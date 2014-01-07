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4 простых решения для увеличения процента конверсий
Катерина Коламбет
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Сложность: норм норм
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Все думают о том, как конвертировать посетителей в покупателей и если уж вы читаете эту статью — бьюсь об заклад, вы тоже в их числе. Лучшие практики подтверждают: нужны продающие тексты, цепляющие заголовки, эффективные формы заказа, понятная навигация и пр. Понятно, что нужно тестировать эффективность кнопки «купить» и «заказать сейчас же», «покупаю, заверните!» и «отправьте мне это поскорее!», но иногда хочется биться головой о стену: к тому времени, когда вы получите статистически значимые данные в А/Б тестированиях, пройдут месяцы. Ребята из SuperOffice, где трудится Стивен Макдональд (автор чудесной статьи, опубликованной на блоге UserTesting), не ждут: анализируют передвижение посетителей по сайту, оптимизируют всё, что можно и смотрят результаты. В прошлом году им удалось удвоить процент конверсий, так что посмотрим, что же они делали.

1. Добавить цели в футер сайта

Цель вашего сайта — генерировать лиды, продавать. Цель посетителей сайта — найти то, что им нужно и совершить целевое действие (скачать, просчитать стоимость, заказать, зарегистрироваться, подписаться на рассылку, получить консультацию и пр.). В идеале сайт должен быть заточен под обе цели: вашу и клиентскую.

В январе 2013-го в компании SuperOffice было проведено 3 юзабилити-тестирования, в ходе которых было обнаружено, что каждый участник быстро «сканировал» содержимое страницы и скроллил ее до конца, обращая внимание на футер. Вне зависимости от того, насколько крупной и яркой была кнопка с призывом к действию, они пропускали ее и, естественно, не совершали целевое действие.

Именно поэтому было решено оптимизировать футер: теперь ссылки в подвале содержат призыв к действию и напоминают воронку продаж (пользуясь случаем, рекомендую к прочтению статью про поисковые запросы как этапы воронки продаж).

было решено оптимизировать футер

Повинуясь прежнему паттерну поведения, пользователи все-таки совершали целевые действия (в течение первых двух недель процент конверсий увеличился на 50%).

Совет: выпишите целевые действия (ваши цели + цели посетителей сайта) и добавьте их в футер сайта.

2. Не брезгуйте поп-ап баннерами

Это тренд 2013-го года, но штука противоречивая: добрую половину пользователей интернета поп-ап баннеры ужасно бесят. Но лишь половину. Остальных они мотивируют к совершению целевых действий.

Компания Стивена внедрила поп-ап баннер в июле 2013-го, используя сервис screenpopper.com. Без особых дизайнерских изысков получилось вот так:

Очень простой попап

И знаете что? Он сработал. Это не самый обычный баннер: большинство баннеров спрашивают у пользователей информацию (имя и email), что действительно отпугивает. Они же решили показать пользователям «белые книги» и другие полезные материалы. Благодаря этому баннеру, каждый четвертый посетитель сайта становился лидом (человеком, который уже знаком с компанией и предлагаемым продуктом, разбирался в тонкостях и был фактически готов оформить заказ).

Совет: добавьте поп-ап баннер на 10 самых посещаемых страниц вашего сайта, чтобы значительно увеличить процент конверсий.

3. Тестируйте формы для оформления заявки

После того, как вы привлекли трафик к веб-формам, сформулировав целевые действия в футере (п.1) и разместив поп-ап баннеры (п.2) на самых посещаемых страницах, вы можете провести А/Б тестирования веб-форм, чтобы повысить их эффективность.

Не зацикливайтесь на теориях, просто начните тестировать.

Сначала форма заказа на сайте компании SuperOffice CRM выглядела вполне типично для интернета: она была скучной и запрашивала у пользователя контактную информацию. Первой идеей было добавить так называемых «социальных доказательств», чтобы повысить доверие к компании: логотип, обещание компании или высказывание известного в обществе или в определенных кругах человека, «гарантирующего» высокое качество продукта. Вторым вариантом была простая форма без лирических отступлений. форма заказа на сайте компании SuperOffice CRM Итак, вот 3 формы: первоначальная форма vs. форма с социальными доказательствами vs. максимально простая форма. Как вы думаете, какая форма заказа была эффективнее?

сравнение трех форм заказа

Форма с соц. доказательствами была на 48% эффективнее, относительно первоначальной. Но максимально простая форма продемонстрировала поистине впечатляющий результат: 197% относительно первоначальной.

Совет: создавайте дополнительно 2-3 формы оформления заказа, чтобы выбрать наиболее эффективный вариант в ходе А/Б тестирования.

4. Используйте страницу «Спасибо за ваш заказ» для повышения конверсий

Не важно, заточен ли ваш сайт на продажи в интернете или же вы занимаетесь в первую очередь генерацией лидов, скорее всего, у вас есть страница «спасибо (за заказ/регистрацию и т.д.)».

99% таких страниц содержат базовую (читай: скучную) информацию: «Спасибо за ваш заказ. Приходите еще!». Никто особо не думает о том, что эта страница — отличный инструмент для повторных продаж.

спасибо за ваш заказ Как описано в п.1 этого поста (про цели, сформулированные в футере), они добавили на страницу «спасибо» ссылки на самые популярные «белые книги». Это значительно увеличило процент их скачиваний и в итоге процент повторных обращений значительно вырос (генерация лидов => реальные продажи). спасибо за ваш заказ с ссылками

Совет: определите 5-6 самых значимых целевых действий и добавьте ссылки на них на страницу «Спасибо».

 Эти простые решения позволили увеличить процент конверсий на 155%, в то время как количество лидов возросло на 246%. Ребята на этом не остановились и внедрили эти простые «штучки» на 7 языковых версий сайта и увеличили общий процент конверсий с 1,1% до 2,2%. Помните, что каждая страница сайта может конвертировать посетителей в клиентов, если над ней вдумчиво поработать. Берите на заметку еще одну статью с «фишками» юзабилити.

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электронная коммерция юзабилити A/B-тестирование сплит-тестирование лидогенерация воспитание лидов оптимизация конверсий тестирование форм
Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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