Netpeak Talks вперше зібрав гостей офлайн у новому форматі

Цей раз Netpeak Talks вийшов за межі онлайн-ефіру: команда Netpeak провела офлайн-зустріч із клієнтами, партнерами та медіа із одночасною трансляцією онлайн. Місцем події стало укриття, повітряна тривога тривала весь день, проте зібратися все одно вдалося. Саме це задало тон розмові про роботу під час невизначеності.

Головна тема: як працювати, коли все навколо змінюється, як перебудовувати маркетинг, ухвалювати рішення і давати бізнесу результат.

У програмі було дві панельні дискусії: перша про управління, інша про маркетинг.

Невизначеність уже стала нашою компетенцією

Першу розмову провели Юлія Свириденко, президентка KSE Business School, і Артем Бородатюк, засновник групи IT-компаній FRACTAL. Вона йшла за трьома рівнями: бізнес, керівник, менеджер.

Юлія Свириденко описала свій підхід до роботи в кризі: правильні люди поруч, діалог як спосіб знаходити рішення, швидкі рішення на основі обмеженої інформації та готовність до різних сценаріїв. Те саме вона радить бізнесу. Не губити глобальну стратегію через поточну кризу, мати кілька сценаріїв розвитку й адаптувати формати роботи до реальності.

Подія в укритті стала наочним прикладом, хоча й тут є межа: не всі формати можна повноцінно захистити.

Окремо говорили про навантаження. Невизначеність постійна, не тимчасова, тому ресурс керівника й команди доводиться рахувати без очікування на «нормалізацію». Запас міцності поступово вичерпується навіть у великих компаній, і це треба враховувати в плануванні.

У портреті сильного менеджера з'явилися стресостійкість, готовність брати відповідальність і вміння ухвалювати рішення без повної картини. Із залу до цього списку додали ще віру в себе та в Бога, що викликало усмішки й розрядило атмосферу. Для CEO Юлія дала просту, але незручну пораду: дивитися далі за поточний рік і регулярно питати себе, де компанія має бути за два роки.

Далі розмова вийшла за межі бізнесу. Юлія говорила про те, що Україні потрібне розуміння майбутньої моделі держави, бо від цього залежить, чи залишатиметься тут молодь. Можливості вона бачить у відбудові, оборонному секторі та експорті знань. Воєнний досвід, якого немає в більшості країн, назвала одним із найцінніших активів.

Про ШІ сказала, що людину він повністю не замінить, а такі якості, як емпатія, у технологічному світі лише дорожчатимуть. Дилему «світ чи Україна» вона не вважає вибором із двох: країна рухається до ЄС, а кожному бізнесу варто знайти власну міжнародну стратегію під свій продукт.

Виживання проти зростання

Другу панель модерував Юрій Грузинський, Head of Enterprise Department в Netpeak. Говорили Тетяна Василенко (COMFY), Наталя Хомік (UKRNAFTA), Антон Бокій (INTERTOP Ukraine) і Олександра Титаренко (Gradus).

Центральна теза прозвучала так: є рішення, правильні для виживання, але хибні для зростання. Найкраще її ілюструє історія INTERTOP Ukraine. Компанія скоротила медійну частину, але не чіпала digital і працює за Lean-принципом: усе, що не створює цінності, переглядають або прибирають.

Антон Бокій розповів, що дослідження показують довіру, якість і бренд серед головних чинників вибору покупця. Щоби захистити бюджет на бренд, команда перевела його на мову бізнесу і прорахувала три сценарії з додатковими продажами та прибутком. Коли на столі конкретна модель і цифри, гроші на бренд знаходяться легше.

Та сама логіка стосується Telegram. Реклама у великих каналах на кшталт УНІАН принесла INTERTOP Ukraine охоплення, але не продажі. У COMFY канал використовують і вважають ефективним, але не ключовим, а головне, ретельно дивляться, поруч із чим бренд з’являється.

Наталя Хомік додала, що Telegram узагалі перестав бути стабільним каналом: тривоги перебивають будь-який порядок денний. Підсумок такий: оцінювати канал за схемою «працює чи ні» не вийде, важать формат, аудиторія, контекст і результат для бізнесу.

Змінилася і поведінка покупців. За дослідженням для АЗК, до кризи серед ключових чинників була атмосферність, а тепер на перше місце вийшла ціна. Поруч стоять якість, сервіс, підтримка ЗСУ й новий фактор, безпека.

Олександра Титаренко розповіла, як змінилися дослідження. Бюджети обмежені, але від досліджень бізнес не відмовляється, а замовляє менше і швидше. Рекордом стало дослідження за 24 години, чого раніше в компанії не робили.

Тетяна Василенко говорила про зміну, яка вийшла за межі оптимізації. COMFY активно йде в маркетплейси, і це фундаментальна зміна бізнес-моделі заради більшого сервісу для клієнта. Для ритейлу цей процес, за її словами, незворотний.

Що спільного

В обох панелях по-різному, але про одне й те саме. Невизначеність тут сприймають як робоче середовище: під нього будують сценарії, швидкі рішення і запас міцності для команди.

Стратегію не віддають на поталу виживанню. Рішення підкріплюють цифрами, а маркетинг у кризу не зникає, він стає прагматичнішим: швидше тестує, скорочує те, що не працює, і зберігає бренд як інвестицію в зростання після кризи.

Netpeak Talks демонструє, що навіть за таких умов можна зібрати людей у єдиному просторі й говорити предметно. Для команди це ще і про підтримку: такі проєкти виходять, коли колеги діляться ідеями й дають одне одному нове дихання.