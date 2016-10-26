SEO

А вы убрали вредоносный контент? Или как быстро Google может понизить сайт в выдаче
Марина Демьяненко
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Ранее я уже писала, как важно грамотно интерпретировать данные панели вебмастеров Google. Сегодня хочу на примере кейса рассказать, что может случиться с сайтом, если игнорировать срочные сообщения от Google Search Console о нахождении вредоносного контента.

Сообщение о вредоносном контенте

19 сентября этого года в панели вебмастеров появилось сообщение, что Google обнаружил вредоносный контент на страницах сайта одного из наших клиентов в нише косметологии. При клике по ссылке «Проверьте состояние ресурса» были примеры URL сайта с вредоносным контентом и рекомендации как исправить ситуацию.

Так выглядит сообщение о проблемах с сайтом в панели вебмастеров Google

Так выглядит сообщение о проблемах с сайтом в панели вебмастеров Google

В тот же день я поставила задачу разработчикам проекта. В результате сайт скопировали на тестовый домен, где обновили CMS сайта и все плагины. После обновления провели проверку оптимизации ресурса по рекомендациям SEO-аудита. 21 октября сайт был готов для переноса в онлайн.

Но пока это происходило, с проектом случилось много интересных вещей.

При игнорировании сообщения о вредоносном контенте Google постепенно ужесточает меры в отношении сайта.

Динамика органического трафика до и после сообщения

Динамика органического трафика до и после сообщения об обнаружении вредоносного контента на сайте

Давайте рассмотри подробно, по дням, что происходит, если сайт не исправляет ошибку с вредоносным контентом.

Первые 15 дней после сообщения

С 19 сентября по 4 октября объем поискового трафика из Google не менялся — это видно по отчетам в Google Analytics и сводному отчету по позициям ключевых фраз проекта.

Динамика поискового трафика из Google и Яндекс

Динамика поискового трафика из Google и Яндекс по данным Google Analytics

Сравнение позиций — сводная статистика по данным Личного кабинета клиента Netpeak

Сравнение позиций — сводная статистика по данным Личного кабинета клиента Netpeak

Сводный отчет изменения позиций сайта в период с 19 сентября по 4 октября показывает, какое количество фраз (абсолютное и относительное количество) находятся в ТОП1, ТОП3, ТОП5 и так далее в Google по региону Украина на русском языке.

Зеленым и красным отмечено количество фраз и изменение их позиций за этот период. Очевидно, что ситуация по фразам в этот период стабильная.

Понижение сайта с 16-17 дня после сообщения

Начиная с 5 октября, объем поискового трафика из Google начал уменьшаться.

В период с 4 по 10 октября очевидно понижение позиций

В период с 4 по 10 октября очевидно понижение позиций ключевых фраз сайта

С 4 по 10 октября, за 6 дней, позиции ключевых фраз сайта в Google резко ухудшились.

С 4 по 10 октября, за 6 дней, позиции ключевых фраз сайта в Google резко ухудшились

Блокировка рекламных кампаний Google Ads на 33-й день после сообщения

Каждый день в этот период у проекта крутились рекламные кампании в Google Ads.

21 октября показ рекламных объявлений был заблокирован по причине обнаружения вредоносного контента на сайте.

был заблокирован по причине обнаружения вредоносного контента на сайте

Блокировка показа рекламы в Google Ads из-за обнаружения вредоносного контента

Обновление сайта и восстановление поискового трафика

22 октября был опубликован обновленный сайт. Сравним изменение позиций за несколько дней до и после обновления.

Количество находящихся в топе маркерных ключевых фраз за 24 октября 2016 по сравнению с 19 октября 2016

Количество находящихся в топе маркерных ключевых фраз за 24 октября 2016 по сравнению с 19 октября 2016

Позиции фраз сайта начали улучшаться сразу, с первых дней обновления.

Я отправила в панели вебмастеров Google повторный запрос на проверку наличия вредоносного контента, и сайт прошел эту проверку.

Сообщение от Google Search Console на почту о том, что сайт больше не содержит ссылок на вредоносный контент

Сообщение от Google Search Console на почту о том, что сайт больше не содержит ссылок на вредоносный контент

Начиная с дня обновления, количество поискового трафика из Google начало расти и через два дня достигло своего предыдущего значения.

Изменение органического трафика сразу после обновления

Изменение органического трафика сразу после обновления сайта

Хронология ужесточения мер в отношении сайтов с вредоносным контентом

На опыте этого проекта можно вывести некоторые зависимости в отношении вредоносного контента на сайте.

Восстановим хронологию событий:

  • 19 сентября — появилось сообщение о вредоносном контенте в панели вебмастеров Google;
  • 5 октября — началась потеря позиций сайта в Google;
  • 10 октября — уменьшение объема органического трафика из Google в среднем на 50%;
  • 21 октября — блокировка рекламных кампаний в Google Ads по причине вредоносного контента;
  • 22 октября — публикация обновленной версии сайта;
  • 24 октября — возврат объема органического трафика из Google к прежнему значению.

У сайта есть около 15 дней с момента появления сообщения о вредоносном контенте до того, как он будет понижен в органической выдаче, около 20 дней, чтобы потерять 50% своего поискового трафика из Google, и около 30 дней до того, как объявления этого сайта будут заблокированы для показа пользователям.

При этом после обновления сайта восстановление возможности показа объявлений происходит сразу после проверки сайта, а восстановление органического трафика — в течение первых двух дней после обновления.

Желаю быть бдительными: следите за сообщениями в панели вебмастеров Google и вовремя исправляйте ошибки!

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Марина Демьяненко

В интернет-маркетинге с 2010 года, в Netpeak — c 2014.

Работала с более чем 40 проектами широкого спектра тематик, среди которых крупные региональные и международные проекты, такие как depositphotos.com, kupikupon.ru, aviata.kz, ideipodarkov.net.

Ведет проекты для англоязычных рынков. Координирует команду из 3 человек.

Пишет на темы поискового продвижения, инноваций в SEO, автоматизации и аналитики.

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