльності клієнтів і репутації компанії.

Читайте статтю, як контролювати та покращити репутацію компанії в топі видачі пошукової системи.

B2B (Business-to-Business) бренд-менеджер

Просуває продукти й послуги, призначені для інших компаній, а не роздрібних покупців. Наприклад, це промислові товари, консалтингові послуги, корпоративне навчання.

У пріоритеті — комунікативні навички для налагодження довгострокових відносин, глибоке знання технічних характеристик продукту, рентабельність для бізнесу.

Бренд-менеджер у сфері роздрібної торгівлі (Retail)

Це робота в роздрібних мережах і магазинах на кшталт супермаркетів і торгових центрів.

У ваші завдання будуть входити управління асортиментом і мерчандайзинг, регулярне розроблення акцій і знижок. А також залучення покупців до магазинів.

Бренд-менеджер в індустрії моди й розкоші (Fashion & Luxury)

Просування брендів високої моди й товарів класу люкс передбачає активну роботу з інфлюенсерами та знаменитостями, створення для продукту іміджу неповторності й особливо високої якості.

Бренд-менеджер у сфері охорони здоров’я (Healthcare)

Просування медичних послуг і продуктів. Це можуть бути фармацевтичні компанії, клініки, а також популярний тренд — медичний туризм.

У цій індустрії важливий акцент на роботі з довірою, контролі безпеки продукції, а також на проведенні інформаційних кампаній про здоров’я.

Навички й компетенції, які потрібні бренд-менеджеру

Щоби вправлятися з робочими завданнями й витримувати трудове навантаження, знадобиться колаж професійних й особистісних компетенцій.

Ви також зустрінете ці навички в списку вимог до претендента в описі вакансій:

стратегічне мислення й аналітичний склад розуму;

знання маркетингу, у тому числі цифрового, й брендингу;

збір й аналіз даних про ринок, конкурентів і споживачів;

управління проєктами;

креативне й критичне мислення;

комунікація й ділове листування;

лідерство;

планування й контроль бюджету;

стресостійкість і багатозадачність.

Корисні інструменти бренд-менеджера

Як стати бренд-менеджером

За даними Бюро статистики праці США (BLS), середня базова зарплата бренд-менеджера за рік у США становить 68 814 доларів США.

Щодо українського ринку, зарплати сильно залежать від напряму роботи бізнесу. Наприклад, фахівці з управління брендом роботодавця в ІТ-сфері в грудні 2023 року отримували в середньому $1700 щомісяця.

Якщо ви до цього працювали в маркетинговому агентстві, ви підготовлені більш ніж надійно. Багато хто починає кар’єру як маркетинговий аналітик, SMM-менеджер, PR-менеджер чи асистент бренд-менеджеру.

Список вимог до бренд-менеджера охоплює різні навички та компетенції, тому допоможуть додаткові навчальні курси у сфері реклами, дизайну, ведення переговорів і лідерства.

Якщо ж шукаєте роботу за кордоном, початковою вимогою роботодавця до вас буде наявність диплома — бакалавра або МВА. Тому почати слід із цього пункту, а також підготувати портфоліо найуспішніших проєктів. В середньому, роботодавці шукають людей з досвідом у маркетингу від трьох років.

Ознайомитись із зарплатами й вимогами закордонних компаній ви можете, наприклад, на сайті пошуку роботи Indeed.

Запам’ятати

Бренд-менеджер — спеціаліст у сфері маркетингу, який розробляє та впроваджує стратегію бренду (бренд-стратегію), контролює й корегує її впровадження, запускає нові продукти чи категорії.

Основні обов’язки:

Бренд-стратегія. Маркетингові дослідження.3. Продукти й послуги.4. Рекламні / маркетингові кампанії.5. Моніторинг і аналіз. Айдентика й tone of voice.7. Комунікація і партнерство. Координація всередині компанії.

Який тип бренд-менеджера необхідний вашій компанії, залежить від напряму діяльності бізнесу:

Бренд-менеджер із продуктів масового споживання (FMCG). Бренд-менеджер у сфері послуг. B2B (Business-to-Business) бренд-менеджер. Менеджер у сфері роздрібної торгівлі (Retail). Бренд-менеджер в індустрії моди й розкоші (Fashion & Luxury). Бренд-менеджер у сфері охорони здоров’я (Healthcare).

В цій професії вам знадобиться колаж професійних й особистісних компетенцій — від стратегічного мислення до лідерства, від креативності до планування бюджету.

Є цілий список корисних інструментів, які стануть вам у пригоді в роботі.

Якщо шукаєте роботу за кордоном, роботодавцю необхідний ваш диплом бакалавра або МВА. Підготуйте портфоліо успішних проєктів.

Важливим є попередній досвід у сфері маркетингу, а також додаткове навчання для розвитку навичок і компетенцій.