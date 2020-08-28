$20 трлн: облигации с отрицательной доходностью задают новые тренды в инвестировании

Начнем с того, что Германия разместила государственные облигации под отрицательную доходность -0,05%. Но копнем глубже, и там уже интереснее. Доля долговых бумаг с отрицательной доходностью с 2019 года превышает 30%. Их общий объем близится к $20 трлн. Мы уже знаем об отрицательных ставках на примере коммерческих банков в Дании. Очевидно, этот тренд масштабируется. И, судя по всему, задача инвестировать очень скоро проиграет задаче сохранить свои деньги.

Спрос на отрицательные облигации: пример Германии

Государственные облигации — это ценные бумаги, которые выпускают официальные финансовые органы. Государство продает их инвесторам, привлекая средства для финансирования бюджетных расходов. Через установленный срок сертификат обратно меняют на деньги, периодически выплачивая проценты. Или не выплачивая в случае с отрицательной доходностью.

Впервые Германия попробовала разместить «отрицательные» облигации в 2019, но как-то не пошло — с трудом удалось привлечь €1 млрд из запланированных двух. Но уже через год количество заявок при размещении 30-летних облигаций под отрицательный процент -0,05% в три раза превысило предложение.

Вместо запланированных €1,5 млрд немецкое правительство без проблем привлекло бы €3,6 млрд. Инвесторы буквально выстроились в очередь, чтобы дать государству дешевые деньги, заплатив при этом 0,05% от инвестированной суммы в качестве «благодарности». Занимательно, да?

Облигации с отрицательной доходностью, помимо Германии, размещают Дания, Франция, Финляндия, Австрия, Нидерланды, Швейцария и Швеция, Япония, США. Это ведущие экономики мира. Все потому, что государственные облигации — самый безрисковый способ сохранить свои средства в течение долгого времени.

Инвестирование отходит на второй план

2020-й внес свои коррективы в финансовые рынки. Похоже, инвесторы глобально задумались о гарантиях сохранности денег, нежели о перспективах их преумножения. Государственные облигации — самый безрисковый путь. Это выгоднее, чем держать деньги на депозите, в сейфе, под матрасом, ведь за 30 лет может случиться все что угодно. Это выгоднее, чем покупать недвижимость, особенно, если вспомнить, как обстоят дела с рынком недвижимости в Барселоне, где пустующую квартиру могут просто отобрать, если вы ее не сдаете. И выгоднее, чем золото, которое тоже где-то нужно физически хранить.

Если этот тренд сохранится, доля «отрицательных» долговых бумаг, очевидно, уйдет далеко за 30%. Интересно увидеть цифры, как это сказывается на бизнес-инвестировании. Что думаете на этот счет? Пишите в комментариях.