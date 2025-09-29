Як E-commerce отримати максимум прибутку з наявної бази клієнтів у промосезон?

Високий сезон — це не тільки шанс збільшити продажі тут і зараз. Це момент, коли можна побудувати систему повторних покупок, яка працюватиме на бізнес ще довго після завершення знижок.

Netpeak запрошує вас на безоплатний онлайн-мітап, де ми розберемо, як перетворити клієнтську базу на джерело стабільного доходу.

👨‍💼Хто ділитиметься експертизою?

Аліна Пшеничникова — експертка з retention-стратегій із 7+ роками досвіду. Будувала системи повернення клієнтів для Puma, АТБ, OLX, MOYO та інших брендів.

Віталій Іванов — спеціаліст з омніканальних комунікацій. У портфоліо 40+ чат-ботів та 50+ проєктів для E-commerce і digital-продуктів у Європі, США, Казахстані та Україні. Впроваджує AI у retention-стратегії, що стимулюють повторні покупки.

Чому варто відвідати ефір 🤫

1. Говоритимем про те, як підготувати свою ретеншн-стратегію перед запуском промо на Чорну п’ятницю та перетворити кожну акцію на довготривалі відносини з клієнтом.

2. Розповімо, як зробити чекап бази перед стартом активного промо.

3. Поділимося трьома must-have інструментами, котрі варто впровадити для максимізації прибутку під час високого сезону.

4. На прикладі кейсів покажемо, як виділитися серед купи типових проморозсилок завдяки гейміфікації та інтерактивам.

Це будуть 2 години практики, що допоможуть вибудувати retention-модель для вашого бізнесу: від аналітики й персоналізації до інтеграції автоматизованих воронок.