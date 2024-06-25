Хто такий бренд-менеджер, і Як ним стати
Бренд-менеджер — спеціаліст у сфері маркетингу, який розробляє й впроваджує стратегію бренду (бренд-стратегію), контролює й корегує її впровадження, запускає нові продукти чи категорії.
Бренд-менеджер потрібен як для масштабних і гучних проєктів великих компаній, так і для середнього бізнесу. Рідше залучає бізнес бренд-менеджера на етапі стартапу.
Зазвичай це штатний співробітник (інхаус), однак і в маркетингових агенціях є вакансії бренд-менеджера. Різниця в тому, що в агентстві такий спеціаліст працює із брендами різних клієнтів.
Це, якщо коротко. Далі у статті про цю професію детальніше.
Основні обов’язки бренд-менеджера
1. Бренд-стратегія.
Створення й впровадження довгострокових стратегій розвитку бренду. Що для цього потрібно:
- сформувати місію й цінності — тобто відповісти на питання «хто ми й для чого це робимо»;
- розробити позиціювання — «як саме ми це робимо»;
- окреслити свою цільову аудиторію (ЦА) — «для кого»;
- підготувати ключові повідомлення ЦА, стиль комунікації, бренд-бук — «як презентуємо себе й продукт»;
- виявити канали просування — «де»;
- встановити цілі й КРІ — «куди прагнемо»;
- знайти зони зростання бренду завдяки аналізу конкурентів.
Всі зусилля спрямовані на те, щоби продукт приваблював споживачів.
Як приклад, розширення бренду Virgin Group — від звукозаписних студій і музичних магазинів до власних авіаліній і космічних проєктів.
А також продуктова стратегія Procter & Gamble, які мають для кожного продукту — Pampers, Gillette, Always і ще двадцяти — бренд-стратегію й штат маркетингових фахівців.
2. Маркетингові дослідження.
Бренд-менеджер вивчає тренди ринку, а також свята святих — переваги та поведінку споживачів. Аналізує конкурентів, шукає зони зростання бренду.
3. Продукти й послуги.
Згідно з головною стратегією компанії, бренд-менеджер має розробляти, запускати нові продукти, а також покращувати ті, що вже є. Для цього фахівець постійно взаємодіє з кількома відділами компанії, а саме з департаментом розроблення, виробництва й продажу.
4. Рекламні / маркетингові кампанії.
До списку департаментів для співпраці додайте щоденну роботу з PR, рекламою, дизайном та іншими підрозділами маркетингу.
Бренд-менеджер має планувати, контролювати й оцінювати ефективність маркетингових зусиль щодо просування бренду. А також керувати бюджетом для реалізації всіх активностей, що передбачає співпрацю із фінансовим відділом.
5. Моніторинг і аналіз.
Регулярне відстеження ключових показників ефективності (KPI) з метою оцінки успіху бренду.
5. Айдентика і tone of voice.
Перше — це візуальна ідентичність компанії, концепція унікальних візуальних елементів і стилю: логотип, палітра кольорів, шрифти.
Усе, що можна назвати вербальним стилем бренду в медіаполі — tone of voice. Сюди відносяться стиль публікацій у пресі, спілкування зі споживачами в соцмережах, ділове листування з партнерами.
Окрім створення, бренд-менеджер постійно моніторить впровадження й дотримання візуального й вербального стилю бренду.
7. Комунікація і партнерство.
Необхідно координувати роботу із запрошеними івент- і рекламними агенціями, дизайнерами й іншими підрядниками.
У деяких випадках партнерство передбачає кобрендинг, тобто співпрацю двох і більше брендів із метою створити спільні продукти й послуги. Наприклад, Nike+ створили Nike і Apple.
8. Координація всередині компанії.
Бренд-менеджер відповідає також за навчання співробітників компанії стандартам і цінностям бренду. Необхідно вміти об’єднувати колег задля досягнення спільних цілей, вміти комунікувати.
Напрями діяльності бізнесу безпосередньо впливають на пріоритетність у цьому списку завдань. А також на те, який тип бренд-менеджера необхідний вашій компанії.
Типи бренд-менеджерів
- Цифровий бренд-менеджер (Digital Brand Manager). Управління присутністю бренду онлайн. У зоні відповідальності бренд-менеджера соціальні мережі, створення контенту для сайтів й інших майданчиків. А також щільна робота з SEO і SERM (Search Engine Reputation Management) — управління репутацією в пошуковій видачі Google, Bing тощо.
- Корпоративний бренд-менеджер. Управління іміджем компанії. Зона відповідальності подібна до Digital Brand Manager, а на перше місце виходить SERM.
Як різновид цього напряму, Employer Brand Manager — фахівець із роботи з брендом роботодавця.
- Продуктовий бренд-менеджер. Займається конкретними продуктами й продуктовими лінійками, їхнім повним життєвим циклом від створення до виводу на ринок, позиціюванням. Досліджує реакцію споживачів на продукт, вимірює ефективність впливу на аудиторію бренду.
- Бренд-менеджер послуг. Займається рекламою послуг компанії, а також розробляє та моніторить стандарти їхньої якості. Досліджує ринок, управляє іміджем послуги.
Залежно від ніші й продукту відрізняється і робота бренд-менеджера.
Бренд-менеджер продуктів масового споживання (FMCG)
Просуває товари щоденного попиту, наприклад, харчові продукти, напої, побутову хімію.
Такі продукти люди купляють за будь-яких обставин, і ринок у ніші висококонкурентний. Зробити так, аби ваш бренд обирали серед сотень інших — мета номер один. Тому серед посадових обов’язків особливі акценти на моніторинг обсягів продажу й впізнаваність бренду, дослідження споживчих уподобань і рекламні кампанії.
Бренд-менеджер у сфері послуг
Працює з брендами, що надають послуги, наприклад, страхові компанії, туристичний і готельний бізнес.
Особливу увагу в індустрії сервісу бренд-менеджер приділяє дослідженню клієнтського досвіду й моніторингу якості обслуговування, лояльності клієнтів і репутації компанії.
Читайте статтю, як контролювати та покращити репутацію компанії в топі видачі пошукової системи.
B2B (Business-to-Business) бренд-менеджер
Просуває продукти й послуги, призначені для інших компаній, а не роздрібних покупців. Наприклад, це промислові товари, консалтингові послуги, корпоративне навчання.
У пріоритеті — комунікативні навички для налагодження довгострокових відносин, глибоке знання технічних характеристик продукту, рентабельність для бізнесу.
Бренд-менеджер у сфері роздрібної торгівлі (Retail)
Це робота в роздрібних мережах і магазинах на кшталт супермаркетів і торгових центрів.
У ваші завдання будуть входити управління асортиментом і мерчандайзинг, регулярне розроблення акцій і знижок. А також залучення покупців до магазинів.
Бренд-менеджер в індустрії моди й розкоші (Fashion & Luxury)
Просування брендів високої моди й товарів класу люкс передбачає активну роботу з інфлюенсерами та знаменитостями, створення для продукту іміджу неповторності й особливо високої якості.
Бренд-менеджер у сфері охорони здоров’я (Healthcare)
Просування медичних послуг і продуктів. Це можуть бути фармацевтичні компанії, клініки, а також популярний тренд — медичний туризм.
У цій індустрії важливий акцент на роботі з довірою, контролі безпеки продукції, а також на проведенні інформаційних кампаній про здоров’я.
Навички й компетенції, які потрібні бренд-менеджеру
Щоби вправлятися з робочими завданнями й витримувати трудове навантаження, знадобиться колаж професійних й особистісних компетенцій.
Ви також зустрінете ці навички в списку вимог до претендента в описі вакансій:
- стратегічне мислення й аналітичний склад розуму;
- знання маркетингу, у тому числі цифрового, й брендингу;
- збір й аналіз даних про ринок, конкурентів і споживачів;
- управління проєктами;
- креативне й критичне мислення;
- комунікація й ділове листування;
- лідерство;
- планування й контроль бюджету;
- стресостійкість і багатозадачність.
Корисні інструменти бренд-менеджера
- Google Analytics 4, Brandwatch — аналітичні інструменти.
- Вrandmentions, Google Alerts — згадування бренду, продукту й конкурентів у новинах і соціальних мережах.
- Trello, Notion — управління проєктами.
- Excel або Google Sheets — робота з даними.
- Power BI — аналіз, створення графіків і звітів.
- Canva, Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator) — інструменти для розробки й управління контентом.
- HubSpot або Marketo — автоматизація маркетингу, управління кампаніями й аналіз ефективності.
- Mailchimp, eSputnik — створення і розсилка email, аналіз результатів.
- Serpstat або Ahrefs — аналіз ключових слів, відстежування позицій у пошукових системах, аудит сайту.
- Google Ads — управління рекламними кампаніями в пошукових системах, аналіз їхньої ефективності.
- Nielsen або Ipsos — дослідження ринка, аналіз поведінки споживачів і уподобань.
Підготували для вас корисні мануали, щоб опанувати інструменти швидко:
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Як стати бренд-менеджером
За даними Бюро статистики праці США (BLS), середня базова зарплата бренд-менеджера за рік у США становить 68 814 доларів США.
Щодо українського ринку, зарплати сильно залежать від напряму роботи бізнесу. Наприклад, фахівці з управління брендом роботодавця в ІТ-сфері в грудні 2023 року отримували в середньому $1700 щомісяця.
Якщо ви до цього працювали в маркетинговому агентстві, ви підготовлені більш ніж надійно. Багато хто починає кар’єру як маркетинговий аналітик, SMM-менеджер, PR-менеджер чи асистент бренд-менеджеру.
Список вимог до бренд-менеджера охоплює різні навички та компетенції, тому допоможуть додаткові навчальні курси у сфері реклами, дизайну, ведення переговорів і лідерства.
Якщо ж шукаєте роботу за кордоном, початковою вимогою роботодавця до вас буде наявність диплома — бакалавра або МВА. Тому почати слід із цього пункту, а також підготувати портфоліо найуспішніших проєктів. В середньому, роботодавці шукають людей з досвідом у маркетингу від трьох років.
Ознайомитись із зарплатами й вимогами закордонних компаній ви можете, наприклад, на сайті пошуку роботи Indeed.
Запам’ятати
Бренд-менеджер — спеціаліст у сфері маркетингу, який розробляє та впроваджує стратегію бренду (бренд-стратегію), контролює й корегує її впровадження, запускає нові продукти чи категорії.
Основні обов’язки:
- Бренд-стратегія.
- Маркетингові дослідження.3. Продукти й послуги.4. Рекламні / маркетингові кампанії.5. Моніторинг і аналіз.
- Айдентика й tone of voice.7. Комунікація і партнерство.
- Координація всередині компанії.
Який тип бренд-менеджера необхідний вашій компанії, залежить від напряму діяльності бізнесу:
- Бренд-менеджер із продуктів масового споживання (FMCG).
- Бренд-менеджер у сфері послуг.
- B2B (Business-to-Business) бренд-менеджер.
- Менеджер у сфері роздрібної торгівлі (Retail).
- Бренд-менеджер в індустрії моди й розкоші (Fashion & Luxury).
- Бренд-менеджер у сфері охорони здоров’я (Healthcare).
В цій професії вам знадобиться колаж професійних й особистісних компетенцій — від стратегічного мислення до лідерства, від креативності до планування бюджету.
Є цілий список корисних інструментів, які стануть вам у пригоді в роботі.
Якщо шукаєте роботу за кордоном, роботодавцю необхідний ваш диплом бакалавра або МВА. Підготуйте портфоліо успішних проєктів.
Важливим є попередній досвід у сфері маркетингу, а також додаткове навчання для розвитку навичок і компетенцій.
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