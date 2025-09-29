Як E-commerce отримати максимум прибутку з наявної бази клієнтів у промосезон?
Високий сезон — це не тільки шанс збільшити продажі тут і зараз. Це момент, коли можна побудувати систему повторних покупок, яка працюватиме на бізнес ще довго після завершення знижок.
Netpeak запрошує вас на безоплатний онлайн-мітап, де ми розберемо, як перетворити клієнтську базу на джерело стабільного доходу.
🗓 Коли: 2 жовтня, 19:00.
📍 Де: online.
💸 Вартість: безплатно.
🔗 Реєстрація: https://netpeak.ua/retention-ecomm/.
👨💼Хто ділитиметься експертизою?
-
Аліна Пшеничникова — експертка з retention-стратегій із 7+ роками досвіду. Будувала системи повернення клієнтів для Puma, АТБ, OLX, MOYO та інших брендів.
-
Віталій Іванов — спеціаліст з омніканальних комунікацій. У портфоліо 40+ чат-ботів та 50+ проєктів для E-commerce і digital-продуктів у Європі, США, Казахстані та Україні. Впроваджує AI у retention-стратегії, що стимулюють повторні покупки.
Чому варто відвідати ефір 🤫
1. Говоритимем про те, як підготувати свою ретеншн-стратегію перед запуском промо на Чорну п’ятницю та перетворити кожну акцію на довготривалі відносини з клієнтом.
2. Розповімо, як зробити чекап бази перед стартом активного промо.
3. Поділимося трьома must-have інструментами, котрі варто впровадити для максимізації прибутку під час високого сезону.
4. На прикладі кейсів покажемо, як виділитися серед купи типових проморозсилок завдяки гейміфікації та інтерактивам.
Це будуть 2 години практики, що допоможуть вибудувати retention-модель для вашого бізнесу: від аналітики й персоналізації до інтеграції автоматизованих воронок.
Більше за темою
Свіжі
Трендові категорії застосунків, що використовують технології AI, та стратегія їхнього ASO-просування
Недостатньо випустити на ринок якісний застосунок — важливо допомогти йому не загубитися серед мільйонів інших. І тут на сцену виходить правильна ASO-стратегія
Google Analytics для агентств: ефективні стратегії для зростання клієнтів
Розкрийте потенціал Google Analytics для агентств. Дізнайтеся про ключові стратегії та практичні підходи, що допоможуть клієнтам досягати кращих результатів.
AI чат-бот: 5+ можливостей для бізнесу та клієнтів
Люди тягнуться за класним сервісом, АІ чат-бот його надає