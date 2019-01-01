Что можно поправить в маркетинге вашей игры

Netpeak регулярно помогает разработчикам продвигать приложения и игры. Не претендуем на экспертизу по гейм-дизайну, но с точки зрения онлайн-маркетинга можем дать несколько советов.

Когда говорим «ошибки» — подразумеваем «точки роста». То есть, нормальные рабочие моменты, которые можно улучшить на благо проекта. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Не делайте «игру мечты» без исследования рынка

Иногда мечта срабатывает, как у автора всемирно известной Stardew Valley, но если у вас нет девушки, которая будет финансово содержать вас 4 года, то увы.

Нужно выписать возможных конкурентов по интересующей вас тематике (-ам) и составить табличку:

какие отличия в их играх;

где, как они продвигаются и с какими бюджетами — для отслеживания этого есть специальные сервисы (в мобильном сегменте — App Annie и другие);

кто игроки, их география и привычки;

сколько потребители таких игр привыкли платить за покупку / внутриигровой контент, или сколько вы можете заработать на рекламе, если игра бесплатная.

Не толкайтесь там, где все

Нет особого смысла пытаться пробиться в «топы» аппсторов и поисковиков, конкурируя с супер-популярными играми, в маркетинг которых влиты тонны денег. Пользователь все равно предпочтет известный бренд, уйдет по первым 5-10 ссылкам в поисковике или на подборку «Лучшее» в маркете.

Желательно найти для своей игры какое-то ответвление, нишу, в которой есть спрос, но меньше толкучка. Например, в теме «одежда» огромная конкуренция, а «одежда для высоких девушек» — уже более специализированная история, но со своими лояльными потребителями.

Придумайте простое объяснение игры

Желательно придумать короткое и понятное описание, которое можно передать и словами, и визуалом. И добавить туда прикольное отличие. Например, слоган популярной настолки Манчкин звучит как «Мочи монстров — хапай сокровища — подставляй друзей».

Это пригодится не только для привлечения внимания конкретной аудитории игроков, создания креативов для таргетированной рекламы, но и для пресс-кита — документа (или страницы на сайте) с описанием игры и скриншотами, который можно скинуть журналистам и любому интересующемуся человеку.

Не ориентируйтесь на собственное мнение

Все тестируйте, пробуйте, следите за цифрами и постарайтесь привыкнуть к тому, что людям может нравится что-то другое, чем вам. Вам нравится одна иконка, а людям нравится другая.

В рекламе через Facebook и Instagram тоже могут зайти такие креативы, которые вам лично не нравятся.

После того, как игру «пощупали» первые юзеры — нужно внимательно изучать их отзывы на предмет «что конкретно понравилось / не понравилось», отбирать статистически значимые замечания и корректировать под это объявления, описание игры, менять иконку... и, возможно, менять саму игру.

Лучше делать такие изменения итерациями.

Одно изменение за раз

Простой и важный пункт — при любом тестировании нужно изменять только один какой-то параметр. Например, изменить цену клика. Изменить одно объявление на два дня. Заменить текст в описании игры.

Если делать несколько изменений за раз, и получить положительную или негативную реакцию — сложно понять, что конкретно на это повлияло.

Не будьте гордым одиночкой

Довольно часто встречается случай, когда разработчик чем-то вдохновляется и начинает действовать один. И наступает на все грабли поочередно, на которые до него наступила масса народу.

Общайтесь с другими программистами, игровыми маркетологами, гейм-дизайнерами и рекламщиками. Для этого есть онлайн-порталы (Хабр, GameDev), телеграм-чаты, ВК-паблики и другие возможности. Так вы сэкономите много денег, нервов и времени.

В итоге: должен ли разработчик быть маркетологом?

Если вы нашли хорошего издателя, то не обязательно.

Но в целом, если это ваша игра, идея и заинтересованность — лучше все же понимать основы продвижения.

Если не углубляться в самые дебри технических настроек рекламных кампаний и аналитики (здесь действительно лучше советоваться со специалистом), маркетинг, в основном — это про здравый смысл и уважение к людям.

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